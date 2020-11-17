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Ростов
 
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Стадион:
Динамо Москва

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хасимото Кэнто 5 0.33
2. Мамаев Павел 2 0.13
3. Байрамян Хорен 2 0.13
4. Ионов Алексей 1 0.07
5. Глебов Данил 1 0.07
6. Ерёменко Роман 1 0.07
7. Норманн Матиас 1 0.07
8. Полоз Дмитрий 1 0.07
9. Чернов Евгений 1 0.07
10. Осипенко Максим 0 0
11. Хаджикадунич Деннис 0 0
12. Алмквист Понтус 0 0
13. Гапечкин Александр 0 0
14. Сохиев Артур 0 0
Динамо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нжи Клинтон Муа 3 0.2
2. Фомин Даниил 2 (1) 0.13
3. Комличенко Николай 2 (1) 0.13
4. Шиманьски Себастиан 1 0.07
5. Грулёв Вячеслав 1 0.07
6. Евгеньев Роман 1 0.07
7. Рауш Константин 1 0.07
8. Игбун Сильвестр 1 0.07
9. Ордец Иван 1 0.07
10. Шунич Тони 1 0.07
11. Моро Никола 1 0.07
12. Скопинцев Дмитрий 1 0.07
13. Филипп Максимилиан 1 (1) 0.07
14. Паршивлюк Сергей 0 0
15. Варела Гильермо 0 0

Карточки

Ростов
# Игрок      
1. Норманн Матиас 5 1
2. Хаджикадунич Деннис 3 1
3. Ерёменко Роман 2 1
4. Чернов Евгений 3 0
5. Хасимото Кэнто 3 0
6. Глебов Данил 1 1
7. Ионов Алексей 2 0
8. Козлов Алексей 2 0
9. Терентьев Денис 2 0
10. Байрамян Хорен 2 0
11. Зайнутдинов Бактиёр 2 0
12. Попов Ивелин 1 0
13. Полоз Дмитрий 1 0
14. Обухов Владимир 1 0
15. Осипенко Максим 1 0
16. Шомуродов Элдор 1 0
17. Алеесами Хайтам 1 0
18. Поярков Николай 1 0
19. Долгов Александр 1 0
20. Жигович Армин 1 0
21. Тошевски Давид 1 0
Динамо Москва
# Игрок      
1. Паршивлюк Сергей 6 2
2. Евгеньев Роман 4 1
3. Грулёв Вячеслав 5 0
4. Комличенко Николай 3 1
5. Каборе Шарль 4 0
6. Ордец Иван 4 0
7. Шиманьски Себастиан 4 0
8. Нжи Клинтон Муа 3 0
9. Фомин Даниил 3 0
10. Скопинцев Дмитрий 1 1
11. Нойштедтер Роман 2 0
12. Плиев Заурбек 2 0
13. Филипп Максимилиан 2 0
14. Моро Никола 2 0
15. Лесовой Даниил 2 0
16. Слепов Сергей 2 0
17. Шунин Антон 1 0
18. Игбун Сильвестр 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ростов 6.67% (1) 20% (3) 13.33% (2) 13.33% (2) 20% (3) 26.67% (4)
 Динамо Москва 14.29% (3) 4.76% (1) 33.33% (7) 23.81% (5) 0 23.81% (5)

Предыдущие игры

Ростов Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Рубин 0:2 Ростов ЦСКА Москва 2:0 Ростов Спартак Москва 0:1 Ростов Ростов 0:2 Химки
Ростов 3:0 Ахмат Сочи 4:2 Ростов Арсенал Тула 2:3 Ростов Ростов 1:2 Маккаби Хайфа Ростов 3:0 Ротор Ростов 0:0 Локомотив Москва Краснодар 1:1 Ростов Ростов 1:0 Урал Уфа 0:1 Ростов Динамо Москва 2:0 Ростов Ростов 0:2 Зенит Тамбов 0:1 Ростов Ростов 1:2 Зенит Рубин 0:0 Ростов Оренбург 0:0 Ростов Ростов 1:2 Уфа
Динамо Москва Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Спартак Москва 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 5:1 Локомотив Москва Тамбов 1:2 Динамо Москва Динамо Москва 3:1 Сочи
ЦСКА Москва 3:1 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Краснодар Химки 1:0 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Ахмат Локомотив Тбилиси 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Рубин Уфа 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Зенит Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Ростов Динамо Москва 0:0 Ротор Урал 0:2 Динамо Москва Химки 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Оренбург Краснодар 0:2 Динамо Москва Уфа 0:1 Динамо Москва

Последние игры между собой

Ростов: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Динамо Москва: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Динамо Москва 2:0 Ростов Премьер-лига Динамо Москва 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 3:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:0 Ростов Премьер-лига
Ростов 0:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 4:0 Ростов Кубок Динамо Москва 1:3 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Динамо Москва Премьер-лига Ростов 2:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 7:3 Ростов Премьер-лига Ростов 2:3 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Ростов Премьер-лига Динамо Москва 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Динамо Москва Премьер-лига Ростов 0:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:2 Ростов Кубок Динамо Москва 3:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 Динамо Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 15 10 2 3 28 - 11 32
2. Зенит Заявка 15 9 4 2 32 - 12 31
3. Спартак Москва Заявка 15 8 5 2 25 - 16 29
4. Динамо Москва Заявка 15 8 3 4 21 - 12 27
5. Ростов Заявка 15 8 2 5 18 - 15 26
6. Сочи Заявка 15 6 6 3 23 - 21 24
7. Ахмат Заявка 15 7 3 5 19 - 18 24
8. Локомотив Москва Заявка 15 7 3 5 16 - 16 24
9. Краснодар Заявка 15 6 3 6 24 - 18 21
10. Рубин Заявка 15 6 3 6 21 - 22 21
11. Урал Заявка 15 3 7 5 11 - 15 16
12. Химки Заявка 15 4 3 8 17 - 26 15
13. Арсенал Тула Заявка 15 3 4 8 17 - 27 13
14. Тамбов Заявка 15 3 3 9 11 - 18 12
15. Ротор Заявка 15 1 5 9 7 - 23 8
16. Уфа Заявка 15 1 4 10 9 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 8 6 1 1 14 - 3 19
2. Зенит Заявка 7 6 0 1 22 - 7 18
3. ЦСКА Москва Заявка 8 5 1 2 17 - 8 16
4. Локомотив Москва Заявка 8 5 1 2 9 - 6 16
5. Краснодар Заявка 7 4 2 1 16 - 8 14
6. Ахмат Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
7. Сочи Заявка 7 3 4 0 12 - 8 13
8. Спартак Москва Заявка 7 3 3 1 10 - 7 12
9. Арсенал Тула Заявка 8 3 3 2 12 - 10 12
10. Ростов Заявка 6 3 1 2 7 - 4 10
11. Урал Заявка 8 2 4 2 8 - 9 10
12. Рубин Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
13. Химки Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
14. Тамбов Заявка 8 2 1 5 5 - 8 7
15. Уфа Заявка 8 0 3 5 4 - 11 3
16. Ротор Заявка 8 0 1 7 2 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 8 5 2 1 15 - 9 17
2. ЦСКА Москва Заявка 7 5 1 1 11 - 3 16
3. Ростов Заявка 9 5 1 3 11 - 11 16
4. Зенит Заявка 8 3 4 1 10 - 5 13
5. Рубин Заявка 7 4 0 3 11 - 11 12
6. Сочи Заявка 8 3 2 3 11 - 13 11
7. Ахмат Заявка 8 3 2 3 7 - 10 11
8. Динамо Москва Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
9. Локомотив Москва Заявка 7 2 2 3 7 - 10 8
10. Химки Заявка 8 2 2 4 10 - 16 8
11. Ротор Заявка 7 1 4 2 5 - 9 7
12. Краснодар Заявка 8 2 1 5 8 - 10 7
13. Урал Заявка 7 1 3 3 3 - 6 6
14. Тамбов Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
15. Уфа Заявка 7 1 1 5 5 - 18 4
16. Арсенал Тула Заявка 7 0 1 6 5 - 17 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - Динамо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 ноября 2020, осталось 2 дня 16 часов 36 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 54
    Ростов 35.2% (19)
    X 44.4% (24)
    Динамо Москва 20.4% (11)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ростов
    Ничья
    Динамо Москва
    3.00
    3.24
    2.65
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.85 3.15 2.60
    Бонус: 5 000 ₽ 2.95 3.10 2.65
    Бонус: 5 000 ₽ 3.00 3.24 2.61
      2.98 3.16 2.59

    Самый высокий коэффициент на матч «Ростов» – «Динамо Москва» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ростов» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Динамо Москва» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ростов» – «Динамо Москва», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    7.60 1.07 5.90 1.13 2.65 1.48 2.02 1.84 1.74 2.17 1.58 2.48 1.25 3.90 1.19 4.70 1.05 8.30 1.04 9.10 0.00 16.00
    7.80 1.09 6.20 1.13 2.66 1.49 2.01 1.82 1.60 2.49 1.26 3.94 1.19 4.75 1.06 9.20 1.05 10.25 1.00 20.00
    2.74 1.47 2.38 1.61 2.02 1.84 1.72 2.17 1.55 2.50 1.18 5.00
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.60 2.35 1.29 3.55 1.07 8.50
    2.53 1.52 1.64 2.26 1.31 3.45 1.07 8.20 1.05 9.70
    2.52 1.55 2.07 1.81 1.59 2.41 1.39 3.10
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.10 1.69 1.48 2.55 1.16 4.90
    3.15 1.36 2.09 1.74 1.49 2.62 1.16 5.20 1.11 6.50

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.06 1.77
    Букмекер Да Нет
    5.80 1.14
    Букмекер Да Нет
    4.10 1.22
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    Прогнозы на матч Ростов - Динамо Москва

    Исход игры
    Ростов
    35.2% (19)
    Ничья
    44.4% (24)
    Динамо Москва
    20.4% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.18% (21)
    Меньше
    58.82% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    80.39% (41)
    Нет
    19.61% (10)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.9% (21)
    2:1 Ростов
    18.5% (10)
    1:2 Динамо Москва
    11.1% (6)
    1:0 Ростов
    9.3% (5)
    2:2 Ничья
    3.7% (2)
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