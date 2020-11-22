  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
Крылья Советов
 
Позже
Чайка

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сергеев Иван 19 (2) 0.83
2. Голенков Егор 8 0.35
3. Зиньковский Антон 8 (2) 0.35
4. Гацкан Александр 2 0.09
5. Гынсарь Раду 2 0.09
6. Ежов Роман 2 0.09
7. Полуяхтов Владимир 1 0.04
8. Сарвели Владислав 1 0.04
9. Солдатенков Александр 1 0.04
10. Витюгов Максим 1 0.04
Чайка
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Савичев Константин 4 (3) 0.17
2. Хозин Владимир 3 0.13
3. Кулишев Артём 3 0.13
4. Умаев Идрис 3 0.13
5. Кулик Владислав 3 (1) 0.13
6. Алейников Василий 2 0.09
7. Чочиев Алан 1 0.04
8. Дегтярёв Евгений 1 0.04
9. Гогличидзе Лео 1 0.04
10. Володкин Пётр 1 0.04
11. Хохлачёв Александр 1 0.04
12. Глушков Никита Сергеевич 1 0.04

Карточки

Крылья Советов
# Игрок      
1. Гацкан Александр 7 1
2. Божин Сергей 6 0
3. Сарвели Владислав 5 0
4. Ежов Роман 4 0
5. Карпов Максим 2 1
6. Чернов Никита 2 1
7. Кабутов Дмитрий 3 0
8. Голенков Егор 3 0
9. Цыпченко Дмитрий 3 0
10. Комбаров Дмитрий 2 0
11. Полуяхтов Владимир 2 0
12. Витюгов Максим 2 0
13. Фролов Евгений 1 0
14. Гынсарь Раду 1 0
15. Зеффан Мехди 1 0
16. Сергеев Иван 1 0
17. Солдатенков Александр 1 0
18. Пруцев Данил 1 0
19. Смирнов Данила 1 0
20. Шерстнёв Степан 1 0
Чайка
# Игрок      
1. Хозин Владимир 5 1
2. Карташов Дмитрий 5 1
3. Гогличидзе Лео 6 0
4. Алейников Василий 5 0
5. Хайруллов Радик 5 0
6. Савичев Константин 3 1
7. Васильев Максим Сергеевич 3 1
8. Леонтьев Игорь 4 0
9. Оразов Рамазан 2 1
10. Кулик Владислав 3 0
11. Филиппов Михаил 3 0
12. Пискунов Антон 3 0
13. Хохлачёв Александр 3 0
14. Гаджибеков Али 1 1
15. Парадин Игорь 2 0
16. Володкин Пётр 2 0
17. Чочиев Алан 1 0
18. Палиенко Максим 1 0
19. Кулишев Артём 1 0
20. Безденежных Игорь 1 0
21. Белоус Илья 1 0
22. Ужгин Матвей 1 0
23. Глушков Никита Сергеевич 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Крылья Советов 15.56% (7) 8.89% (4) 17.78% (8) 20% (9) 11.11% (5) 26.67% (12)
 Чайка 20.83% (5) 12.5% (3) 16.67% (4) 8.33% (2) 8.33% (2) 33.33% (8)

Предыдущие игры

Крылья Советов Последние 20 матчей: +15 =3 -2
СКА-Хабаровск 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:1 Велес Москва Краснодар-2 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Акрон
Торпедо Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Шинник Факел 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Ротор Крылья Советов 3:0 Волгарь Крылья Советов 2:1 Спартак-2 Текстильщик 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Алания Динамо Ставрополь 1:4 Крылья Советов Нефтехимик 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 7:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:4 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Томь Чертаново 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Нижний Новгород Енисей 3:1 Крылья Советов
Чайка Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Чайка 1:3 Текстильщик Алания 1:1 Чайка Чайка 1:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 2:2 Чайка
Чайка 1:1 Томь Чертаново 1:2 Чайка Чайка 1:1 Нижний Новгород Жлобин 3:2 Чайка Чайка 3:0 Жлобин Енисей 3:2 Чайка Чайка 0:1 Оренбург Спартак-2 1:2 Чайка СКА-Хабаровск 0:0 Чайка Чайка 0:5 Островец-Свентокшиски Чайка 0:2 Велес Москва Чайка 1:2 БГУ Минск Балтика 0:1 Чайка Чайка 2:1 Краснодар-2 Кронон Столбцы 4:2 Чайка Акрон 0:2 Чайка

Последние игры между собой

Крылья Советов: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Чайка: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Чайка 0:3 Крылья Советов ФНЛ - Первый дивизион Крылья Советов 2:2 Чайка Товарищеские матчи Крылья Советов 1:0 Чайка Кубок ФНЛ
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нижний Новгород Заявка 23 17 3 3 38 - 14 54
2. Торпедо Москва Заявка 23 15 4 4 47 - 17 49
3. Крылья Советов Заявка 23 15 4 4 48 - 16 49
4. Оренбург Заявка 23 13 8 2 33 - 16 47
5. Алания Заявка 23 12 6 5 46 - 24 42
6. Велес Москва Заявка 23 12 6 5 32 - 26 42
7. Нефтехимик Заявка 23 11 4 8 36 - 25 37
8. СКА-Хабаровск Заявка 23 10 4 9 30 - 27 34
9. Енисей Заявка 23 10 4 9 25 - 28 34
10. Спартак-2 Заявка 23 10 3 10 29 - 29 33
11. Балтика Заявка 23 9 6 8 23 - 23 33
12. Чайка Заявка 23 8 8 7 25 - 29 32
13. Волгарь Заявка 23 9 4 10 27 - 25 31
14. Текстильщик Заявка 23 7 7 9 21 - 28 28
15. Краснодар-2 Заявка 23 6 7 10 25 - 39 25
16. Динамо Брянск Заявка 23 7 3 13 14 - 36 24
17. Факел Заявка 23 5 8 10 21 - 25 23
18. Акрон Заявка 23 6 2 15 19 - 36 20
19. Иртыш Омск Заявка 23 4 6 13 17 - 34 18
20. Чертаново Заявка 23 5 2 16 16 - 36 17
21. Томь Заявка 23 4 5 14 14 - 28 17
22. Шинник Заявка 23 4 4 15 20 - 45 16
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Чайка от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 ноября 2020, осталось 2 дня 17 часов 37 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 54
    Крылья Советов 90.7% (49)
    X 7.4% (4)
    Чайка 1.9% (1)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Крылья Советов - Чайка онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline

    Лига Ставок



    Прогнозы на матч Крылья Советов - Чайка

    Исход игры
    Крылья Советов
    90.7% (49)
    Ничья
    7.4% (4)
    Чайка
    1.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.92% (14)
    Меньше
    73.08% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    28.85% (15)
    Нет
    71.15% (37)
    Популярный счёт
    2:0 Крылья Советов
    46.3% (25)
    2:1 Крылья Советов
    18.5% (10)
    1:0 Крылья Советов
    16.7% (9)
    1:1 Ничья
    5.6% (3)
    3:0 Крылья Советов
    3.7% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    8 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    9 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный