Крылья Советов
Позже
Чайка
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сергеев Иван
|19 (2)
|0.83
|2.
|Голенков Егор
|8
|0.35
|3.
|Зиньковский Антон
|8 (2)
|0.35
|4.
|Гацкан Александр
|2
|0.09
|5.
|Гынсарь Раду
|2
|0.09
|6.
|Ежов Роман
|2
|0.09
|7.
|Полуяхтов Владимир
|1
|0.04
|8.
|Сарвели Владислав
|1
|0.04
|9.
|Солдатенков Александр
|1
|0.04
|10.
|Витюгов Максим
|1
|0.04
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Савичев Константин
|4 (3)
|0.17
|2.
|Хозин Владимир
|3
|0.13
|3.
|Кулишев Артём
|3
|0.13
|4.
|Умаев Идрис
|3
|0.13
|5.
|Кулик Владислав
|3 (1)
|0.13
|6.
|Алейников Василий
|2
|0.09
|7.
|Чочиев Алан
|1
|0.04
|8.
|Дегтярёв Евгений
|1
|0.04
|9.
|Гогличидзе Лео
|1
|0.04
|10.
|Володкин Пётр
|1
|0.04
|11.
|Хохлачёв Александр
|1
|0.04
|12.
|Глушков Никита Сергеевич
|1
|0.04
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гацкан Александр
|7
|1
|2.
|Божин Сергей
|6
|0
|3.
|Сарвели Владислав
|5
|0
|4.
|Ежов Роман
|4
|0
|5.
|Карпов Максим
|2
|1
|6.
|Чернов Никита
|2
|1
|7.
|Кабутов Дмитрий
|3
|0
|8.
|Голенков Егор
|3
|0
|9.
|Цыпченко Дмитрий
|3
|0
|10.
|Комбаров Дмитрий
|2
|0
|11.
|Полуяхтов Владимир
|2
|0
|12.
|Витюгов Максим
|2
|0
|13.
|Фролов Евгений
|1
|0
|14.
|Гынсарь Раду
|1
|0
|15.
|Зеффан Мехди
|1
|0
|16.
|Сергеев Иван
|1
|0
|17.
|Солдатенков Александр
|1
|0
|18.
|Пруцев Данил
|1
|0
|19.
|Смирнов Данила
|1
|0
|20.
|Шерстнёв Степан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хозин Владимир
|5
|1
|2.
|Карташов Дмитрий
|5
|1
|3.
|Гогличидзе Лео
|6
|0
|4.
|Алейников Василий
|5
|0
|5.
|Хайруллов Радик
|5
|0
|6.
|Савичев Константин
|3
|1
|7.
|Васильев Максим Сергеевич
|3
|1
|8.
|Леонтьев Игорь
|4
|0
|9.
|Оразов Рамазан
|2
|1
|10.
|Кулик Владислав
|3
|0
|11.
|Филиппов Михаил
|3
|0
|12.
|Пискунов Антон
|3
|0
|13.
|Хохлачёв Александр
|3
|0
|14.
|Гаджибеков Али
|1
|1
|15.
|Парадин Игорь
|2
|0
|16.
|Володкин Пётр
|2
|0
|17.
|Чочиев Алан
|1
|0
|18.
|Палиенко Максим
|1
|0
|19.
|Кулишев Артём
|1
|0
|20.
|Безденежных Игорь
|1
|0
|21.
|Белоус Илья
|1
|0
|22.
|Ужгин Матвей
|1
|0
|23.
|Глушков Никита Сергеевич
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Крылья Советов
|15.56% (7)
|8.89% (4)
|17.78% (8)
|20% (9)
|11.11% (5)
|26.67% (12)
|Чайка
|20.83% (5)
|12.5% (3)
|16.67% (4)
|8.33% (2)
|8.33% (2)
|33.33% (8)
Предыдущие игры
Крылья Советов Последние 20 матчей: +15 =3 -2СКА-Хабаровск 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:1 Велес Москва Краснодар-2 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Акрон
Торпедо Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Шинник Факел 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Ротор Крылья Советов 3:0 Волгарь Крылья Советов 2:1 Спартак-2 Текстильщик 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Алания Динамо Ставрополь 1:4 Крылья Советов Нефтехимик 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 7:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:4 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Томь Чертаново 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Нижний Новгород Енисей 3:1 Крылья Советов
Чайка Последние 20 матчей: +7 =5 -8Чайка 1:3 Текстильщик Алания 1:1 Чайка Чайка 1:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 2:2 Чайка
Чайка 1:1 Томь Чертаново 1:2 Чайка Чайка 1:1 Нижний Новгород Жлобин 3:2 Чайка Чайка 3:0 Жлобин Енисей 3:2 Чайка Чайка 0:1 Оренбург Спартак-2 1:2 Чайка СКА-Хабаровск 0:0 Чайка Чайка 0:5 Островец-Свентокшиски Чайка 0:2 Велес Москва Чайка 1:2 БГУ Минск Балтика 0:1 Чайка Чайка 2:1 Краснодар-2 Кронон Столбцы 4:2 Чайка Акрон 0:2 Чайка
Последние игры между собой
Крылья Советов: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Чайка: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нижний Новгород
|Заявка
|23
|17
|3
|3
|38 - 14
|54
|2.
|Торпедо Москва
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|47 - 17
|49
|3.
|Крылья Советов
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|48 - 16
|49
|4.
|Оренбург
|Заявка
|23
|13
|8
|2
|33 - 16
|47
|5.
|Алания
|Заявка
|23
|12
|6
|5
|46 - 24
|42
|6.
|Велес Москва
|Заявка
|23
|12
|6
|5
|32 - 26
|42
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|36 - 25
|37
|8.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|23
|10
|4
|9
|30 - 27
|34
|9.
|Енисей
|Заявка
|23
|10
|4
|9
|25 - 28
|34
|10.
|Спартак-2
|Заявка
|23
|10
|3
|10
|29 - 29
|33
|11.
|Балтика
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|23 - 23
|33
|12.
|Чайка
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|25 - 29
|32
|13.
|Волгарь
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|27 - 25
|31
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|23
|7
|7
|9
|21 - 28
|28
|15.
|Краснодар-2
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|25 - 39
|25
|16.
|Динамо Брянск
|Заявка
|23
|7
|3
|13
|14 - 36
|24
|17.
|Факел
|Заявка
|23
|5
|8
|10
|21 - 25
|23
|18.
|Акрон
|Заявка
|23
|6
|2
|15
|19 - 36
|20
|19.
|Иртыш Омск
|Заявка
|23
|4
|6
|13
|17 - 34
|18
|20.
|Чертаново
|Заявка
|23
|5
|2
|16
|16 - 36
|17
|21.
|Томь
|Заявка
|23
|4
|5
|14
|14 - 28
|17
|22.
|Шинник
|Заявка
|23
|4
|4
|15
|20 - 45
|16
Прогнозы на матч Крылья Советов - Чайка
Исход игры
Крылья Советов
90.7% (49)
Ничья
7.4% (4)
Чайка
1.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
26.92% (14)
Меньше
73.08% (38)
Обе команды забьют
Да
28.85% (15)
Нет
71.15% (37)
Популярный счёт
2:0 Крылья Советов
46.3% (25)
2:1 Крылья Советов
18.5% (10)
1:0 Крылья Советов
16.7% (9)
1:1 Ничья
5.6% (3)
3:0 Крылья Советов
3.7% (2)
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