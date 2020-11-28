Непонятно лишь одно, на что рассчитывает "Локомотив" в атаке, большинство времени большими силами обороняются "железнодорожники".

Камано махнул мимо мяча на правом фланге, а после этого завалил на газон Исмаэла Рыбус, не оправдывает пока свой трансфер Франсуа.

Дошёл мяч до Бериши после подачи со штрафного, но успевают заблокировать выстрел лидера "Ахмата" защитники гостей.

Мурило классной передачей через две линии нашёл в центре поля Магкеева, а затем завалил его на газон Тимофеев.

Куликов выполнил отвратительную передачу в центре поля, была возможность убежать в опасную контратаку у грозненцев, но Бериша затянул с ее развитием.

29' Длинная передача в направлении Бериши, но не пускает того к мячу Живоглядов, пока что надежно играет правый защитник "железнодорожников".

28' Эдер зацепился за мяч на правом фланге, ушёл в сторону от Богосаваца и сыграл в центр на Крыховяка, много борьбы выигрывает португалец.

27' Длинная передача в штрафную "Локомотива" на Ильина, но не удается зацепиться там за мяч нападающему "Ахмата".

26' Замена в составе "Ахмата". Вместо Вилькера Анхеля, получившего травму, на поле появился Александр Пуцко.

25' Камано оказался с мячом на левом фланге и оттуда выполнил подачу в штрафную, но своего адресата она не нашла.

24' Настоящий штурм ворот "Локомотива"! Несколько опасных прострелов за две атаки, но не доходит мяч до Коченкова, ложатся под мяч защитники.

23' Эдер с левого фланга сместился в центре и решился на удар из-за пределов штрафной, мяч прилетел точно в руки Гудиеву.

22' А теперь уже "железнодорожники" заработали угловой. Куликов навесил на ближнюю штангу, но выбивает оттуда мяч Ненахов.

21' Быстро разыграли стандарт грозненцы. В результате чего выполнил подачу на дальнюю штангу Бериша, сразу три игрока "Ахмата" туда забежали, но никто из них до мяча не дотянулся.

20' Потеряли мяч в центре поля гости, в результате чего оказался в штрафной площади на ударной позиции Мелкадзе, в последний момент успевает помешать ему Живоглядов. Угловой будет.

19' Угловой заработали хозяева. Пошла подача в центр штрафной, заметался мяч по вратарской "железнодорожников", но пробить никому из игроков атаки так и не удалось.

18' Ильин одним движением ушёл от Куликова и сразу же пробил в левый угол из-за пределов штрафной, но в створ футболист "Ахмата" не попал.

17' Уже несколько минут комбинируют на чужой половине поля футболисты "Локомотива", но до удара дело пока не доходит.

16' С правого фланга по высокой траектории пошел навес в штрафную площадь "Локомотива", но мяч прилетел точно в руки Коченкову.

15' Живоглядов покатил мяч за спину Берише, но даже не сдвинулся с места Рыбчинский, хотя по мысли передача была неплохая.

14' Харин пробивал из пределов штрафной, но успевает заблокировать этот выстрел Живоглядов.

13' Райкович со своей половины поля выполнил длинную передачу в зону, в которой не было никого из футболистов "Локомотива".

12' Очень опасно! Куликов выполнил подачу на Эдера, который с одиннадцатиметровой отметки головой пробил в левый верхний угол, спасает свою команду Гудиев.

11' Магкеев получил отложенную жёлтую карточку, подтолкнув в спину Силву в центре поля, осторожнее нужно играть опорному полузащитнику гостей.

10' Рыбчинский здорово отработал в обороне, не пустив Беришу в штрафную площадь, поактивнее начали играть хозяева в последние минуты.

9' Мелкадзе протащил мяч до штрафной площади "Локомотива" и мощно выстрелил по воротам, но попал в защитника гостей.

8' Многовато борьбы в центре поля, не удается пока забрать мяч под свой контроль футболистам "Ахмата", хотя именно это многие и ожидали.

7' Мурило технично обработал мяч и ушёл в сторону от Мелкадзе, стальные нервы у бразильца, последним защитником он оказался.

6' Камано, Крыховяк и Рыбус в мелкий пас вышли из-под прессинга "Ахмата" на левом фланге обороны, здорово было сыграно.

5' Живоглядов неудачно сыграл на правом фланге обороны, упустив мяч за боковую линию, на ровном месте дарят владение сопернику "железнодорожники".

4' Крыховяк получил мяч у чужой штрафной площади после скидки Эдера, а затем завалился на газон поляк, арбитр показывает, что нужно подниматься.

3' Исмаэл выполнил подачу на ближнюю штангу, а там надежно играет Магкеев, выбивая мяч подальше от собственных ворот.

2' И сразу же начали атаковать грозненцы, уже два неплохих подхода было в их исполнении, да ещё и угловой заработали.