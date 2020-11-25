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Текстильщик
0:1
Первый тайм: 17'
Оренбург
0'
0:1
15' Гол
 17'
Текстильщик
Оренбург

Ход матча

15'
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Текстильщик
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аппаев Хызыр 5 (1) 0.21
2. Бачинский Максим 3 0.13
3. Сидоров Максим 2 0.08
4. Горюшкин Алексей 2 0.08
5. Губочкин Алексей 2 0.08
6. Сысуев Владислав 2 (1) 0.08
7. Батов Максим 1 0.04
8. Морозов Юрий 1 0.04
9. Агеев Александр 1 0.04
10. Обивалин Сергей 1 0.04
Оренбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шкофлек Жига 5 0.21
2. Фамейе Джоэль 5 0.21
3. Прудников Николай 4 0.17
4. Козлов Андрей 3 0.13
5. Ткачук Денис 2 0.08
6. Чуканов Андреа 2 0.08
7. Гойкович Ренато 2 0.08
8. Эктов Александр 2 0.08
9. Кулишев Артём 2 (1) 0.08
10. Сиваков Михаил 1 0.04
11. Скворцов Алексей 1 0.04
12. Юсупов Артём 1 0.04
13. Козлов Савелий 1 0.04
14. Миронов Алексей 1 0.04
15. Алвеш Рикарду 1 (1) 0.04

Карточки

Текстильщик
# Игрок      
1. Фомин Денис 7 1
2. Аппаев Хызыр 8 0
3. Обивалин Сергей 8 0
4. Маричев Евгений 7 0
5. Батов Максим 6 0
6. Горюшкин Алексей 5 0
7. Мосейчук Илья 5 0
8. Губочкин Алексей 3 1
9. Сысуев Владислав 4 0
10. Романенко Владимир Александрович 4 0
11. Морозов Юрий 3 0
12. Мухаметзянов Адиль 3 0
13. Агеев Александр 2 0
14. Макушкин Алексей 2 0
15. Сидоров Максим 2 0
16. Альшанский Валерий 1 0
17. Бачинский Максим 1 0
18. Мнацаканян Альберт 1 0
19. Солодков Александр 1 0
20. Смирнов Алексей Сергеевич 1 0
21. Шлёнкин Александр 1 0
22. Семашкин Дмитрий 1 0
Оренбург
# Игрок      
1. Малых Андрей 9 0
2. Аюпов Тимур 7 0
3. Сиваков Михаил 5 1
4. Скворцов Алексей 6 0
5. Козлов Савелий 5 0
6. Фамейе Джоэль 5 0
7. Чуканов Андреа 4 0
8. Алвеш Рикарду 4 0
9. Козлов Андрей 2 1
10. Ткачук Денис 3 0
11. Гойкович Ренато 3 0
12. Насыров Исламжан 3 0
13. Смирнов Александр 2 0
14. Палиенко Максим 2 0
15. Мамин Артём 2 0
16. Шкофлек Жига 2 0
17. Эктов Александр 2 0
18. Капленко Кирилл 2 0
19. Миронов Алексей 1 0
20. Кеняйкин Алексей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Текстильщик 25% (5) 10% (2) 0 5% (1) 25% (5) 35% (7)
 Оренбург 18.18% (6) 6.06% (2) 9.09% (3) 18.18% (6) 18.18% (6) 30.3% (10)

Предыдущие игры

Текстильщик Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Чайка 1:3 Текстильщик СКА-Хабаровск 1:0 Текстильщик Текстильщик 1:0 Балтика Текстильщик 0:0 Краснодар-2
Акрон 3:1 Текстильщик Текстильщик 1:3 Торпедо Москва Шинник 0:3 Текстильщик Текстильщик 0:0 Арсенал Тула Текстильщик 0:0 Факел Волгарь 0:0 Текстильщик Текстильщик 0:3 Крылья Советов Текстильщик 0:2 Спартак-2 Салют 0:3 Текстильщик Алания 3:1 Текстильщик Нефтехимик 4:0 Текстильщик Динамо Брянск 1:0 Текстильщик Текстильщик 2:1 Иртыш Омск Томь 0:2 Текстильщик Чертаново 0:1 Текстильщик Нижний Новгород 2:1 Текстильщик
Оренбург Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Алания 2:1 Оренбург Нефтехимик 1:2 Оренбург Оренбург 0:0 Иртыш Омск Томь 0:1 Оренбург
Оренбург 3:1 Чертаново Нижний Новгород 0:0 Оренбург Оренбург 1:3 Енисей Оренбург 1:1 Сочи Спартак-2 0:3 Оренбург Чайка 0:1 Оренбург Оренбург 2:2 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:1 Оренбург Звезда Пермь 0:3 Оренбург Оренбург 2:2 Балтика Краснодар-2 1:1 Оренбург Оренбург 0:0 Акрон Торпедо Москва 1:2 Оренбург Оренбург 3:0 Шинник Факел 0:2 Оренбург Оренбург 2:1 Волгарь

Последние игры между собой

Текстильщик: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Оренбург: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Оренбург 1:1 Текстильщик ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нижний Новгород 0:0 Заявка 24 17 4 3 38 - 14 55
2. Торпедо Москва Заявка 23 15 4 4 47 - 17 49
3. Крылья Советов Заявка 23 15 4 4 48 - 16 49
4. Оренбург 0:0 Заявка 24 13 9 2 33 - 16 48
5. Алания 0:0 Заявка 24 12 7 5 46 - 24 43
6. Велес Москва Заявка 23 12 6 5 32 - 26 42
7. Нефтехимик 0:0 Заявка 24 11 5 8 36 - 25 38
8. Енисей 0:0 Заявка 24 10 5 9 25 - 28 35
9. СКА-Хабаровск Заявка 23 10 4 9 30 - 27 34
10. Спартак-2 Заявка 23 10 3 10 29 - 29 33
11. Балтика Заявка 23 9 6 8 23 - 23 33
12. Чайка Заявка 23 8 8 7 25 - 29 32
13. Волгарь Заявка 23 9 4 10 27 - 25 31
14. Текстильщик 0:0 Заявка 24 7 8 9 21 - 28 29
15. Краснодар-2 Заявка 23 6 7 10 25 - 39 25
16. Динамо Брянск Заявка 23 7 3 13 14 - 36 24
17. Факел Заявка 23 5 8 10 21 - 25 23
18. Акрон Заявка 23 6 2 15 19 - 36 20
19. Иртыш Омск Заявка 23 4 6 13 17 - 34 18
20. Чертаново Заявка 23 5 2 16 16 - 36 17
21. Томь Заявка 23 4 5 14 14 - 28 17
22. Шинник Заявка 23 4 4 15 20 - 45 16
  • Первый тайм
  • Описание гола
    16'
    Г-О-О-О-Л! 0:1!!! Юсупов!!! Козлов и Палиенко довели мяч с левого фланга до Миронова, который был в центре, Алексей обработал мяч и пробил по воротам, мяч полетел по центру, но при этом Юсупов, который был в центре штрафной площади, смог удачно подставить ногу, мяч в итоге оказался в правом углу ворот. 
  • 15'
    Насыров с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Текстильщика" спокойно перехватили мяч. 
  • 14'
    Начинает постепенно ивановский клуб прощупывать оборону соперника, но по большей части хозяева поля всё равно будут играть через забросы вперёд. 
  • 13'
    Фомин на левом фланге довольно быстро потерял мяч, последовал неприятный прострел к линии вратарской, вновь пришлось обороне "Текстильщика" активно работать, чтобы вернуть мяч. 
  • 12'
    Козлов из центра поля выполнил передачу к левому углу штрафной площади на ход Ткачуку, Смирнов вышел из ворот и бросился в ноги сопернику, вместе с Фоминым голкипер "Текстильщика" смог отвести угрозу от своих ворот. 
  • Офсайд
    11'
    Сейчас уже последовала передача на ход Эктову к правому углу штрафной площади, Александр забрался в офсайд. 
  • 10'
    Через правый фланг по большей части пока старается атаковать "Оренбург", но свежая оборона "Текстильщика" атаки соперника по большей части успешно сдерживает. 
  • Угловой
    9'
    Угловой у ворот "Текстильщика". Ткачук выполнил подачу к линии вратарской, Морозов головой выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • Опасный момент
    8'
    Эктов на правом фланге отдал пас на Малых, Андрей выполнил подачу к линии вратарской, Смирнов при игре на выходе кулаками неудачно выбил мяч в центр штрафной площади, Палиенко перехватил мяч, но из выгодной позиции Максим зарядил над перекладиной. 
  • 7'
    "Текстильщик" сегодня конечно де по большей части будет играть вторым номером, "Оренбург" с первых минут забрал контроль над мячом. 
  • 6'
    Малых попытался с правого фланга войти в штрафную площадь, но в борьбе с Батовым капитан "Оренбурга" потерял мяч. 
  • Фол, нарушение
    5'
    Миронов на половине поля "Текстильщика" нарушил правила против Батова. Ивановский клуб не стал торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 4'
    Альшанский убежал к левому углу штрафной площади, а затем пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч полетел не очень сильно, Климович в прыжке смог намертво его поймать. 
  • 3'
    Эктов выполнил передачу на правый угол штрафной площади на ход Юсупову, но Артём в борьбе с защитником "Текстильщика" не смог зацепиться за мяч. 
  • Фол, нарушение
    2'
    Аппаев в центре поля проиграл борьбу за мяч Мамину, а затем Хызыр нарушил правила против защитника "Оренбурга". 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня "Оренбург" в Иванове должен играть только на победу, команда Марцела Лички в последних турах никак не может вернуться на второе место в турнирной таблице, а если случится очередная потеря очков, до конца календарного года этого уже может не произойти. 
  • До матча
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче 24-го тура первенства ФНЛ между ивановским "Текстильщиком" и "Оренбургом". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • Главным арбитром на этот матч назначен Антон Анопа из Благовещенска. Помогать ему на бровках будут Кирилл Большаков из Санкт-Петербурга и Артём Перов из Москвы. Резервным арбитром на этот матч назначен Дмитрий Матвеев из Иваново. 
Прогнозы 149
Текстильщик 6% (9)
X 15.4% (23)
Оренбург 78.5% (117)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Текстильщик
Ничья
Оренбург
7.00
4.15
1.51
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 7.00 4.05 1.50
Бонус: 5 000 ₽ 6.80 4.05 1.50
Бонус: 5 000 ₽ 6.80 4.15 1.49
  6.90 3.92 1.51

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
9.50 1.03 7.30 1.08 3.15 1.33 2.40 1.53 1.97 1.78 1.74 2.02 1.39 2.90 1.27 3.45 1.09 6.10 1.07 6.50 1.01 13.00
8.60 1.03 7.20 1.06 3.14 1.33 2.38 1.57 1.78 2.12 1.38 2.99 1.27 3.54 1.09 6.30 1.06 6.95
3.40 1.32 2.92 1.40 2.49 1.53 2.01 1.82 1.75 2.09 1.56 2.43 1.40 2.96 1.27 3.81
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.42 1.79 1.96 1.35 3.05 1.09 6.30
2.82 1.42 1.82 1.97 1.39 2.95 1.10 6.55 1.07 7.70
2.85 1.44 2.27 1.64 1.77 2.07 1.48 2.65 1.37 3.17
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.55 1.27 2.46 1.51 1.59 2.20 1.22 3.85
3.60 1.28 2.40 1.56 1.59 2.33 1.22 4.20 1.16 5.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.25 1.60
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
3.95 1.23
Где смотреть матч Текстильщик 0:1 Оренбург онлайн

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Прогнозы на матч Текстильщик 0:1 Оренбург

Исход игры
Текстильщик
6% (9)
Ничья
15.4% (23)
Оренбург
78.5% (117)
Тотал 2.5
Больше
43.15% (63)
Меньше
56.85% (83)
Обе команды забьют
Да
54.11% (79)
Нет
45.89% (67)
Популярный счёт
1:2 Оренбург
35.6% (53)
0:1 Оренбург
28.2% (42)
1:1 Ничья
12.1% (18)
0:2 Оренбург
10.1% (15)
1:0 Текстильщик
3.4% (5)
2:1 Текстильщик
2.7% (4)
0:0 Ничья
2% (3)
1:3 Оренбург
1.3% (2)
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