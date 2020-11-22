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Текстильщик
 
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Оренбург

Бомбардиры внутри турнира

Текстильщик
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аппаев Хызыр 5 (1) 0.22
2. Бачинский Максим 3 0.13
3. Сидоров Максим 2 0.09
4. Горюшкин Алексей 2 0.09
5. Губочкин Алексей 2 0.09
6. Сысуев Владислав 2 (1) 0.09
7. Батов Максим 1 0.04
8. Морозов Юрий 1 0.04
9. Агеев Александр 1 0.04
10. Обивалин Сергей 1 0.04
Оренбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шкофлек Жига 5 0.22
2. Фамейе Джоэль 5 0.22
3. Прудников Николай 4 0.17
4. Козлов Андрей 3 0.13
5. Ткачук Денис 2 0.09
6. Чуканов Андреа 2 0.09
7. Гойкович Ренато 2 0.09
8. Эктов Александр 2 0.09
9. Кулишев Артём 2 (1) 0.09
10. Сиваков Михаил 1 0.04
11. Скворцов Алексей 1 0.04
12. Юсупов Артём 1 0.04
13. Козлов Савелий 1 0.04
14. Миронов Алексей 1 0.04
15. Алвеш Рикарду 1 (1) 0.04

Карточки

Текстильщик
# Игрок      
1. Фомин Денис 7 1
2. Аппаев Хызыр 8 0
3. Обивалин Сергей 8 0
4. Маричев Евгений 7 0
5. Батов Максим 6 0
6. Горюшкин Алексей 5 0
7. Мосейчук Илья 5 0
8. Губочкин Алексей 3 1
9. Сысуев Владислав 4 0
10. Романенко Владимир Александрович 4 0
11. Морозов Юрий 3 0
12. Мухаметзянов Адиль 3 0
13. Агеев Александр 2 0
14. Макушкин Алексей 2 0
15. Сидоров Максим 2 0
16. Альшанский Валерий 1 0
17. Бачинский Максим 1 0
18. Мнацаканян Альберт 1 0
19. Солодков Александр 1 0
20. Смирнов Алексей Сергеевич 1 0
21. Шлёнкин Александр 1 0
22. Семашкин Дмитрий 1 0
Оренбург
# Игрок      
1. Малых Андрей 9 0
2. Аюпов Тимур 7 0
3. Сиваков Михаил 5 1
4. Скворцов Алексей 6 0
5. Козлов Савелий 5 0
6. Фамейе Джоэль 5 0
7. Чуканов Андреа 4 0
8. Алвеш Рикарду 4 0
9. Козлов Андрей 2 1
10. Ткачук Денис 3 0
11. Гойкович Ренато 3 0
12. Насыров Исламжан 3 0
13. Смирнов Александр 2 0
14. Палиенко Максим 2 0
15. Мамин Артём 2 0
16. Шкофлек Жига 2 0
17. Эктов Александр 2 0
18. Капленко Кирилл 2 0
19. Миронов Алексей 1 0
20. Кеняйкин Алексей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Текстильщик 25% (5) 10% (2) 0 5% (1) 25% (5) 35% (7)
 Оренбург 18.18% (6) 6.06% (2) 9.09% (3) 18.18% (6) 18.18% (6) 30.3% (10)

Предыдущие игры

Текстильщик Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Чайка 1:3 Текстильщик СКА-Хабаровск 1:0 Текстильщик Текстильщик 1:0 Балтика Текстильщик 0:0 Краснодар-2
Акрон 3:1 Текстильщик Текстильщик 1:3 Торпедо Москва Шинник 0:3 Текстильщик Текстильщик 0:0 Арсенал Тула Текстильщик 0:0 Факел Волгарь 0:0 Текстильщик Текстильщик 0:3 Крылья Советов Текстильщик 0:2 Спартак-2 Салют 0:3 Текстильщик Алания 3:1 Текстильщик Нефтехимик 4:0 Текстильщик Динамо Брянск 1:0 Текстильщик Текстильщик 2:1 Иртыш Омск Томь 0:2 Текстильщик Чертаново 0:1 Текстильщик Нижний Новгород 2:1 Текстильщик
Оренбург Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Алания 2:1 Оренбург Нефтехимик 1:2 Оренбург Оренбург 0:0 Иртыш Омск Томь 0:1 Оренбург
Оренбург 3:1 Чертаново Нижний Новгород 0:0 Оренбург Оренбург 1:3 Енисей Оренбург 1:1 Сочи Спартак-2 0:3 Оренбург Чайка 0:1 Оренбург Оренбург 2:2 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:1 Оренбург Звезда Пермь 0:3 Оренбург Оренбург 2:2 Балтика Краснодар-2 1:1 Оренбург Оренбург 0:0 Акрон Торпедо Москва 1:2 Оренбург Оренбург 3:0 Шинник Факел 0:2 Оренбург Оренбург 2:1 Волгарь

Последние игры между собой

Текстильщик: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Оренбург: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Оренбург 1:1 Текстильщик ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нижний Новгород Заявка 23 17 3 3 38 - 14 54
2. Торпедо Москва Заявка 23 15 4 4 47 - 17 49
3. Крылья Советов Заявка 23 15 4 4 48 - 16 49
4. Оренбург Заявка 23 13 8 2 33 - 16 47
5. Алания Заявка 23 12 6 5 46 - 24 42
6. Велес Москва Заявка 23 12 6 5 32 - 26 42
7. Нефтехимик Заявка 23 11 4 8 36 - 25 37
8. СКА-Хабаровск Заявка 23 10 4 9 30 - 27 34
9. Енисей Заявка 23 10 4 9 25 - 28 34
10. Спартак-2 Заявка 23 10 3 10 29 - 29 33
11. Балтика Заявка 23 9 6 8 23 - 23 33
12. Чайка Заявка 23 8 8 7 25 - 29 32
13. Волгарь Заявка 23 9 4 10 27 - 25 31
14. Текстильщик Заявка 23 7 7 9 21 - 28 28
15. Краснодар-2 Заявка 23 6 7 10 25 - 39 25
16. Динамо Брянск Заявка 23 7 3 13 14 - 36 24
17. Факел Заявка 23 5 8 10 21 - 25 23
18. Акрон Заявка 23 6 2 15 19 - 36 20
19. Иртыш Омск Заявка 23 4 6 13 17 - 34 18
20. Чертаново Заявка 23 5 2 16 16 - 36 17
21. Томь Заявка 23 4 5 14 14 - 28 17
22. Шинник Заявка 23 4 4 15 20 - 45 16
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Текстильщик - Оренбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 ноября 2020, осталось 2 дня 14 часов 37 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 58
    Текстильщик 8.6% (5)
    X 19% (11)
    Оренбург 72.4% (42)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Текстильщик - Оренбург онлайн

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    Прогнозы на матч Текстильщик - Оренбург

    Исход игры
    Текстильщик
    8.6% (5)
    Ничья
    19% (11)
    Оренбург
    72.4% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.07% (23)
    Меньше
    58.93% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    58.93% (33)
    Нет
    41.07% (23)
    Популярный счёт
    1:2 Оренбург
    31% (18)
    0:1 Оренбург
    22.4% (13)
    1:1 Ничья
    19% (11)
    0:2 Оренбург
    10.3% (6)
    1:0 Текстильщик
    5.2% (3)
    2:1 Текстильщик
    3.4% (2)
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