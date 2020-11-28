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РБ Лейпциг
0:0
Первый тайм: 7'

Стадион:
Арминия
0' 7'
1
Гулачи
Петер
22
Мукиэле
Норди
4
Орбан
Вилли
5
Юпамекано
Део
23
Хальстенберг
Марсель
14
Адамс
Тайлер
44
Кампль
Кевин
25
Ольмо
Дани
20
Самарджич
Лазар
3
Анхелиньо
Хосе
19
Сорлот
Александр
1
Ортега
Штефан
27
Бруннер
Седрик
2
Пипер
Амос
6
Ван
дер
Хорн
Майк
23
Лукоки
Андерсон
20
Зойферт
Нильс
19
Притль
Мануэль
8
Доан
Рицу
30
Хартель
Марсель
10
Ябо
Рейнольд
9
Клос
Фабиан
РБ Лейпциг
4-2-3-1
Арминия
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Поульсен Юссуф 3 0.33
2. Анхелиньо Хосе 3 0.33
3. Форсберг Эмиль 2 (1) 0.22
4. Забитцер Марсель 2 (2) 0.22
5. Хальстенберг Марсель 1 (1) 0.11
6. Орбан Вилли 1 0.11
7. Хайдара Амаду 1 0.11
8. Юпамекано Део 1 0.11
9. Конате Ибраима 1 0.11
10. Ольмо Дани 0 0
11. Нкунку Кристофер 0 0
12. Мукиэле Норди 0 0
Арминия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Доан Рицу 1 0.11
2. Шипплок Свен 1 0.11
3. Эдмундссон Йохан 1 0.11
4. Суку Себио 1 0.11
5. Клос Фабиан 0 0
6. Ортега Штефан 0 0
7. Кордова Серхио 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
# Игрок      
1. Нкунку Кристофер 2 0
2. Юпамекано Део 2 0
3. Кампль Кевин 1 0
4. Забитцер Марсель 1 0
5. Орбан Вилли 1 0
6. Поульсен Юссуф 1 0
7. Сорлот Александр 1 0
8. Клостерманн Лукас 1 0
9. Хенрихс Бенджамин 1 0
10. Хи-Чан Хван 1 0
11. Адамс Тайлер 1 0
12. Ольмо Дани 1 0
13. Хайдара Амаду 1 0
Арминия
# Игрок      
1. Клос Фабиан 2 0
2. Ван дер Хорн Майк 2 0
3. Бруннер Седрик 2 0
4. Де Медина Натан 2 0
5. Шипплок Свен 1 0
6. Суку Себио 1 0
7. Лукоки Андерсон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 РБ Лейпциг 13.33% (2) 20% (3) 20% (3) 13.33% (2) 13.33% (2) 20% (3)
 Арминия 0 0 0 50% (2) 0 50% (2)

Предыдущие игры

РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +11 =4 -5
ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг Айнтрахт Фр 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург РБ Лейпциг 2:1 ПСЖ
Боруссия М 1:0 РБ Лейпциг Манчестер Юнайтед 5:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Герта РБ Лейпциг 2:0 Истанбул Башакшехир Аугсбург 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 4:0 Шальке 04 Байер Л 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Майнц Нюрнберг 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:3 ПСЖ РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Аугсбург 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Боруссия Д РБ Лейпциг 2:2 Фортуна Хоффенхайм 0:2 РБ Лейпциг
Арминия Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Арминия 1:2 Байер Л Унион Берлин 5:0 Арминия Арминия 0:2 Боруссия Д Вольфсбург 2:1 Арминия
Арминия 1:4 Бавария Бохум 1:1 Арминия Вердер 1:0 Арминия Арминия 1:0 Кёльн Айнтрахт Фр 1:1 Арминия Рот-Вайсс Эссен 1:0 Арминия Гронинген 1:1 Арминия Арминия 3:2 Дуйсбург Штуттгарт 2:0 Арминия Арминия 0:0 Фейеноорд Ферль 1:2 Арминия Арминия 1:1 Оснабрюк FC Preussen Espelkamp 0:5 Арминия Арминия 3:0 Хайденхайм Карлсруэ 3:3 Арминия Арминия 1:0 Дармштадт

Последние игры между собой

РБ Лейпциг: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Арминия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
РБ Лейпциг 1:1 Арминия Бундеслига 2 Арминия 0:1 РБ Лейпциг Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 9 6 2 1 28 - 12 20
2. Боруссия Д 0:0 Заявка 9 6 1 2 20 - 7 19
3. Байер Л Заявка 8 5 3 0 16 - 9 18
4. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 9 5 3 1 16 - 5 18
5. Вольфсбург Заявка 9 4 5 0 14 - 8 17
6. Унион Берлин 0:0 Заявка 9 4 4 1 18 - 8 16
7. Боруссия М Заявка 8 3 3 2 13 - 13 12
8. Аугсбург 0:0 Заявка 9 3 3 3 10 - 11 12
9. Штуттгарт 0:0 Заявка 9 2 6 1 16 - 12 12
10. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 9 2 6 1 11 - 13 12
11. Вердер Заявка 9 2 5 2 13 - 15 11
12. Хоффенхайм Заявка 8 2 2 4 14 - 15 8
13. Герта Заявка 8 2 1 5 15 - 18 7
14. Фрайбург 0:0 Заявка 9 1 4 4 9 - 19 7
15. Арминия 0:0 Заявка 9 1 2 6 5 - 17 5
16. Майнц Заявка 8 1 1 6 10 - 21 4
17. Кёльн 0:0 Заявка 9 0 4 5 8 - 14 4
18. Шальке 04 Заявка 8 0 3 5 5 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 5 4 1 0 12 - 2 13
2. Вольфсбург Заявка 5 3 2 0 9 - 5 11
3. Бавария 0:0 Заявка 4 3 1 0 18 - 4 10
4. Боруссия Д 0:0 Заявка 5 3 1 1 12 - 3 10
5. Унион Берлин 0:0 Заявка 5 2 2 1 11 - 4 8
6. Байер Л Заявка 3 2 1 0 8 - 5 7
7. Аугсбург 0:0 Заявка 5 2 1 2 5 - 6 7
8. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 4 1 3 0 5 - 4 6
9. Боруссия М Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
10. Вердер Заявка 4 1 2 1 4 - 6 5
11. Хоффенхайм Заявка 4 1 1 2 8 - 8 4
12. Штуттгарт 0:0 Заявка 5 0 4 1 6 - 7 4
13. Арминия 0:0 Заявка 4 1 0 3 3 - 8 3
14. Фрайбург 0:0 Заявка 4 0 2 2 5 - 9 2
15. Шальке 04 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
16. Майнц Заявка 4 0 1 3 5 - 10 1
17. Герта Заявка 4 0 1 3 4 - 11 1
18. Кёльн 0:0 Заявка 5 0 1 4 6 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
2. Бавария 0:0 Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
3. Боруссия Д 0:0 Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
4. Штуттгарт 0:0 Заявка 4 2 2 0 10 - 5 8
5. Унион Берлин 0:0 Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
6. Герта Заявка 4 2 0 2 11 - 7 6
7. Боруссия М Заявка 4 2 0 2 9 - 10 6
8. Вольфсбург Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
9. Вердер Заявка 5 1 3 1 9 - 9 6
10. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 5 1 3 1 6 - 9 6
11. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
12. Аугсбург 0:0 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
13. Фрайбург 0:0 Заявка 5 1 2 2 4 - 10 5
14. Хоффенхайм Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
15. Майнц Заявка 4 1 0 3 5 - 11 3
16. Кёльн 0:0 Заявка 4 0 3 1 2 - 3 3
17. Арминия 0:0 Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
18. Шальке 04 Заявка 4 0 1 3 2 - 17 1
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena Leipzig. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 150
РБ Лейпциг 99.3% (149)
X 0% (0)
Арминия 0.7% (1)
Все прогнозы
2.11 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
РБ Лейпциг
Ничья
Арминия
1.28
6.48
13.38
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.23 6.30 12.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.28 5.80 12.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.28 6.15 12.00
  1.25 6.48 13.38

Самый высокий коэффициент на матч «РБ Лейпциг» – «Арминия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «РБ Лейпциг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Арминия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «РБ Лейпциг» – «Арминия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
14.00 1.01 11.50 1.02 4.60 1.18 3.85 1.27 2.27 1.62 2.14 1.76 1.87 1.99 1.76 2.05 1.50 2.55 1.28 3.70 1.21 4.40 1.08 7.10 1.06 8.80 1.01 13.00 1.01 15.00
16.00 1.01 14.50 1.02 4.95 1.18 3.94 1.26 2.45 1.61 1.89 1.93 1.56 2.46 1.29 3.68 1.22 4.40 1.09 7.70 1.08 8.50 1.02 14.25
5.25 1.18 2.45 1.60 2.16 1.75 1.88 2.00 1.67 2.30 1.54 2.60 1.49 2.73 1.21 4.70 1.10 7.68
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.50 1.30 2.46 1.55 1.55 2.45 1.23 4.10 1.14 5.55
3.76 1.27 2.50 1.53 1.61 2.31 1.24 4.05 1.16 5.25
3.23 1.38 2.57 1.55 1.92 1.97 1.63 2.38 1.43 2.98
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 1.91 1.83 1.42 2.70 1.30 3.35
5.00 1.17 3.52 1.30 1.95 1.85 1.46 2.72 1.28 3.64

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.18 1.68
Букмекер Да Нет
5.30 1.15
Букмекер Да Нет
3.55 1.25
Где смотреть матч РБ Лейпциг 0:0 Арминия онлайн

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Прогнозы на матч РБ Лейпциг 0:0 Арминия

Исход игры
РБ Лейпциг
99.3% (149)
Ничья
0% (0)
Арминия
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
50.68% (75)
Меньше
49.32% (73)
Обе команды забьют
Да
29.05% (43)
Нет
70.95% (105)
Популярный счёт
2:0 РБ Лейпциг
44.7% (67)
3:0 РБ Лейпциг
18% (27)
3:1 РБ Лейпциг
16.7% (25)
2:1 РБ Лейпциг
10.7% (16)
1:0 РБ Лейпциг
4% (6)
4:0 РБ Лейпциг
2% (3)
4:1 РБ Лейпциг
1.3% (2)
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