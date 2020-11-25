Козлов из центра поля выполнил передачу к левому углу штрафной площади на ход Ткачуку, Смирнов вышел из ворот и бросился в ноги сопернику, вместе с Фоминым голкипер "Текстильщика" смог отвести угрозу от своих ворот.

Фомин на левом фланге довольно быстро потерял мяч, последовал неприятный прострел к линии вратарской, вновь пришлось обороне "Текстильщика" активно работать, чтобы вернуть мяч.

Начинает постепенно ивановский клуб прощупывать оборону соперника, но по большей части хозяева поля всё равно будут играть через забросы вперёд.

Г-О-О-О-Л! 0:1!!! Юсупов!!! Козлов и Палиенко довели мяч с левого фланга до Миронова, который был в центре, Алексей обработал мяч и пробил по воротам, мяч полетел по центру, но при этом Юсупов, который был в центре штрафной площади, смог удачно подставить ногу, мяч в итоге оказался в правом углу ворот.

11' Сейчас уже последовала передача на ход Эктову к правому углу штрафной площади, Александр забрался в офсайд.

10' Через правый фланг по большей части пока старается атаковать "Оренбург", но свежая оборона "Текстильщика" атаки соперника по большей части успешно сдерживает.

9' Угловой у ворот "Текстильщика". Ткачук выполнил подачу к линии вратарской, Морозов головой выбил мяч за пределы штрафной площади.

8' Эктов на правом фланге отдал пас на Малых, Андрей выполнил подачу к линии вратарской, Смирнов при игре на выходе кулаками неудачно выбил мяч в центр штрафной площади, Палиенко перехватил мяч, но из выгодной позиции Максим зарядил над перекладиной.

7' "Текстильщик" сегодня конечно де по большей части будет играть вторым номером, "Оренбург" с первых минут забрал контроль над мячом.

6' Малых попытался с правого фланга войти в штрафную площадь, но в борьбе с Батовым капитан "Оренбурга" потерял мяч.

5' Миронов на половине поля "Текстильщика" нарушил правила против Батова. Ивановский клуб не стал торопиться при розыгрыше мяча.

4' Альшанский убежал к левому углу штрафной площади, а затем пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч полетел не очень сильно, Климович в прыжке смог намертво его поймать.

3' Эктов выполнил передачу на правый угол штрафной площади на ход Юсупову, но Артём в борьбе с защитником "Текстильщика" не смог зацепиться за мяч.

2' Аппаев в центре поля проиграл борьбу за мяч Мамину, а затем Хызыр нарушил правила против защитника "Оренбурга".