Жилина
2:1
Конец матча
Стадион: Стадион под Дубном
Погронье
17' Желтая карточкаDavid Bangala
37' Желтая карточкаBonfils-Caleb Bimenyimana
1:0
43' ГолБернат Ян
52' Желтая карточкаПавлик Петр
60' Желтая карточкаФазлагич Энис
2:0
76' ГолДурис Давид
87' Желтая карточкаPatrik Blahut
2:1
89' ГолPatrik Blahut
14
Кивиор
Якуб
23
Минарик
Ян
21
Бернат
Ян
29
Дурис
Давид
66
Руснак
Матуш
14
Уэйр
Джеймс
21
Хрибик
Петер
23
Alieu
Fadera
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Кивиор ЯкубЗащитник
-
23 Минарик ЯнЗащитник
- Защитник
-
21 Бернат ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Дурис ДавидНападающий
- Нападающий
-
66 Руснак МатушНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
17 Паур ЯкубНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Стано Павол
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Уэйр ДжеймсПолузащитник
-
21 Хрибик ПетерПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Alieu FaderaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
30 Samuel Dovec
-
-
-
-
-
11 Kojo Matic
-
Главный тренер: Jan Kamenik
Ход матча
17'
43'
1:0
52'
60'
76'
2:0
87'
89'
2:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Курминовски Давид
|9 (1)
|0.6
|2.
|Бичахчян Ваан
|9 (2)
|0.6
|3.
|Дурис Давид
|3
|0.2
|4.
|Паур Якуб
|3
|0.2
|5.
|Илько Патрик
|3
|0.2
|6.
|Бернат Ян
|2
|0.13
|7.
|Валло Кристиан
|1
|0.07
|8.
|Капралик Адриан
|1
|0.07
|9.
|Гамбош Мартин
|1
|0.07
|10.
|Мыслович Патрик
|1
|0.07
|11.
|Кивиор Якуб
|1
|0.07
|12.
|Слука Бранислав
|0
|0
|13.
|Фазлагич Энис
|0
|0
|14.
|Копас Адам
|0
|0
|15.
|Гоно Мирослав
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уэйр Джеймс
|4
|0.27
|2.
|Bonfils-Caleb Bimenyimana
|3
|0.2
|3.
|Alieu Fadera
|3
|0.2
|4.
|Peter Mazan
|2
|0.13
|5.
|Patrik Blahut
|2
|0.13
|6.
|Павлик Петр
|1
|0.07
|7.
|Петрак Бернард
|1
|0.07
|8.
|Dominik Spiriak
|1
|0.07
|9.
|Ivan Audino
|0
|0
|10.
|Michal Obrocnik
|0
|0
|11.
|David Bangala
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фазлагич Энис
|3
|0
|2.
|Яворчек Доминик
|3
|0
|3.
|Минарик Ян
|2
|0
|4.
|Кивиор Якуб
|2
|0
|5.
|Капралик Адриан
|2
|0
|6.
|Паур Якуб
|1
|0
|7.
|Валло Кристиан
|1
|0
|8.
|Копас Адам
|1
|0
|9.
|Слука Бранислав
|1
|0
|10.
|Илько Патрик
|1
|0
|11.
|Гоно Мирослав
|1
|0
|12.
|Taofiq Jibril
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хрибик Петер
|6
|0
|2.
|Dominik Spiriak
|6
|0
|3.
|Peter Mazan
|5
|0
|4.
|Cedric Badolo
|2
|1
|5.
|Павлик Петр
|3
|0
|6.
|Richard Zupa
|3
|0
|7.
|Patrik Jacko
|1
|1
|8.
|Michal Obrocnik
|2
|0
|9.
|Уэйр Джеймс
|2
|0
|10.
|Bonfils-Caleb Bimenyimana
|2
|0
|11.
|Patrik Blahut
|2
|0
|12.
|Alieu Fadera
|2
|0
|13.
|Абрахам Патрик
|1
|0
|14.
|Петрак Бернард
|1
|0
|15.
|David Bangala
|1
|0
|16.
|Martin Repisky
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Жилина
|11.76% (4)
|14.71% (5)
|11.76% (4)
|17.65% (6)
|17.65% (6)
|26.47% (9)
|Погронье
|0
|29.41% (5)
|11.76% (2)
|5.88% (1)
|35.29% (6)
|17.65% (3)
Предыдущие игры
Жилина Последние 20 матчей: +10 =1 -9Жилина 2:0 Тренчин Нитра 0:3 Жилина Жилина 3:1 Сеница Ружомберок 2:1 Жилина
Жилина 2:1 Спартак Трнава Жилина 4:1 ДАК Злате Моравце 4:0 Жилина Жилина 2:2 Слован Братислава Середь 3:2 Жилина Жилина 6:2 Земплин Нью-Сейнтс 3:1 Жилина Погронье 2:1 Жилина Тренчин 2:4 Жилина Жилина 1:2 Нитра Сеница 0:4 Жилина Жилина 5:2 Пухов Гонвед 4:2 Жилина Жилина 5:0 Земплин ДАК 2:0 Жилина Ружомберок 2:1 Жилина
Погронье Последние 20 матчей: +5 =10 -5Погронье 3:3 Спартак Трнава ДАК 0:0 Погронье Погронье 2:2 Злате Моравце Погронье 1:2 Сеница
Тренчин 1:1 Погронье Погронье 1:2 Слован Братислава Земплин 2:0 Погронье Погронье 2:2 Середь Нитра 3:1 Погронье Ружомберок 0:0 Погронье Погронье 2:1 Жилина Спартак Трнава 1:1 Погронье Погронье 1:2 ДАК Злате Моравце 2:2 Погронье Тренчин 0:3 Погронье Погронье 1:1 Трнава Погронье 2:2 Банска-Бистрица Погронье 1:0 Сеница Нитра 0:2 Погронье Погронье 1:0 Злате Моравце
Последние игры между собой
Жилина: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Погронье: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ДАК
|2:0
|14
|11
|2
|1
|37 - 15
|35
|2.
|Слован Братислава
|14
|10
|2
|2
|34 - 9
|32
|3.
|Жилина
|15
|9
|1
|5
|37 - 23
|28
|4.
|Спартак Трнава
|0:2
|15
|6
|2
|7
|18 - 19
|20
|5.
|Злате Моравце
|15
|5
|5
|5
|26 - 18
|20
|6.
|Ружомберок
|15
|5
|5
|5
|20 - 21
|20
|7.
|Нитра
|15
|5
|3
|7
|16 - 28
|18
|8.
|Середь
|13
|3
|6
|4
|16 - 22
|15
|9.
|Сеница
|14
|4
|3
|7
|15 - 26
|15
|10.
|Земплин
|15
|3
|4
|8
|12 - 31
|13
|11.
|Тренчин
|14
|2
|5
|7
|16 - 28
|11
|12.
|Погронье
|15
|1
|8
|6
|18 - 25
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Жилина
|8
|6
|1
|1
|22 - 10
|19
|2.
|Слован Братислава
|7
|6
|0
|1
|19 - 2
|18
|3.
|ДАК
|2:0
|7
|5
|2
|0
|21 - 5
|17
|4.
|Злате Моравце
|8
|4
|3
|1
|19 - 8
|15
|5.
|Ружомберок
|8
|4
|3
|1
|13 - 5
|15
|6.
|Спартак Трнава
|0:2
|8
|3
|1
|4
|8 - 10
|10
|7.
|Середь
|6
|2
|3
|1
|10 - 6
|9
|8.
|Тренчин
|7
|2
|2
|3
|11 - 12
|8
|9.
|Нитра
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|10.
|Земплин
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|11.
|Погронье
|7
|1
|3
|3
|12 - 14
|6
|12.
|Сеница
|7
|1
|2
|4
|8 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ДАК
|2:0
|7
|6
|0
|1
|16 - 10
|18
|2.
|Слован Братислава
|7
|4
|2
|1
|15 - 7
|14
|3.
|Спартак Трнава
|0:2
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|4.
|Сеница
|7
|3
|1
|3
|7 - 12
|10
|5.
|Нитра
|8
|3
|1
|4
|8 - 16
|10
|6.
|Жилина
|7
|3
|0
|4
|15 - 13
|9
|7.
|Середь
|7
|1
|3
|3
|6 - 16
|6
|8.
|Земплин
|8
|1
|3
|4
|6 - 21
|6
|9.
|Злате Моравце
|7
|1
|2
|4
|7 - 10
|5
|10.
|Ружомберок
|7
|1
|2
|4
|7 - 16
|5
|11.
|Погронье
|8
|0
|5
|3
|6 - 11
|5
|12.
|Тренчин
|7
|0
|3
|4
|5 - 16
|3
Победитель
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