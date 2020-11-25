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Крылья Советов
 
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Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сергеев Иван 19 (2) 0.83
2. Голенков Егор 8 0.35
3. Зиньковский Антон 8 (2) 0.35
4. Гацкан Александр 2 0.09
5. Гынсарь Раду 2 0.09
6. Ежов Роман 2 0.09
7. Полуяхтов Владимир 1 0.04
8. Сарвели Владислав 1 0.04
9. Солдатенков Александр 1 0.04
10. Витюгов Максим 1 0.04
Чайка
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Савичев Константин 4 (3) 0.17
2. Хозин Владимир 3 0.13
3. Кулишев Артём 3 0.13
4. Умаев Идрис 3 0.13
5. Кулик Владислав 3 (1) 0.13
6. Алейников Василий 2 0.09
7. Чочиев Алан 1 0.04
8. Дегтярёв Евгений 1 0.04
9. Гогличидзе Лео 1 0.04
10. Володкин Пётр 1 0.04
11. Хохлачёв Александр 1 0.04
12. Глушков Никита Сергеевич 1 0.04

Карточки

Крылья Советов
# Игрок      
1. Гацкан Александр 7 1
2. Божин Сергей 6 0
3. Сарвели Владислав 5 0
4. Ежов Роман 4 0
5. Карпов Максим 2 1
6. Чернов Никита 2 1
7. Кабутов Дмитрий 3 0
8. Голенков Егор 3 0
9. Цыпченко Дмитрий 3 0
10. Комбаров Дмитрий 2 0
11. Полуяхтов Владимир 2 0
12. Витюгов Максим 2 0
13. Фролов Евгений 1 0
14. Гынсарь Раду 1 0
15. Зеффан Мехди 1 0
16. Сергеев Иван 1 0
17. Солдатенков Александр 1 0
18. Пруцев Данил 1 0
19. Смирнов Данила 1 0
20. Шерстнёв Степан 1 0
Чайка
# Игрок      
1. Хозин Владимир 5 1
2. Карташов Дмитрий 5 1
3. Гогличидзе Лео 6 0
4. Алейников Василий 5 0
5. Хайруллов Радик 5 0
6. Савичев Константин 3 1
7. Васильев Максим Сергеевич 3 1
8. Леонтьев Игорь 4 0
9. Оразов Рамазан 2 1
10. Кулик Владислав 3 0
11. Филиппов Михаил 3 0
12. Пискунов Антон 3 0
13. Хохлачёв Александр 3 0
14. Гаджибеков Али 1 1
15. Парадин Игорь 2 0
16. Володкин Пётр 2 0
17. Чочиев Алан 1 0
18. Палиенко Максим 1 0
19. Кулишев Артём 1 0
20. Безденежных Игорь 1 0
21. Белоус Илья 1 0
22. Ужгин Матвей 1 0
23. Глушков Никита Сергеевич 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Крылья Советов 15.56% (7) 8.89% (4) 17.78% (8) 20% (9) 11.11% (5) 26.67% (12)
 Чайка 20.83% (5) 12.5% (3) 16.67% (4) 8.33% (2) 8.33% (2) 33.33% (8)

Предыдущие игры

Крылья Советов Последние 20 матчей: +15 =3 -2
СКА-Хабаровск 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:1 Велес Москва Краснодар-2 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Акрон
Торпедо Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Шинник Факел 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Ротор Крылья Советов 3:0 Волгарь Крылья Советов 2:1 Спартак-2 Текстильщик 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Алания Динамо Ставрополь 1:4 Крылья Советов Нефтехимик 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 7:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:4 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Томь Чертаново 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Нижний Новгород Енисей 3:1 Крылья Советов
Чайка Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Чайка 1:3 Текстильщик Алания 1:1 Чайка Чайка 1:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 2:2 Чайка
Чайка 1:1 Томь Чертаново 1:2 Чайка Чайка 1:1 Нижний Новгород Жлобин 3:2 Чайка Чайка 3:0 Жлобин Енисей 3:2 Чайка Чайка 0:1 Оренбург Спартак-2 1:2 Чайка СКА-Хабаровск 0:0 Чайка Чайка 0:5 Островец-Свентокшиски Чайка 0:2 Велес Москва Чайка 1:2 БГУ Минск Балтика 0:1 Чайка Чайка 2:1 Краснодар-2 Кронон Столбцы 4:2 Чайка Акрон 0:2 Чайка

Последние игры между собой

Крылья Советов: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Чайка: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Чайка 0:3 Крылья Советов ФНЛ - Первый дивизион Крылья Советов 2:2 Чайка Товарищеские матчи Крылья Советов 1:0 Чайка Кубок ФНЛ
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нижний Новгород Заявка 24 18 3 3 39 - 14 57
2. Оренбург Заявка 24 14 8 2 35 - 16 50
3. Торпедо Москва Заявка 23 15 4 4 47 - 17 49
4. Крылья Советов Заявка 23 15 4 4 48 - 16 49
5. Алания Заявка 24 13 6 5 49 - 24 45
6. Велес Москва 0:0 Заявка 24 12 7 5 32 - 26 43
7. Нефтехимик Заявка 24 11 4 9 36 - 26 37
8. СКА-Хабаровск 0:0 Заявка 24 10 5 9 30 - 27 35
9. Спартак-2 0:0 Заявка 24 10 4 10 29 - 29 34
10. Енисей Заявка 24 10 4 10 25 - 31 34
11. Балтика Заявка 23 9 6 8 23 - 23 33
12. Чайка Заявка 23 8 8 7 25 - 29 32
13. Волгарь 0:0 Заявка 24 9 5 10 27 - 25 32
14. Текстильщик Заявка 24 7 7 10 21 - 30 28
15. Краснодар-2 Заявка 23 6 7 10 25 - 39 25
16. Динамо Брянск 0:2 Заявка 24 7 3 14 14 - 38 24
17. Факел 0:0 Заявка 24 5 9 10 21 - 25 24
18. Акрон 0:0 Заявка 24 6 3 15 19 - 36 21
19. Иртыш Омск 1:0 Заявка 24 5 6 13 18 - 34 21
20. Чертаново 2:0 Заявка 24 6 2 16 18 - 36 20
21. Томь 0:1 Заявка 24 4 5 15 14 - 29 17
22. Шинник Заявка 23 4 4 15 20 - 45 16
  • До матча
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче 24-го тура первенства ФНЛ между самарскими "Крыльями Советов" и "Чайкой" из Песчанокопского. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров.
  • Главным арбитром на этот матч назначен Николай Волошин из Смоленска. Помогать ему на бровках будут Дмитрий Ермаков из Санкт-Петербурга и Дмитрий Серебряков из Химок. Резервным арбитром на этот матч назначен Артём Катайкин из Самары.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Чайка от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 ноября 2020, осталось 6 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 149
Крылья Советов 96.6% (144)
X 2.7% (4)
Чайка 0.7% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Крылья Советов
Ничья
Чайка
1.29
6.20
9.80
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.25 6.20 11.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.25 5.40 9.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.29 5.75 9.80
  1.28 5.78 10.55

Самый высокий коэффициент на матч «Крылья Советов» – «Чайка» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Крылья Советов» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Чайка» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Крылья Советов» – «Чайка», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.50 1.03 4.20 1.20 3.55 1.29 2.28 1.61 2.04 1.76 1.80 1.95 1.71 2.06 1.51 2.46 1.23 3.75 1.20 4.40 1.06 7.20 1.05 7.80 1.01 12.00
12.00 1.00 12.00 1.00 4.55 1.17 3.54 1.29 2.43 1.61 1.87 1.91 1.53 2.40 1.24 3.64 1.19 4.25 1.06 6.75 1.05 7.40
4.83 1.19 2.74 1.45 2.41 1.58 2.13 1.72 1.86 1.97 1.65 2.26 1.53 2.54 1.19 4.78
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.33 1.62 1.52 2.33 1.18 4.50
3.54 1.29 2.38 1.57 1.58 2.35 1.23 4.10 1.16 5.20
3.13 1.37 2.48 1.55 1.85 1.98 1.59 2.39 1.40 3.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.93 1.84 1.40 2.65 1.31 3.30
4.80 1.18 3.38 1.31 1.95 1.83 1.46 2.68 1.29 3.52

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.07 1.71
Букмекер Да Нет
4.70 1.16
Букмекер Да Нет
3.65 1.27
Где смотреть матч Крылья Советов - Чайка онлайн

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Прогнозы на матч Крылья Советов - Чайка

Исход игры
Крылья Советов
96.6% (144)
Ничья
2.7% (4)
Чайка
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
32.88% (48)
Меньше
67.12% (98)
Обе команды забьют
Да
28.08% (41)
Нет
71.92% (105)
Популярный счёт
2:0 Крылья Советов
49% (73)
2:1 Крылья Советов
18.8% (28)
1:0 Крылья Советов
14.1% (21)
3:0 Крылья Советов
6% (9)
3:1 Крылья Советов
6% (9)
1:1 Ничья
2% (3)
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