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Химки
0:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Краснодар
0'
22' Желтая карточка
Кайо Силва
32' Желтая карточка
Конате Мохамед II
45'+1
22
Лантратов
Илья
6
Тихий
Дмитрий
15
Данилкин
Егор
25
Филин
Александр
87
Боженов
Кирилл
5
Трошечкин
Александр
8
Глушаков
Денис
4
Идову
Брайн
88
Дядюн
Владимир
17
Корян
Аршак
45
Конате
Мохамед
II
1
Городов
Евгений
28
Смольников
Игорь
4
Мартынович
Александр
31
Кайо
Силва
6
Рамирес
Кристиан
8
Газинский
Юрий
52
Де
Вильена
Тонни
93
Сулейманов
Магомед-Шапи
7
Кабелла
Реми
16
Классон
Виктор
33
Берг
Маркус
Химки
3-4-2-1
Краснодар
4-2-3-1

Ход матча

22'
 
Кайо Силва
32'
Конате Мохамед II
 

Бомбардиры внутри турнира

Химки
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Корян Аршак 3 (1) 0.19
2. Мирзов Резиуан 3 0.19
3. Идову Брайн 2 0.13
4. Трошечкин Александр 2 0.13
5. Ломовицкий Александр 2 0.13
6. Кухарчук Илья 1 0.06
7. Глушаков Денис 1 0.06
8. Данилкин Егор 1 0.06
9. Алиев Камран 1 0.06
10. Боженов Кирилл 1 0.06
11. Полярус Артём 0 0
12. Конате Мохамед II 0 0
13. Дядюн Владимир 0 0
Краснодар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Берг Маркус 6 (1) 0.38
2. Кабелла Реми 5 (1) 0.31
3. Классон Виктор 2 0.13
4. Петров Сергей 2 0.13
5. Вандерсон 1 0.06
6. Олссон Кристоффер 1 0.06
7. Де Вильена Тонни 1 0.06
8. Сулейманов Магомед-Шапи 1 0.06
9. Уткин Даниил 1 0.06
10. Сабуа Леон 1 0.06
11. Газинский Юрий 0 0

Карточки

Химки
# Игрок      
1. Трошечкин Александр 6 0
2. Идову Брайн 4 1
3. Тихий Дмитрий 5 0
4. Боженов Кирилл 3 1
5. Кухарчук Илья 4 0
6. Глушаков Денис 3 0
7. Дядюн Владимир 3 0
8. Полярус Артём 3 0
9. Данилкин Егор 3 0
10. Конате Мохамед II 3 0
11. Казанцев Данил 1 1
12. Мурнин Андрей 2 0
13. Гапон Евгений 2 0
14. Мирзов Резиуан 2 0
15. Куат Исламбек 2 0
16. Филин Александр 2 0
17. Логашов Арсений 1 0
18. Корян Аршак 1 0
19. Лантратов Илья 1 0
20. Ломовицкий Александр 1 0
21. Алиев Камран 1 0
Краснодар
# Игрок      
1. Кайо Силва 6 1
2. Мартынович Александр 3 1
3. Петров Сергей 4 0
4. Смольников Игорь 4 0
5. Рамирес Кристиан 4 0
6. Олссон Кристоффер 4 0
7. Берг Маркус 3 0
8. Газинский Юрий 3 0
9. Сорокин Егор 1 1
10. Камболов Руслан 2 0
11. Уткин Даниил 2 0
12. Ионов Алексей 1 0
13. Классон Виктор 1 0
14. Де Вильена Тонни 1 0
15. Литвинов Вячеслав 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Химки 5.88% (1) 29.41% (5) 11.76% (2) 29.41% (5) 5.88% (1) 17.65% (3)
 Краснодар 0 19.05% (4) 14.29% (3) 23.81% (5) 28.57% (6) 14.29% (3)

Предыдущие игры

Химки Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Уфа 1:2 Химки Химки 2:0 Рубин Химки 0:2 Зенит Ростов 0:2 Химки
Нижний Новгород 1:1 Химки Химки 2:3 Спартак Москва Локомотив Москва 2:1 Химки Химки 1:0 Динамо Москва Краснодар 7:2 Химки Зенит Иркутск 0:1 Химки Урал 3:1 Химки Химки 1:1 Ротор Арсенал Тула 1:1 Химки Химки 1:2 Ахмат Тамбов 1:0 Химки Сочи 1:1 Химки Химки 0:2 ЦСКА Москва Химки 2:0 Динамо Москва Зенит 1:0 Химки Урал 1:3 Химки
Краснодар Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Краснодар 1:2 Севилья Краснодар 1:0 Тамбов Зенит 3:1 Краснодар Севилья 3:2 Краснодар
Ахмат 2:0 Краснодар Краснодар 0:4 Челси Краснодар 1:3 Спартак Москва Ренн 1:1 Краснодар Краснодар 3:1 Рубин Динамо Москва 2:0 Краснодар ПАОК 1:2 Краснодар Сочи 1:1 Краснодар Краснодар 2:1 ПАОК Краснодар 7:2 Химки Ротор 0:3 Краснодар Краснодар 1:1 Ростов Краснодар 1:1 ЦСКА Москва Урал 1:0 Краснодар Краснодар 2:0 Арсенал Тула Локомотив Москва 1:0 Краснодар

Последние игры между собой

Химки: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Краснодар: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Краснодар 7:2 Химки Премьер-лига Краснодар 1:1 Химки ФНЛ - Первый дивизион Химки 0:0 Краснодар ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 15 10 2 3 28 - 11 32
2. Зенит Заявка 16 9 5 2 32 - 12 32
3. Спартак Москва Заявка 15 8 5 2 25 - 16 29
4. Динамо Москва Заявка 15 8 3 4 21 - 12 27
5. Ростов Заявка 15 8 2 5 18 - 15 26
6. Сочи Заявка 15 6 6 3 23 - 21 24
7. Ахмат Заявка 15 7 3 5 19 - 18 24
8. Локомотив Москва Заявка 15 7 3 5 16 - 16 24
9. Краснодар 0:0 Заявка 16 6 4 6 24 - 18 22
10. Рубин Заявка 15 6 3 6 21 - 22 21
11. Урал Заявка 15 3 7 5 11 - 15 16
12. Химки 0:0 Заявка 16 4 4 8 17 - 26 16
13. Арсенал Тула Заявка 16 3 5 8 17 - 27 14
14. Тамбов Заявка 15 3 3 9 11 - 18 12
15. Ротор Заявка 15 1 5 9 7 - 23 8
16. Уфа Заявка 15 1 4 10 9 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 8 6 1 1 14 - 3 19
2. Зенит Заявка 7 6 0 1 22 - 7 18
3. ЦСКА Москва Заявка 8 5 1 2 17 - 8 16
4. Локомотив Москва Заявка 8 5 1 2 9 - 6 16
5. Краснодар 0:0 Заявка 7 4 2 1 16 - 8 14
6. Ахмат Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
7. Сочи Заявка 7 3 4 0 12 - 8 13
8. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 12 - 10 13
9. Спартак Москва Заявка 7 3 3 1 10 - 7 12
10. Ростов Заявка 6 3 1 2 7 - 4 10
11. Урал Заявка 8 2 4 2 8 - 9 10
12. Рубин Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
13. Химки 0:0 Заявка 8 2 2 4 7 - 10 8
14. Тамбов Заявка 8 2 1 5 5 - 8 7
15. Уфа Заявка 8 0 3 5 4 - 11 3
16. Ротор Заявка 8 0 1 7 2 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 8 5 2 1 15 - 9 17
2. ЦСКА Москва Заявка 7 5 1 1 11 - 3 16
3. Ростов Заявка 9 5 1 3 11 - 11 16
4. Зенит Заявка 9 3 5 1 10 - 5 14
5. Рубин Заявка 7 4 0 3 11 - 11 12
6. Сочи Заявка 8 3 2 3 11 - 13 11
7. Ахмат Заявка 8 3 2 3 7 - 10 11
8. Динамо Москва Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
9. Локомотив Москва Заявка 7 2 2 3 7 - 10 8
10. Химки 0:0 Заявка 8 2 2 4 10 - 16 8
11. Краснодар 0:0 Заявка 9 2 2 5 8 - 10 8
12. Ротор Заявка 7 1 4 2 5 - 9 7
13. Урал Заявка 7 1 3 3 3 - 6 6
14. Тамбов Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
15. Уфа Заявка 7 1 1 5 5 - 18 4
16. Арсенал Тула Заявка 7 0 1 6 5 - 17 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    45'
    Боженов в центре поля нарушил правила против Кабелла. "Краснодару" не удалось быстро разыграть стандарт. 
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавил Сергей Иванов к основному времени первого тайма. 
  • Опасный момент
    45'
    Де Вильена выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Сулейманов зацепился за мяч, немного сместился в центр и пробил в левый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. 
  • Опасный момент
    44'
    Де Вильена в подкате на половине поля "Химок" перехватил мяч у Трошечкина, затем Классон выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Берг пробил в ближний угол ворот, мяч попал в сетку, но с внешней стороны. 
  • 43'
    Де Вильена прошёл вперёд по правому флангу, но в итоге его накрыл Трошечкин и выбил мяч в аут. 
  • 42'
    Боженов с правого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, Глушаков в касание пробил в правый угол ворот, мяч попал в Кайо, который был на линии вратарской, подбор был за игроками "Краснодара". 
  • 41'
    Рамирес сместился в центр с левого фланга, а затем Кристиан пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч также полетел практически точно по центру, Лантратову не составило большого труда поймать его. 
  • 40'
    Идову выполнил передачу на ход Дядюну по правому флангу, Владимир догнал мяч и выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Кайо и улетел в аут. 
  • Фол, нарушение
    39'
    Дядюн перестарался в борьбе за мяч на правом фланге у штрафной площади "Краснодара", вновь Кайо досталось по ногам. Сергей Иванов и тут решил обойтись без жёлтой карточки. 
  • 38'
    Дядюн пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел точно по центру, Городов был на месте. 
  • 37'
    Классон выполнил слишком сильную передачу на ход Кабелла к правому углу штрафной площади, Филин грамотно поставил "корпус" и дал мячу уйти за лицевую линию поля. 
  • Желтая карточка
    36'
    Форвард "Химок" Мохамед Конате получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против де Вильены. 
  • Офсайд
    35'
    Лантратов из своей штрафной площади сильно выбил мяч на половину поля "Краснодара", Конате оказался в офсайде. 
  • Фол, нарушение
    34'
    Корян в борьбе за мяч в центре поля наступил на голеностоп Смольникову, Сергей Иванов почему-то дал свисток в пользу "Химок". 
  • Опасный момент
    33'
    Де Вильена разогнал контратаку "Краснодара" по центру поля, затем последовала передача немного не в темп Бергу, но Маркус смог обработать мяч, ещё немного пройти вперёд по центру, а затем пробить в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел над перекладиной. 
  • Угловой
    32'
    Сулейманов разыграл угловой с Кабелла, Реми сразу же на левом фланге отдал ответный пас на Магомеда-Шапи, боковой арбитр вновь зафиксировал спорный офсайд у форварда "быков". 
  • 31'
    Рамирес с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники "Химок" выбили мяч к линии штрафной, де Вильена оказался первым на подборе и пробил по воротам, мяч попал в Идову, будет угловой. 
  • 30'
    Классон попытался при входе в штрафную площадь с левого фланга отыграться с Кабелла, но Реми ответный пас выполнил слишком неосмотрительно, защитники "Химок" в итоге перехватили мяч. 
  • 29'
    Глушаков пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Мартыновича. 
  • 28'
    Трошечкин попытался пройти вперёд по левому флангу, но его накрыл Смольников и выбил мяч в аут. 
  • 27'
    Глушаков со стандарта выполнил подачу во вратарскую, Сулейманов неудачно отвернулся от мяча, совсем немного не хватило Конате, чтобы в падении пробить в левый угол ворот. 
  • Желтая карточка
    26'
    Защитник "Краснодара" Кайо Силва получил жёлтую карточку за грубую игру на правом фланге у своей штрафной площади против Трошечкина. 
  • 25'
    Глушаков со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Трошечкин головой пробил в левый угол ворот, мяч полетел не очень сильно, Городов спокойно переместился и намертво поймал его. 
  • 24'
    Всё нормально с Игорем Смольниковым, показал фланговый защитник "быков", что он готов продолжать игру. 
  • Травма, повреждение
    23'
    Глушаков в падении неудачно попал рукой по лицу Смольникову, вышли на поле врачи "Краснодара", пауза в игре. 
  • Фол, нарушение
    22'
    Смольников при попытке увести мяч на левый фланг от линии своей штрафной площади слишком далеко отпустил от себя мяч, в борьбу включился Глушаков, который перехватил мяч, Игорь в итоге нарушил правила против Дениса. 
  • 21'
    Кайо под прессингом Дядюна отдал неточный пас вперёд от линии штрафной площади, Корян перехватил мяч, но передача вперёд у Аршака также не прошла. 
  • Фол, нарушение
    20'
    С левого фланга последовала подача на правый угол штрафной площади "Химок", Берг в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Идову. 
  • Офсайд
    19'
    Мартынович из центра поля выполнил заброс к левому углу штрафной площади на ход Бергу, боковой арбитр зафиксировал спорный офсайд у форварда "Краснодара". 
  • 18'
    Сулейманов со стандарта выполнил подачу к линии вратарской, Лантратов вновь грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • Фол, нарушение
    17'
    Корян на правом фланге нарушил правила против Сулейманова. Игроки "Краснодара" тщательно готовятся к стандарту. 
  • Судья
    16'
    Дядюн на левом фланге довольно грубо сыграл в подкате против де Вильены, Сергей Иванов решил обойтись без жёлтой карточки. 
  • 15'
    Де Вильена выполнил неосмотрительный пас на левый угол штрафной площади "Химок", там был только Данилкин. 
  • Угловой
    14'
    Кабелла с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Кайо головой сбросил мяч к линии вратарской на Берга, Маркус в борьбе с соперниками развернулся и в падении пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • 13'
    Сулейманов и Кабелла довели мяч до правого угла штрафной площади, Классон выполнил прострел в центр штрафной, Тихий не стал рисковать и выбил мяч на угловой. 
  • Фол, нарушение
    12'
    Дядюн перестарался в борьбе за мяч на правом фланге на половине поля "Краснодара", правила были нарушены против Кайо. 
  • 11'
    Сулейманов выполнил неудачную передачу на ход Смольникову по правому флангу, Филин перехватил мяч. 
  • 10'
    Газинский на этот раз выполнил передачу на ход Кабелла к левому углу штрафной площади, Реми выполнил прострел во вратарскую, Лантратов уверенно сыграл на выходе и намертво забрал мяч в руки. 
  • 9'
    Рамирес из центра поля выполнил передачу на ход Классону, Виктор быстро перевёл мяч на левый угол штрафной площади на ход Бергу, Лантратов ошибся при игре на выходе, но защитники "Химок" успели подстраховать своего голкипера. 
  • 8'
    Глушаков попытался разогнать атаку через центр, но передача Дениса к правому углу штрафной площади "Краснодара" на Конате не прошла. 
  • 7'
    Газинский из центра поля выполнил плохую передачу на ход Смольникову по правому флангу, мяч улетел в аут. 
  • 6'
    Газинский выполнил сильную передачу на ход Смольникову по правому флангу, Игорь догнал мяч у лицевой линии и выполнил прострел в штрафную площадь, защитники "Химок" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
  • 5'
    Игроки "Краснодара" полностью перехватили контроль над мячом, но пока "быки" никак не могут пройти дальше центра поля через плотную оборону "Химок". 
  • 4'
    Смольников теперь уже попытался с правого фланга выполнить подачу в штрафную площадь, мяч вновь попал в Идову и на этот раз улетел в аут. 
  • 3'
    Газинский из центра поля выполнил заброс на правый угол штрафной площади на ход Сулейманову, Идову прочитал момент и перехватил мяч. 
  • 2'
    Городов сразу же попал в своей штрафной площади под прессинг Конате, голкипер "Краснодара" сыграл немного неуверенно, но всё же он смог отдать пас на правый фланг Кайо. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Посмотрим, как "Краснодар" сможет проявить себя после неудачного матча с "Севильей" в Лиге чемпионов. "Химки" в последнее время набрали неплохой ход, а поэтому команда Игоря Черевченко наверняка попытается отобрать очки и у "быков". 
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    32'
    Конате Мохамед II получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Кайо Силва получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Khimki. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.80 4.25 1.55
Бонус: 5 000 ₽ 6.80 4.40 1.55
Бонус: 5 000 ₽ 5.60 4.40 1.61
  6.79 3.63 1.60

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
8.00 1.07 11.00 1.02 2.85 1.42 3.55 1.29 1.62 2.27 2.03 1.84 1.79 2.10 1.22 4.20 1.25 4.00 1.06 8.80 1.06 7.70 1.06 8.30 1.01 14.00 1.01 15.00
13.75 1.03 12.25 1.04 4.40 1.22 3.45 1.32 2.25 1.72 1.73 2.14 1.48 2.69 1.24 4.15 1.18 5.00 1.07 9.00
7.24 1.10 2.67 1.50 2.33 1.63 2.00 1.86 1.72 2.18 1.56 2.49 1.88 1.98 1.63 2.33 1.50 2.66 1.18 5.09 1.17 5.30
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.92 1.87 2.18 1.68 1.14 5.55 1.18 4.90 1.13 5.80
3.32 1.33 2.28 1.63 1.55 2.45 1.20 4.60 1.14 5.80
1.58 2.44 1.34 3.32 1.11 6.97 1.59 2.42 1.42 2.94 1.35 3.33
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.93 1.81 1.44 2.65
4.60 1.20 3.15 1.36 1.87 1.93 1.40 2.95 1.25 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.33 1.60
Букмекер Да Нет
4.50 1.22
Букмекер Да Нет
3.15 1.36
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Прогнозы на матч Химки 0:0 Краснодар

Исход игры
Химки
11.5% (18)
Ничья
21% (33)
Краснодар
67.5% (106)
Тотал 2.5
Больше
57.79% (89)
Меньше
42.21% (65)
Обе команды забьют
Да
75.97% (117)
Нет
24.03% (37)
Популярный счёт
1:2 Краснодар
44.6% (70)
1:1 Ничья
18.5% (29)
0:1 Краснодар
10.8% (17)
0:2 Краснодар
7% (11)
2:1 Химки
6.4% (10)
1:0 Химки
3.2% (5)
2:3 Краснодар
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.9% (3)
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