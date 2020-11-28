Ростов
0:0
Первый тайм: 34'
Стадион: Ростов Арена
Динамо Москва
15
Глебов
Данил
18
Ордец
Иван
77
Каборе
Шарль
74
Фомин
Даниил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Глебов ДанилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
83 Сохиев АртурНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Карпин Валерий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Ордец ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Каборе ШарльПолузащитник
- Полузащитник
-
74 Фомин ДаниилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Лещук ИгорьВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Школик ИгорьПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шварц Сандро
Ход матча
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хасимото Кэнто
|5
|0.31
|2.
|Мамаев Павел
|2
|0.13
|3.
|Байрамян Хорен
|2
|0.13
|4.
|Ионов Алексей
|1
|0.06
|5.
|Глебов Данил
|1
|0.06
|6.
|Ерёменко Роман
|1
|0.06
|7.
|Норманн Матиас
|1
|0.06
|8.
|Полоз Дмитрий
|1
|0.06
|9.
|Чернов Евгений
|1
|0.06
|10.
|Осипенко Максим
|0
|0
|11.
|Хаджикадунич Деннис
|0
|0
|12.
|Алмквист Понтус
|0
|0
|13.
|Гапечкин Александр
|0
|0
|14.
|Сохиев Артур
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нжи Клинтон Муа
|3
|0.19
|2.
|Фомин Даниил
|2 (1)
|0.13
|3.
|Комличенко Николай
|2 (1)
|0.13
|4.
|Шиманьски Себастиан
|1
|0.06
|5.
|Грулёв Вячеслав
|1
|0.06
|6.
|Евгеньев Роман
|1
|0.06
|7.
|Рауш Константин
|1
|0.06
|8.
|Игбун Сильвестр
|1
|0.06
|9.
|Ордец Иван
|1
|0.06
|10.
|Шунич Тони
|1
|0.06
|11.
|Моро Никола
|1
|0.06
|12.
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0.06
|13.
|Филипп Максимилиан
|1 (1)
|0.06
|14.
|Паршивлюк Сергей
|0
|0
|15.
|Варела Гильермо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Норманн Матиас
|5
|1
|2.
|Хаджикадунич Деннис
|3
|1
|3.
|Ерёменко Роман
|2
|1
|4.
|Чернов Евгений
|3
|0
|5.
|Хасимото Кэнто
|3
|0
|6.
|Глебов Данил
|1
|1
|7.
|Ионов Алексей
|2
|0
|8.
|Козлов Алексей
|2
|0
|9.
|Терентьев Денис
|2
|0
|10.
|Байрамян Хорен
|2
|0
|11.
|Зайнутдинов Бактиёр
|2
|0
|12.
|Попов Ивелин
|1
|0
|13.
|Полоз Дмитрий
|1
|0
|14.
|Обухов Владимир
|1
|0
|15.
|Осипенко Максим
|1
|0
|16.
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|17.
|Алеесами Хайтам
|1
|0
|18.
|Поярков Николай
|1
|0
|19.
|Долгов Александр
|1
|0
|20.
|Жигович Армин
|1
|0
|21.
|Тошевски Давид
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Паршивлюк Сергей
|6
|2
|2.
|Евгеньев Роман
|4
|1
|3.
|Грулёв Вячеслав
|5
|0
|4.
|Комличенко Николай
|3
|1
|5.
|Каборе Шарль
|4
|0
|6.
|Ордец Иван
|4
|0
|7.
|Шиманьски Себастиан
|4
|0
|8.
|Нжи Клинтон Муа
|3
|0
|9.
|Фомин Даниил
|3
|0
|10.
|Скопинцев Дмитрий
|1
|1
|11.
|Нойштедтер Роман
|2
|0
|12.
|Плиев Заурбек
|2
|0
|13.
|Филипп Максимилиан
|2
|0
|14.
|Моро Никола
|2
|0
|15.
|Лесовой Даниил
|2
|0
|16.
|Слепов Сергей
|2
|0
|17.
|Шунин Антон
|1
|0
|18.
|Игбун Сильвестр
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ростов
|6.67% (1)
|20% (3)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|20% (3)
|26.67% (4)
|Динамо Москва
|14.29% (3)
|4.76% (1)
|33.33% (7)
|23.81% (5)
|0
|23.81% (5)
Предыдущие игры
Ростов Последние 20 матчей: +8 =4 -8Рубин 0:2 Ростов ЦСКА Москва 2:0 Ростов Спартак Москва 0:1 Ростов Ростов 0:2 Химки
Ростов 3:0 Ахмат Сочи 4:2 Ростов Арсенал Тула 2:3 Ростов Ростов 1:2 Маккаби Хайфа Ростов 3:0 Ротор Ростов 0:0 Локомотив Москва Краснодар 1:1 Ростов Ростов 1:0 Урал Уфа 0:1 Ростов Динамо Москва 2:0 Ростов Ростов 0:2 Зенит Тамбов 0:1 Ростов Ростов 1:2 Зенит Рубин 0:0 Ростов Оренбург 0:0 Ростов Ростов 1:2 Уфа
Динамо Москва Последние 20 матчей: +10 =3 -7Спартак Москва 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 5:1 Локомотив Москва Тамбов 1:2 Динамо Москва Динамо Москва 3:1 Сочи
ЦСКА Москва 3:1 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Краснодар Химки 1:0 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Ахмат Локомотив Тбилиси 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Рубин Уфа 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Зенит Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Ростов Динамо Москва 0:0 Ротор Урал 0:2 Динамо Москва Химки 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Оренбург Краснодар 0:2 Динамо Москва Уфа 0:1 Динамо Москва
Последние игры между собой
Ростов: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Динамо Москва: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Ростов 0:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 4:0 Ростов Кубок Динамо Москва 1:3 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Динамо Москва Премьер-лига Ростов 2:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 7:3 Ростов Премьер-лига Ростов 2:3 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Ростов Премьер-лига Динамо Москва 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Динамо Москва Премьер-лига Ростов 0:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:2 Ростов Кубок Динамо Москва 3:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 Динамо Москва Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|28 - 11
|32
|2.
|Зенит
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|32 - 12
|32
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|25 - 16
|29
|4.
|Динамо Москва
|0:0 Заявка
|16
|8
|4
|4
|21 - 12
|28
|5.
|Ростов
|0:0 Заявка
|16
|8
|3
|5
|18 - 15
|27
|6.
|Ахмат
|0:0 Заявка
|16
|7
|4
|5
|19 - 18
|25
|7.
|Локомотив Москва
|0:0 Заявка
|16
|7
|4
|5
|16 - 16
|25
|8.
|Сочи
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|23 - 21
|24
|9.
|Краснодар
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|24 - 19
|21
|10.
|Рубин
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 22
|21
|11.
|Химки
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 26
|18
|12.
|Урал
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|11 - 15
|16
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|17 - 27
|14
|14.
|Тамбов
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|11 - 18
|12
|15.
|Ротор
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|7 - 23
|8
|16.
|Уфа
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|9 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|0:0 Заявка
|8
|6
|1
|1
|14 - 3
|19
|2.
|Зенит
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|22 - 7
|18
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 8
|16
|4.
|Локомотив Москва
|0:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|9 - 6
|16
|5.
|Краснодар
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|6.
|Ахмат
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|7.
|Сочи
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 8
|13
|8.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|10.
|Ростов
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 4
|11
|11.
|Химки
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 10
|10
|12.
|Урал
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 9
|10
|13.
|Рубин
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|14.
|Тамбов
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 8
|7
|15.
|Уфа
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|4 - 11
|3
|16.
|Ротор
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|2 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 9
|17
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 3
|16
|3.
|Ростов
|0:0 Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 11
|16
|4.
|Зенит
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 5
|14
|5.
|Рубин
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 11
|12
|6.
|Сочи
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 13
|11
|7.
|Ахмат
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 10
|11
|8.
|Динамо Москва
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|9.
|Локомотив Москва
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|10.
|Химки
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 16
|8
|11.
|Ротор
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|5 - 9
|7
|12.
|Краснодар
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 11
|7
|13.
|Урал
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|3 - 6
|6
|14.
|Тамбов
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|15.
|Уфа
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 18
|4
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 17
|1
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ростов» – «Динамо Москва» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ростов» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Динамо Москва» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ростов» – «Динамо Москва», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ростов 0:0 Динамо Москва
Исход игры
Ростов
33.3% (52)
Ничья
47.4% (74)
Динамо Москва
19.2% (30)
Тотал 2.5
Больше
37.75% (57)
Меньше
62.25% (94)
Обе команды забьют
Да
78.81% (119)
Нет
21.19% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.4% (63)
2:1 Ростов
19.2% (30)
1:0 Ростов
9% (14)
1:2 Динамо Москва
9% (14)
0:1 Динамо Москва
5.8% (9)
2:2 Ничья
4.5% (7)
2:0 Ростов
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.9% (3)
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