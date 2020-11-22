Нефтехимик
Позже
Нижний Новгород
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уридия Мераби
|6
|0.26
|2.
|Петров Илья
|6 (3)
|0.26
|3.
|Клёнкин Данил
|4
|0.17
|4.
|Галиулин Вагиз
|3
|0.13
|5.
|Юшин Александр
|3
|0.13
|6.
|Котик Артём
|3
|0.13
|7.
|Хубаев Давид
|2
|0.09
|8.
|Семёнов Андрей Игоревич
|1
|0.04
|9.
|Кубышкин Илья
|1
|0.04
|10.
|Шадрин Павел
|1
|0.04
|11.
|Артемчук Максим
|1
|0.04
|12.
|Агапов Илья
|1
|0.04
|13.
|Потапов Лев
|1
|0.04
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сулейманов Тимур
|7
|0.3
|2.
|Сапета Александр
|7 (5)
|0.3
|3.
|Попов Артём
|4
|0.17
|4.
|Горбунов Игорь
|4
|0.17
|5.
|Гоцук Кирилл
|4
|0.17
|6.
|Ставпец Александр
|2
|0.09
|7.
|Султонов Мухаммад
|2
|0.09
|8.
|Калинский Николай
|2
|0.09
|9.
|Шарипов Альберт
|2
|0.09
|10.
|Зуйков Сергей
|1
|0.04
|11.
|Федчук Артём
|1
|0.04
|12.
|Гащенков Михаил
|1
|0.04
|13.
|Каккоев Никита
|1
|0.04
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шадрин Павел
|6
|1
|2.
|Галиулин Вагиз
|7
|0
|3.
|Канаев Михаил
|7
|0
|4.
|Хубаев Давид
|5
|1
|5.
|Семёнов Андрей Игоревич
|6
|0
|6.
|Клёнкин Данил
|5
|0
|7.
|Лелюкаев Алан
|5
|0
|8.
|Голубев Андрей
|3
|1
|9.
|Петров Илья
|4
|0
|10.
|Ширяев Максим
|3
|0
|11.
|Потапов Лев
|3
|0
|12.
|Ситдиков Марат
|2
|0
|13.
|Уридия Мераби
|2
|0
|14.
|Агапов Илья
|2
|0
|15.
|Юшин Александр
|1
|0
|16.
|Яковлев Михаил
|1
|0
|17.
|Кайков Денис
|1
|0
|18.
|Артемчук Максим
|1
|0
|19.
|Котик Артём
|1
|0
|20.
|Осипов Владимир
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сапета Александр
|7
|0
|2.
|Темников Иван
|6
|0
|3.
|Шумских Алексей
|6
|0
|4.
|Ставпец Александр
|5
|0
|5.
|Зуйков Сергей
|5
|0
|6.
|Гащенков Михаил
|4
|0
|7.
|Осинов Михаил
|3
|0
|8.
|Султонов Мухаммад
|3
|0
|9.
|Мичуренков Дмитрий
|3
|0
|10.
|Маляров Кирилл
|3
|0
|11.
|Шарипов Альберт
|3
|0
|12.
|Каккоев Никита
|3
|0
|13.
|Сулейманов Тимур
|3
|0
|14.
|Комолов Павел
|2
|0
|15.
|Попов Артём
|2
|0
|16.
|Анисимов Артур
|2
|0
|17.
|Горбунов Игорь
|2
|0
|18.
|Гоцук Кирилл
|2
|0
|19.
|Эдиев Исмаил
|1
|0
|20.
|Калинский Николай
|1
|0
|21.
|Алиев Саид
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нефтехимик
|18.18% (6)
|6.06% (2)
|21.21% (7)
|18.18% (6)
|15.15% (5)
|21.21% (7)
|Нижний Новгород
|13.16% (5)
|10.53% (4)
|13.16% (5)
|13.16% (5)
|26.32% (10)
|23.68% (9)
Предыдущие игры
Нефтехимик Последние 20 матчей: +9 =3 -8Енисей 1:0 Нефтехимик Нефтехимик 1:2 Оренбург СКА-Хабаровск 3:2 Нефтехимик Велес Москва 3:1 Нефтехимик
Балтика 0:1 Нефтехимик Нефтехимик 5:0 Краснодар-2 Акрон 3:4 Нефтехимик Торпедо Москва 4:0 Нефтехимик Шинник 1:2 Нефтехимик Нефтехимик 3:1 Факел Волгарь 3:1 Нефтехимик Нефтехимик 1:1 Крылья Советов Нефтехимик 4:0 Текстильщик Нефтехимик 0:0 Алания Нефтехимик 0:1 Спартак-2 Динамо Брянск 0:3 Нефтехимик Нефтехимик 1:0 Иртыш Омск Томь 0:0 Нефтехимик Нефтехимик 0:1 Динамо Брянск Нефтехимик 3:0 Чертаново
Нижний Новгород Последние 20 матчей: +16 =2 -2Нижний Новгород 3:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:2 Чертаново Спартак-2 0:4 Нижний Новгород
Енисей 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:0 Оренбург Чайка 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:1 Химки Нижний Новгород 1:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:1 Балтика Краснодар-2 2:3 Нижний Новгород Зенит Иркутск 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Акрон Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Шинник Факел 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Волгарь Крылья Советов 3:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:1 Текстильщик
Последние игры между собой
Нефтехимик: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Нижний Новгород: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нижний Новгород
|Заявка
|23
|17
|3
|3
|38 - 14
|54
|2.
|Торпедо Москва
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|47 - 17
|49
|3.
|Крылья Советов
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|48 - 16
|49
|4.
|Оренбург
|Заявка
|23
|13
|8
|2
|33 - 16
|47
|5.
|Алания
|Заявка
|23
|12
|6
|5
|46 - 24
|42
|6.
|Велес Москва
|Заявка
|23
|12
|6
|5
|32 - 26
|42
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|36 - 25
|37
|8.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|23
|10
|4
|9
|30 - 27
|34
|9.
|Енисей
|Заявка
|23
|10
|4
|9
|25 - 28
|34
|10.
|Спартак-2
|Заявка
|23
|10
|3
|10
|29 - 29
|33
|11.
|Балтика
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|23 - 23
|33
|12.
|Чайка
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|25 - 29
|32
|13.
|Волгарь
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|27 - 25
|31
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|23
|7
|7
|9
|21 - 28
|28
|15.
|Краснодар-2
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|25 - 39
|25
|16.
|Динамо Брянск
|Заявка
|23
|7
|3
|13
|14 - 36
|24
|17.
|Факел
|Заявка
|23
|5
|8
|10
|21 - 25
|23
|18.
|Акрон
|Заявка
|23
|6
|2
|15
|19 - 36
|20
|19.
|Иртыш Омск
|Заявка
|23
|4
|6
|13
|17 - 34
|18
|20.
|Чертаново
|Заявка
|23
|5
|2
|16
|16 - 36
|17
|21.
|Томь
|Заявка
|23
|4
|5
|14
|14 - 28
|17
|22.
|Шинник
|Заявка
|23
|4
|4
|15
|20 - 45
|16
Прогнозы на матч Нефтехимик - Нижний Новгород
Исход игры
Нефтехимик
12.1% (7)
Ничья
46.6% (27)
Нижний Новгород
41.4% (24)
Тотал 2.5
Больше
21.43% (12)
Меньше
78.57% (44)
Обе команды забьют
Да
66.07% (37)
Нет
33.93% (19)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.1% (25)
1:2 Нижний Новгород
19% (11)
0:1 Нижний Новгород
17.2% (10)
1:0 Нефтехимик
8.6% (5)
0:0 Ничья
3.4% (2)
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