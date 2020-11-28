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  3. Словакия
Жилина
1:0
Второй тайм: 65'

Стадион:
Погронье
0'
17' Желтая карточка
David Bangala
37' Желтая карточка
Bonfils-Caleb Bimenyimana
1:0
43' Гол
Бернат Ян
53' Желтая карточка
Павлик Петр
61' Желтая карточка
Фазлагич Энис
65'

Бомбардиры внутри турнира

Жилина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Курминовски Давид 9 (1) 0.6
2. Бичахчян Ваан 9 (2) 0.6
3. Паур Якуб 3 0.2
4. Илько Патрик 3 0.2
5. Дурис Давид 2 0.13
6. Бернат Ян 2 0.13
7. Валло Кристиан 1 0.07
8. Капралик Адриан 1 0.07
9. Гамбош Мартин 1 0.07
10. Мыслович Патрик 1 0.07
11. Кивиор Якуб 1 0.07
12. Слука Бранислав 0 0
13. Фазлагич Энис 0 0
14. Копас Адам 0 0
15. Гоно Мирослав 0 0
Погронье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уэйр Джеймс 4 0.27
2. Bonfils-Caleb Bimenyimana 3 0.2
3. Alieu Fadera 3 0.2
4. Peter Mazan 2 0.13
5. Павлик Петр 1 0.07
6. Петрак Бернард 1 0.07
7. Patrik Blahut 1 0.07
8. Dominik Spiriak 1 0.07
9. Ivan Audino 0 0
10. Michal Obrocnik 0 0

Карточки

Жилина
# Игрок      
1. Фазлагич Энис 3 0
2. Яворчек Доминик 3 0
3. Минарик Ян 2 0
4. Кивиор Якуб 2 0
5. Капралик Адриан 2 0
6. Паур Якуб 1 0
7. Валло Кристиан 1 0
8. Копас Адам 1 0
9. Слука Бранислав 1 0
10. Илько Патрик 1 0
11. Гоно Мирослав 1 0
12. Taofiq Jibril 1 0
Погронье
# Игрок      
1. Хрибик Петер 6 0
2. Dominik Spiriak 6 0
3. Peter Mazan 5 0
4. Cedric Badolo 2 1
5. Павлик Петр 3 0
6. Richard Zupa 3 0
7. Patrik Jacko 1 1
8. Michal Obrocnik 2 0
9. Уэйр Джеймс 2 0
10. Bonfils-Caleb Bimenyimana 2 0
11. Alieu Fadera 2 0
12. Абрахам Патрик 1 0
13. Петрак Бернард 1 0
14. Patrik Blahut 1 0
15. David Bangala 1 0
16. Martin Repisky 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Жилина 12.5% (4) 15.63% (5) 9.38% (3) 18.75% (6) 18.75% (6) 25% (8)
Погронье 0 31.25% (5) 12.5% (2) 6.25% (1) 37.5% (6) 12.5% (2)

Предыдущие игры

Жилина Последние 20 матчей: +10 =1 -9
Жилина 2:0 Тренчин Нитра 0:3 Жилина Жилина 3:1 Сеница Ружомберок 2:1 Жилина
Жилина 2:1 Спартак Трнава Жилина 4:1 ДАК Злате Моравце 4:0 Жилина Жилина 2:2 Слован Братислава Середь 3:2 Жилина Жилина 6:2 Земплин Нью-Сейнтс 3:1 Жилина Погронье 2:1 Жилина Тренчин 2:4 Жилина Жилина 1:2 Нитра Сеница 0:4 Жилина Жилина 5:2 Пухов Гонвед 4:2 Жилина Жилина 5:0 Земплин ДАК 2:0 Жилина Ружомберок 2:1 Жилина
Погронье Последние 20 матчей: +5 =10 -5
Погронье 3:3 Спартак Трнава ДАК 0:0 Погронье Погронье 2:2 Злате Моравце Погронье 1:2 Сеница
Тренчин 1:1 Погронье Погронье 1:2 Слован Братислава Земплин 2:0 Погронье Погронье 2:2 Середь Нитра 3:1 Погронье Ружомберок 0:0 Погронье Погронье 2:1 Жилина Спартак Трнава 1:1 Погронье Погронье 1:2 ДАК Злате Моравце 2:2 Погронье Тренчин 0:3 Погронье Погронье 1:1 Трнава Погронье 2:2 Банска-Бистрица Погронье 1:0 Сеница Нитра 0:2 Погронье Погронье 1:0 Злате Моравце

Последние игры между собой

Жилина: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Погронье: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Погронье 2:1 Жилина Суперлига Погронье 0:1 Жилина Суперлига Жилина 2:1 Погронье Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ДАК 13 10 2 1 35 - 15 32
2. Слован Братислава 14 10 2 2 34 - 9 32
3. Жилина 1:0 15 9 1 5 36 - 22 28
4. Спартак Трнава 14 6 2 6 18 - 17 20
5. Злате Моравце 0:0 15 5 5 5 26 - 18 20
6. Ружомберок 3:0 15 5 5 5 20 - 21 20
7. Нитра 0:3 15 5 3 7 16 - 28 18
8. Середь 13 3 6 4 16 - 22 15
9. Сеница 14 4 3 7 15 - 26 15
10. Земплин 0:0 15 3 4 8 12 - 31 13
11. Тренчин 14 2 5 7 16 - 28 11
12. Погронье 0:1 15 1 8 6 17 - 24 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Жилина 1:0 8 6 1 1 21 - 9 19
2. Слован Братислава 7 6 0 1 19 - 2 18
3. ДАК 7 5 2 0 21 - 5 17
4. Злате Моравце 0:0 8 4 3 1 19 - 8 15
5. Ружомберок 3:0 8 4 3 1 13 - 5 15
6. Спартак Трнава 7 3 1 3 8 - 8 10
7. Середь 6 2 3 1 10 - 6 9
8. Тренчин 7 2 2 3 11 - 12 8
9. Нитра 0:3 7 2 2 3 8 - 12 8
10. Земплин 0:0 7 2 1 4 6 - 10 7
11. Погронье 0:1 7 1 3 3 12 - 14 6
12. Сеница 7 1 2 4 8 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ДАК 6 5 0 1 14 - 10 15
2. Слован Братислава 7 4 2 1 15 - 7 14
3. Спартак Трнава 7 3 1 3 10 - 9 10
4. Сеница 7 3 1 3 7 - 12 10
5. Нитра 0:3 8 3 1 4 8 - 16 10
6. Жилина 1:0 7 3 0 4 15 - 13 9
7. Середь 7 1 3 3 6 - 16 6
8. Земплин 0:0 8 1 3 4 6 - 21 6
9. Злате Моравце 0:0 7 1 2 4 7 - 10 5
10. Ружомберок 3:0 7 1 2 4 7 - 16 5
11. Погронье 0:1 8 0 5 3 5 - 10 5
12. Тренчин 7 0 3 4 5 - 16 3
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    61'
    Фазлагич Энис получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    53'
    Павлик Петр получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Бернат Ян бьет в цель!
  • Желтая карточка
    37'
    Bonfils-Caleb Bimenyimana получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    17'
    David Bangala получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Pod Dubnom. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Жилина
Ничья
Погронье
1.73
4.40
9.03
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.33 4.40 10.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.33 3.80 10.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.73 4.15 4.00
  1.40 4.16 9.03

Самый высокий коэффициент на матч «Жилина» – «Погронье» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Жилина» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Погронье» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Жилина» – «Погронье», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
7.50 1.07 14.00 1.01 3.45 1.28 4.50 1.17 1.55 2.35 2.10 1.69 1.83 1.91 1.14 5.20 1.72 2.05 1.37 2.95 1.09 6.50 1.12 5.60 1.11 6.20 1.03 10.00 1.02 10.50 1.01 14.50
4.50 1.16 2.62 1.43 2.12 1.67 1.73 2.16 1.38 2.90 1.27 3.40 1.11 5.40
2.63 1.48 2.27 1.64 1.91 1.93 2.73 1.45 2.15 1.70 1.88 1.95 1.57 2.39 1.43 2.81 1.66 2.23 1.51 2.55 1.47 2.67 1.29 3.59 1.12 6.59
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
1.50 2.48 2.70 1.44 1.04 9.00 1.29 3.50
2.73 1.42 1.70 2.08 1.28 3.42
1.25 3.81 1.13 5.82 1.36 3.10 1.94 1.88 1.65 2.26 1.49 2.65 1.22 3.52
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.10 1.68 1.57 2.31 1.36 3.10
4.00 1.22 2.11 1.68 1.57 2.31 1.39 2.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.92 1.82
Букмекер Да Нет
5.55 1.12
Букмекер Да Нет
2.50 1.49
Где смотреть матч Жилина 1:0 Погронье онлайн

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