Жилина
1:0
Второй тайм: 65'
Стадион: Стадион под Дубном
Погронье
17' Желтая карточкаDavid Bangala
37' Желтая карточкаBonfils-Caleb Bimenyimana
1:0
43' ГолБернат Ян
53' Желтая карточкаПавлик Петр
61' Желтая карточкаФазлагич Энис
Ход матча
17'
43'
1:0
53'
61'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Курминовски Давид
|9 (1)
|0.6
|2.
|Бичахчян Ваан
|9 (2)
|0.6
|3.
|Паур Якуб
|3
|0.2
|4.
|Илько Патрик
|3
|0.2
|5.
|Дурис Давид
|2
|0.13
|6.
|Бернат Ян
|2
|0.13
|7.
|Валло Кристиан
|1
|0.07
|8.
|Капралик Адриан
|1
|0.07
|9.
|Гамбош Мартин
|1
|0.07
|10.
|Мыслович Патрик
|1
|0.07
|11.
|Кивиор Якуб
|1
|0.07
|12.
|Слука Бранислав
|0
|0
|13.
|Фазлагич Энис
|0
|0
|14.
|Копас Адам
|0
|0
|15.
|Гоно Мирослав
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уэйр Джеймс
|4
|0.27
|2.
|Bonfils-Caleb Bimenyimana
|3
|0.2
|3.
|Alieu Fadera
|3
|0.2
|4.
|Peter Mazan
|2
|0.13
|5.
|Павлик Петр
|1
|0.07
|6.
|Петрак Бернард
|1
|0.07
|7.
|Patrik Blahut
|1
|0.07
|8.
|Dominik Spiriak
|1
|0.07
|9.
|Ivan Audino
|0
|0
|10.
|Michal Obrocnik
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фазлагич Энис
|3
|0
|2.
|Яворчек Доминик
|3
|0
|3.
|Минарик Ян
|2
|0
|4.
|Кивиор Якуб
|2
|0
|5.
|Капралик Адриан
|2
|0
|6.
|Паур Якуб
|1
|0
|7.
|Валло Кристиан
|1
|0
|8.
|Копас Адам
|1
|0
|9.
|Слука Бранислав
|1
|0
|10.
|Илько Патрик
|1
|0
|11.
|Гоно Мирослав
|1
|0
|12.
|Taofiq Jibril
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хрибик Петер
|6
|0
|2.
|Dominik Spiriak
|6
|0
|3.
|Peter Mazan
|5
|0
|4.
|Cedric Badolo
|2
|1
|5.
|Павлик Петр
|3
|0
|6.
|Richard Zupa
|3
|0
|7.
|Patrik Jacko
|1
|1
|8.
|Michal Obrocnik
|2
|0
|9.
|Уэйр Джеймс
|2
|0
|10.
|Bonfils-Caleb Bimenyimana
|2
|0
|11.
|Alieu Fadera
|2
|0
|12.
|Абрахам Патрик
|1
|0
|13.
|Петрак Бернард
|1
|0
|14.
|Patrik Blahut
|1
|0
|15.
|David Bangala
|1
|0
|16.
|Martin Repisky
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Жилина
|12.5% (4)
|15.63% (5)
|9.38% (3)
|18.75% (6)
|18.75% (6)
|25% (8)
|Погронье
|0
|31.25% (5)
|12.5% (2)
|6.25% (1)
|37.5% (6)
|12.5% (2)
Предыдущие игры
Жилина Последние 20 матчей: +10 =1 -9Жилина 2:0 Тренчин Нитра 0:3 Жилина Жилина 3:1 Сеница Ружомберок 2:1 Жилина
Жилина 2:1 Спартак Трнава Жилина 4:1 ДАК Злате Моравце 4:0 Жилина Жилина 2:2 Слован Братислава Середь 3:2 Жилина Жилина 6:2 Земплин Нью-Сейнтс 3:1 Жилина Погронье 2:1 Жилина Тренчин 2:4 Жилина Жилина 1:2 Нитра Сеница 0:4 Жилина Жилина 5:2 Пухов Гонвед 4:2 Жилина Жилина 5:0 Земплин ДАК 2:0 Жилина Ружомберок 2:1 Жилина
Погронье Последние 20 матчей: +5 =10 -5Погронье 3:3 Спартак Трнава ДАК 0:0 Погронье Погронье 2:2 Злате Моравце Погронье 1:2 Сеница
Тренчин 1:1 Погронье Погронье 1:2 Слован Братислава Земплин 2:0 Погронье Погронье 2:2 Середь Нитра 3:1 Погронье Ружомберок 0:0 Погронье Погронье 2:1 Жилина Спартак Трнава 1:1 Погронье Погронье 1:2 ДАК Злате Моравце 2:2 Погронье Тренчин 0:3 Погронье Погронье 1:1 Трнава Погронье 2:2 Банска-Бистрица Погронье 1:0 Сеница Нитра 0:2 Погронье Погронье 1:0 Злате Моравце
Последние игры между собой
Жилина: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Погронье: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ДАК
|13
|10
|2
|1
|35 - 15
|32
|2.
|Слован Братислава
|14
|10
|2
|2
|34 - 9
|32
|3.
|Жилина
|1:0
|15
|9
|1
|5
|36 - 22
|28
|4.
|Спартак Трнава
|14
|6
|2
|6
|18 - 17
|20
|5.
|Злате Моравце
|0:0
|15
|5
|5
|5
|26 - 18
|20
|6.
|Ружомберок
|3:0
|15
|5
|5
|5
|20 - 21
|20
|7.
|Нитра
|0:3
|15
|5
|3
|7
|16 - 28
|18
|8.
|Середь
|13
|3
|6
|4
|16 - 22
|15
|9.
|Сеница
|14
|4
|3
|7
|15 - 26
|15
|10.
|Земплин
|0:0
|15
|3
|4
|8
|12 - 31
|13
|11.
|Тренчин
|14
|2
|5
|7
|16 - 28
|11
|12.
|Погронье
|0:1
|15
|1
|8
|6
|17 - 24
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Жилина
|1:0
|8
|6
|1
|1
|21 - 9
|19
|2.
|Слован Братислава
|7
|6
|0
|1
|19 - 2
|18
|3.
|ДАК
|7
|5
|2
|0
|21 - 5
|17
|4.
|Злате Моравце
|0:0
|8
|4
|3
|1
|19 - 8
|15
|5.
|Ружомберок
|3:0
|8
|4
|3
|1
|13 - 5
|15
|6.
|Спартак Трнава
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|10
|7.
|Середь
|6
|2
|3
|1
|10 - 6
|9
|8.
|Тренчин
|7
|2
|2
|3
|11 - 12
|8
|9.
|Нитра
|0:3
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|10.
|Земплин
|0:0
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|11.
|Погронье
|0:1
|7
|1
|3
|3
|12 - 14
|6
|12.
|Сеница
|7
|1
|2
|4
|8 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ДАК
|6
|5
|0
|1
|14 - 10
|15
|2.
|Слован Братислава
|7
|4
|2
|1
|15 - 7
|14
|3.
|Спартак Трнава
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|4.
|Сеница
|7
|3
|1
|3
|7 - 12
|10
|5.
|Нитра
|0:3
|8
|3
|1
|4
|8 - 16
|10
|6.
|Жилина
|1:0
|7
|3
|0
|4
|15 - 13
|9
|7.
|Середь
|7
|1
|3
|3
|6 - 16
|6
|8.
|Земплин
|0:0
|8
|1
|3
|4
|6 - 21
|6
|9.
|Злате Моравце
|0:0
|7
|1
|2
|4
|7 - 10
|5
|10.
|Ружомберок
|3:0
|7
|1
|2
|4
|7 - 16
|5
|11.
|Погронье
|0:1
|8
|0
|5
|3
|5 - 10
|5
|12.
|Тренчин
|7
|0
|3
|4
|5 - 16
|3
Победитель
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