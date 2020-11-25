Крылья Советов
Позже
Чайка
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Сергеев ИванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
18 Зеффан МехдиЗащитник
- Защитник
-
47 Божин СергейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ежов РоманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Осинькин Игорь
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Умаев ИдрисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Ужгин МатвейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Адиев Магомед
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сергеев Иван
|19 (2)
|0.83
|2.
|Голенков Егор
|8
|0.35
|3.
|Зиньковский Антон
|8 (2)
|0.35
|4.
|Гацкан Александр
|2
|0.09
|5.
|Гынсарь Раду
|2
|0.09
|6.
|Ежов Роман
|2
|0.09
|7.
|Полуяхтов Владимир
|1
|0.04
|8.
|Сарвели Владислав
|1
|0.04
|9.
|Солдатенков Александр
|1
|0.04
|10.
|Витюгов Максим
|1
|0.04
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Савичев Константин
|4 (3)
|0.17
|2.
|Хозин Владимир
|3
|0.13
|3.
|Кулишев Артём
|3
|0.13
|4.
|Умаев Идрис
|3
|0.13
|5.
|Кулик Владислав
|3 (1)
|0.13
|6.
|Алейников Василий
|2
|0.09
|7.
|Чочиев Алан
|1
|0.04
|8.
|Дегтярёв Евгений
|1
|0.04
|9.
|Гогличидзе Лео
|1
|0.04
|10.
|Володкин Пётр
|1
|0.04
|11.
|Хохлачёв Александр
|1
|0.04
|12.
|Глушков Никита Сергеевич
|1
|0.04
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гацкан Александр
|7
|1
|2.
|Божин Сергей
|6
|0
|3.
|Сарвели Владислав
|5
|0
|4.
|Ежов Роман
|4
|0
|5.
|Карпов Максим
|2
|1
|6.
|Чернов Никита
|2
|1
|7.
|Кабутов Дмитрий
|3
|0
|8.
|Голенков Егор
|3
|0
|9.
|Цыпченко Дмитрий
|3
|0
|10.
|Комбаров Дмитрий
|2
|0
|11.
|Полуяхтов Владимир
|2
|0
|12.
|Витюгов Максим
|2
|0
|13.
|Фролов Евгений
|1
|0
|14.
|Гынсарь Раду
|1
|0
|15.
|Зеффан Мехди
|1
|0
|16.
|Сергеев Иван
|1
|0
|17.
|Солдатенков Александр
|1
|0
|18.
|Пруцев Данил
|1
|0
|19.
|Смирнов Данила
|1
|0
|20.
|Шерстнёв Степан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хозин Владимир
|5
|1
|2.
|Карташов Дмитрий
|5
|1
|3.
|Гогличидзе Лео
|6
|0
|4.
|Алейников Василий
|5
|0
|5.
|Хайруллов Радик
|5
|0
|6.
|Савичев Константин
|3
|1
|7.
|Васильев Максим Сергеевич
|3
|1
|8.
|Леонтьев Игорь
|4
|0
|9.
|Оразов Рамазан
|2
|1
|10.
|Кулик Владислав
|3
|0
|11.
|Филиппов Михаил
|3
|0
|12.
|Пискунов Антон
|3
|0
|13.
|Хохлачёв Александр
|3
|0
|14.
|Гаджибеков Али
|1
|1
|15.
|Парадин Игорь
|2
|0
|16.
|Володкин Пётр
|2
|0
|17.
|Чочиев Алан
|1
|0
|18.
|Палиенко Максим
|1
|0
|19.
|Кулишев Артём
|1
|0
|20.
|Безденежных Игорь
|1
|0
|21.
|Белоус Илья
|1
|0
|22.
|Ужгин Матвей
|1
|0
|23.
|Глушков Никита Сергеевич
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Крылья Советов
|15.56% (7)
|8.89% (4)
|17.78% (8)
|20% (9)
|11.11% (5)
|26.67% (12)
|Чайка
|20.83% (5)
|12.5% (3)
|16.67% (4)
|8.33% (2)
|8.33% (2)
|33.33% (8)
Предыдущие игры
Крылья Советов Последние 20 матчей: +15 =3 -2СКА-Хабаровск 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:1 Велес Москва Краснодар-2 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Акрон
Торпедо Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Шинник Факел 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Ротор Крылья Советов 3:0 Волгарь Крылья Советов 2:1 Спартак-2 Текстильщик 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Алания Динамо Ставрополь 1:4 Крылья Советов Нефтехимик 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 7:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:4 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Томь Чертаново 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Нижний Новгород Енисей 3:1 Крылья Советов
Чайка Последние 20 матчей: +7 =5 -8Чайка 1:3 Текстильщик Алания 1:1 Чайка Чайка 1:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 2:2 Чайка
Чайка 1:1 Томь Чертаново 1:2 Чайка Чайка 1:1 Нижний Новгород Жлобин 3:2 Чайка Чайка 3:0 Жлобин Енисей 3:2 Чайка Чайка 0:1 Оренбург Спартак-2 1:2 Чайка СКА-Хабаровск 0:0 Чайка Чайка 0:5 Островец-Свентокшиски Чайка 0:2 Велес Москва Чайка 1:2 БГУ Минск Балтика 0:1 Чайка Чайка 2:1 Краснодар-2 Кронон Столбцы 4:2 Чайка Акрон 0:2 Чайка
Последние игры между собой
Крылья Советов: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Чайка: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нижний Новгород
|Заявка
|24
|18
|3
|3
|39 - 14
|57
|2.
|Оренбург
|Заявка
|24
|14
|8
|2
|35 - 16
|50
|3.
|Торпедо Москва
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|47 - 17
|49
|4.
|Крылья Советов
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|48 - 16
|49
|5.
|Алания
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|49 - 24
|45
|6.
|Велес Москва
|0:0 Заявка
|24
|12
|7
|5
|32 - 26
|43
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|24
|11
|4
|9
|36 - 26
|37
|8.
|СКА-Хабаровск
|0:0 Заявка
|24
|10
|5
|9
|30 - 27
|35
|9.
|Спартак-2
|0:0 Заявка
|24
|10
|4
|10
|29 - 29
|34
|10.
|Енисей
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|25 - 31
|34
|11.
|Балтика
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|23 - 23
|33
|12.
|Чайка
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|25 - 29
|32
|13.
|Волгарь
|0:0 Заявка
|24
|9
|5
|10
|27 - 25
|32
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|21 - 30
|28
|15.
|Краснодар-2
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|25 - 39
|25
|16.
|Динамо Брянск
|0:2 Заявка
|24
|7
|3
|14
|14 - 38
|24
|17.
|Факел
|0:0 Заявка
|24
|5
|9
|10
|21 - 25
|24
|18.
|Акрон
|0:0 Заявка
|24
|6
|3
|15
|19 - 36
|21
|19.
|Иртыш Омск
|1:0 Заявка
|24
|5
|6
|13
|18 - 34
|21
|20.
|Чертаново
|2:0 Заявка
|24
|6
|2
|16
|18 - 36
|20
|21.
|Томь
|0:1 Заявка
|24
|4
|5
|15
|14 - 29
|17
|22.
|Шинник
|Заявка
|23
|4
|4
|15
|20 - 45
|16
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Крылья Советов» – «Чайка» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Крылья Советов» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Чайка» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Крылья Советов» – «Чайка», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Крылья Советов - Чайка
Исход игры
Крылья Советов
96.6% (144)
Ничья
2.7% (4)
Чайка
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
32.88% (48)
Меньше
67.12% (98)
Обе команды забьют
Да
28.08% (41)
Нет
71.92% (105)
Популярный счёт
2:0 Крылья Советов
49% (73)
2:1 Крылья Советов
18.8% (28)
1:0 Крылья Советов
14.1% (21)
3:0 Крылья Советов
6% (9)
3:1 Крылья Советов
6% (9)
1:1 Ничья
2% (3)
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