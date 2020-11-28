Де Вильена прошёл вперёд по правому флангу, но в итоге его накрыл Трошечкин и выбил мяч в аут.

Де Вильена в подкате на половине поля "Химок" перехватил мяч у Трошечкина, затем Классон выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Берг пробил в ближний угол ворот, мяч попал в сетку, но с внешней стороны.

Де Вильена выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Сулейманов зацепился за мяч, немного сместился в центр и пробил в левый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.

Одну минуту добавил Сергей Иванов к основному времени первого тайма.

Боженов в центре поля нарушил правила против Кабелла. "Краснодару" не удалось быстро разыграть стандарт.

42' Боженов с правого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, Глушаков в касание пробил в правый угол ворот, мяч попал в Кайо, который был на линии вратарской, подбор был за игроками "Краснодара".

41' Рамирес сместился в центр с левого фланга, а затем Кристиан пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч также полетел практически точно по центру, Лантратову не составило большого труда поймать его.

40' Идову выполнил передачу на ход Дядюну по правому флангу, Владимир догнал мяч и выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Кайо и улетел в аут.

39' Дядюн перестарался в борьбе за мяч на правом фланге у штрафной площади "Краснодара", вновь Кайо досталось по ногам. Сергей Иванов и тут решил обойтись без жёлтой карточки.

38' Дядюн пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел точно по центру, Городов был на месте.

37' Классон выполнил слишком сильную передачу на ход Кабелла к правому углу штрафной площади, Филин грамотно поставил "корпус" и дал мячу уйти за лицевую линию поля.

36' Форвард "Химок" Мохамед Конате получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против де Вильены.

35' Лантратов из своей штрафной площади сильно выбил мяч на половину поля "Краснодара", Конате оказался в офсайде.

34' Корян в борьбе за мяч в центре поля наступил на голеностоп Смольникову, Сергей Иванов почему-то дал свисток в пользу "Химок".

33' Де Вильена разогнал контратаку "Краснодара" по центру поля, затем последовала передача немного не в темп Бергу, но Маркус смог обработать мяч, ещё немного пройти вперёд по центру, а затем пробить в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел над перекладиной.

32' Сулейманов разыграл угловой с Кабелла, Реми сразу же на левом фланге отдал ответный пас на Магомеда-Шапи, боковой арбитр вновь зафиксировал спорный офсайд у форварда "быков".

31' Рамирес с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники "Химок" выбили мяч к линии штрафной, де Вильена оказался первым на подборе и пробил по воротам, мяч попал в Идову, будет угловой.

30' Классон попытался при входе в штрафную площадь с левого фланга отыграться с Кабелла, но Реми ответный пас выполнил слишком неосмотрительно, защитники "Химок" в итоге перехватили мяч.

29' Глушаков пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Мартыновича.

28' Трошечкин попытался пройти вперёд по левому флангу, но его накрыл Смольников и выбил мяч в аут.

27' Глушаков со стандарта выполнил подачу во вратарскую, Сулейманов неудачно отвернулся от мяча, совсем немного не хватило Конате, чтобы в падении пробить в левый угол ворот.

26' Защитник "Краснодара" Кайо Силва получил жёлтую карточку за грубую игру на правом фланге у своей штрафной площади против Трошечкина.

25' Глушаков со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Трошечкин головой пробил в левый угол ворот, мяч полетел не очень сильно, Городов спокойно переместился и намертво поймал его.

24' Всё нормально с Игорем Смольниковым, показал фланговый защитник "быков", что он готов продолжать игру.

23' Глушаков в падении неудачно попал рукой по лицу Смольникову, вышли на поле врачи "Краснодара", пауза в игре.

22' Смольников при попытке увести мяч на левый фланг от линии своей штрафной площади слишком далеко отпустил от себя мяч, в борьбу включился Глушаков, который перехватил мяч, Игорь в итоге нарушил правила против Дениса.

21' Кайо под прессингом Дядюна отдал неточный пас вперёд от линии штрафной площади, Корян перехватил мяч, но передача вперёд у Аршака также не прошла.

20' С левого фланга последовала подача на правый угол штрафной площади "Химок", Берг в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Идову.

19' Мартынович из центра поля выполнил заброс к левому углу штрафной площади на ход Бергу, боковой арбитр зафиксировал спорный офсайд у форварда "Краснодара".

18' Сулейманов со стандарта выполнил подачу к линии вратарской, Лантратов вновь грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

17' Корян на правом фланге нарушил правила против Сулейманова. Игроки "Краснодара" тщательно готовятся к стандарту.

16' Дядюн на левом фланге довольно грубо сыграл в подкате против де Вильены, Сергей Иванов решил обойтись без жёлтой карточки.

15' Де Вильена выполнил неосмотрительный пас на левый угол штрафной площади "Химок", там был только Данилкин.

14' Кабелла с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Кайо головой сбросил мяч к линии вратарской на Берга, Маркус в борьбе с соперниками развернулся и в падении пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

13' Сулейманов и Кабелла довели мяч до правого угла штрафной площади, Классон выполнил прострел в центр штрафной, Тихий не стал рисковать и выбил мяч на угловой.

12' Дядюн перестарался в борьбе за мяч на правом фланге на половине поля "Краснодара", правила были нарушены против Кайо.

11' Сулейманов выполнил неудачную передачу на ход Смольникову по правому флангу, Филин перехватил мяч.

10' Газинский на этот раз выполнил передачу на ход Кабелла к левому углу штрафной площади, Реми выполнил прострел во вратарскую, Лантратов уверенно сыграл на выходе и намертво забрал мяч в руки.

9' Рамирес из центра поля выполнил передачу на ход Классону, Виктор быстро перевёл мяч на левый угол штрафной площади на ход Бергу, Лантратов ошибся при игре на выходе, но защитники "Химок" успели подстраховать своего голкипера.

8' Глушаков попытался разогнать атаку через центр, но передача Дениса к правому углу штрафной площади "Краснодара" на Конате не прошла.

7' Газинский из центра поля выполнил плохую передачу на ход Смольникову по правому флангу, мяч улетел в аут.

6' Газинский выполнил сильную передачу на ход Смольникову по правому флангу, Игорь догнал мяч у лицевой линии и выполнил прострел в штрафную площадь, защитники "Химок" сыграли внимательно и перехватили мяч.

5' Игроки "Краснодара" полностью перехватили контроль над мячом, но пока "быки" никак не могут пройти дальше центра поля через плотную оборону "Химок".

4' Смольников теперь уже попытался с правого фланга выполнить подачу в штрафную площадь, мяч вновь попал в Идову и на этот раз улетел в аут.

3' Газинский из центра поля выполнил заброс на правый угол штрафной площади на ход Сулейманову, Идову прочитал момент и перехватил мяч.

2' Городов сразу же попал в своей штрафной площади под прессинг Конате, голкипер "Краснодара" сыграл немного неуверенно, но всё же он смог отдать пас на правый фланг Кайо.