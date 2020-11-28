Хаджикадунич в центре поля нарушил правила против Комличенко. Игроки "Динамо" также не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Фомин в центре поля нарушил правила против Жиговича. Игроку "Ростова" потребовалось немного времени, чтобы оправиться от повреждения и подняться.

Угловой у ворот "Динамо". Поярков разыграл корнер с Тугаревым, затем Николай с правого фланга выполнил подачу к левому углу штрафной площади, мяч полетел слишком высоко, Хаджикадунич не смог сохранить его в игре, будет удар от ворот.

Пенальти назначается в ворота "Динамо"! Терентьев вошёл в штрафную площадь с правого фланга, затем в борьбе с Каборе Денис завалился на газон, Сергей Лапочкин дал свисток и сразу же указал на "точку".

Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Полоз!!! Дмитрий Полоз с "точки" пробил точно в левый угол ворот, Шунин гадал и прыгнул в правый угол ворот.

35' Тугарев выполнил передачу на ход Терентьеву по правому флангу, Денис вновь ушёл к лицевой линии и выполнил прострел к линии вратарской, Евгеньев выбил мяч к лицевой линии, где уже Плиев лёжа головой смог отдать мяч Лесовому.

34' Варела на левом фланге зацепил Байрамяна. Игроки "Ростова" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

33' В составе "Динамо" произошла замена. Вместо Дмитрия Скопинцева на поле вышел Заурбек Плиев.

32' Жигович пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел над перекладиной.

31' Поярков с левого фланга выполнил подачу во вратарскую, Шунин сыграл на выходе и кулаками выбил мяч за пределы штрафной площади.

30' После рывка за Терентьевым Скопинцев понял, что он всё же не сможет продолжить игру, вновь в составе "Динамо" готовится замена.

29' Терентьев на правом фланге ушёл от Скопинцева, от лицевой линии последовала передача в центр штрафной площади, Полоз в борьбе с Ордецом не смог пробить по воротам, Сергей Лапочкин показал, что будет удар от ворот.

28' Всё же вернулся в игру Скопинцев, отпустила боль Дмитрия, пока в тренерском штабе "Динамо" решили обойтись без замены.

27' Шиманьски со стандарта выполнил подачу к левому углу вратарской вновь, на этот раз Жигович головой неудачно выбил мяч в центр штрафной площади, Ордец головой пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Бабурину.

26' Поярков на правом фланге нарушил правила против Шиманьски. Ещё один неплохой стандарт заработало "Динамо".

25' Показали врачи "Динамо", что Скопинцев не может продолжить игру, готовится замена в составе московского клуба.

24' Дмитрий Скопинцев дёрнул мышцу в области колена, вышли на поле врачи "Динамо", пауза в игре.

23' Тугарев с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, на этот раз Ордец и Евгеньев удачно перехватили мяч.

22' Фомин из центра поля выполнил слишком сильную передачу к линии штрафной площади на ход Комличенко, мяч при игре на выходе вновь перехватил Бабурин.

21' Шиманьски со стандарта выполнил подачу к левому углу вратарской, Бабурин также без ошибок сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

20' Байрамян на правом фланге зацепил Варелу. "Динамо" заработало относительно неплохой стандарт.

19' Терентьев на правом фланге отыгрался с Тугаревым, Роман на этот раз выполнил подачу к линии вратарской, вновь Шунин без ошибок сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

18' Ещё один угловой у ворот "Динамо". Поярков на этот раз закрутил мяч во вратарскую, Шунин грамотно сыграл на выходе и забрал его в руки.

17' Полоз на левом фланге отдал передачу чуть назад на Ерёменко, Роман выполнил подачу на правый угол штрафной площади, Поярков в падении головой пробил в ближний угол ворот, мяч полетел слишком высоко.

16' Поярков с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, на этот раз игрокам "Динамо" пришлось серьёзно постараться, но всё же они смогли отвести угрозу от своих ворот.

15' Терентьев с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, вновь мяч попал в Ордеца и ушёл на угловой.

14' Поярков с углового выполнил подачу на правый угол штрафной площади, Байрамян в окружении соперников не смог зацепиться за мяч, отскок был в пользу Пояркова, но боковой арбитр зафиксировал у Николая офсайд.

13' Терентьев с правого фланга выполнил подачу к правому углу вратарской, Шунин готов был забрать мяч, но Ордец не услышал своего голкипера и выбил мяч на угловой.

12' Тугарев попытался пройти вперёд по правому флангу, но его накрыл Скопинцев и выбил мяч в аут.

11' Варела попытался длинной передачей из глубины поля развить новую атаку своей команды, мяч попал в Ерёменко и улетел в аут.

10' В среднем темпе стали играть команды, "Ростов" пока перехватил контроль над мячом, но при этом команда Валерия Карпина как-то "застряла" в центре поля.

9' Скопинцев с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Комличенко головой пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

8' Полоз попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но в борьбе с Евгеньевым и Варелой Дмитрий упустил мяч за лицевую линию поля.

7' Поярков в борьбе с Шиманьски неудачно сыграл у своей штрафной площади, но Бабурин успел выйти за пределы штрафной и подстраховать своего защитника, мяч был выбит в аут.

6' Осипенко из глубины поля выполнил заброс на ход Терентьеву, Денис в борьбе со Скопинцевым не смог зацепиться за мяч.

5' Тугарев с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Шунин уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

4' Шиманьски выполнил слабую передачу к радиусу штрафной площади, Лесовой также запоздал с рывком, мяч в итоге перехватили защитники "Ростова".

3' Фомин получил по ногам в центре поля. Игроки "Динамо" хотели сразу же разыграть стандарт, но Сергей Лапочкин не дал им этого сделать.

2' Фомин выполнил передачу на ход Скопинцеву по левому флангу, Дмитрий ушёл к лицевой линии, а затем выполнил подачу к правому углу вратарской, Шиманьски в касание пробил в ближний угол мяч, мяч попал в сетку с внешней стороны.