Ахмат
0:0
Первый тайм: 33'
Стадион: Ахмат-Арена
Локомотив Москва
10' Желтая карточкаМагкеев Станислав
20
Нижич
Зоран
11
Исмаэл
Силва
31
Рыбус
Мацей
19
Эдер
Лопеш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Нижич ЗоранЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Исмаэл СилваПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
88 Шелия ГиоргиВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Иванов ОлегПолузащитник
-
23 Швец АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Талалаев Андрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Рыбус МацейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Эдер ЛопешНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
60 Савин АндрейВратарь
-
74 Чёрный АртурЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
82 Петухов ИльяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
76 Мухин МаксимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Зе Луиш ЖозеНападающий
-
Главный тренер: Николич Марко
Ход матча
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бериша Бернард
|6 (3)
|0.38
|2.
|Ильин Владимир
|4 (1)
|0.25
|3.
|Тимофеев Артём
|3
|0.19
|4.
|Мелкадзе Георгий
|2 (1)
|0.13
|5.
|Роши Одисе
|2
|0.13
|6.
|Исмаэл Силва
|1
|0.06
|7.
|Анхель Вилькер
|1
|0.06
|8.
|Иванов Олег
|0
|0
|9.
|Нижич Зоран
|0
|0
|10.
|Ненахов Максим
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Миранчук Антон
|3 (2)
|0.19
|2.
|Смолов Фёдор
|3
|0.19
|3.
|Миранчук Алексей
|2
|0.13
|4.
|Крыховяк Гжегож
|2
|0.13
|5.
|Рыбчинский Дмитрий
|1
|0.06
|6.
|Зе Луиш Жозе
|1
|0.06
|7.
|Лисакович Виталий
|1
|0.06
|8.
|Игнатьев Владислав
|1
|0.06
|9.
|Баринов Дмитрий
|1
|0.06
|10.
|Мурило Серкейра
|1
|0.06
|11.
|Чорлука Ведран
|0
|0
|12.
|Живоглядов Дмитрий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Швец Антон
|5
|2
|2.
|Ненахов Максим
|6
|1
|3.
|Семёнов Андрей
|5
|1
|4.
|Бериша Бернард
|5
|0
|5.
|Тимофеев Артём
|4
|0
|6.
|Исмаэл Силва
|4
|0
|7.
|Богосавац Мирослав
|2
|1
|8.
|Быстров Марат
|2
|1
|9.
|Нижич Зоран
|3
|0
|10.
|Ильин Владимир
|3
|0
|11.
|Роши Одисе
|2
|0
|12.
|Харин Евгений
|2
|0
|13.
|Иванов Олег
|1
|0
|14.
|Кадыров Абубакар
|1
|0
|15.
|Мелкадзе Георгий
|1
|0
|16.
|Понсе Андрес
|1
|0
|17.
|Адамов Арсен
|1
|0
|18.
|Кармаев Никита
|1
|0
|19.
|Садулаев Лечи
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Крыховяк Гжегож
|5
|1
|2.
|Чорлука Ведран
|4
|1
|3.
|Гилерме Маринато
|4
|1
|4.
|Рыбус Мацей
|4
|0
|5.
|Жемалетдинов Рифат
|4
|0
|6.
|Эдер Лопеш
|4
|0
|7.
|Магкеев Станислав
|4
|0
|8.
|Живоглядов Дмитрий
|3
|0
|9.
|Баринов Дмитрий
|3
|0
|10.
|Куликов Даниил
|3
|0
|11.
|Райкович Слободан
|1
|1
|12.
|Игнатьев Владислав
|2
|0
|13.
|Рыбчинский Дмитрий
|2
|0
|14.
|Мурило Серкейра
|2
|0
|15.
|Зе Луиш Жозе
|1
|0
|16.
|Иосифов Никита
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ахмат
|15.79% (3)
|5.26% (1)
|5.26% (1)
|26.32% (5)
|26.32% (5)
|21.05% (4)
|Локомотив Москва
|18.75% (3)
|18.75% (3)
|18.75% (3)
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|12.5% (2)
Предыдущие игры
Ахмат Последние 20 матчей: +9 =4 -7Ахмат 2:2 Зенит Тамбов 0:1 Ахмат Ахмат 2:0 Краснодар Ахмат 3:1 Уфа
Шинник 1:1 Ахмат Ростов 3:0 Ахмат Рубин 1:1 Ахмат Ахмат 2:0 Урал Динамо Москва 1:0 Ахмат Знамя Ногинск 0:3 Ахмат Ахмат 0:1 Сочи Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Локомотив Москва 2:3 Ахмат Химки 1:2 Ахмат Ахмат 3:1 Ротор Спартак Москва 2:0 Ахмат Арсенал Тула 0:0 Ахмат Краснодар 4:0 Ахмат Спартак Москва 3:0 Ахмат Ахмат 1:1 Зенит
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +7 =6 -7Атлетико М 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Арсенал Тула Динамо Москва 5:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Атлетико М
Сочи 2:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Бавария Локомотив Москва 1:2 Ротор Ред Булл Зальцбург 2:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Уфа Локомотив Москва 2:1 Химки ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Тамбов Ростов 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Зенит Локомотив Москва 2:3 Ахмат Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Урал 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Краснодар Рубин 0:2 Локомотив Москва Зенит 2:1 Локомотив Москва
Последние игры между собой
Ахмат: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Локомотив Москва: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Локомотив Москва 2:0 Ахмат Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Ахмат 2:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:1 Ахмат Премьер-лига Локомотив Москва 2:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 3:1 Локомотив Москва Кубок Ахмат 0:3 Локомотив Москва Премьер-лига Ахмат 0:4 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 4:0 Ахмат Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|28 - 11
|32
|2.
|Зенит
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|32 - 12
|32
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|25 - 16
|29
|4.
|Динамо Москва
|0:0 Заявка
|16
|8
|4
|4
|21 - 12
|28
|5.
|Ростов
|0:0 Заявка
|16
|8
|3
|5
|18 - 15
|27
|6.
|Ахмат
|0:0 Заявка
|16
|7
|4
|5
|19 - 18
|25
|7.
|Локомотив Москва
|0:0 Заявка
|16
|7
|4
|5
|16 - 16
|25
|8.
|Сочи
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|23 - 21
|24
|9.
|Краснодар
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|24 - 19
|21
|10.
|Рубин
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 22
|21
|11.
|Химки
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 26
|18
|12.
|Урал
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|11 - 15
|16
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|17 - 27
|14
|14.
|Тамбов
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|11 - 18
|12
|15.
|Ротор
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|7 - 23
|8
|16.
|Уфа
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|9 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|0:0 Заявка
|8
|6
|1
|1
|14 - 3
|19
|2.
|Зенит
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|22 - 7
|18
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 8
|16
|4.
|Локомотив Москва
|0:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|9 - 6
|16
|5.
|Краснодар
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|6.
|Ахмат
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|7.
|Сочи
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 8
|13
|8.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|10.
|Ростов
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 4
|11
|11.
|Химки
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 10
|10
|12.
|Урал
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 9
|10
|13.
|Рубин
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|14.
|Тамбов
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 8
|7
|15.
|Уфа
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|4 - 11
|3
|16.
|Ротор
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|2 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 9
|17
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 3
|16
|3.
|Ростов
|0:0 Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 11
|16
|4.
|Зенит
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 5
|14
|5.
|Рубин
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 11
|12
|6.
|Сочи
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 13
|11
|7.
|Ахмат
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 10
|11
|8.
|Динамо Москва
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|9.
|Локомотив Москва
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|10.
|Химки
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 16
|8
|11.
|Ротор
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|5 - 9
|7
|12.
|Краснодар
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 11
|7
|13.
|Урал
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|3 - 6
|6
|14.
|Тамбов
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|15.
|Уфа
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 18
|4
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 17
|1
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ахмат» – «Локомотив Москва» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ахмат» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Локомотив Москва» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ахмат» – «Локомотив Москва», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ахмат 0:0 Локомотив Москва
Исход игры
Ахмат
34.6% (54)
Ничья
45.5% (71)
Локомотив Москва
19.9% (31)
Тотал 2.5
Больше
37.5% (57)
Меньше
62.5% (95)
Обе команды забьют
Да
78.95% (120)
Нет
21.05% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.4% (63)
2:1 Ахмат
20.5% (32)
1:2 Локомотив Москва
12.2% (19)
1:0 Ахмат
9.6% (15)
0:1 Локомотив Москва
5.1% (8)
2:2 Ничья
2.6% (4)
2:0 Ахмат
2.6% (4)
0:2 Локомотив Москва
1.9% (3)
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