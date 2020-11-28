Боруссия М
2:1
Перерыв
Стадион: Боруссия Парк
Шальке 04
1:0
15' ГолНойхаус Флориан
1:1
20' ГолРаман Бенито
26' Желтая карточкаЛазаро Валентино
34' Желтая карточкаЛюдевиг Килиан
2:1
36' ГолВендт Оскар
24
Янчке
Тони
17
Вендт
Оскар
36
Эмболо
Брель
10
Тюрам
Маркус
14
Плеа
Алассан
33
Тиау
Малик
7
Ют
Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Янчке ТониЗащитник
-
17 Вендт ОскарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Эмболо БрельПолузащитник
-
10 Тюрам МаркусПолузащитник
-
14 Плеа АлассанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Эльведи НикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Бенеш ЛаслоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Вольф ХаннесПолузащитник
-
13 Штиндль ЛарсНападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Тиау МаликЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Ют МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Luca Schuler
-
Главный тренер: Баум Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
Ход матча
15'
1:0
20'
1:1
26'
34'
36'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
7 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 2
-
4 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Штиндль Ларс
|4 (2)
|0.44
|2.
|Хофманн Йонас
|2 (2)
|0.22
|3.
|Нойхаус Флориан
|2
|0.22
|4.
|Вендт Оскар
|1
|0.11
|5.
|Лайнер Штефан
|1
|0.11
|6.
|Плеа Алассан
|1
|0.11
|7.
|Гинтер Маттиас
|1
|0.11
|8.
|Лазаро Валентино
|1
|0.11
|9.
|Тюрам Маркус
|1
|0.11
|10.
|Вольф Ханнес
|1
|0.11
|11.
|Херрман Патрик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ют Марк
|2
|0.22
|2.
|Раман Бенито
|1
|0.11
|3.
|Пасьенса Гонсало
|1
|0.11
|4.
|Тиау Малик
|1
|0.11
|5.
|Маскарель Омар
|0
|0
|6.
|Арит Амин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бенсебаини Рами
|3
|0
|2.
|Нойхаус Флориан
|3
|0
|3.
|Херрман Патрик
|2
|0
|4.
|Эмболо Брель
|2
|0
|5.
|Тюрам Маркус
|2
|0
|6.
|Вендт Оскар
|1
|0
|7.
|Штиндль Ларс
|1
|0
|8.
|Лайнер Штефан
|1
|0
|9.
|Лазаро Валентино
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кабак Озан
|3
|1
|2.
|Стамбули Бенжамен
|2
|0
|3.
|Сане Салиф
|2
|0
|4.
|Маскарель Омар
|2
|0
|5.
|Пасьенса Гонсало
|2
|0
|6.
|Ибишевич Ведад
|1
|0
|7.
|Ют Марк
|1
|0
|8.
|Настасич Матия
|1
|0
|9.
|Скрибски Стивен
|1
|0
|10.
|Бенталеб Набиль
|1
|0
|11.
|Арит Амин
|1
|0
|12.
|Людевиг Килиан
|1
|0
|13.
|Бурджеллаб Нассим
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Боруссия М
|23.08% (3)
|23.08% (3)
|0
|23.08% (3)
|0
|30.77% (4)
|Шальке 04
|0
|25% (1)
|25% (1)
|0
|25% (1)
|25% (1)
Предыдущие игры
Боруссия М Последние 20 матчей: +12 =5 -3Боруссия М 4:0 Шахтёр Донецк Боруссия М 1:1 Аугсбург Байер Л 4:3 Боруссия М Шахтёр Донецк 0:6 Боруссия М
Боруссия М 1:0 РБ Лейпциг Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Майнц 2:3 Боруссия М Интер Милан 2:2 Боруссия М Боруссия М 1:1 Вольфсбург Боруссия М 4:0 Фортуна Кёльн 1:3 Боруссия М Боруссия М 1:1 Унион Берлин Боруссия Д 3:0 Боруссия М Обернойланд 0:8 Боруссия М ВВВ-Венло 0:4 Боруссия М Боруссия М 0:2 Гройтер Фюрт Падерборн 0:2 Боруссия М Боруссия М 4:0 Дуйсбург Боруссия М 4:0 Ферль Боруссия М 2:1 Герта
Шальке 04 Последние 20 матчей: +5 =5 -10Шальке 04 0:2 Вольфсбург Майнц 2:2 Шальке 04 Швайнфурт 1:4 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Штуттгарт
Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Унион Берлин Шальке 04 5:1 Падерборн РБ Лейпциг 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:3 Вердер Бавария 8:0 Шальке 04 Шальке 04 3:0 Бохум Арис Салоники 0:1 Шальке 04 Шальке 04 1:3 Юрдинген Шальке 04 4:5 Ферль Шальке 04 5:1 Оснабрюк Фрайбург 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:4 Вольфсбург Айнтрахт Фр 2:1 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Байер Л Унион Берлин 1:1 Шальке 04
Последние игры между собой
Боруссия М: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Шальке 04: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Шальке 04 1:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:1 Шальке 04 Бундеслига Боруссия М 2:2 Шальке 04 Лига Европы Шальке 04 1:1 Боруссия М Лига Европы Боруссия М 4:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 4:0 Боруссия М Бундеслига Шальке 04 2:1 Боруссия М Бундеслига Шальке 04 0:2 Боруссия М Кубок Боруссия М 3:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 4:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:1 Шальке 04 Бундеслига Боруссия М 0:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 3:0 Шальке 04 Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|31 - 13
|22
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 6
|20
|3.
|Байер Л
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|16 - 9
|18
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|21 - 9
|18
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|14 - 8
|17
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|21 - 11
|16
|7.
|Боруссия М
|2:1 Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 14
|15
|8.
|Аугсбург
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|14 - 16
|12
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|17 - 15
|11
|11.
|Вердер
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|13 - 15
|11
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|14 - 15
|8
|13.
|Герта
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|15 - 18
|7
|14.
|Фрайбург
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 20
|7
|15.
|Кёльн
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 15
|6
|16.
|Майнц
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|10 - 21
|4
|17.
|Арминия
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 19
|4
|18.
|Шальке 04
|1:2 Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 26
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 3
|15
|2.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 5
|11
|3.
|Бавария
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|18 - 4
|10
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|13 - 5
|9
|5.
|Боруссия М
|2:1 Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|14 - 7
|8
|7.
|Байер Л
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|8.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|10.
|Вердер
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 8
|4
|12.
|Арминия
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|7 - 10
|3
|14.
|Фрайбург
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 9
|2
|15.
|Шальке 04
|1:2 Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|16.
|Майнц
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 10
|1
|17.
|Герта
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 11
|1
|18.
|Кёльн
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|6 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 9
|12
|2.
|Байер Л
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|4.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 5
|8
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|6.
|Герта
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|11 - 7
|6
|7.
|Боруссия М
|2:1 Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 10
|6
|8.
|Вольфсбург
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|9.
|Вердер
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 9
|6
|10.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 12
|6
|11.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|12.
|Кёльн
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|14.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 11
|5
|15.
|Хоффенхайм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|16.
|Майнц
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 11
|3
|17.
|Арминия
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|18.
|Шальке 04
|1:2 Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 19
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Боруссия М» – «Шальке 04» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Боруссия М» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шальке 04» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Боруссия М» – «Шальке 04», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Боруссия М 2:1 Шальке 04
Исход игры
Боруссия М
92.2% (141)
Ничья
4.6% (7)
Шальке 04
3.3% (5)
Тотал 2.5
Больше
53.64% (81)
Меньше
46.36% (70)
Обе команды забьют
Да
50.33% (76)
Нет
49.67% (75)
Популярный счёт
2:0 Боруссия М
35.3% (54)
2:1 Боруссия М
30.7% (47)
3:1 Боруссия М
8.5% (13)
1:0 Боруссия М
5.9% (9)
3:0 Боруссия М
5.2% (8)
1:1 Ничья
3.3% (5)
1:2 Шальке 04
2% (3)
4:2 Боруссия М
1.3% (2)
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