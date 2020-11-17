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Химки
 
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Стадион:
Краснодар

Бомбардиры внутри турнира

Химки
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Корян Аршак 3 (1) 0.2
2. Мирзов Резиуан 3 0.2
3. Идову Брайн 2 0.13
4. Трошечкин Александр 2 0.13
5. Ломовицкий Александр 2 0.13
6. Кухарчук Илья 1 0.07
7. Глушаков Денис 1 0.07
8. Данилкин Егор 1 0.07
9. Алиев Камран 1 0.07
10. Боженов Кирилл 1 0.07
11. Полярус Артём 0 0
12. Конате Мохамед II 0 0
13. Дядюн Владимир 0 0
Краснодар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Берг Маркус 6 (1) 0.4
2. Кабелла Реми 5 (1) 0.33
3. Классон Виктор 2 0.13
4. Петров Сергей 2 0.13
5. Вандерсон 1 0.07
6. Олссон Кристоффер 1 0.07
7. Де Вильена Тонни 1 0.07
8. Сулейманов Магомед-Шапи 1 0.07
9. Уткин Даниил 1 0.07
10. Сабуа Леон 1 0.07
11. Газинский Юрий 0 0

Карточки

Химки
# Игрок      
1. Трошечкин Александр 6 0
2. Идову Брайн 4 1
3. Тихий Дмитрий 5 0
4. Боженов Кирилл 3 1
5. Кухарчук Илья 4 0
6. Глушаков Денис 3 0
7. Дядюн Владимир 3 0
8. Полярус Артём 3 0
9. Данилкин Егор 3 0
10. Казанцев Данил 1 1
11. Мурнин Андрей 2 0
12. Гапон Евгений 2 0
13. Мирзов Резиуан 2 0
14. Куат Исламбек 2 0
15. Филин Александр 2 0
16. Конате Мохамед II 2 0
17. Логашов Арсений 1 0
18. Корян Аршак 1 0
19. Лантратов Илья 1 0
20. Ломовицкий Александр 1 0
21. Алиев Камран 1 0
Краснодар
# Игрок      
1. Кайо Силва 5 1
2. Мартынович Александр 3 1
3. Петров Сергей 4 0
4. Смольников Игорь 4 0
5. Рамирес Кристиан 4 0
6. Олссон Кристоффер 4 0
7. Берг Маркус 3 0
8. Газинский Юрий 3 0
9. Сорокин Егор 1 1
10. Камболов Руслан 2 0
11. Уткин Даниил 2 0
12. Ионов Алексей 1 0
13. Классон Виктор 1 0
14. Де Вильена Тонни 1 0
15. Литвинов Вячеслав 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Химки 5.88% (1) 29.41% (5) 11.76% (2) 29.41% (5) 5.88% (1) 17.65% (3)
 Краснодар 0 19.05% (4) 14.29% (3) 23.81% (5) 28.57% (6) 14.29% (3)

Предыдущие игры

Химки Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Уфа 1:2 Химки Химки 2:0 Рубин Химки 0:2 Зенит Ростов 0:2 Химки
Нижний Новгород 1:1 Химки Химки 2:3 Спартак Москва Локомотив Москва 2:1 Химки Химки 1:0 Динамо Москва Краснодар 7:2 Химки Зенит Иркутск 0:1 Химки Урал 3:1 Химки Химки 1:1 Ротор Арсенал Тула 1:1 Химки Химки 1:2 Ахмат Тамбов 1:0 Химки Сочи 1:1 Химки Химки 0:2 ЦСКА Москва Химки 2:0 Динамо Москва Зенит 1:0 Химки Урал 1:3 Химки
Краснодар Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Краснодар 1:2 Севилья Краснодар 1:0 Тамбов Зенит 3:1 Краснодар Севилья 3:2 Краснодар
Ахмат 2:0 Краснодар Краснодар 0:4 Челси Краснодар 1:3 Спартак Москва Ренн 1:1 Краснодар Краснодар 3:1 Рубин Динамо Москва 2:0 Краснодар ПАОК 1:2 Краснодар Сочи 1:1 Краснодар Краснодар 2:1 ПАОК Краснодар 7:2 Химки Ротор 0:3 Краснодар Краснодар 1:1 Ростов Краснодар 1:1 ЦСКА Москва Урал 1:0 Краснодар Краснодар 2:0 Арсенал Тула Локомотив Москва 1:0 Краснодар

Последние игры между собой

Химки: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Краснодар: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Краснодар 7:2 Химки Премьер-лига Краснодар 1:1 Химки ФНЛ - Первый дивизион Химки 0:0 Краснодар ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 15 10 2 3 28 - 11 32
2. Зенит Заявка 15 9 4 2 32 - 12 31
3. Спартак Москва Заявка 15 8 5 2 25 - 16 29
4. Динамо Москва Заявка 15 8 3 4 21 - 12 27
5. Ростов Заявка 15 8 2 5 18 - 15 26
6. Сочи Заявка 15 6 6 3 23 - 21 24
7. Ахмат Заявка 15 7 3 5 19 - 18 24
8. Локомотив Москва Заявка 15 7 3 5 16 - 16 24
9. Краснодар Заявка 15 6 3 6 24 - 18 21
10. Рубин Заявка 15 6 3 6 21 - 22 21
11. Урал Заявка 15 3 7 5 11 - 15 16
12. Химки Заявка 15 4 3 8 17 - 26 15
13. Арсенал Тула Заявка 15 3 4 8 17 - 27 13
14. Тамбов Заявка 15 3 3 9 11 - 18 12
15. Ротор Заявка 15 1 5 9 7 - 23 8
16. Уфа Заявка 15 1 4 10 9 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 8 6 1 1 14 - 3 19
2. Зенит Заявка 7 6 0 1 22 - 7 18
3. ЦСКА Москва Заявка 8 5 1 2 17 - 8 16
4. Локомотив Москва Заявка 8 5 1 2 9 - 6 16
5. Краснодар Заявка 7 4 2 1 16 - 8 14
6. Ахмат Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
7. Сочи Заявка 7 3 4 0 12 - 8 13
8. Спартак Москва Заявка 7 3 3 1 10 - 7 12
9. Арсенал Тула Заявка 8 3 3 2 12 - 10 12
10. Ростов Заявка 6 3 1 2 7 - 4 10
11. Урал Заявка 8 2 4 2 8 - 9 10
12. Рубин Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
13. Химки Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
14. Тамбов Заявка 8 2 1 5 5 - 8 7
15. Уфа Заявка 8 0 3 5 4 - 11 3
16. Ротор Заявка 8 0 1 7 2 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 8 5 2 1 15 - 9 17
2. ЦСКА Москва Заявка 7 5 1 1 11 - 3 16
3. Ростов Заявка 9 5 1 3 11 - 11 16
4. Зенит Заявка 8 3 4 1 10 - 5 13
5. Рубин Заявка 7 4 0 3 11 - 11 12
6. Сочи Заявка 8 3 2 3 11 - 13 11
7. Ахмат Заявка 8 3 2 3 7 - 10 11
8. Динамо Москва Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
9. Локомотив Москва Заявка 7 2 2 3 7 - 10 8
10. Химки Заявка 8 2 2 4 10 - 16 8
11. Ротор Заявка 7 1 4 2 5 - 9 7
12. Краснодар Заявка 8 2 1 5 8 - 10 7
13. Урал Заявка 7 1 3 3 3 - 6 6
14. Тамбов Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
15. Уфа Заявка 7 1 1 5 5 - 18 4
16. Арсенал Тула Заявка 7 0 1 6 5 - 17 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Химки - Краснодар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 ноября 2020, осталось 2 дня 14 часов 6 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 55
    Химки 3.6% (2)
    X 23.6% (13)
    Краснодар 72.7% (40)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Химки
    Ничья
    Краснодар
    3.93
    3.76
    2.05
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 3.60 3.50 2.05
    Бонус: 5 000 ₽ 3.85 3.40 2.02
    Бонус: 5 000 ₽ 3.72 3.76 2.05
      3.93 3.41 2.03

    Самый высокий коэффициент на матч «Химки» – «Краснодар» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Химки» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Краснодар» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Химки» – «Краснодар», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    12.00 1.01 8.70 1.05 3.70 1.29 2.80 1.44 1.97 1.89 1.76 2.14 1.53 2.60 1.36 3.15 1.16 5.20 1.12 5.70 1.03 10.00 1.02 10.50 0.00 17.50
    11.50 1.04 9.80 1.06 3.72 1.28 2.83 1.44 1.98 1.92 1.53 2.54 1.37 3.15 1.16 5.30 1.13 6.10 1.04 11.75
    3.91 1.26 2.98 1.41 2.29 1.65 1.96 1.89 1.74 2.13 1.53 2.57 1.35 3.24 1.12 6.63
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.99 1.81 1.44 2.80 1.13 5.60
    3.10 1.37 2.04 1.78 1.46 2.72 1.15 5.50 1.10 6.75
    3.14 1.38 2.58 1.53 2.02 1.84 1.62 2.36 1.44 2.87
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.75 1.42 1.70 2.07 1.29 3.40
    4.05 1.24 2.77 1.44 1.73 2.11 1.31 3.45 1.20 4.55

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.70 2.12
    Букмекер Да Нет
    4.50 1.19
    Букмекер Да Нет
    3.30 1.33
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    Прогнозы на матч Химки - Краснодар

    Исход игры
    Химки
    3.6% (2)
    Ничья
    23.6% (13)
    Краснодар
    72.7% (40)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.38% (32)
    Меньше
    39.62% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    83.02% (44)
    Нет
    16.98% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Краснодар
    49.1% (27)
    1:1 Ничья
    21.8% (12)
    0:1 Краснодар
    9.1% (5)
    0:2 Краснодар
    7.3% (4)
    2:1 Химки
    3.6% (2)
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