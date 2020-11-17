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Ахмат
 
Позже

Стадион:
Локомотив Москва

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бериша Бернард 6 (3) 0.4
2. Ильин Владимир 4 (1) 0.27
3. Тимофеев Артём 3 0.2
4. Мелкадзе Георгий 2 (1) 0.13
5. Роши Одисе 2 0.13
6. Исмаэл Силва 1 0.07
7. Анхель Вилькер 1 0.07
8. Иванов Олег 0 0
9. Нижич Зоран 0 0
10. Ненахов Максим 0 0
Локомотив Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Миранчук Антон 3 (2) 0.2
2. Смолов Фёдор 3 0.2
3. Миранчук Алексей 2 0.13
4. Крыховяк Гжегож 2 0.13
5. Рыбчинский Дмитрий 1 0.07
6. Зе Луиш Жозе 1 0.07
7. Лисакович Виталий 1 0.07
8. Игнатьев Владислав 1 0.07
9. Баринов Дмитрий 1 0.07
10. Мурило Серкейра 1 0.07
11. Чорлука Ведран 0 0
12. Живоглядов Дмитрий 0 0

Карточки

Ахмат
# Игрок      
1. Швец Антон 5 2
2. Ненахов Максим 6 1
3. Семёнов Андрей 5 1
4. Бериша Бернард 5 0
5. Тимофеев Артём 4 0
6. Исмаэл Силва 4 0
7. Богосавац Мирослав 2 1
8. Быстров Марат 2 1
9. Нижич Зоран 3 0
10. Ильин Владимир 3 0
11. Роши Одисе 2 0
12. Харин Евгений 2 0
13. Иванов Олег 1 0
14. Кадыров Абубакар 1 0
15. Мелкадзе Георгий 1 0
16. Понсе Андрес 1 0
17. Адамов Арсен 1 0
18. Кармаев Никита 1 0
19. Садулаев Лечи 1 0
Локомотив Москва
# Игрок      
1. Крыховяк Гжегож 5 1
2. Чорлука Ведран 4 1
3. Гилерме Маринато 4 1
4. Рыбус Мацей 4 0
5. Жемалетдинов Рифат 4 0
6. Эдер Лопеш 4 0
7. Живоглядов Дмитрий 3 0
8. Баринов Дмитрий 3 0
9. Куликов Даниил 3 0
10. Магкеев Станислав 3 0
11. Райкович Слободан 1 1
12. Игнатьев Владислав 2 0
13. Рыбчинский Дмитрий 2 0
14. Мурило Серкейра 2 0
15. Зе Луиш Жозе 1 0
16. Иосифов Никита 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ахмат 15.79% (3) 5.26% (1) 5.26% (1) 26.32% (5) 26.32% (5) 21.05% (4)
 Локомотив Москва 18.75% (3) 18.75% (3) 18.75% (3) 12.5% (2) 18.75% (3) 12.5% (2)

Предыдущие игры

Ахмат Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Ахмат 2:2 Зенит Тамбов 0:1 Ахмат Ахмат 2:0 Краснодар Ахмат 3:1 Уфа
Шинник 1:1 Ахмат Ростов 3:0 Ахмат Рубин 1:1 Ахмат Ахмат 2:0 Урал Динамо Москва 1:0 Ахмат Знамя Ногинск 0:3 Ахмат Ахмат 0:1 Сочи Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Локомотив Москва 2:3 Ахмат Химки 1:2 Ахмат Ахмат 3:1 Ротор Спартак Москва 2:0 Ахмат Арсенал Тула 0:0 Ахмат Краснодар 4:0 Ахмат Спартак Москва 3:0 Ахмат Ахмат 1:1 Зенит
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Атлетико М 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Арсенал Тула Динамо Москва 5:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Атлетико М
Сочи 2:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Бавария Локомотив Москва 1:2 Ротор Ред Булл Зальцбург 2:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Уфа Локомотив Москва 2:1 Химки ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Тамбов Ростов 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Зенит Локомотив Москва 2:3 Ахмат Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Урал 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Краснодар Рубин 0:2 Локомотив Москва Зенит 2:1 Локомотив Москва

Последние игры между собой

Ахмат: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Локомотив Москва: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Локомотив Москва 2:3 Ахмат Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:2 Локомотив Москва Премьер-лига Ахмат 1:3 Локомотив Москва Премьер-лига
Локомотив Москва 2:0 Ахмат Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Ахмат 2:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:1 Ахмат Премьер-лига Локомотив Москва 2:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 3:1 Локомотив Москва Кубок Ахмат 0:3 Локомотив Москва Премьер-лига Ахмат 0:4 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 4:0 Ахмат Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 15 10 2 3 28 - 11 32
2. Зенит Заявка 15 9 4 2 32 - 12 31
3. Спартак Москва Заявка 15 8 5 2 25 - 16 29
4. Динамо Москва Заявка 15 8 3 4 21 - 12 27
5. Ростов Заявка 15 8 2 5 18 - 15 26
6. Сочи Заявка 15 6 6 3 23 - 21 24
7. Ахмат Заявка 15 7 3 5 19 - 18 24
8. Локомотив Москва Заявка 15 7 3 5 16 - 16 24
9. Краснодар Заявка 15 6 3 6 24 - 18 21
10. Рубин Заявка 15 6 3 6 21 - 22 21
11. Урал Заявка 15 3 7 5 11 - 15 16
12. Химки Заявка 15 4 3 8 17 - 26 15
13. Арсенал Тула Заявка 15 3 4 8 17 - 27 13
14. Тамбов Заявка 15 3 3 9 11 - 18 12
15. Ротор Заявка 15 1 5 9 7 - 23 8
16. Уфа Заявка 15 1 4 10 9 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 8 6 1 1 14 - 3 19
2. Зенит Заявка 7 6 0 1 22 - 7 18
3. ЦСКА Москва Заявка 8 5 1 2 17 - 8 16
4. Локомотив Москва Заявка 8 5 1 2 9 - 6 16
5. Краснодар Заявка 7 4 2 1 16 - 8 14
6. Ахмат Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
7. Сочи Заявка 7 3 4 0 12 - 8 13
8. Спартак Москва Заявка 7 3 3 1 10 - 7 12
9. Арсенал Тула Заявка 8 3 3 2 12 - 10 12
10. Ростов Заявка 6 3 1 2 7 - 4 10
11. Урал Заявка 8 2 4 2 8 - 9 10
12. Рубин Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
13. Химки Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
14. Тамбов Заявка 8 2 1 5 5 - 8 7
15. Уфа Заявка 8 0 3 5 4 - 11 3
16. Ротор Заявка 8 0 1 7 2 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 8 5 2 1 15 - 9 17
2. ЦСКА Москва Заявка 7 5 1 1 11 - 3 16
3. Ростов Заявка 9 5 1 3 11 - 11 16
4. Зенит Заявка 8 3 4 1 10 - 5 13
5. Рубин Заявка 7 4 0 3 11 - 11 12
6. Сочи Заявка 8 3 2 3 11 - 13 11
7. Ахмат Заявка 8 3 2 3 7 - 10 11
8. Динамо Москва Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
9. Локомотив Москва Заявка 7 2 2 3 7 - 10 8
10. Химки Заявка 8 2 2 4 10 - 16 8
11. Ротор Заявка 7 1 4 2 5 - 9 7
12. Краснодар Заявка 8 2 1 5 8 - 10 7
13. Урал Заявка 7 1 3 3 3 - 6 6
14. Тамбов Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
15. Уфа Заявка 7 1 1 5 5 - 18 4
16. Арсенал Тула Заявка 7 0 1 6 5 - 17 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат - Локомотив Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 ноября 2020, осталось 2 дня 16 часов 36 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 52
    Ахмат 28.8% (15)
    X 44.2% (23)
    Локомотив Москва 26.9% (14)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ахмат
    Ничья
    Локомотив Москва
    2.45
    3.35
    3.34
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.45 3.15 3.05
    Бонус: 5 000 ₽ 2.45 3.35 3.10
    Бонус: 5 000 ₽ 2.44 3.25 3.30
      2.36 3.16 3.34

    Самый высокий коэффициент на матч «Ахмат» – «Локомотив Москва» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ахмат» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Локомотив Москва» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ахмат» – «Локомотив Москва», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 6 6
    9.90 1.04 7.30 1.07 3.20 1.40 2.48 1.59 2.03 1.85 1.78 2.11 1.40 3.00 1.28 3.70 1.11 6.60 1.06 6.90 1.01 12.50 0.00 20.00
    8.50 1.07 6.55 1.12 3.00 1.40 2.27 1.65 1.72 2.25 1.40 3.00 1.28 3.72 1.11 6.70 1.09 7.60 1.02 14.50
    3.30 1.34 2.90 1.43 2.48 1.56 2.02 1.84 1.76 2.11 1.57 2.46 1.26 3.95
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.71 2.14 1.36 3.15 1.10 6.90
    2.62 1.49 1.78 2.04 1.36 3.15 1.09 7.20 1.07 8.50
    2.81 1.45 2.30 1.64 1.79 2.08 1.50 2.67 1.36 3.25
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.50 1.49 1.62 2.20 1.25 3.75
    3.45 1.31 2.45 1.55 1.62 2.30 1.24 4.05 1.16 5.20

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.80 1.97
    Букмекер Да Нет
    5.30 1.17
    Букмекер Да Нет
    3.55 1.30
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    Прогнозы на матч Ахмат - Локомотив Москва

    Исход игры
    Ахмат
    28.8% (15)
    Ничья
    44.2% (23)
    Локомотив Москва
    26.9% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    48% (24)
    Меньше
    52% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    88% (44)
    Нет
    12% (6)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.5% (20)
    2:1 Ахмат
    23.1% (12)
    1:2 Локомотив Москва
    19.2% (10)
    0:2 Локомотив Москва
    3.8% (2)
    2:0 Ахмат
    3.8% (2)
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