Химки
0:0
Первый тайм: 45+'
Стадион: Арена Химки
Краснодар
22' Желтая карточкаКайо Силва
32' Желтая карточкаКонате Мохамед II
17
Корян
Аршак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Корян АршакПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
21 Камышев ИльяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Алиев КамранНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Черевченко Игорь
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Кайо СилваЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Берг МаркусНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 ВандерсонПолузащитник
-
47 Уткин ДаниилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мусаев Мурад
Ход матча
22'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Корян Аршак
|3 (1)
|0.19
|2.
|Мирзов Резиуан
|3
|0.19
|3.
|Идову Брайн
|2
|0.13
|4.
|Трошечкин Александр
|2
|0.13
|5.
|Ломовицкий Александр
|2
|0.13
|6.
|Кухарчук Илья
|1
|0.06
|7.
|Глушаков Денис
|1
|0.06
|8.
|Данилкин Егор
|1
|0.06
|9.
|Алиев Камран
|1
|0.06
|10.
|Боженов Кирилл
|1
|0.06
|11.
|Полярус Артём
|0
|0
|12.
|Конате Мохамед II
|0
|0
|13.
|Дядюн Владимир
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Берг Маркус
|6 (1)
|0.38
|2.
|Кабелла Реми
|5 (1)
|0.31
|3.
|Классон Виктор
|2
|0.13
|4.
|Петров Сергей
|2
|0.13
|5.
|Вандерсон
|1
|0.06
|6.
|Олссон Кристоффер
|1
|0.06
|7.
|Де Вильена Тонни
|1
|0.06
|8.
|Сулейманов Магомед-Шапи
|1
|0.06
|9.
|Уткин Даниил
|1
|0.06
|10.
|Сабуа Леон
|1
|0.06
|11.
|Газинский Юрий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Трошечкин Александр
|6
|0
|2.
|Идову Брайн
|4
|1
|3.
|Тихий Дмитрий
|5
|0
|4.
|Боженов Кирилл
|3
|1
|5.
|Кухарчук Илья
|4
|0
|6.
|Глушаков Денис
|3
|0
|7.
|Дядюн Владимир
|3
|0
|8.
|Полярус Артём
|3
|0
|9.
|Данилкин Егор
|3
|0
|10.
|Конате Мохамед II
|3
|0
|11.
|Казанцев Данил
|1
|1
|12.
|Мурнин Андрей
|2
|0
|13.
|Гапон Евгений
|2
|0
|14.
|Мирзов Резиуан
|2
|0
|15.
|Куат Исламбек
|2
|0
|16.
|Филин Александр
|2
|0
|17.
|Логашов Арсений
|1
|0
|18.
|Корян Аршак
|1
|0
|19.
|Лантратов Илья
|1
|0
|20.
|Ломовицкий Александр
|1
|0
|21.
|Алиев Камран
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кайо Силва
|6
|1
|2.
|Мартынович Александр
|3
|1
|3.
|Петров Сергей
|4
|0
|4.
|Смольников Игорь
|4
|0
|5.
|Рамирес Кристиан
|4
|0
|6.
|Олссон Кристоффер
|4
|0
|7.
|Берг Маркус
|3
|0
|8.
|Газинский Юрий
|3
|0
|9.
|Сорокин Егор
|1
|1
|10.
|Камболов Руслан
|2
|0
|11.
|Уткин Даниил
|2
|0
|12.
|Ионов Алексей
|1
|0
|13.
|Классон Виктор
|1
|0
|14.
|Де Вильена Тонни
|1
|0
|15.
|Литвинов Вячеслав
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Химки
|5.88% (1)
|29.41% (5)
|11.76% (2)
|29.41% (5)
|5.88% (1)
|17.65% (3)
|Краснодар
|0
|19.05% (4)
|14.29% (3)
|23.81% (5)
|28.57% (6)
|14.29% (3)
Предыдущие игры
Химки Последние 20 матчей: +8 =3 -9Уфа 1:2 Химки Химки 2:0 Рубин Химки 0:2 Зенит Ростов 0:2 Химки
Нижний Новгород 1:1 Химки Химки 2:3 Спартак Москва Локомотив Москва 2:1 Химки Химки 1:0 Динамо Москва Краснодар 7:2 Химки Зенит Иркутск 0:1 Химки Урал 3:1 Химки Химки 1:1 Ротор Арсенал Тула 1:1 Химки Химки 1:2 Ахмат Тамбов 1:0 Химки Сочи 1:1 Химки Химки 0:2 ЦСКА Москва Химки 2:0 Динамо Москва Зенит 1:0 Химки Урал 1:3 Химки
Краснодар Последние 20 матчей: +7 =4 -9Краснодар 1:2 Севилья Краснодар 1:0 Тамбов Зенит 3:1 Краснодар Севилья 3:2 Краснодар
Ахмат 2:0 Краснодар Краснодар 0:4 Челси Краснодар 1:3 Спартак Москва Ренн 1:1 Краснодар Краснодар 3:1 Рубин Динамо Москва 2:0 Краснодар ПАОК 1:2 Краснодар Сочи 1:1 Краснодар Краснодар 2:1 ПАОК Краснодар 7:2 Химки Ротор 0:3 Краснодар Краснодар 1:1 Ростов Краснодар 1:1 ЦСКА Москва Урал 1:0 Краснодар Краснодар 2:0 Арсенал Тула Локомотив Москва 1:0 Краснодар
Последние игры между собой
Химки: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Краснодар: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|28 - 11
|32
|2.
|Зенит
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|32 - 12
|32
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|25 - 16
|29
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|21 - 12
|27
|5.
|Ростов
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|18 - 15
|26
|6.
|Сочи
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|23 - 21
|24
|7.
|Ахмат
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 18
|24
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|16 - 16
|24
|9.
|Краснодар
|0:0 Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 18
|22
|10.
|Рубин
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 22
|21
|11.
|Урал
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|11 - 15
|16
|12.
|Химки
|0:0 Заявка
|16
|4
|4
|8
|17 - 26
|16
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|17 - 27
|14
|14.
|Тамбов
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|11 - 18
|12
|15.
|Ротор
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|7 - 23
|8
|16.
|Уфа
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|9 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|14 - 3
|19
|2.
|Зенит
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|22 - 7
|18
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 8
|16
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|9 - 6
|16
|5.
|Краснодар
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|6.
|Ахмат
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|7.
|Сочи
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 8
|13
|8.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|10.
|Ростов
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 4
|10
|11.
|Урал
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 9
|10
|12.
|Рубин
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|13.
|Химки
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 10
|8
|14.
|Тамбов
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 8
|7
|15.
|Уфа
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|4 - 11
|3
|16.
|Ротор
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|2 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 9
|17
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 3
|16
|3.
|Ростов
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 11
|16
|4.
|Зенит
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 5
|14
|5.
|Рубин
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 11
|12
|6.
|Сочи
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 13
|11
|7.
|Ахмат
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 10
|11
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|10.
|Химки
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 16
|8
|11.
|Краснодар
|0:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 10
|8
|12.
|Ротор
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|5 - 9
|7
|13.
|Урал
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|3 - 6
|6
|14.
|Тамбов
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|15.
|Уфа
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 18
|4
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 17
|1
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Химки» – «Краснодар» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Химки» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Краснодар» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Химки» – «Краснодар», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Химки 0:0 Краснодар
Исход игры
Химки
11.5% (18)
Ничья
21% (33)
Краснодар
67.5% (106)
Тотал 2.5
Больше
57.79% (89)
Меньше
42.21% (65)
Обе команды забьют
Да
75.97% (117)
Нет
24.03% (37)
Популярный счёт
1:2 Краснодар
44.6% (70)
1:1 Ничья
18.5% (29)
0:1 Краснодар
10.8% (17)
0:2 Краснодар
7% (11)
2:1 Химки
6.4% (10)
1:0 Химки
3.2% (5)
2:3 Краснодар
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.9% (3)
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