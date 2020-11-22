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Торпедо Москва
 
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Краснодар-2

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калмыков Амур 9 (1) 0.39
2. Лебеденко Игорь 7 (2) 0.3
3. Берковский Илья 5 0.22
4. Рязанцев Александр 4 0.17
5. Адаев Владислав 3 0.13
6. Нетфуллин Равиль 3 0.13
7. Кертанов Константин 2 0.09
8. Гордюшенко Астемир 2 0.09
9. Евдокимов Андрей 2 0.09
10. Лях Андрей 1 0.04
11. Шоркин Максим 1 0.04
12. Дворецков Филипп 1 0.04
13. Баланюк Денис 1 0.04
14. Прошляков Данила 1 0.04
15. Магаль Руслан 1 (1) 0.04
Краснодар-2
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сперцян Эдуард 7 (2) 0.3
2. Сабуа Леон 5 0.22
3. Кутовой Максим 3 0.13
4. Сергеев Никита Вячеславович 2 0.09
5. Воротников Илья Владимирович 2 0.09
6. Мацукатов Алекс 2 (1) 0.09
7. Онугха Герман 1 0.04
8. Литвинов Вячеслав 1 0.04
9. Апеков Руслан 1 0.04

Карточки

Торпедо Москва
# Игрок      
1. Евдокимов Андрей 6 0
2. Шоркин Максим 4 1
3. Адаев Владислав 4 1
4. Самсонов Артём Владимирович 5 0
5. Магаль Руслан 5 0
6. Калмыков Амур 3 1
7. Рязанцев Александр 4 0
8. Елисеев Александр 4 0
9. Прошкин Егор 4 0
10. Лебеденко Игорь 3 0
11. Лях Андрей 3 0
12. Берковский Илья 3 0
13. Шустиков Сергей 2 0
14. Нетфуллин Равиль 2 0
15. Кертанов Константин 2 0
16. Прошляков Данила 2 0
17. Редькович Дмитрий 1 0
Краснодар-2
# Игрок      
1. Стежко Виталий 6 1
2. Сперцян Эдуард 6 0
3. Мацукатов Алекс 5 0
4. Ивашин Андрей 3 1
5. Мартынов Илья 4 0
6. Сабуа Леон 3 0
7. Пелих Данил 3 0
8. Григорян Арутюн 1 1
9. Якимов Вячеслав 1 1
10. Камболов Руслан 2 0
11. Байрамян Левон 2 0
12. Рзаев Руслан 2 0
13. Черников Александр 2 0
14. Воротников Илья Владимирович 2 0
15. Литвинов Вячеслав 2 0
16. Марков Евгений 1 0
17. Жигулёв Илья 1 0
18. Сергеев Никита Вячеславович 1 0
19. Бочко Николай 1 0
20. Кутовой Максим 1 0
21. Исаенко Олег 1 0
22. Ещенко Сергей 1 0
23. Петерсон Сергей 1 0
24. Апеков Руслан 1 0
25. Агкацев Станислав 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Торпедо Москва 6.98% (3) 13.95% (6) 11.63% (5) 18.6% (8) 20.93% (9) 27.91% (12)
 Краснодар-2 8.33% (2) 8.33% (2) 25% (6) 20.83% (5) 16.67% (4) 20.83% (5)

Предыдущие игры

Торпедо Москва Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Акрон 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Спартак-2 Торпедо Москва 4:1 Факел Волгарь 3:2 Торпедо Москва
Торпедо Москва 3:1 Крылья Советов Текстильщик 1:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Алания Торпедо Москва 4:0 Нефтехимик Торпедо Москва 3:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Томь Чертаново 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Енисей 0:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:2 Оренбург Чайка 1:2 Торпедо Москва СКА-Хабаровск 2:4 Торпедо Москва Велес Москва 0:5 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:2 Шинник Торпедо Москва 1:1 Балтика
Краснодар-2 Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Краснодар-2 1:2 Шинник Факел 6:2 Краснодар-2 Краснодар-2 1:1 Крылья Советов Текстильщик 0:0 Краснодар-2
Краснодар-2 0:4 Алания Нефтехимик 5:0 Краснодар-2 Краснодар-2 0:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:0 Краснодар-2 Краснодар-2 2:0 Томь Чертаново 1:0 Краснодар-2 Краснодар-2 2:3 Нижний Новгород Енисей 0:1 Краснодар-2 Краснодар-2 1:1 Оренбург Чайка 2:1 Краснодар-2 Краснодар-2 4:2 СКА-Хабаровск Велес Москва 2:2 Краснодар-2 Краснодар-2 3:1 Балтика Спартак-2 1:2 Краснодар-2 Акрон 1:0 Краснодар-2 Краснодар-2 0:3 Торпедо Москва

Последние игры между собой

Торпедо Москва: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Краснодар-2: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Краснодар-2 0:3 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 2:1 Краснодар-2 ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нижний Новгород Заявка 23 17 3 3 38 - 14 54
2. Торпедо Москва Заявка 23 15 4 4 47 - 17 49
3. Крылья Советов Заявка 23 15 4 4 48 - 16 49
4. Оренбург Заявка 23 13 8 2 33 - 16 47
5. Алания Заявка 23 12 6 5 46 - 24 42
6. Велес Москва Заявка 23 12 6 5 32 - 26 42
7. Нефтехимик Заявка 23 11 4 8 36 - 25 37
8. СКА-Хабаровск Заявка 23 10 4 9 30 - 27 34
9. Енисей Заявка 23 10 4 9 25 - 28 34
10. Спартак-2 Заявка 23 10 3 10 29 - 29 33
11. Балтика Заявка 23 9 6 8 23 - 23 33
12. Чайка Заявка 23 8 8 7 25 - 29 32
13. Волгарь Заявка 23 9 4 10 27 - 25 31
14. Текстильщик Заявка 23 7 7 9 21 - 28 28
15. Краснодар-2 Заявка 23 6 7 10 25 - 39 25
16. Динамо Брянск Заявка 23 7 3 13 14 - 36 24
17. Факел Заявка 23 5 8 10 21 - 25 23
18. Акрон Заявка 23 6 2 15 19 - 36 20
19. Иртыш Омск Заявка 23 4 6 13 17 - 34 18
20. Чертаново Заявка 23 5 2 16 16 - 36 17
21. Томь Заявка 23 4 5 14 14 - 28 17
22. Шинник Заявка 23 4 4 15 20 - 45 16
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Торпедо Москва - Краснодар-2 от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 ноября 2020, осталось 2 дня 18 часов 37 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 55
    Торпедо Москва 90.9% (50)
    X 5.5% (3)
    Краснодар-2 3.6% (2)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Торпедо Москва - Краснодар-2 онлайн

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    Прогнозы на матч Торпедо Москва - Краснодар-2

    Исход игры
    Торпедо Москва
    90.9% (50)
    Ничья
    5.5% (3)
    Краснодар-2
    3.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.06% (26)
    Меньше
    50.94% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    50.94% (27)
    Нет
    49.06% (26)
    Популярный счёт
    2:0 Торпедо Москва
    27.3% (15)
    2:1 Торпедо Москва
    27.3% (15)
    1:0 Торпедо Москва
    16.4% (9)
    3:1 Торпедо Москва
    12.7% (7)
    1:1 Ничья
    5.5% (3)
    1:2 Краснодар-2
    3.6% (2)
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