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Ахмат
0:0
Первый тайм: 33'

Стадион:
Локомотив Москва
0'
10' Желтая карточка
Магкеев Станислав
33'
33
Гудиев
Виталий
24
Ненахов
Максим
4
Анхель
Вилькер
20
Нижич
Зоран
8
Богосавац
Мирослав
7
Бериша
Бернард
59
Харин
Евгений
29
Ильин
Владимир
94
Тимофеев
Артём
11
Исмаэл
Силва
3
Мелкадзе
Георгий
77
Коченков
Антон
2
Живоглядов
Дмитрий
27
Мурило
Серкейра
37
Магкеев
Станислав
31
Рыбус
Мацей
41
Райкович
Слободан
69
Куликов
Даниил
7
Крыховяк
Гжегож
94
Рыбчинский
Дмитрий
19
Эдер
Лопеш
25
Камано
Франсуа
Ахмат
4-5-1
Локомотив Москва
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бериша Бернард 6 (3) 0.38
2. Ильин Владимир 4 (1) 0.25
3. Тимофеев Артём 3 0.19
4. Мелкадзе Георгий 2 (1) 0.13
5. Роши Одисе 2 0.13
6. Исмаэл Силва 1 0.06
7. Анхель Вилькер 1 0.06
8. Иванов Олег 0 0
9. Нижич Зоран 0 0
10. Ненахов Максим 0 0
Локомотив Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Миранчук Антон 3 (2) 0.19
2. Смолов Фёдор 3 0.19
3. Миранчук Алексей 2 0.13
4. Крыховяк Гжегож 2 0.13
5. Рыбчинский Дмитрий 1 0.06
6. Зе Луиш Жозе 1 0.06
7. Лисакович Виталий 1 0.06
8. Игнатьев Владислав 1 0.06
9. Баринов Дмитрий 1 0.06
10. Мурило Серкейра 1 0.06
11. Чорлука Ведран 0 0
12. Живоглядов Дмитрий 0 0

Карточки

Ахмат
# Игрок      
1. Швец Антон 5 2
2. Ненахов Максим 6 1
3. Семёнов Андрей 5 1
4. Бериша Бернард 5 0
5. Тимофеев Артём 4 0
6. Исмаэл Силва 4 0
7. Богосавац Мирослав 2 1
8. Быстров Марат 2 1
9. Нижич Зоран 3 0
10. Ильин Владимир 3 0
11. Роши Одисе 2 0
12. Харин Евгений 2 0
13. Иванов Олег 1 0
14. Кадыров Абубакар 1 0
15. Мелкадзе Георгий 1 0
16. Понсе Андрес 1 0
17. Адамов Арсен 1 0
18. Кармаев Никита 1 0
19. Садулаев Лечи 1 0
Локомотив Москва
# Игрок      
1. Крыховяк Гжегож 5 1
2. Чорлука Ведран 4 1
3. Гилерме Маринато 4 1
4. Рыбус Мацей 4 0
5. Жемалетдинов Рифат 4 0
6. Эдер Лопеш 4 0
7. Магкеев Станислав 4 0
8. Живоглядов Дмитрий 3 0
9. Баринов Дмитрий 3 0
10. Куликов Даниил 3 0
11. Райкович Слободан 1 1
12. Игнатьев Владислав 2 0
13. Рыбчинский Дмитрий 2 0
14. Мурило Серкейра 2 0
15. Зе Луиш Жозе 1 0
16. Иосифов Никита 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ахмат 15.79% (3) 5.26% (1) 5.26% (1) 26.32% (5) 26.32% (5) 21.05% (4)
 Локомотив Москва 18.75% (3) 18.75% (3) 18.75% (3) 12.5% (2) 18.75% (3) 12.5% (2)

Предыдущие игры

Ахмат Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Ахмат 2:2 Зенит Тамбов 0:1 Ахмат Ахмат 2:0 Краснодар Ахмат 3:1 Уфа
Шинник 1:1 Ахмат Ростов 3:0 Ахмат Рубин 1:1 Ахмат Ахмат 2:0 Урал Динамо Москва 1:0 Ахмат Знамя Ногинск 0:3 Ахмат Ахмат 0:1 Сочи Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Локомотив Москва 2:3 Ахмат Химки 1:2 Ахмат Ахмат 3:1 Ротор Спартак Москва 2:0 Ахмат Арсенал Тула 0:0 Ахмат Краснодар 4:0 Ахмат Спартак Москва 3:0 Ахмат Ахмат 1:1 Зенит
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Атлетико М 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Арсенал Тула Динамо Москва 5:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Атлетико М
Сочи 2:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Бавария Локомотив Москва 1:2 Ротор Ред Булл Зальцбург 2:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Уфа Локомотив Москва 2:1 Химки ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Тамбов Ростов 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Зенит Локомотив Москва 2:3 Ахмат Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Урал 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Краснодар Рубин 0:2 Локомотив Москва Зенит 2:1 Локомотив Москва

Последние игры между собой

Ахмат: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Локомотив Москва: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Локомотив Москва 2:3 Ахмат Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:2 Локомотив Москва Премьер-лига Ахмат 1:3 Локомотив Москва Премьер-лига
Локомотив Москва 2:0 Ахмат Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Ахмат 2:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:1 Ахмат Премьер-лига Локомотив Москва 2:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 3:1 Локомотив Москва Кубок Ахмат 0:3 Локомотив Москва Премьер-лига Ахмат 0:4 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 4:0 Ахмат Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 15 10 2 3 28 - 11 32
2. Зенит Заявка 16 9 5 2 32 - 12 32
3. Спартак Москва Заявка 15 8 5 2 25 - 16 29
4. Динамо Москва 0:0 Заявка 16 8 4 4 21 - 12 28
5. Ростов 0:0 Заявка 16 8 3 5 18 - 15 27
6. Ахмат 0:0 Заявка 16 7 4 5 19 - 18 25
7. Локомотив Москва 0:0 Заявка 16 7 4 5 16 - 16 25
8. Сочи Заявка 15 6 6 3 23 - 21 24
9. Краснодар Заявка 16 6 3 7 24 - 19 21
10. Рубин Заявка 15 6 3 6 21 - 22 21
11. Химки Заявка 16 5 3 8 18 - 26 18
12. Урал Заявка 15 3 7 5 11 - 15 16
13. Арсенал Тула Заявка 16 3 5 8 17 - 27 14
14. Тамбов Заявка 15 3 3 9 11 - 18 12
15. Ротор Заявка 15 1 5 9 7 - 23 8
16. Уфа Заявка 15 1 4 10 9 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 0:0 Заявка 8 6 1 1 14 - 3 19
2. Зенит Заявка 7 6 0 1 22 - 7 18
3. ЦСКА Москва Заявка 8 5 1 2 17 - 8 16
4. Локомотив Москва 0:0 Заявка 8 5 1 2 9 - 6 16
5. Краснодар Заявка 7 4 2 1 16 - 8 14
6. Ахмат 0:0 Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
7. Сочи Заявка 7 3 4 0 12 - 8 13
8. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 12 - 10 13
9. Спартак Москва Заявка 7 3 3 1 10 - 7 12
10. Ростов 0:0 Заявка 7 3 2 2 7 - 4 11
11. Химки Заявка 8 3 1 4 8 - 10 10
12. Урал Заявка 8 2 4 2 8 - 9 10
13. Рубин Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
14. Тамбов Заявка 8 2 1 5 5 - 8 7
15. Уфа Заявка 8 0 3 5 4 - 11 3
16. Ротор Заявка 8 0 1 7 2 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 8 5 2 1 15 - 9 17
2. ЦСКА Москва Заявка 7 5 1 1 11 - 3 16
3. Ростов 0:0 Заявка 9 5 1 3 11 - 11 16
4. Зенит Заявка 9 3 5 1 10 - 5 14
5. Рубин Заявка 7 4 0 3 11 - 11 12
6. Сочи Заявка 8 3 2 3 11 - 13 11
7. Ахмат 0:0 Заявка 8 3 2 3 7 - 10 11
8. Динамо Москва 0:0 Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9
9. Локомотив Москва 0:0 Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
10. Химки Заявка 8 2 2 4 10 - 16 8
11. Ротор Заявка 7 1 4 2 5 - 9 7
12. Краснодар Заявка 9 2 1 6 8 - 11 7
13. Урал Заявка 7 1 3 3 3 - 6 6
14. Тамбов Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
15. Уфа Заявка 7 1 1 5 5 - 18 4
16. Арсенал Тула Заявка 7 0 1 6 5 - 17 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Первый тайм
  • 34'
    Куликов выполнил отвратительную передачу в центре поля, была возможность убежать в опасную контратаку у грозненцев, но Бериша затянул с ее развитием. 
  • 33'
    Мурило классной передачей через две линии нашёл в центре поля Магкеева, а затем завалил его на газон Тимофеев.
  • 32'
    Дошёл мяч до Бериши после подачи со штрафного, но успевают заблокировать выстрел лидера "Ахмата" защитники гостей.
  • 31'
    Камано махнул мимо мяча на правом фланге, а после этого завалил на газон Исмаэла Рыбус, не оправдывает пока свой трансфер Франсуа. 
  • 30'
    Непонятно лишь одно, на что рассчитывает "Локомотив" в атаке, большинство времени большими силами обороняются "железнодорожники". 
  • 29'
    Длинная передача в направлении Бериши, но не пускает того к мячу Живоглядов, пока что надежно играет правый защитник "железнодорожников". 
  • 28'
    Эдер зацепился за мяч на правом фланге, ушёл в сторону от Богосаваца и сыграл в центр на Крыховяка, много борьбы выигрывает португалец. 
  • 27'
    Длинная передача в штрафную "Локомотива" на Ильина, но не удается зацепиться там за мяч нападающему "Ахмата". 
  • Замена
    26'
    Замена в составе "Ахмата". Вместо Вилькера Анхеля, получившего травму, на поле появился Александр Пуцко.
  • 25'
    Камано оказался с мячом на левом фланге и оттуда выполнил подачу в штрафную, но своего адресата она не нашла. 
  • 24'
    Настоящий штурм ворот "Локомотива"! Несколько опасных прострелов за две атаки, но не доходит мяч до Коченкова, ложатся под мяч защитники.
  • 23'
    Эдер с левого фланга сместился в центре и решился на удар из-за пределов штрафной, мяч прилетел точно в руки Гудиеву.
  • Угловой
    22'
    А теперь уже "железнодорожники" заработали угловой. Куликов навесил на ближнюю штангу, но выбивает оттуда мяч Ненахов.
  • Угловой
    21'
    Быстро разыграли стандарт грозненцы. В результате чего выполнил подачу на дальнюю штангу Бериша, сразу три игрока "Ахмата" туда забежали, но никто из них до мяча не дотянулся. 
  • 20'
    Потеряли мяч в центре поля гости, в результате чего оказался в штрафной площади на ударной позиции Мелкадзе, в последний момент успевает помешать ему Живоглядов. Угловой будет.
  • Угловой
    19'
    Угловой заработали хозяева. Пошла подача в центр штрафной, заметался мяч по вратарской "железнодорожников", но пробить никому из игроков атаки так и не удалось. 
  • 18'
    Ильин одним движением ушёл от Куликова и сразу же пробил в левый угол из-за пределов штрафной, но в створ футболист "Ахмата" не попал.
  • 17'
    Уже несколько минут комбинируют на чужой половине поля футболисты "Локомотива", но до удара дело пока не доходит.
  • 16'
    С правого фланга по высокой траектории пошел навес в штрафную площадь "Локомотива", но мяч прилетел точно в руки Коченкову.
  • 15'
    Живоглядов покатил мяч за спину Берише, но даже не сдвинулся с места Рыбчинский, хотя по мысли передача была неплохая.
  • 14'
    Харин пробивал из пределов штрафной, но успевает заблокировать этот выстрел Живоглядов. 
  • 13'
    Райкович со своей половины поля выполнил длинную передачу в зону, в которой не было никого из футболистов "Локомотива".
  • Опасный момент
    12'
    Очень опасно! Куликов выполнил подачу на Эдера, который с одиннадцатиметровой отметки головой пробил в левый верхний угол, спасает свою команду Гудиев.
  • Желтая карточка
    11'
    Магкеев получил отложенную жёлтую карточку, подтолкнув в спину Силву в центре поля, осторожнее нужно играть опорному полузащитнику гостей.
  • 10'
    Рыбчинский здорово отработал в обороне, не пустив Беришу в штрафную площадь, поактивнее начали играть хозяева в последние минуты.
  • 9'
    Мелкадзе протащил мяч до штрафной площади "Локомотива" и мощно выстрелил по воротам, но попал в защитника гостей.
  • 8'
    Многовато борьбы в центре поля, не удается пока забрать мяч под свой контроль футболистам "Ахмата", хотя именно это многие и ожидали.
  • 7'
    Мурило технично обработал мяч и ушёл в сторону от Мелкадзе, стальные нервы у бразильца, последним защитником он оказался. 
  • 6'
    Камано, Крыховяк и Рыбус в мелкий пас вышли из-под прессинга "Ахмата" на левом фланге обороны, здорово было сыграно.
  • 5'
    Живоглядов неудачно сыграл на правом фланге обороны, упустив мяч за боковую линию, на ровном месте дарят владение сопернику "железнодорожники". 
  • 4'
    Крыховяк получил мяч у чужой штрафной площади после скидки Эдера, а затем завалился на газон поляк, арбитр показывает, что нужно подниматься. 
  • Угловой
    3'
    Исмаэл выполнил подачу на ближнюю штангу, а там надежно играет Магкеев, выбивая мяч подальше от собственных ворот.
  • 2'
    И сразу же начали атаковать грозненцы, уже два неплохих подхода было в их исполнении, да ещё и угловой заработали. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Команды появились на поле. Звучит стартовый свисток, матч начался!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Akhmat-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.10 3.45 3.95
Бонус: 5 000 ₽ 1.92 3.50 4.70
Бонус: 5 000 ₽ 1.92 3.60 4.45
  2.13 2.86 4.41

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
6.50 1.11 7.70 1.06 2.52 1.52 2.60 1.53 2.10 1.79 1.50 2.55 1.44 2.80 1.17 4.90 1.12 6.10 1.04 10.00 1.02 12.00 1.01 12.50 0.00 19.50 0.00 20.00
8.20 1.07 7.50 1.09 3.05 1.39 2.46 1.56 1.81 2.11 1.42 2.91 1.30 3.60 1.12 6.40 1.10 7.30 1.02 13.75
6.07 1.13 2.96 1.41 2.35 1.62 2.02 1.84 1.68 2.23 1.50 2.66 1.39 3.08 1.64 2.33 1.45 2.88 1.30 3.61 1.11 7.48
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.05 1.75 1.80 2.01 1.18 4.75 1.11 6.70 1.02 13.00
2.59 1.50 1.80 2.01 1.40 2.95 1.11 6.45 1.08 7.80
1.83 2.03 1.52 2.60 1.21 4.56 1.53 2.59 1.39 3.15
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.48 1.47 1.65 2.15 1.27 3.60
3.68 1.28 2.50 1.53 1.64 2.26 1.26 3.85 1.17 5.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.27 1.62
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
3.55 1.29
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Прогнозы на матч Ахмат 0:0 Локомотив Москва

Исход игры
Ахмат
34.6% (54)
Ничья
45.5% (71)
Локомотив Москва
19.9% (31)
Тотал 2.5
Больше
37.5% (57)
Меньше
62.5% (95)
Обе команды забьют
Да
78.95% (120)
Нет
21.05% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.4% (63)
2:1 Ахмат
20.5% (32)
1:2 Локомотив Москва
12.2% (19)
1:0 Ахмат
9.6% (15)
0:1 Локомотив Москва
5.1% (8)
2:2 Ничья
2.6% (4)
2:0 Ахмат
2.6% (4)
0:2 Локомотив Москва
1.9% (3)
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