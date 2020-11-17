Ахмат
Позже
Стадион: Ахмат-Арена
Локомотив Москва
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бериша Бернард
|6 (3)
|0.4
|2.
|Ильин Владимир
|4 (1)
|0.27
|3.
|Тимофеев Артём
|3
|0.2
|4.
|Мелкадзе Георгий
|2 (1)
|0.13
|5.
|Роши Одисе
|2
|0.13
|6.
|Исмаэл Силва
|1
|0.07
|7.
|Анхель Вилькер
|1
|0.07
|8.
|Иванов Олег
|0
|0
|9.
|Нижич Зоран
|0
|0
|10.
|Ненахов Максим
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Миранчук Антон
|3 (2)
|0.2
|2.
|Смолов Фёдор
|3
|0.2
|3.
|Миранчук Алексей
|2
|0.13
|4.
|Крыховяк Гжегож
|2
|0.13
|5.
|Рыбчинский Дмитрий
|1
|0.07
|6.
|Зе Луиш Жозе
|1
|0.07
|7.
|Лисакович Виталий
|1
|0.07
|8.
|Игнатьев Владислав
|1
|0.07
|9.
|Баринов Дмитрий
|1
|0.07
|10.
|Мурило Серкейра
|1
|0.07
|11.
|Чорлука Ведран
|0
|0
|12.
|Живоглядов Дмитрий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Швец Антон
|5
|2
|2.
|Ненахов Максим
|6
|1
|3.
|Семёнов Андрей
|5
|1
|4.
|Бериша Бернард
|5
|0
|5.
|Тимофеев Артём
|4
|0
|6.
|Исмаэл Силва
|4
|0
|7.
|Богосавац Мирослав
|2
|1
|8.
|Быстров Марат
|2
|1
|9.
|Нижич Зоран
|3
|0
|10.
|Ильин Владимир
|3
|0
|11.
|Роши Одисе
|2
|0
|12.
|Харин Евгений
|2
|0
|13.
|Иванов Олег
|1
|0
|14.
|Кадыров Абубакар
|1
|0
|15.
|Мелкадзе Георгий
|1
|0
|16.
|Понсе Андрес
|1
|0
|17.
|Адамов Арсен
|1
|0
|18.
|Кармаев Никита
|1
|0
|19.
|Садулаев Лечи
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Крыховяк Гжегож
|5
|1
|2.
|Чорлука Ведран
|4
|1
|3.
|Гилерме Маринато
|4
|1
|4.
|Рыбус Мацей
|4
|0
|5.
|Жемалетдинов Рифат
|4
|0
|6.
|Эдер Лопеш
|4
|0
|7.
|Живоглядов Дмитрий
|3
|0
|8.
|Баринов Дмитрий
|3
|0
|9.
|Куликов Даниил
|3
|0
|10.
|Магкеев Станислав
|3
|0
|11.
|Райкович Слободан
|1
|1
|12.
|Игнатьев Владислав
|2
|0
|13.
|Рыбчинский Дмитрий
|2
|0
|14.
|Мурило Серкейра
|2
|0
|15.
|Зе Луиш Жозе
|1
|0
|16.
|Иосифов Никита
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ахмат
|15.79% (3)
|5.26% (1)
|5.26% (1)
|26.32% (5)
|26.32% (5)
|21.05% (4)
|Локомотив Москва
|18.75% (3)
|18.75% (3)
|18.75% (3)
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|12.5% (2)
Предыдущие игры
Ахмат Последние 20 матчей: +9 =4 -7Ахмат 2:2 Зенит Тамбов 0:1 Ахмат Ахмат 2:0 Краснодар Ахмат 3:1 Уфа
Шинник 1:1 Ахмат Ростов 3:0 Ахмат Рубин 1:1 Ахмат Ахмат 2:0 Урал Динамо Москва 1:0 Ахмат Знамя Ногинск 0:3 Ахмат Ахмат 0:1 Сочи Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Локомотив Москва 2:3 Ахмат Химки 1:2 Ахмат Ахмат 3:1 Ротор Спартак Москва 2:0 Ахмат Арсенал Тула 0:0 Ахмат Краснодар 4:0 Ахмат Спартак Москва 3:0 Ахмат Ахмат 1:1 Зенит
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +7 =6 -7Атлетико М 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Арсенал Тула Динамо Москва 5:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Атлетико М
Сочи 2:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Бавария Локомотив Москва 1:2 Ротор Ред Булл Зальцбург 2:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Уфа Локомотив Москва 2:1 Химки ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Тамбов Ростов 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Зенит Локомотив Москва 2:3 Ахмат Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Урал 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Краснодар Рубин 0:2 Локомотив Москва Зенит 2:1 Локомотив Москва
Последние игры между собой
Ахмат: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Локомотив Москва: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Локомотив Москва 2:0 Ахмат Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Ахмат 2:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:1 Ахмат Премьер-лига Локомотив Москва 2:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 3:1 Локомотив Москва Кубок Ахмат 0:3 Локомотив Москва Премьер-лига Ахмат 0:4 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 4:0 Ахмат Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|28 - 11
|32
|2.
|Зенит
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|32 - 12
|31
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|25 - 16
|29
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|21 - 12
|27
|5.
|Ростов
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|18 - 15
|26
|6.
|Сочи
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|23 - 21
|24
|7.
|Ахмат
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 18
|24
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|16 - 16
|24
|9.
|Краснодар
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|24 - 18
|21
|10.
|Рубин
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 22
|21
|11.
|Урал
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|11 - 15
|16
|12.
|Химки
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|17 - 26
|15
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|17 - 27
|13
|14.
|Тамбов
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|11 - 18
|12
|15.
|Ротор
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|7 - 23
|8
|16.
|Уфа
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|9 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|14 - 3
|19
|2.
|Зенит
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|22 - 7
|18
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 8
|16
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|9 - 6
|16
|5.
|Краснодар
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|6.
|Ахмат
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|7.
|Сочи
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 8
|13
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 10
|12
|10.
|Ростов
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 4
|10
|11.
|Урал
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 9
|10
|12.
|Рубин
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|13.
|Химки
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|14.
|Тамбов
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 8
|7
|15.
|Уфа
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|4 - 11
|3
|16.
|Ротор
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|2 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 9
|17
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 3
|16
|3.
|Ростов
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 11
|16
|4.
|Зенит
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 5
|13
|5.
|Рубин
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 11
|12
|6.
|Сочи
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 13
|11
|7.
|Ахмат
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 10
|11
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|10.
|Химки
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 16
|8
|11.
|Ротор
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|5 - 9
|7
|12.
|Краснодар
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 10
|7
|13.
|Урал
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|3 - 6
|6
|14.
|Тамбов
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|15.
|Уфа
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 18
|4
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 17
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ахмат» – «Локомотив Москва» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ахмат» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Локомотив Москва» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ахмат» – «Локомотив Москва», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ахмат - Локомотив Москва
Исход игры
Ахмат
28.8% (15)
Ничья
44.2% (23)
Локомотив Москва
26.9% (14)
Тотал 2.5
Больше
48% (24)
Меньше
52% (26)
Обе команды забьют
Да
88% (44)
Нет
12% (6)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.5% (20)
2:1 Ахмат
23.1% (12)
1:2 Локомотив Москва
19.2% (10)
0:2 Локомотив Москва
3.8% (2)
2:0 Ахмат
3.8% (2)
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