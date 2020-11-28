РБ Лейпциг
0:0
Первый тайм: 7'
Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг)
Арминия
14
Адамс
Тайлер
44
Кампль
Кевин
25
Ольмо
Дани
10
Ябо
Рейнольд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Адамс ТайлерПолузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
-
25 Ольмо ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Вос ЙошаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ябо РейнольдПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Линнер ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Суку СебиоПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Кунце ФабианПолузащитник
-
36 Шипплок СвенНападающий
-
Главный тренер: Нойхаус Уве
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Поульсен Юссуф
|3
|0.33
|2.
|Анхелиньо Хосе
|3
|0.33
|3.
|Форсберг Эмиль
|2 (1)
|0.22
|4.
|Забитцер Марсель
|2 (2)
|0.22
|5.
|Хальстенберг Марсель
|1 (1)
|0.11
|6.
|Орбан Вилли
|1
|0.11
|7.
|Хайдара Амаду
|1
|0.11
|8.
|Юпамекано Део
|1
|0.11
|9.
|Конате Ибраима
|1
|0.11
|10.
|Ольмо Дани
|0
|0
|11.
|Нкунку Кристофер
|0
|0
|12.
|Мукиэле Норди
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Доан Рицу
|1
|0.11
|2.
|Шипплок Свен
|1
|0.11
|3.
|Эдмундссон Йохан
|1
|0.11
|4.
|Суку Себио
|1
|0.11
|5.
|Клос Фабиан
|0
|0
|6.
|Ортега Штефан
|0
|0
|7.
|Кордова Серхио
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Нкунку Кристофер
|2
|0
|2.
|Юпамекано Део
|2
|0
|3.
|Кампль Кевин
|1
|0
|4.
|Забитцер Марсель
|1
|0
|5.
|Орбан Вилли
|1
|0
|6.
|Поульсен Юссуф
|1
|0
|7.
|Сорлот Александр
|1
|0
|8.
|Клостерманн Лукас
|1
|0
|9.
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0
|10.
|Хи-Чан Хван
|1
|0
|11.
|Адамс Тайлер
|1
|0
|12.
|Ольмо Дани
|1
|0
|13.
|Хайдара Амаду
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Клос Фабиан
|2
|0
|2.
|Ван дер Хорн Майк
|2
|0
|3.
|Бруннер Седрик
|2
|0
|4.
|Де Медина Натан
|2
|0
|5.
|Шипплок Свен
|1
|0
|6.
|Суку Себио
|1
|0
|7.
|Лукоки Андерсон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|РБ Лейпциг
|13.33% (2)
|20% (3)
|20% (3)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|20% (3)
|Арминия
|0
|0
|0
|50% (2)
|0
|50% (2)
Предыдущие игры
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +11 =4 -5ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг Айнтрахт Фр 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург РБ Лейпциг 2:1 ПСЖ
Боруссия М 1:0 РБ Лейпциг Манчестер Юнайтед 5:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Герта РБ Лейпциг 2:0 Истанбул Башакшехир Аугсбург 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 4:0 Шальке 04 Байер Л 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Майнц Нюрнберг 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:3 ПСЖ РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Аугсбург 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Боруссия Д РБ Лейпциг 2:2 Фортуна Хоффенхайм 0:2 РБ Лейпциг
Арминия Последние 20 матчей: +6 =6 -8Арминия 1:2 Байер Л Унион Берлин 5:0 Арминия Арминия 0:2 Боруссия Д Вольфсбург 2:1 Арминия
Арминия 1:4 Бавария Бохум 1:1 Арминия Вердер 1:0 Арминия Арминия 1:0 Кёльн Айнтрахт Фр 1:1 Арминия Рот-Вайсс Эссен 1:0 Арминия Гронинген 1:1 Арминия Арминия 3:2 Дуйсбург Штуттгарт 2:0 Арминия Арминия 0:0 Фейеноорд Ферль 1:2 Арминия Арминия 1:1 Оснабрюк FC Preussen Espelkamp 0:5 Арминия Арминия 3:0 Хайденхайм Карлсруэ 3:3 Арминия Арминия 1:0 Дармштадт
Последние игры между собой
РБ Лейпциг: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Арминия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|0:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|28 - 12
|20
|2.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|9
|6
|1
|2
|20 - 7
|19
|3.
|Байер Л
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|16 - 9
|18
|4.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 5
|18
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|14 - 8
|17
|6.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|9
|4
|4
|1
|18 - 8
|16
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 13
|12
|8.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 11
|12
|9.
|Штуттгарт
|0:0 Заявка
|9
|2
|6
|1
|16 - 12
|12
|10.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|9
|2
|6
|1
|11 - 13
|12
|11.
|Вердер
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|13 - 15
|11
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|14 - 15
|8
|13.
|Герта
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|15 - 18
|7
|14.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 19
|7
|15.
|Арминия
|0:0 Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 17
|5
|16.
|Майнц
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|10 - 21
|4
|17.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|9
|0
|4
|5
|8 - 14
|4
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 24
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 2
|13
|2.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 5
|11
|3.
|Бавария
|0:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|18 - 4
|10
|4.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 3
|10
|5.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 4
|8
|6.
|Байер Л
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|7.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|8.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|10.
|Вердер
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 8
|4
|12.
|Штуттгарт
|0:0 Заявка
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|13.
|Арминия
|0:0 Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|14.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 9
|2
|15.
|Шальке 04
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|16.
|Майнц
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 10
|1
|17.
|Герта
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 11
|1
|18.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|5
|0
|1
|4
|6 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|2.
|Бавария
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 8
|10
|3.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|4.
|Штуттгарт
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 5
|8
|5.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|6.
|Герта
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|11 - 7
|6
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 10
|6
|8.
|Вольфсбург
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|9.
|Вердер
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 9
|6
|10.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 9
|6
|11.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|12.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|13.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 10
|5
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|15.
|Майнц
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 11
|3
|16.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|17.
|Арминия
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 17
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «РБ Лейпциг» – «Арминия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «РБ Лейпциг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Арминия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «РБ Лейпциг» – «Арминия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч РБ Лейпциг 0:0 Арминия
Исход игры
РБ Лейпциг
99.3% (149)
Ничья
0% (0)
Арминия
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
50.68% (75)
Меньше
49.32% (73)
Обе команды забьют
Да
29.05% (43)
Нет
70.95% (105)
Популярный счёт
2:0 РБ Лейпциг
44.7% (67)
3:0 РБ Лейпциг
18% (27)
3:1 РБ Лейпциг
16.7% (25)
2:1 РБ Лейпциг
10.7% (16)
1:0 РБ Лейпциг
4% (6)
4:0 РБ Лейпциг
2% (3)
4:1 РБ Лейпциг
1.3% (2)
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