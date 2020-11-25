  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
Нефтехимик
 
Позже
Нижний Новгород
Нефтехимик
Нижний Новгород

Бомбардиры внутри турнира

Нефтехимик
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уридия Мераби 6 0.26
2. Петров Илья 6 (3) 0.26
3. Клёнкин Данил 4 0.17
4. Галиулин Вагиз 3 0.13
5. Юшин Александр 3 0.13
6. Котик Артём 3 0.13
7. Хубаев Давид 2 0.09
8. Семёнов Андрей Игоревич 1 0.04
9. Кубышкин Илья 1 0.04
10. Шадрин Павел 1 0.04
11. Артемчук Максим 1 0.04
12. Агапов Илья 1 0.04
13. Потапов Лев 1 0.04
Нижний Новгород
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сулейманов Тимур 7 0.3
2. Сапета Александр 7 (5) 0.3
3. Попов Артём 4 0.17
4. Горбунов Игорь 4 0.17
5. Гоцук Кирилл 4 0.17
6. Ставпец Александр 2 0.09
7. Султонов Мухаммад 2 0.09
8. Калинский Николай 2 0.09
9. Шарипов Альберт 2 0.09
10. Зуйков Сергей 1 0.04
11. Федчук Артём 1 0.04
12. Гащенков Михаил 1 0.04
13. Каккоев Никита 1 0.04

Карточки

Нефтехимик
# Игрок      
1. Шадрин Павел 6 1
2. Галиулин Вагиз 7 0
3. Канаев Михаил 7 0
4. Хубаев Давид 5 1
5. Семёнов Андрей Игоревич 6 0
6. Клёнкин Данил 5 0
7. Лелюкаев Алан 5 0
8. Голубев Андрей 3 1
9. Петров Илья 4 0
10. Ширяев Максим 3 0
11. Потапов Лев 3 0
12. Ситдиков Марат 2 0
13. Уридия Мераби 2 0
14. Агапов Илья 2 0
15. Юшин Александр 1 0
16. Яковлев Михаил 1 0
17. Кайков Денис 1 0
18. Артемчук Максим 1 0
19. Котик Артём 1 0
20. Осипов Владимир 1 0
Нижний Новгород
# Игрок      
1. Сапета Александр 7 0
2. Темников Иван 6 0
3. Шумских Алексей 6 0
4. Ставпец Александр 5 0
5. Зуйков Сергей 5 0
6. Гащенков Михаил 4 0
7. Осинов Михаил 3 0
8. Султонов Мухаммад 3 0
9. Мичуренков Дмитрий 3 0
10. Маляров Кирилл 3 0
11. Шарипов Альберт 3 0
12. Каккоев Никита 3 0
13. Сулейманов Тимур 3 0
14. Комолов Павел 2 0
15. Попов Артём 2 0
16. Анисимов Артур 2 0
17. Горбунов Игорь 2 0
18. Гоцук Кирилл 2 0
19. Эдиев Исмаил 1 0
20. Калинский Николай 1 0
21. Алиев Саид 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нефтехимик 18.18% (6) 6.06% (2) 21.21% (7) 18.18% (6) 15.15% (5) 21.21% (7)
 Нижний Новгород 13.16% (5) 10.53% (4) 13.16% (5) 13.16% (5) 26.32% (10) 23.68% (9)

Предыдущие игры

Нефтехимик Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Енисей 1:0 Нефтехимик Нефтехимик 1:2 Оренбург СКА-Хабаровск 3:2 Нефтехимик Велес Москва 3:1 Нефтехимик
Балтика 0:1 Нефтехимик Нефтехимик 5:0 Краснодар-2 Акрон 3:4 Нефтехимик Торпедо Москва 4:0 Нефтехимик Шинник 1:2 Нефтехимик Нефтехимик 3:1 Факел Волгарь 3:1 Нефтехимик Нефтехимик 1:1 Крылья Советов Нефтехимик 4:0 Текстильщик Нефтехимик 0:0 Алания Нефтехимик 0:1 Спартак-2 Динамо Брянск 0:3 Нефтехимик Нефтехимик 1:0 Иртыш Омск Томь 0:0 Нефтехимик Нефтехимик 0:1 Динамо Брянск Нефтехимик 3:0 Чертаново
Нижний Новгород Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Нижний Новгород 3:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:2 Чертаново Спартак-2 0:4 Нижний Новгород
Енисей 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:0 Оренбург Чайка 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:1 Химки Нижний Новгород 1:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:1 Балтика Краснодар-2 2:3 Нижний Новгород Зенит Иркутск 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Акрон Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Шинник Факел 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Волгарь Крылья Советов 3:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:1 Текстильщик

Последние игры между собой

Нефтехимик: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Нижний Новгород: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Нижний Новгород 0:1 Нефтехимик ФНЛ - Первый дивизион Нижний Новгород 0:1 Нефтехимик ФНЛ - Первый дивизион Нефтехимик 1:1 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нижний Новгород Заявка 23 17 3 3 38 - 14 54
2. Торпедо Москва Заявка 23 15 4 4 47 - 17 49
3. Крылья Советов Заявка 23 15 4 4 48 - 16 49
4. Оренбург Заявка 23 13 8 2 33 - 16 47
5. Алания Заявка 23 12 6 5 46 - 24 42
6. Велес Москва Заявка 23 12 6 5 32 - 26 42
7. Нефтехимик Заявка 23 11 4 8 36 - 25 37
8. СКА-Хабаровск Заявка 23 10 4 9 30 - 27 34
9. Енисей Заявка 23 10 4 9 25 - 28 34
10. Спартак-2 Заявка 23 10 3 10 29 - 29 33
11. Балтика Заявка 23 9 6 8 23 - 23 33
12. Чайка Заявка 23 8 8 7 25 - 29 32
13. Волгарь Заявка 23 9 4 10 27 - 25 31
14. Текстильщик Заявка 23 7 7 9 21 - 28 28
15. Краснодар-2 Заявка 23 6 7 10 25 - 39 25
16. Динамо Брянск Заявка 23 7 3 13 14 - 36 24
17. Факел Заявка 23 5 8 10 21 - 25 23
18. Акрон Заявка 23 6 2 15 19 - 36 20
19. Иртыш Омск Заявка 23 4 6 13 17 - 34 18
20. Чертаново Заявка 23 5 2 16 16 - 36 17
21. Томь Заявка 23 4 5 14 14 - 28 17
22. Шинник Заявка 23 4 4 15 20 - 45 16
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Нефтехимик - Нижний Новгород от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 ноября 2020, осталось 32 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 142
    Нефтехимик 7.7% (11)
    X 30.3% (43)
    Нижний Новгород 62% (88)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Нефтехимик
    Ничья
    Нижний Новгород
    5.40
    3.60
    1.97
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
    Бонус: 5 000 ₽ 5.40 3.60 1.65
    Бонус: 5 000 ₽ 3.86 3.48 1.97

    Самый высокий коэффициент на матч «Нефтехимик» – «Нижний Новгород» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Нефтехимик» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Нижний Новгород» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Нефтехимик» – «Нижний Новгород», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    8.50 1.06 6.60 1.09 2.90 1.38 2.21 1.62 1.85 1.89 1.66 2.15 1.33 3.15 1.21 3.90 1.08 6.90 1.06 7.60 1.01 14.50
    7.90 1.04 6.70 1.07 2.94 1.37 2.25 1.63 1.72 2.21 1.34 3.20 1.23 3.90 1.07 6.85 1.05 7.50
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.67 2.12 1.29 3.25 1.06 7.10
    2.68 1.46 1.76 2.04 1.35 3.14 1.09 7.00 1.06 8.40
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.37 1.55 1.57 2.31 1.21 4.10
    3.32 1.32 2.31 1.60 1.56 2.40 1.19 4.60 1.14 5.60

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.10 1.69
    Букмекер Да Нет
    5.50 1.12
    Букмекер Да Нет
    3.75 1.25
    Где смотреть матч Нефтехимик - Нижний Новгород онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline

    Лига Ставок



    Прогнозы на матч Нефтехимик - Нижний Новгород

    Исход игры
    Нефтехимик
    7.7% (11)
    Ничья
    30.3% (43)
    Нижний Новгород
    62% (88)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.85% (45)
    Меньше
    67.15% (92)
    Обе команды забьют
    Да
    61.31% (84)
    Нет
    38.69% (53)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    27.5% (39)
    1:2 Нижний Новгород
    27.5% (39)
    0:1 Нижний Новгород
    26.1% (37)
    1:0 Нефтехимик
    4.9% (7)
    0:2 Нижний Новгород
    3.5% (5)
    0:0 Ничья
    2.1% (3)
    2:1 Нефтехимик
    2.1% (3)
    1:3 Нижний Новгород
    1.4% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    8 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    9 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный