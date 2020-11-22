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Беерсхот-Вильрейк
2:1
Конец матча

Стадион:
Андерлехт
0'
21' Желтая карточка
Лоуренс Кемар
1:0
29' Гол
Исмаила Кулибали
42' Желтая карточка
Франс Фредерик
1:0
50' Не забитый пенальти
Хольцхаузер Рафаэль
2:0
50' Гол
Хольцхаузер Рафаэль
60' Желтая карточка
Цуль Петер
70' Желтая карточка
Тиссудали Тарик
2:1
87' Гол
Нмеча Лукас
90'+4
31
Ванхамел
Майк
5
Дом
Джорен
4
Франс
Фредерик
2
Берг
Ян
15
Бурден
Пьер
18
Сануси
Райан
28
Исмаила
Кулибали
16
Питермат
Том
8
Хольцхаузер
Рафаэль
34
Тиссудали
Тарик
10
Судзуки
Мусаси
1
Велленройтер
Тимон
92
Лоуренс
Кемар
42
Делькруа
Ханнес
20
Миазга
Мэтт
62
Мурильо
Микаэль
48
Самби
Локонга
Альберт-Мбойо
23
Цуль
Петер
12
Мукайру
Пол
11
Тау
Перси
51
Версхарен
Яри
7
Нмеча
Лукас
Беерсхот-Вильрейк
4-3-2-1
Андерлехт
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Беерсхот-Вильрейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хольцхаузер Рафаэль 10 (3) 0.77
2. Тиссудали Тарик 6 0.46
3. Судзуки Мусаси 5 0.38
4. Нубисси Мариус 3 0.23
5. Бурден Пьер 3 0.23
6. Исмаила Кулибали 3 0.23
7. Брогно Лорис 2 0.15
8. Сануси Райан 1 0.08
9. Франс Фредерик 1 0.08
10. Вороговский Ян 1 0.08
11. Дом Джорен 0 0
12. Питермат Том 0 0
13. Ван ден Бёйс Дарио 0 0
14. Берг Ян 0 0
15. Халемия Мохамед Реда 0 0
Андерлехт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нмеча Лукас 5 (2) 0.38
2. Тау Перси 4 0.31
3. Докю Жереми 2 0.15
4. Мурильо Микаэль 2 0.15
5. Требель Адриен 2 0.15
6. Версхарен Яри 2 0.15
7. Димата Ландри 2 (1) 0.15
8. Михайличенко Богдан 1 0.08
9. Самби Локонга Альберт-Мбойо 1 0.08
10. Мукайру Пол 1 0.08
11. Коббо Элиас 0 0

Карточки

Беерсхот-Вильрейк
# Игрок      
1. Сануси Райан 4 0
2. Дом Джорен 2 0
3. Питермат Том 2 0
4. Франс Фредерик 2 0
5. Вороговский Ян 2 0
6. Хольцхаузер Рафаэль 1 0
7. Причиненко Денис 1 0
8. Бурден Пьер 1 0
9. Тиссудали Тарик 1 0
10. Ван ден Бёйс Дарио 1 0
11. Элеке Блессинг 1 0
12. Берг Ян 1 0
13. Нубисси Мариус 1 0
14. Исмаила Кулибали 1 0
15. Саньянг Абдулия 1 0
Андерлехт
# Игрок      
1. Цуль Петер 3 0
2. Самби Локонга Альберт-Мбойо 1 1
3. Требель Адриен 2 0
4. Лоуренс Кемар 2 0
5. Люккассен Деррик 2 0
6. Мурильо Микаэль 2 0
7. Димата Ландри 2 0
8. Враньеш Огнен 1 0
9. Тау Перси 1 0
10. Миазга Мэтт 1 0
11. Влап Михел 1 0
12. Кана Марко 1 0
13. Михайличенко Богдан 1 0
14. Нмеча Лукас 1 0
15. Амузу Френсис 1 0
16. Докю Жереми 1 0
17. Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0
18. Арнстад Кристиан 1 0
19. Колассен Антуан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Беерсхот-Вильрейк 8.57% (3) 20% (7) 14.29% (5) 14.29% (5) 20% (7) 22.86% (8)
 Андерлехт 9.09% (2) 9.09% (2) 27.27% (6) 18.18% (4) 22.73% (5) 13.64% (3)

Предыдущие игры

Беерсхот-Вильрейк Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Кортрейк 5:5 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 4:2 АХ Лёвен Антверпен 3:2 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 6:3 Сент-Трюйден
Гент 5:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 3:2 Васланд-Беверен Шарлеруа 3:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 5:2 Генк Беерсхот-Вильрейк 0:3 Стандард Брюгге 0:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 3:1 Зульте-Варегем Остенде 1:2 Беерсхот-Вильрейк АХ Лёвен 1:4 Беерсхот-Вильрейк Кортрейк 0:0 Беерсхот-Вильрейк Сент-Трюйден 0:0 Беерсхот-Вильрейк Брюгге 1:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 1:0 АХ Лёвен Локерен 0:2 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 2:1 Ломмель Беерсхот-Вильрейк 2:1 АХ Лёвен
Андерлехт Последние 20 матчей: +10 =8 -2
Гент 1:1 Андерлехт Андерлехт 1:0 Антверпен Кортрейк 1:3 Андерлехт Андерлехт 2:2 АХ Лёвен
Брюгге 3:0 Андерлехт Андерлехт 1:1 Эйпен Васланд-Беверен 2:4 Андерлехт Андерлехт 2:0 Серкль Брюгге Байер Л 1:1 Андерлехт Остенде 2:2 Андерлехт Андерлехт 1:1 Мускрон-Перювельз Андерлехт 3:1 Сент-Трюйден Мехелен 2:2 Андерлехт Лилль 2:0 Андерлехт Андерлехт 2:1 Моленбеек Андерлехт 0:0 Нант Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Андерлехт 1:0 Сент-Трюйден Андерлехт 2:0 Сент-Трюйден

Последние игры между собой

Беерсхот-Вильрейк: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Андерлехт: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Беерсхот-Вильрейк 2:3 Андерлехт Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 13 8 2 3 29 - 11 26
2. Беерсхот-Вильрейк Заявка 13 8 1 4 35 - 31 25
3. Шарлеруа Заявка 11 7 2 2 21 - 10 23
4. Стандард Заявка 13 6 5 2 17 - 12 23
5. Генк Заявка 12 6 4 2 22 - 16 22
6. Антверпен Заявка 13 6 4 3 23 - 17 22
7. Андерлехт Заявка 13 5 6 2 23 - 18 21
8. АХ Лёвен Заявка 11 5 3 3 19 - 19 18
9. Серкль Брюгге Заявка 12 6 0 6 19 - 18 18
10. Остенде Заявка 12 4 4 4 17 - 13 16
11. Кортрейк Заявка 13 4 4 5 18 - 20 16
12. Гент Заявка 12 4 1 7 20 - 20 13
13. Эйпен Заявка 12 2 7 3 13 - 19 13
14. Зульте-Варегем 0:0 Заявка 13 3 3 7 15 - 26 12
15. Мехелен 0:0 Заявка 12 2 4 6 15 - 21 10
16. Сент-Трюйден Заявка 11 2 3 6 12 - 21 9
17. Васланд-Беверен Заявка 11 1 2 8 14 - 29 5
18. Мускрон-Перювельз Заявка 9 0 3 6 3 - 14 3
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.07 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.08 7.20 59.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.18 3.40 2.20
  1.61 3.74 6.49

Самый высокий коэффициент на матч «Беерсхот-Вильрейк» – «Андерлехт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Беерсхот-Вильрейк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Андерлехт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Беерсхот-Вильрейк» – «Андерлехт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
9.00 1.04 15.50 1.01 4.90 1.33 5.30 1.14 2.80 1.40 2.14 1.71 2.41 1.57 2.05 1.77 1.20 4.20 1.48 2.55 1.07 7.50 1.17 4.70 1.14 6.25 1.05 8.80 1.04 9.40 0.00 15.00
11.25 1.00 5.60 1.11 4.65 1.16 2.69 1.44 2.22 1.66 1.83 2.08 1.49 2.62 1.33 3.20 1.16 4.65 1.12 5.10 1.03 8.40
5.31 1.17 3.73 1.29 2.46 1.58 2.38 1.62 1.98 1.90 1.55 2.55 1.37 3.22 1.28 3.88 1.49 2.74 1.47 2.82 1.22 4.47 1.13 6.53
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.95 1.80 2.85 1.39 1.14 5.20 1.32 3.20 1.17 4.70
4.05 1.24 2.79 1.44 1.76 2.06 1.33 3.32 1.20 4.60
3.24 1.37 2.67 1.51 2.09 1.79 1.66 2.29 1.62 2.39 1.37 3.25 1.12 6.77
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.31 1.57 1.72 2.04 1.42 2.75
5.75 1.14 4.45 1.20 2.28 1.63 1.74 2.09 1.44 2.79 1.18 4.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.00 1.76
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
2.28 1.59
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