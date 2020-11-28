Арсенал Тула
Позже
Стадион: Арсенал (Тула)
Зенит
50
Шамов
Егор
44
Кангва
Кингс
18
Жирков
Юрий
14
Кузяев
Далер
22
Дзюба
Артём
- Основной состав
-
50 Шамов ЕгорВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Кангва КингсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Хагуш АнриЗащитник
- Защитник
-
15 Ковалёв ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Минаев РоманНападающий
-
17 Аджоев ГурамНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Парфёнов Дмитрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Жирков ЮрийЗащитник
- Полузащитник
-
14 Кузяев ДалерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Дзюба АртёмНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Лунёв АндрейВратарь
-
38 Мусаев ЛеонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Семак Сергей
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кангва Эванс
|3
|0.2
|2.
|Ткачёв Сергей
|2
|0.13
|3.
|Кадири Мохаммед
|2
|0.13
|4.
|Лесовой Даниил
|2 (1)
|0.13
|5.
|Ковалёв Юрий
|1
|0.07
|6.
|Кангва Кингс
|1
|0.07
|7.
|Луценко Евгений
|1
|0.07
|8.
|Хлусевич Даниил
|1
|0.07
|9.
|Джорджевич Лука
|1
|0.07
|10.
|Ломовицкий Александр
|1
|0.07
|11.
|Пантелеев Владислав
|0
|0
|12.
|Сокол Артём
|0
|0
|13.
|Громыко Валерий
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дзюба Артём
|7 (1)
|0.47
|2.
|Ерохин Александр
|6
|0.4
|3.
|Азмун Сердар
|6
|0.4
|4.
|Дуглас Сантос
|2
|0.13
|5.
|Мостовой Андрей
|2
|0.13
|6.
|Сутормин Алексей
|2
|0.13
|7.
|Кузяев Далер
|2
|0.13
|8.
|Ловрен Деян
|2
|0.13
|9.
|Караваев Вячеслав
|1
|0.07
|10.
|Дриусси Себастьян
|1
|0.07
|11.
|Малком Филипе
|1
|0.07
|12.
|Круговой Данил
|0
|0
|13.
|Жирков Юрий
|0
|0
|14.
|Оздоев Магомед
|0
|0
|15.
|Барриос Вилмар
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бауэр Роберт
|6
|0
|2.
|Кангва Эванс
|4
|1
|3.
|Кангва Кингс
|3
|1
|4.
|Чаушич Горан
|4
|0
|5.
|Хлусевич Даниил
|4
|0
|6.
|Беляев Максим
|3
|0
|7.
|Сокол Артём
|3
|0
|8.
|Лесовой Даниил
|1
|1
|9.
|Григалава Гиа
|2
|0
|10.
|Панченко Кирилл
|2
|0
|11.
|Костадинов Георги
|2
|0
|12.
|Довбня Александр Евгеньевич
|2
|0
|13.
|Громыко Валерий
|2
|0
|14.
|Денисов Александр
|1
|0
|15.
|Комбаров Кирилл
|1
|0
|16.
|Бурлак Тарас
|1
|0
|17.
|Луценко Евгений
|1
|0
|18.
|Джорджевич Лука
|1
|0
|19.
|Горбатенко Игорь
|1
|0
|20.
|Ткачёв Сергей
|1
|0
|21.
|Ковалёв Юрий
|1
|0
|22.
|Злобин Николай
|1
|0
|23.
|Пантелеев Владислав
|1
|0
|24.
|Ломовицкий Александр
|1
|0
|25.
|Рассказов Николай
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ракицкий Ярослав
|4
|2
|2.
|Барриос Вилмар
|4
|1
|3.
|Ерохин Александр
|2
|0
|4.
|Караваев Вячеслав
|2
|0
|5.
|Азмун Сердар
|2
|0
|6.
|Кузяев Далер
|2
|0
|7.
|Жирков Юрий
|1
|0
|8.
|Оздоев Магомед
|1
|0
|9.
|Ловрен Деян
|1
|0
|10.
|Чистяков Дмитрий
|1
|0
|11.
|Сутормин Алексей
|1
|0
|12.
|Дуглас Сантос
|1
|0
|13.
|Дриусси Себастьян
|1
|0
|14.
|Малком Филипе
|1
|0
|15.
|Ригони Эмилиано
|1
|0
|16.
|Вендел Маркус
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арсенал Тула
|11.76% (2)
|17.65% (3)
|23.53% (4)
|5.88% (1)
|17.65% (3)
|23.53% (4)
|Зенит
|3.13% (1)
|31.25% (10)
|9.38% (3)
|6.25% (2)
|21.88% (7)
|28.13% (9)
Предыдущие игры
Арсенал Тула Последние 20 матчей: +5 =6 -9Локомотив Москва 1:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Ротор Рубин 3:1 Арсенал Тула ЦСКА Москва 5:1 Арсенал Тула
Текстильщик 0:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:0 Урал ЦСКА Москва 1:1 Арсенал Тула Тамбов 1:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Ростов Салют 1:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 3:2 Сочи Зенит 3:1 Арсенал Тула ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Спартак Москва 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Химки Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва Краснодар 2:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Уфа Арсенал Тула 0:0 Ахмат Уфа 0:0 Арсенал Тула
Зенит Последние 20 матчей: +10 =5 -5Лацио 3:1 Зенит Ахмат 2:2 Зенит Зенит 3:1 Краснодар Зенит 1:1 Лацио
Химки 0:2 Зенит Боруссия Д 2:0 Зенит Зенит 1:2 Рубин Зенит 1:2 Брюгге Зенит 3:1 Сочи Спартак Москва 1:1 Зенит Зенит 6:0 Уфа Урал 1:1 Зенит Зенит 3:1 Арсенал Тула Локомотив Москва 0:0 Зенит Динамо Москва 1:0 Зенит Зенит 4:1 Тамбов Зенит 2:1 ЦСКА Москва Ростов 0:2 Зенит Ротор 0:2 Зенит Зенит 2:1 Локомотив Москва
Последние игры между собой
Арсенал Тула: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 8
Зенит: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|28 - 11
|32
|2.
|Зенит
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|32 - 12
|31
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|25 - 16
|29
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|21 - 12
|27
|5.
|Ростов
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|18 - 15
|26
|6.
|Сочи
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|23 - 21
|24
|7.
|Ахмат
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 18
|24
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|16 - 16
|24
|9.
|Краснодар
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|24 - 18
|21
|10.
|Рубин
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 22
|21
|11.
|Урал
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|11 - 15
|16
|12.
|Химки
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|17 - 26
|15
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|17 - 27
|13
|14.
|Тамбов
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|11 - 18
|12
|15.
|Ротор
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|7 - 23
|8
|16.
|Уфа
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|9 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|14 - 3
|19
|2.
|Зенит
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|22 - 7
|18
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 8
|16
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|9 - 6
|16
|5.
|Краснодар
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|6.
|Ахмат
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|7.
|Сочи
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 8
|13
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 10
|12
|10.
|Ростов
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 4
|10
|11.
|Урал
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 9
|10
|12.
|Рубин
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|13.
|Химки
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|14.
|Тамбов
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 8
|7
|15.
|Уфа
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|4 - 11
|3
|16.
|Ротор
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|2 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 9
|17
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 3
|16
|3.
|Ростов
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 11
|16
|4.
|Зенит
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 5
|13
|5.
|Рубин
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 11
|12
|6.
|Сочи
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 13
|11
|7.
|Ахмат
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 10
|11
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|10.
|Химки
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 16
|8
|11.
|Ротор
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|5 - 9
|7
|12.
|Краснодар
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 10
|7
|13.
|Урал
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|3 - 6
|6
|14.
|Тамбов
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|15.
|Уфа
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 18
|4
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 17
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Арсенал Тула» – «Зенит» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Арсенал Тула» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Зенит» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Арсенал Тула» – «Зенит», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Арсенал Тула - Зенит
Исход игры
Арсенал Тула
3.9% (6)
Ничья
9.2% (14)
Зенит
86.8% (132)
Тотал 2.5
Больше
66.44% (99)
Меньше
33.56% (50)
Обе команды забьют
Да
74.5% (111)
Нет
25.5% (38)
Популярный счёт
1:2 Зенит
52% (79)
0:2 Зенит
15.8% (24)
1:3 Зенит
8.6% (13)
0:1 Зенит
7.9% (12)
1:1 Ничья
7.9% (12)
2:1 Арсенал Тула
3.3% (5)
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