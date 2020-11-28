  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
Боруссия М
2:1
Перерыв

Стадион:
Шальке 04
0'
1:0
15' Гол
Нойхаус Флориан
1:1
20' Гол
Раман Бенито
26' Желтая карточка
Лазаро Валентино
34' Желтая карточка
Людевиг Килиан
2:1
36' Гол
Вендт Оскар
1
Зоммер
Янн
19
Лазаро
Валентино
28
Гинтер
Маттиас
24
Янчке
Тони
17
Вендт
Оскар
8
Закария
Денис
32
Нойхаус
Флориан
7
Херрман
Патрик
36
Эмболо
Брель
10
Тюрам
Маркус
14
Плеа
Алассан
23
Рённов
Фредерик
33
Тиау
Малик
4
Кабак
Озан
5
Настасич
Матия
2
Людевиг
Килиан
6
Маскарель
Омар
22
Скрибски
Стивен
7
Ют
Марк
8
Сердар
Суат
43
Matthew
Hoppe
9
Раман
Бенито
Боруссия М
4-2-3-1
Шальке 04
3-3-2-2

Ход матча

15'
Нойхаус Флориан
1:0
20'
1:1
Раман Бенито
(Ют Марк)
26'
Лазаро Валентино
 
34'
 
Людевиг Килиан
36'
Вендт Оскар
(Нойхаус Флориан)
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Штиндль Ларс 4 (2) 0.44
2. Хофманн Йонас 2 (2) 0.22
3. Нойхаус Флориан 2 0.22
4. Вендт Оскар 1 0.11
5. Лайнер Штефан 1 0.11
6. Плеа Алассан 1 0.11
7. Гинтер Маттиас 1 0.11
8. Лазаро Валентино 1 0.11
9. Тюрам Маркус 1 0.11
10. Вольф Ханнес 1 0.11
11. Херрман Патрик 0 0
Шальке 04
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ют Марк 2 0.22
2. Раман Бенито 1 0.11
3. Пасьенса Гонсало 1 0.11
4. Тиау Малик 1 0.11
5. Маскарель Омар 0 0
6. Арит Амин 0 0

Карточки

Боруссия М
# Игрок      
1. Бенсебаини Рами 3 0
2. Нойхаус Флориан 3 0
3. Херрман Патрик 2 0
4. Эмболо Брель 2 0
5. Тюрам Маркус 2 0
6. Вендт Оскар 1 0
7. Штиндль Ларс 1 0
8. Лайнер Штефан 1 0
9. Лазаро Валентино 1 0
Шальке 04
# Игрок      
1. Кабак Озан 3 1
2. Стамбули Бенжамен 2 0
3. Сане Салиф 2 0
4. Маскарель Омар 2 0
5. Пасьенса Гонсало 2 0
6. Ибишевич Ведад 1 0
7. Ют Марк 1 0
8. Настасич Матия 1 0
9. Скрибски Стивен 1 0
10. Бенталеб Набиль 1 0
11. Арит Амин 1 0
12. Людевиг Килиан 1 0
13. Бурджеллаб Нассим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Боруссия М 23.08% (3) 23.08% (3) 0 23.08% (3) 0 30.77% (4)
 Шальке 04 0 25% (1) 25% (1) 0 25% (1) 25% (1)

Предыдущие игры

Боруссия М Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Боруссия М 4:0 Шахтёр Донецк Боруссия М 1:1 Аугсбург Байер Л 4:3 Боруссия М Шахтёр Донецк 0:6 Боруссия М
Боруссия М 1:0 РБ Лейпциг Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Майнц 2:3 Боруссия М Интер Милан 2:2 Боруссия М Боруссия М 1:1 Вольфсбург Боруссия М 4:0 Фортуна Кёльн 1:3 Боруссия М Боруссия М 1:1 Унион Берлин Боруссия Д 3:0 Боруссия М Обернойланд 0:8 Боруссия М ВВВ-Венло 0:4 Боруссия М Боруссия М 0:2 Гройтер Фюрт Падерборн 0:2 Боруссия М Боруссия М 4:0 Дуйсбург Боруссия М 4:0 Ферль Боруссия М 2:1 Герта
Шальке 04 Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Шальке 04 0:2 Вольфсбург Майнц 2:2 Шальке 04 Швайнфурт 1:4 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Штуттгарт
Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Унион Берлин Шальке 04 5:1 Падерборн РБ Лейпциг 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:3 Вердер Бавария 8:0 Шальке 04 Шальке 04 3:0 Бохум Арис Салоники 0:1 Шальке 04 Шальке 04 1:3 Юрдинген Шальке 04 4:5 Ферль Шальке 04 5:1 Оснабрюк Фрайбург 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:4 Вольфсбург Айнтрахт Фр 2:1 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Байер Л Унион Берлин 1:1 Шальке 04

Последние игры между собой

Боруссия М: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Шальке 04: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Шальке 04 2:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:2 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:1 Шальке 04 Бундеслига
Шальке 04 1:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:1 Шальке 04 Бундеслига Боруссия М 2:2 Шальке 04 Лига Европы Шальке 04 1:1 Боруссия М Лига Европы Боруссия М 4:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 4:0 Боруссия М Бундеслига Шальке 04 2:1 Боруссия М Бундеслига Шальке 04 0:2 Боруссия М Кубок Боруссия М 3:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 4:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:1 Шальке 04 Бундеслига Боруссия М 0:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 3:0 Шальке 04 Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 9 7 1 1 31 - 13 22
2. РБ Лейпциг Заявка 9 6 2 1 18 - 6 20
3. Байер Л Заявка 8 5 3 0 16 - 9 18
4. Боруссия Д Заявка 9 6 0 3 21 - 9 18
5. Вольфсбург Заявка 9 4 5 0 14 - 8 17
6. Унион Берлин Заявка 9 4 4 1 21 - 11 16
7. Боруссия М 2:1 Заявка 9 4 3 2 15 - 14 15
8. Аугсбург Заявка 9 3 3 3 11 - 12 12
9. Айнтрахт Фр Заявка 9 2 6 1 14 - 16 12
10. Штуттгарт Заявка 9 2 5 2 17 - 15 11
11. Вердер Заявка 9 2 5 2 13 - 15 11
12. Хоффенхайм Заявка 8 2 2 4 14 - 15 8
13. Герта Заявка 8 2 1 5 15 - 18 7
14. Фрайбург Заявка 9 1 4 4 10 - 20 7
15. Кёльн Заявка 9 1 3 5 10 - 15 6
16. Майнц Заявка 8 1 1 6 10 - 21 4
17. Арминия Заявка 9 1 1 7 6 - 19 4
18. Шальке 04 1:2 Заявка 9 0 3 6 6 - 26 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
2. Вольфсбург Заявка 5 3 2 0 9 - 5 11
3. Бавария Заявка 4 3 1 0 18 - 4 10
4. Боруссия Д Заявка 5 3 0 2 13 - 5 9
5. Боруссия М 2:1 Заявка 5 2 3 0 6 - 4 9
6. Унион Берлин Заявка 5 2 2 1 14 - 7 8
7. Байер Л Заявка 3 2 1 0 8 - 5 7
8. Аугсбург Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
9. Айнтрахт Фр Заявка 4 1 3 0 5 - 4 6
10. Вердер Заявка 4 1 2 1 4 - 6 5
11. Хоффенхайм Заявка 4 1 1 2 8 - 8 4
12. Арминия Заявка 4 1 0 3 3 - 8 3
13. Штуттгарт Заявка 5 0 3 2 7 - 10 3
14. Фрайбург Заявка 4 0 2 2 5 - 9 2
15. Шальке 04 1:2 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
16. Майнц Заявка 4 0 1 3 5 - 10 1
17. Герта Заявка 4 0 1 3 4 - 11 1
18. Кёльн Заявка 5 0 1 4 6 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 5 4 0 1 13 - 9 12
2. Байер Л Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
3. Боруссия Д Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
4. Штуттгарт Заявка 4 2 2 0 10 - 5 8
5. Унион Берлин Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
6. Герта Заявка 4 2 0 2 11 - 7 6
7. Боруссия М 2:1 Заявка 4 2 0 2 9 - 10 6
8. Вольфсбург Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
9. Вердер Заявка 5 1 3 1 9 - 9 6
10. Айнтрахт Фр Заявка 5 1 3 1 9 - 12 6
11. РБ Лейпциг Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
12. Кёльн Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
13. Аугсбург Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
14. Фрайбург Заявка 5 1 2 2 5 - 11 5
15. Хоффенхайм Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
16. Майнц Заявка 4 1 0 3 5 - 11 3
17. Арминия Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
18. Шальке 04 1:2 Заявка 5 0 1 4 3 - 19 1
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Borussia-Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 153
Боруссия М 92.2% (141)
X 4.6% (7)
Шальке 04 3.3% (5)
Все прогнозы
1.93 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Боруссия М
Ничья
Шальке 04
1.50
6.26
9.10
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.50 4.30 6.90
Бонус: 5 000 ₽ 1.23 6.00 13.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.36 5.75 9.10
  1.20 6.26 19.55

Самый высокий коэффициент на матч «Боруссия М» – «Шальке 04» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Боруссия М» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шальке 04» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Боруссия М» – «Шальке 04», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
20.00 0.00 12.50 1.01 5.10 1.14 4.30 1.24 2.55 1.52 2.12 1.72 7.20 1.09 1.79 2.10 5.10 1.16 3.70 1.27 2.00 1.80 1.48 2.63 1.30 3.50 1.10 6.80 1.08 7.77
17.25 1.01 15.75 1.02 5.55 1.15 4.55 1.21 2.68 1.53 2.06 1.78 1.66 2.25 1.36 3.18 1.28 3.75 1.12 6.45
4.94 1.19 2.79 1.47 2.30 1.66 2.04 1.84 1.77 2.12 1.60 2.42 5.47 1.17 2.45 1.59 2.08 1.80 2.60 1.53 2.09 1.79 1.81 2.07 1.53 2.61 1.40 3.08 1.32 3.54
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
3.50 1.30 2.40 1.53 1.63 2.28 1.25 4.00 1.95 1.85 1.28 3.60 1.15 5.30
3.95 1.25 2.68 1.47 1.69 2.17 1.28 3.68 1.18 4.80
3.28 1.36 2.70 1.50 2.11 1.78 1.67 2.28 1.47 2.78 1.31 3.60 1.62 2.38 1.37 3.23 1.12 6.66
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.92 1.87 1.42 2.85 1.27 3.70
5.40 1.15 3.95 1.25 2.08 1.75 1.55 2.45 1.33 3.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.84 1.97
Букмекер Да Нет
4.44 1.22
Букмекер Да Нет
3.30 1.37
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Боруссия М 2:1 Шальке 04 онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок



Прогнозы на матч Боруссия М 2:1 Шальке 04

Исход игры
Боруссия М
92.2% (141)
Ничья
4.6% (7)
Шальке 04
3.3% (5)
Тотал 2.5
Больше
53.64% (81)
Меньше
46.36% (70)
Обе команды забьют
Да
50.33% (76)
Нет
49.67% (75)
Популярный счёт
2:0 Боруссия М
35.3% (54)
2:1 Боруссия М
30.7% (47)
3:1 Боруссия М
8.5% (13)
1:0 Боруссия М
5.9% (9)
3:0 Боруссия М
5.2% (8)
1:1 Ничья
3.3% (5)
1:2 Шальке 04
2% (3)
4:2 Боруссия М
1.3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный