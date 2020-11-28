  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
Арсенал Тула
 
Позже

Стадион:
Зенит
50
Шамов
Егор
92
Рассказов
Николай
70
Костадинов
Георги
90
Довбня
Александр
Евгеньевич
3
Сокол
Артём
44
Кангва
Кингс
21
Кадири
Мохаммед
28
Пантелеев
Владислав
7
Ломовицкий
Александр
13
Панченко
Кирилл
19
Джорджевич
Лука
41
Кержаков
Михаил
19
Сутормин
Алексей
87
Прохин
Данила
2
Чистяков
Дмитрий
18
Жирков
Юрий
5
Барриос
Вилмар
14
Кузяев
Далер
8
Малком
Филипе
11
Дриусси
Себастьян
21
Ерохин
Александр
22
Дзюба
Артём
Арсенал Тула
4-2-2-2
Зенит
4-2-2-2

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Тула
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кангва Эванс 3 0.2
2. Ткачёв Сергей 2 0.13
3. Кадири Мохаммед 2 0.13
4. Лесовой Даниил 2 (1) 0.13
5. Ковалёв Юрий 1 0.07
6. Кангва Кингс 1 0.07
7. Луценко Евгений 1 0.07
8. Хлусевич Даниил 1 0.07
9. Джорджевич Лука 1 0.07
10. Ломовицкий Александр 1 0.07
11. Пантелеев Владислав 0 0
12. Сокол Артём 0 0
13. Громыко Валерий 0 0
Зенит
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дзюба Артём 7 (1) 0.47
2. Ерохин Александр 6 0.4
3. Азмун Сердар 6 0.4
4. Дуглас Сантос 2 0.13
5. Мостовой Андрей 2 0.13
6. Сутормин Алексей 2 0.13
7. Кузяев Далер 2 0.13
8. Ловрен Деян 2 0.13
9. Караваев Вячеслав 1 0.07
10. Дриусси Себастьян 1 0.07
11. Малком Филипе 1 0.07
12. Круговой Данил 0 0
13. Жирков Юрий 0 0
14. Оздоев Магомед 0 0
15. Барриос Вилмар 0 0

Карточки

Арсенал Тула
# Игрок      
1. Бауэр Роберт 6 0
2. Кангва Эванс 4 1
3. Кангва Кингс 3 1
4. Чаушич Горан 4 0
5. Хлусевич Даниил 4 0
6. Беляев Максим 3 0
7. Сокол Артём 3 0
8. Лесовой Даниил 1 1
9. Григалава Гиа 2 0
10. Панченко Кирилл 2 0
11. Костадинов Георги 2 0
12. Довбня Александр Евгеньевич 2 0
13. Громыко Валерий 2 0
14. Денисов Александр 1 0
15. Комбаров Кирилл 1 0
16. Бурлак Тарас 1 0
17. Луценко Евгений 1 0
18. Джорджевич Лука 1 0
19. Горбатенко Игорь 1 0
20. Ткачёв Сергей 1 0
21. Ковалёв Юрий 1 0
22. Злобин Николай 1 0
23. Пантелеев Владислав 1 0
24. Ломовицкий Александр 1 0
25. Рассказов Николай 1 0
Зенит
# Игрок      
1. Ракицкий Ярослав 4 2
2. Барриос Вилмар 4 1
3. Ерохин Александр 2 0
4. Караваев Вячеслав 2 0
5. Азмун Сердар 2 0
6. Кузяев Далер 2 0
7. Жирков Юрий 1 0
8. Оздоев Магомед 1 0
9. Ловрен Деян 1 0
10. Чистяков Дмитрий 1 0
11. Сутормин Алексей 1 0
12. Дуглас Сантос 1 0
13. Дриусси Себастьян 1 0
14. Малком Филипе 1 0
15. Ригони Эмилиано 1 0
16. Вендел Маркус 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арсенал Тула 11.76% (2) 17.65% (3) 23.53% (4) 5.88% (1) 17.65% (3) 23.53% (4)
 Зенит 3.13% (1) 31.25% (10) 9.38% (3) 6.25% (2) 21.88% (7) 28.13% (9)

Предыдущие игры

Арсенал Тула Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Локомотив Москва 1:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Ротор Рубин 3:1 Арсенал Тула ЦСКА Москва 5:1 Арсенал Тула
Текстильщик 0:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:0 Урал ЦСКА Москва 1:1 Арсенал Тула Тамбов 1:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Ростов Салют 1:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 3:2 Сочи Зенит 3:1 Арсенал Тула ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Спартак Москва 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Химки Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва Краснодар 2:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Уфа Арсенал Тула 0:0 Ахмат Уфа 0:0 Арсенал Тула
Зенит Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Лацио 3:1 Зенит Ахмат 2:2 Зенит Зенит 3:1 Краснодар Зенит 1:1 Лацио
Химки 0:2 Зенит Боруссия Д 2:0 Зенит Зенит 1:2 Рубин Зенит 1:2 Брюгге Зенит 3:1 Сочи Спартак Москва 1:1 Зенит Зенит 6:0 Уфа Урал 1:1 Зенит Зенит 3:1 Арсенал Тула Локомотив Москва 0:0 Зенит Динамо Москва 1:0 Зенит Зенит 4:1 Тамбов Зенит 2:1 ЦСКА Москва Ростов 0:2 Зенит Ротор 0:2 Зенит Зенит 2:1 Локомотив Москва

Последние игры между собой

Арсенал Тула: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 8
Зенит: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 3
Зенит 3:1 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 0:1 Зенит Премьер-лига Зенит 3:1 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 4:2 Зенит Премьер-лига
Зенит 1:0 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 3:3 Зенит Премьер-лига Зенит 0:1 Арсенал Тула Премьер-лига Зенит 2:0 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 0:5 Зенит Премьер-лига Зенит 1:0 Арсенал Тула Премьер-лига Зенит 2:3 Арсенал Тула Кубок Арсенал Тула 0:4 Зенит Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 15 10 2 3 28 - 11 32
2. Зенит Заявка 15 9 4 2 32 - 12 31
3. Спартак Москва Заявка 15 8 5 2 25 - 16 29
4. Динамо Москва Заявка 15 8 3 4 21 - 12 27
5. Ростов Заявка 15 8 2 5 18 - 15 26
6. Сочи Заявка 15 6 6 3 23 - 21 24
7. Ахмат Заявка 15 7 3 5 19 - 18 24
8. Локомотив Москва Заявка 15 7 3 5 16 - 16 24
9. Краснодар Заявка 15 6 3 6 24 - 18 21
10. Рубин Заявка 15 6 3 6 21 - 22 21
11. Урал Заявка 15 3 7 5 11 - 15 16
12. Химки Заявка 15 4 3 8 17 - 26 15
13. Арсенал Тула Заявка 15 3 4 8 17 - 27 13
14. Тамбов Заявка 15 3 3 9 11 - 18 12
15. Ротор Заявка 15 1 5 9 7 - 23 8
16. Уфа Заявка 15 1 4 10 9 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 8 6 1 1 14 - 3 19
2. Зенит Заявка 7 6 0 1 22 - 7 18
3. ЦСКА Москва Заявка 8 5 1 2 17 - 8 16
4. Локомотив Москва Заявка 8 5 1 2 9 - 6 16
5. Краснодар Заявка 7 4 2 1 16 - 8 14
6. Ахмат Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
7. Сочи Заявка 7 3 4 0 12 - 8 13
8. Спартак Москва Заявка 7 3 3 1 10 - 7 12
9. Арсенал Тула Заявка 8 3 3 2 12 - 10 12
10. Ростов Заявка 6 3 1 2 7 - 4 10
11. Урал Заявка 8 2 4 2 8 - 9 10
12. Рубин Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
13. Химки Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
14. Тамбов Заявка 8 2 1 5 5 - 8 7
15. Уфа Заявка 8 0 3 5 4 - 11 3
16. Ротор Заявка 8 0 1 7 2 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 8 5 2 1 15 - 9 17
2. ЦСКА Москва Заявка 7 5 1 1 11 - 3 16
3. Ростов Заявка 9 5 1 3 11 - 11 16
4. Зенит Заявка 8 3 4 1 10 - 5 13
5. Рубин Заявка 7 4 0 3 11 - 11 12
6. Сочи Заявка 8 3 2 3 11 - 13 11
7. Ахмат Заявка 8 3 2 3 7 - 10 11
8. Динамо Москва Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
9. Локомотив Москва Заявка 7 2 2 3 7 - 10 8
10. Химки Заявка 8 2 2 4 10 - 16 8
11. Ротор Заявка 7 1 4 2 5 - 9 7
12. Краснодар Заявка 8 2 1 5 8 - 10 7
13. Урал Заявка 7 1 3 3 3 - 6 6
14. Тамбов Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
15. Уфа Заявка 7 1 1 5 5 - 18 4
16. Арсенал Тула Заявка 7 0 1 6 5 - 17 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров:
    Главный судья: Евгений Кукуляк (Калуга, Россия);
    Ассистент: Наиль Сейфетдинов (Казань, Россия);
    Ассистент: Владимир Миневич (Смоленск, Россия);
    Резервный: Роман Сафьян (Москва, Россия).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех тех, кто неравнодушен к российскому футболу. В рамках 16-го тура РПЛ сойдутся лицом к лицу футболисты тульского «Арсенала» и питерского «Зенита». Встреча состоится в Туле, на стадионе «Арсенал». Для вас текстовую трансляцию игры проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч, дамы и господа!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал Тула - Зенит от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 ноября 2020, осталось 33 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 152
Арсенал Тула 3.9% (6)
X 9.2% (14)
Зенит 86.8% (132)
Все прогнозы
1.98 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арсенал Тула
Ничья
Зенит
6.90
4.60
1.58
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 6.30 4.25 1.53
Бонус: 5 000 ₽ 6.90 4.50 1.49
Бонус: 5 000 ₽ 6.70 4.60 1.52
  5.96 4.23 1.58

Самый высокий коэффициент на матч «Арсенал Тула» – «Зенит» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Арсенал Тула» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Зенит» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Арсенал Тула» – «Зенит», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
14.50 1.01 10.00 1.03 4.20 1.23 3.30 1.33 2.17 1.74 1.93 1.93 1.69 2.25 1.44 2.80 1.21 4.40 1.16 4.90 1.05 8.50 1.04 9.10 0.00 15.50
11.25 1.01 10.25 1.02 4.10 1.22 3.32 1.33 2.20 1.75 1.69 2.17 1.44 2.70 1.20 4.15 1.14 4.75 1.03 8.30
3.92 1.27 3.01 1.41 2.33 1.64 2.00 1.88 1.76 2.12 1.55 2.55 1.48 2.72 1.36 3.24 1.13 6.58
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.18 1.68 1.51 2.55 1.18 4.90
3.32 1.33 2.21 1.67 1.53 2.50 1.19 4.75 1.13 6.00
3.16 1.38 2.60 1.53 2.03 1.84 1.62 2.36 1.45 2.87
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.33 1.82 1.93 1.37 2.95
4.45 1.21 3.15 1.36 1.84 1.96 1.38 3.04 1.25 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.86 1.97
Букмекер Да Нет
4.90 1.19
Букмекер Да Нет
3.35 1.32
Где смотреть матч Арсенал Тула - Зенит онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок



Прогнозы на матч Арсенал Тула - Зенит

Исход игры
Арсенал Тула
3.9% (6)
Ничья
9.2% (14)
Зенит
86.8% (132)
Тотал 2.5
Больше
66.44% (99)
Меньше
33.56% (50)
Обе команды забьют
Да
74.5% (111)
Нет
25.5% (38)
Популярный счёт
1:2 Зенит
52% (79)
0:2 Зенит
15.8% (24)
1:3 Зенит
8.6% (13)
0:1 Зенит
7.9% (12)
1:1 Ничья
7.9% (12)
2:1 Арсенал Тула
3.3% (5)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный