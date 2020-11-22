Торпедо Москва
Позже
Краснодар-2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калмыков Амур
|9 (1)
|0.39
|2.
|Лебеденко Игорь
|7 (2)
|0.3
|3.
|Берковский Илья
|5
|0.22
|4.
|Рязанцев Александр
|4
|0.17
|5.
|Адаев Владислав
|3
|0.13
|6.
|Нетфуллин Равиль
|3
|0.13
|7.
|Кертанов Константин
|2
|0.09
|8.
|Гордюшенко Астемир
|2
|0.09
|9.
|Евдокимов Андрей
|2
|0.09
|10.
|Лях Андрей
|1
|0.04
|11.
|Шоркин Максим
|1
|0.04
|12.
|Дворецков Филипп
|1
|0.04
|13.
|Баланюк Денис
|1
|0.04
|14.
|Прошляков Данила
|1
|0.04
|15.
|Магаль Руслан
|1 (1)
|0.04
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сперцян Эдуард
|7 (2)
|0.3
|2.
|Сабуа Леон
|5
|0.22
|3.
|Кутовой Максим
|3
|0.13
|4.
|Сергеев Никита Вячеславович
|2
|0.09
|5.
|Воротников Илья Владимирович
|2
|0.09
|6.
|Мацукатов Алекс
|2 (1)
|0.09
|7.
|Онугха Герман
|1
|0.04
|8.
|Литвинов Вячеслав
|1
|0.04
|9.
|Апеков Руслан
|1
|0.04
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Евдокимов Андрей
|6
|0
|2.
|Шоркин Максим
|4
|1
|3.
|Адаев Владислав
|4
|1
|4.
|Самсонов Артём Владимирович
|5
|0
|5.
|Магаль Руслан
|5
|0
|6.
|Калмыков Амур
|3
|1
|7.
|Рязанцев Александр
|4
|0
|8.
|Елисеев Александр
|4
|0
|9.
|Прошкин Егор
|4
|0
|10.
|Лебеденко Игорь
|3
|0
|11.
|Лях Андрей
|3
|0
|12.
|Берковский Илья
|3
|0
|13.
|Шустиков Сергей
|2
|0
|14.
|Нетфуллин Равиль
|2
|0
|15.
|Кертанов Константин
|2
|0
|16.
|Прошляков Данила
|2
|0
|17.
|Редькович Дмитрий
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Стежко Виталий
|6
|1
|2.
|Сперцян Эдуард
|6
|0
|3.
|Мацукатов Алекс
|5
|0
|4.
|Ивашин Андрей
|3
|1
|5.
|Мартынов Илья
|4
|0
|6.
|Сабуа Леон
|3
|0
|7.
|Пелих Данил
|3
|0
|8.
|Григорян Арутюн
|1
|1
|9.
|Якимов Вячеслав
|1
|1
|10.
|Камболов Руслан
|2
|0
|11.
|Байрамян Левон
|2
|0
|12.
|Рзаев Руслан
|2
|0
|13.
|Черников Александр
|2
|0
|14.
|Воротников Илья Владимирович
|2
|0
|15.
|Литвинов Вячеслав
|2
|0
|16.
|Марков Евгений
|1
|0
|17.
|Жигулёв Илья
|1
|0
|18.
|Сергеев Никита Вячеславович
|1
|0
|19.
|Бочко Николай
|1
|0
|20.
|Кутовой Максим
|1
|0
|21.
|Исаенко Олег
|1
|0
|22.
|Ещенко Сергей
|1
|0
|23.
|Петерсон Сергей
|1
|0
|24.
|Апеков Руслан
|1
|0
|25.
|Агкацев Станислав
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Торпедо Москва
|6.98% (3)
|13.95% (6)
|11.63% (5)
|18.6% (8)
|20.93% (9)
|27.91% (12)
|Краснодар-2
|8.33% (2)
|8.33% (2)
|25% (6)
|20.83% (5)
|16.67% (4)
|20.83% (5)
Предыдущие игры
Торпедо Москва Последние 20 матчей: +14 =2 -4Акрон 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Спартак-2 Торпедо Москва 4:1 Факел Волгарь 3:2 Торпедо Москва
Торпедо Москва 3:1 Крылья Советов Текстильщик 1:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Алания Торпедо Москва 4:0 Нефтехимик Торпедо Москва 3:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Томь Чертаново 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Енисей 0:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:2 Оренбург Чайка 1:2 Торпедо Москва СКА-Хабаровск 2:4 Торпедо Москва Велес Москва 0:5 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:2 Шинник Торпедо Москва 1:1 Балтика
Краснодар-2 Последние 20 матчей: +5 =6 -9Краснодар-2 1:2 Шинник Факел 6:2 Краснодар-2 Краснодар-2 1:1 Крылья Советов Текстильщик 0:0 Краснодар-2
Краснодар-2 0:4 Алания Нефтехимик 5:0 Краснодар-2 Краснодар-2 0:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:0 Краснодар-2 Краснодар-2 2:0 Томь Чертаново 1:0 Краснодар-2 Краснодар-2 2:3 Нижний Новгород Енисей 0:1 Краснодар-2 Краснодар-2 1:1 Оренбург Чайка 2:1 Краснодар-2 Краснодар-2 4:2 СКА-Хабаровск Велес Москва 2:2 Краснодар-2 Краснодар-2 3:1 Балтика Спартак-2 1:2 Краснодар-2 Акрон 1:0 Краснодар-2 Краснодар-2 0:3 Торпедо Москва
Последние игры между собой
Торпедо Москва: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Краснодар-2: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нижний Новгород
|Заявка
|23
|17
|3
|3
|38 - 14
|54
|2.
|Торпедо Москва
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|47 - 17
|49
|3.
|Крылья Советов
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|48 - 16
|49
|4.
|Оренбург
|Заявка
|23
|13
|8
|2
|33 - 16
|47
|5.
|Алания
|Заявка
|23
|12
|6
|5
|46 - 24
|42
|6.
|Велес Москва
|Заявка
|23
|12
|6
|5
|32 - 26
|42
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|36 - 25
|37
|8.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|23
|10
|4
|9
|30 - 27
|34
|9.
|Енисей
|Заявка
|23
|10
|4
|9
|25 - 28
|34
|10.
|Спартак-2
|Заявка
|23
|10
|3
|10
|29 - 29
|33
|11.
|Балтика
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|23 - 23
|33
|12.
|Чайка
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|25 - 29
|32
|13.
|Волгарь
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|27 - 25
|31
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|23
|7
|7
|9
|21 - 28
|28
|15.
|Краснодар-2
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|25 - 39
|25
|16.
|Динамо Брянск
|Заявка
|23
|7
|3
|13
|14 - 36
|24
|17.
|Факел
|Заявка
|23
|5
|8
|10
|21 - 25
|23
|18.
|Акрон
|Заявка
|23
|6
|2
|15
|19 - 36
|20
|19.
|Иртыш Омск
|Заявка
|23
|4
|6
|13
|17 - 34
|18
|20.
|Чертаново
|Заявка
|23
|5
|2
|16
|16 - 36
|17
|21.
|Томь
|Заявка
|23
|4
|5
|14
|14 - 28
|17
|22.
|Шинник
|Заявка
|23
|4
|4
|15
|20 - 45
|16
Прогнозы на матч Торпедо Москва - Краснодар-2
Исход игры
Торпедо Москва
90.9% (50)
Ничья
5.5% (3)
Краснодар-2
3.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
49.06% (26)
Меньше
50.94% (27)
Обе команды забьют
Да
50.94% (27)
Нет
49.06% (26)
Популярный счёт
2:0 Торпедо Москва
27.3% (15)
2:1 Торпедо Москва
27.3% (15)
1:0 Торпедо Москва
16.4% (9)
3:1 Торпедо Москва
12.7% (7)
1:1 Ничья
5.5% (3)
1:2 Краснодар-2
3.6% (2)
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