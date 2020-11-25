Текстильщик
0:1
Первый тайм: 17'
Оренбург
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Фомин ДенисЗащитник
-
55 Морозов ЮрийЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Батов МаксимПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Аппаев ХызырНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Павлов Сергей
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Малых АндрейЗащитник
-
46 Мамин АртёмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Ткачук ДенисНападающий
-
79 Юсупов АртёмНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шкофлек ЖигаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Личка Марцел
Ход матча
15'
0:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аппаев Хызыр
|5 (1)
|0.21
|2.
|Бачинский Максим
|3
|0.13
|3.
|Сидоров Максим
|2
|0.08
|4.
|Горюшкин Алексей
|2
|0.08
|5.
|Губочкин Алексей
|2
|0.08
|6.
|Сысуев Владислав
|2 (1)
|0.08
|7.
|Батов Максим
|1
|0.04
|8.
|Морозов Юрий
|1
|0.04
|9.
|Агеев Александр
|1
|0.04
|10.
|Обивалин Сергей
|1
|0.04
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шкофлек Жига
|5
|0.21
|2.
|Фамейе Джоэль
|5
|0.21
|3.
|Прудников Николай
|4
|0.17
|4.
|Козлов Андрей
|3
|0.13
|5.
|Ткачук Денис
|2
|0.08
|6.
|Чуканов Андреа
|2
|0.08
|7.
|Гойкович Ренато
|2
|0.08
|8.
|Эктов Александр
|2
|0.08
|9.
|Кулишев Артём
|2 (1)
|0.08
|10.
|Сиваков Михаил
|1
|0.04
|11.
|Скворцов Алексей
|1
|0.04
|12.
|Юсупов Артём
|1
|0.04
|13.
|Козлов Савелий
|1
|0.04
|14.
|Миронов Алексей
|1
|0.04
|15.
|Алвеш Рикарду
|1 (1)
|0.04
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фомин Денис
|7
|1
|2.
|Аппаев Хызыр
|8
|0
|3.
|Обивалин Сергей
|8
|0
|4.
|Маричев Евгений
|7
|0
|5.
|Батов Максим
|6
|0
|6.
|Горюшкин Алексей
|5
|0
|7.
|Мосейчук Илья
|5
|0
|8.
|Губочкин Алексей
|3
|1
|9.
|Сысуев Владислав
|4
|0
|10.
|Романенко Владимир Александрович
|4
|0
|11.
|Морозов Юрий
|3
|0
|12.
|Мухаметзянов Адиль
|3
|0
|13.
|Агеев Александр
|2
|0
|14.
|Макушкин Алексей
|2
|0
|15.
|Сидоров Максим
|2
|0
|16.
|Альшанский Валерий
|1
|0
|17.
|Бачинский Максим
|1
|0
|18.
|Мнацаканян Альберт
|1
|0
|19.
|Солодков Александр
|1
|0
|20.
|Смирнов Алексей Сергеевич
|1
|0
|21.
|Шлёнкин Александр
|1
|0
|22.
|Семашкин Дмитрий
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Малых Андрей
|9
|0
|2.
|Аюпов Тимур
|7
|0
|3.
|Сиваков Михаил
|5
|1
|4.
|Скворцов Алексей
|6
|0
|5.
|Козлов Савелий
|5
|0
|6.
|Фамейе Джоэль
|5
|0
|7.
|Чуканов Андреа
|4
|0
|8.
|Алвеш Рикарду
|4
|0
|9.
|Козлов Андрей
|2
|1
|10.
|Ткачук Денис
|3
|0
|11.
|Гойкович Ренато
|3
|0
|12.
|Насыров Исламжан
|3
|0
|13.
|Смирнов Александр
|2
|0
|14.
|Палиенко Максим
|2
|0
|15.
|Мамин Артём
|2
|0
|16.
|Шкофлек Жига
|2
|0
|17.
|Эктов Александр
|2
|0
|18.
|Капленко Кирилл
|2
|0
|19.
|Миронов Алексей
|1
|0
|20.
|Кеняйкин Алексей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Текстильщик
|25% (5)
|10% (2)
|0
|5% (1)
|25% (5)
|35% (7)
|Оренбург
|18.18% (6)
|6.06% (2)
|9.09% (3)
|18.18% (6)
|18.18% (6)
|30.3% (10)
Предыдущие игры
Текстильщик Последние 20 матчей: +7 =3 -10Чайка 1:3 Текстильщик СКА-Хабаровск 1:0 Текстильщик Текстильщик 1:0 Балтика Текстильщик 0:0 Краснодар-2
Акрон 3:1 Текстильщик Текстильщик 1:3 Торпедо Москва Шинник 0:3 Текстильщик Текстильщик 0:0 Арсенал Тула Текстильщик 0:0 Факел Волгарь 0:0 Текстильщик Текстильщик 0:3 Крылья Советов Текстильщик 0:2 Спартак-2 Салют 0:3 Текстильщик Алания 3:1 Текстильщик Нефтехимик 4:0 Текстильщик Динамо Брянск 1:0 Текстильщик Текстильщик 2:1 Иртыш Омск Томь 0:2 Текстильщик Чертаново 0:1 Текстильщик Нижний Новгород 2:1 Текстильщик
Оренбург Последние 20 матчей: +10 =7 -3Алания 2:1 Оренбург Нефтехимик 1:2 Оренбург Оренбург 0:0 Иртыш Омск Томь 0:1 Оренбург
Оренбург 3:1 Чертаново Нижний Новгород 0:0 Оренбург Оренбург 1:3 Енисей Оренбург 1:1 Сочи Спартак-2 0:3 Оренбург Чайка 0:1 Оренбург Оренбург 2:2 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:1 Оренбург Звезда Пермь 0:3 Оренбург Оренбург 2:2 Балтика Краснодар-2 1:1 Оренбург Оренбург 0:0 Акрон Торпедо Москва 1:2 Оренбург Оренбург 3:0 Шинник Факел 0:2 Оренбург Оренбург 2:1 Волгарь
Последние игры между собой
Текстильщик: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Оренбург: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нижний Новгород
|0:0 Заявка
|24
|17
|4
|3
|38 - 14
|55
|2.
|Торпедо Москва
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|47 - 17
|49
|3.
|Крылья Советов
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|48 - 16
|49
|4.
|Оренбург
|0:0 Заявка
|24
|13
|9
|2
|33 - 16
|48
|5.
|Алания
|0:0 Заявка
|24
|12
|7
|5
|46 - 24
|43
|6.
|Велес Москва
|Заявка
|23
|12
|6
|5
|32 - 26
|42
|7.
|Нефтехимик
|0:0 Заявка
|24
|11
|5
|8
|36 - 25
|38
|8.
|Енисей
|0:0 Заявка
|24
|10
|5
|9
|25 - 28
|35
|9.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|23
|10
|4
|9
|30 - 27
|34
|10.
|Спартак-2
|Заявка
|23
|10
|3
|10
|29 - 29
|33
|11.
|Балтика
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|23 - 23
|33
|12.
|Чайка
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|25 - 29
|32
|13.
|Волгарь
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|27 - 25
|31
|14.
|Текстильщик
|0:0 Заявка
|24
|7
|8
|9
|21 - 28
|29
|15.
|Краснодар-2
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|25 - 39
|25
|16.
|Динамо Брянск
|Заявка
|23
|7
|3
|13
|14 - 36
|24
|17.
|Факел
|Заявка
|23
|5
|8
|10
|21 - 25
|23
|18.
|Акрон
|Заявка
|23
|6
|2
|15
|19 - 36
|20
|19.
|Иртыш Омск
|Заявка
|23
|4
|6
|13
|17 - 34
|18
|20.
|Чертаново
|Заявка
|23
|5
|2
|16
|16 - 36
|17
|21.
|Томь
|Заявка
|23
|4
|5
|14
|14 - 28
|17
|22.
|Шинник
|Заявка
|23
|4
|4
|15
|20 - 45
|16
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Текстильщик» – «Оренбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Текстильщик» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Оренбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Текстильщик» – «Оренбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Текстильщик 0:1 Оренбург
Исход игры
Текстильщик
6% (9)
Ничья
15.4% (23)
Оренбург
78.5% (117)
Тотал 2.5
Больше
43.15% (63)
Меньше
56.85% (83)
Обе команды забьют
Да
54.11% (79)
Нет
45.89% (67)
Популярный счёт
1:2 Оренбург
35.6% (53)
0:1 Оренбург
28.2% (42)
1:1 Ничья
12.1% (18)
0:2 Оренбург
10.1% (15)
1:0 Текстильщик
3.4% (5)
2:1 Текстильщик
2.7% (4)
0:0 Ничья
2% (3)
1:3 Оренбург
1.3% (2)
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