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Ростов
0:0
Первый тайм: 34'

Стадион:
Динамо Москва
0' 34'
1
Бабурин
Егор
4
Терентьев
Денис
5
Хаджикадунич
Деннис
55
Осипенко
Максим
71
Поярков
Николай
8
Жигович
Армин
23
Тугарев
Роман
7
Ерёменко
Роман
15
Глебов
Данил
19
Байрамян
Хорен
99
Полоз
Дмитрий
1
Шунин
Антон
2
Варела
Гильермо
18
Ордец
Иван
24
Евгеньев
Роман
7
Скопинцев
Дмитрий
8
Моро
Никола
77
Каборе
Шарль
53
Шиманьски
Себастиан
74
Фомин
Даниил
19
Лесовой
Даниил
11
Комличенко
Николай
Ростов
4-1-4-1
Динамо Москва
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хасимото Кэнто 5 0.31
2. Мамаев Павел 2 0.13
3. Байрамян Хорен 2 0.13
4. Ионов Алексей 1 0.06
5. Глебов Данил 1 0.06
6. Ерёменко Роман 1 0.06
7. Норманн Матиас 1 0.06
8. Полоз Дмитрий 1 0.06
9. Чернов Евгений 1 0.06
10. Осипенко Максим 0 0
11. Хаджикадунич Деннис 0 0
12. Алмквист Понтус 0 0
13. Гапечкин Александр 0 0
14. Сохиев Артур 0 0
Динамо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нжи Клинтон Муа 3 0.19
2. Фомин Даниил 2 (1) 0.13
3. Комличенко Николай 2 (1) 0.13
4. Шиманьски Себастиан 1 0.06
5. Грулёв Вячеслав 1 0.06
6. Евгеньев Роман 1 0.06
7. Рауш Константин 1 0.06
8. Игбун Сильвестр 1 0.06
9. Ордец Иван 1 0.06
10. Шунич Тони 1 0.06
11. Моро Никола 1 0.06
12. Скопинцев Дмитрий 1 0.06
13. Филипп Максимилиан 1 (1) 0.06
14. Паршивлюк Сергей 0 0
15. Варела Гильермо 0 0

Карточки

Ростов
# Игрок      
1. Норманн Матиас 5 1
2. Хаджикадунич Деннис 3 1
3. Ерёменко Роман 2 1
4. Чернов Евгений 3 0
5. Хасимото Кэнто 3 0
6. Глебов Данил 1 1
7. Ионов Алексей 2 0
8. Козлов Алексей 2 0
9. Терентьев Денис 2 0
10. Байрамян Хорен 2 0
11. Зайнутдинов Бактиёр 2 0
12. Попов Ивелин 1 0
13. Полоз Дмитрий 1 0
14. Обухов Владимир 1 0
15. Осипенко Максим 1 0
16. Шомуродов Элдор 1 0
17. Алеесами Хайтам 1 0
18. Поярков Николай 1 0
19. Долгов Александр 1 0
20. Жигович Армин 1 0
21. Тошевски Давид 1 0
Динамо Москва
# Игрок      
1. Паршивлюк Сергей 6 2
2. Евгеньев Роман 4 1
3. Грулёв Вячеслав 5 0
4. Комличенко Николай 3 1
5. Каборе Шарль 4 0
6. Ордец Иван 4 0
7. Шиманьски Себастиан 4 0
8. Нжи Клинтон Муа 3 0
9. Фомин Даниил 3 0
10. Скопинцев Дмитрий 1 1
11. Нойштедтер Роман 2 0
12. Плиев Заурбек 2 0
13. Филипп Максимилиан 2 0
14. Моро Никола 2 0
15. Лесовой Даниил 2 0
16. Слепов Сергей 2 0
17. Шунин Антон 1 0
18. Игбун Сильвестр 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ростов 6.67% (1) 20% (3) 13.33% (2) 13.33% (2) 20% (3) 26.67% (4)
 Динамо Москва 14.29% (3) 4.76% (1) 33.33% (7) 23.81% (5) 0 23.81% (5)

Предыдущие игры

Ростов Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Рубин 0:2 Ростов ЦСКА Москва 2:0 Ростов Спартак Москва 0:1 Ростов Ростов 0:2 Химки
Ростов 3:0 Ахмат Сочи 4:2 Ростов Арсенал Тула 2:3 Ростов Ростов 1:2 Маккаби Хайфа Ростов 3:0 Ротор Ростов 0:0 Локомотив Москва Краснодар 1:1 Ростов Ростов 1:0 Урал Уфа 0:1 Ростов Динамо Москва 2:0 Ростов Ростов 0:2 Зенит Тамбов 0:1 Ростов Ростов 1:2 Зенит Рубин 0:0 Ростов Оренбург 0:0 Ростов Ростов 1:2 Уфа
Динамо Москва Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Спартак Москва 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 5:1 Локомотив Москва Тамбов 1:2 Динамо Москва Динамо Москва 3:1 Сочи
ЦСКА Москва 3:1 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Краснодар Химки 1:0 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Ахмат Локомотив Тбилиси 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Рубин Уфа 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Зенит Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Ростов Динамо Москва 0:0 Ротор Урал 0:2 Динамо Москва Химки 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Оренбург Краснодар 0:2 Динамо Москва Уфа 0:1 Динамо Москва

Последние игры между собой

Ростов: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Динамо Москва: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Динамо Москва 2:0 Ростов Премьер-лига Динамо Москва 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 3:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:0 Ростов Премьер-лига
Ростов 0:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 4:0 Ростов Кубок Динамо Москва 1:3 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Динамо Москва Премьер-лига Ростов 2:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 7:3 Ростов Премьер-лига Ростов 2:3 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Ростов Премьер-лига Динамо Москва 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Динамо Москва Премьер-лига Ростов 0:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:2 Ростов Кубок Динамо Москва 3:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 Динамо Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 15 10 2 3 28 - 11 32
2. Зенит Заявка 16 9 5 2 32 - 12 32
3. Спартак Москва Заявка 15 8 5 2 25 - 16 29
4. Динамо Москва 0:0 Заявка 16 8 4 4 21 - 12 28
5. Ростов 0:0 Заявка 16 8 3 5 18 - 15 27
6. Ахмат 0:0 Заявка 16 7 4 5 19 - 18 25
7. Локомотив Москва 0:0 Заявка 16 7 4 5 16 - 16 25
8. Сочи Заявка 15 6 6 3 23 - 21 24
9. Краснодар Заявка 16 6 3 7 24 - 19 21
10. Рубин Заявка 15 6 3 6 21 - 22 21
11. Химки Заявка 16 5 3 8 18 - 26 18
12. Урал Заявка 15 3 7 5 11 - 15 16
13. Арсенал Тула Заявка 16 3 5 8 17 - 27 14
14. Тамбов Заявка 15 3 3 9 11 - 18 12
15. Ротор Заявка 15 1 5 9 7 - 23 8
16. Уфа Заявка 15 1 4 10 9 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 0:0 Заявка 8 6 1 1 14 - 3 19
2. Зенит Заявка 7 6 0 1 22 - 7 18
3. ЦСКА Москва Заявка 8 5 1 2 17 - 8 16
4. Локомотив Москва 0:0 Заявка 8 5 1 2 9 - 6 16
5. Краснодар Заявка 7 4 2 1 16 - 8 14
6. Ахмат 0:0 Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
7. Сочи Заявка 7 3 4 0 12 - 8 13
8. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 12 - 10 13
9. Спартак Москва Заявка 7 3 3 1 10 - 7 12
10. Ростов 0:0 Заявка 7 3 2 2 7 - 4 11
11. Химки Заявка 8 3 1 4 8 - 10 10
12. Урал Заявка 8 2 4 2 8 - 9 10
13. Рубин Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
14. Тамбов Заявка 8 2 1 5 5 - 8 7
15. Уфа Заявка 8 0 3 5 4 - 11 3
16. Ротор Заявка 8 0 1 7 2 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 8 5 2 1 15 - 9 17
2. ЦСКА Москва Заявка 7 5 1 1 11 - 3 16
3. Ростов 0:0 Заявка 9 5 1 3 11 - 11 16
4. Зенит Заявка 9 3 5 1 10 - 5 14
5. Рубин Заявка 7 4 0 3 11 - 11 12
6. Сочи Заявка 8 3 2 3 11 - 13 11
7. Ахмат 0:0 Заявка 8 3 2 3 7 - 10 11
8. Динамо Москва 0:0 Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9
9. Локомотив Москва 0:0 Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
10. Химки Заявка 8 2 2 4 10 - 16 8
11. Ротор Заявка 7 1 4 2 5 - 9 7
12. Краснодар Заявка 9 2 1 6 8 - 11 7
13. Урал Заявка 7 1 3 3 3 - 6 6
14. Тамбов Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
15. Уфа Заявка 7 1 1 5 5 - 18 4
16. Арсенал Тула Заявка 7 0 1 6 5 - 17 1
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Первый тайм
  • Пенальти
    40'
    Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Полоз!!! Дмитрий Полоз с "точки" пробил точно в левый угол ворот, Шунин гадал и прыгнул в правый угол ворот. 
  • Пенальти!
    39'
    Пенальти назначается в ворота "Динамо"! Терентьев вошёл в штрафную площадь с правого фланга, затем в борьбе с Каборе Денис завалился на газон, Сергей Лапочкин дал свисток и сразу же указал на "точку". 
  • Угловой
    38'
    Угловой у ворот "Динамо". Поярков разыграл корнер с Тугаревым, затем Николай с правого фланга выполнил подачу к левому углу штрафной площади, мяч полетел слишком высоко, Хаджикадунич не смог сохранить его в игре, будет удар от ворот. 
  • Фол, нарушение
    37'
    Фомин в центре поля нарушил правила против Жиговича. Игроку "Ростова" потребовалось немного времени, чтобы оправиться от повреждения и подняться. 
  • Фол, нарушение
    36'
    Хаджикадунич в центре поля нарушил правила против Комличенко. Игроки "Динамо" также не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 35'
    Тугарев выполнил передачу на ход Терентьеву по правому флангу, Денис вновь ушёл к лицевой линии и выполнил прострел к линии вратарской, Евгеньев выбил мяч к лицевой линии, где уже Плиев лёжа головой смог отдать мяч Лесовому. 
  • Фол, нарушение
    34'
    Варела на левом фланге зацепил Байрамяна. Игроки "Ростова" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • Замена
    33'
    В составе "Динамо" произошла замена. Вместо Дмитрия Скопинцева на поле вышел Заурбек Плиев. 
  • Опасный момент
    32'
    Жигович пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел над перекладиной. 
  • 31'
    Поярков с левого фланга выполнил подачу во вратарскую, Шунин сыграл на выходе и кулаками выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • 30'
    После рывка за Терентьевым Скопинцев понял, что он всё же не сможет продолжить игру, вновь в составе "Динамо" готовится замена. 
  • Судья
    29'
    Терентьев на правом фланге ушёл от Скопинцева, от лицевой линии последовала передача в центр штрафной площади, Полоз в борьбе с Ордецом не смог пробить по воротам, Сергей Лапочкин показал, что будет удар от ворот. 
  • 28'
    Всё же вернулся в игру Скопинцев, отпустила боль Дмитрия, пока в тренерском штабе "Динамо" решили обойтись без замены. 
  • 27'
    Шиманьски со стандарта выполнил подачу к левому углу вратарской вновь, на этот раз Жигович головой неудачно выбил мяч в центр штрафной площади, Ордец головой пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Бабурину. 
  • Фол, нарушение
    26'
    Поярков на правом фланге нарушил правила против Шиманьски. Ещё один неплохой стандарт заработало "Динамо". 
  • 25'
    Показали врачи "Динамо", что Скопинцев не может продолжить игру, готовится замена в составе московского клуба. 
  • Травма, повреждение
    24'
    Дмитрий Скопинцев дёрнул мышцу в области колена, вышли на поле врачи "Динамо", пауза в игре. 
  • 23'
    Тугарев с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, на этот раз Ордец и Евгеньев удачно перехватили мяч. 
  • 22'
    Фомин из центра поля выполнил слишком сильную передачу к линии штрафной площади на ход Комличенко, мяч при игре на выходе вновь перехватил Бабурин. 
  • 21'
    Шиманьски со стандарта выполнил подачу к левому углу вратарской, Бабурин также без ошибок сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • Фол, нарушение
    20'
    Байрамян на правом фланге зацепил Варелу. "Динамо" заработало относительно неплохой стандарт. 
  • 19'
    Терентьев на правом фланге отыгрался с Тугаревым, Роман на этот раз выполнил подачу к линии вратарской, вновь Шунин без ошибок сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • Угловой
    18'
    Ещё один угловой у ворот "Динамо". Поярков на этот раз закрутил мяч во вратарскую, Шунин грамотно сыграл на выходе и забрал его в руки. 
  • 17'
    Полоз на левом фланге отдал передачу чуть назад на Ерёменко, Роман выполнил подачу на правый угол штрафной площади, Поярков в падении головой пробил в ближний угол ворот, мяч полетел слишком высоко. 
  • Угловой
    16'
    Поярков с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, на этот раз игрокам "Динамо" пришлось серьёзно постараться, но всё же они смогли отвести угрозу от своих ворот. 
  • 15'
    Терентьев с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, вновь мяч попал в Ордеца и ушёл на угловой. 
  • Угловой
    14'
    Поярков с углового выполнил подачу на правый угол штрафной площади, Байрамян в окружении соперников не смог зацепиться за мяч, отскок был в пользу Пояркова, но боковой арбитр зафиксировал у Николая офсайд. 
  • 13'
    Терентьев с правого фланга выполнил подачу к правому углу вратарской, Шунин готов был забрать мяч, но Ордец не услышал своего голкипера и выбил мяч на угловой. 
  • 12'
    Тугарев попытался пройти вперёд по правому флангу, но его накрыл Скопинцев и выбил мяч в аут. 
  • 11'
    Варела попытался длинной передачей из глубины поля развить новую атаку своей команды, мяч попал в Ерёменко и улетел в аут. 
  • 10'
    В среднем темпе стали играть команды, "Ростов" пока перехватил контроль над мячом, но при этом команда Валерия Карпина как-то "застряла" в центре поля. 
  • Опасный момент
    9'
    Скопинцев с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Комличенко головой пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • 8'
    Полоз попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но в борьбе с Евгеньевым и Варелой Дмитрий упустил мяч за лицевую линию поля. 
  • 7'
    Поярков в борьбе с Шиманьски неудачно сыграл у своей штрафной площади, но Бабурин успел выйти за пределы штрафной и подстраховать своего защитника, мяч был выбит в аут. 
  • 6'
    Осипенко из глубины поля выполнил заброс на ход Терентьеву, Денис в борьбе со Скопинцевым не смог зацепиться за мяч. 
  • 5'
    Тугарев с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Шунин уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в  руки. 
  • 4'
    Шиманьски выполнил слабую передачу к радиусу штрафной площади, Лесовой также запоздал с рывком, мяч в итоге перехватили защитники "Ростова". 
  • Фол, нарушение
    3'
    Фомин получил по ногам в центре поля. Игроки "Динамо" хотели сразу же разыграть стандарт, но Сергей Лапочкин не дал им этого сделать. 
  • Опасный момент
    2'
    Фомин выполнил передачу на ход Скопинцеву по левому флангу, Дмитрий ушёл к лицевой линии, а затем выполнил подачу к правому углу вратарской, Шиманьски в касание пробил в ближний угол мяч, мяч попал в сетку с внешней стороны. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва за три очка, ничья не устроит в полной мере "Ростов" и "Динамо", а вот победа позволит клубам хотя бы на какое-то время улучшить своё положение в турнирной таблице.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rostov Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.55 3.25 2.15
Бонус: 5 000 ₽ 4.05 3.20 2.08
Бонус: 5 000 ₽ 3.62 3.18 2.29
  3.99 2.89 2.22

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
6.10 1.12 5.80 1.15 2.35 1.58 2.06 1.83 1.76 2.14 1.44 2.75 1.23 3.80 1.14 5.55 1.04 8.20 1.03 12.00 0.00 17.00 0.00 24.00 0.00 24.00 0.00 24.00
7.40 1.10 5.80 1.14 2.57 1.52 1.91 1.91 1.56 2.59 1.24 4.15 1.17 5.10 1.05 10.25 1.05 11.25 1.00 19.75
5.88 1.14 2.82 1.45 2.24 1.68 1.95 1.92 1.63 2.33 1.47 2.75 1.37 3.16 1.19 4.93
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.97 1.82 1.53 2.48 1.15 5.30 1.07 8.40 1.01 15.00
2.43 1.56 1.59 2.36 1.29 3.60 1.06 8.80 1.05 10.25
1.82 2.04 1.51 2.62 1.20 4.61 1.40 3.08
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.11 1.68 1.44 2.48 1.14 4.80
3.04 1.38 2.03 1.79 1.45 2.75 1.16 5.60 1.10 6.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.33 1.60
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
4.30 1.22
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Прогнозы на матч Ростов 0:0 Динамо Москва

Исход игры
Ростов
33.3% (52)
Ничья
47.4% (74)
Динамо Москва
19.2% (30)
Тотал 2.5
Больше
37.75% (57)
Меньше
62.25% (94)
Обе команды забьют
Да
78.81% (119)
Нет
21.19% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.4% (63)
2:1 Ростов
19.2% (30)
1:0 Ростов
9% (14)
1:2 Динамо Москва
9% (14)
0:1 Динамо Москва
5.8% (9)
2:2 Ничья
4.5% (7)
2:0 Ростов
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.9% (3)
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