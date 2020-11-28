Боруссия Д
Позже
Стадион: Сигнал Идуна Парк
Кёльн
24
Мёнье
Тома
23
Джан
Эмре
19
Брандт
Юлиан
11
Ройс
Марко
31
Вольф
Мариус
28
Скири
Эйе
18
Дуда
Ондрей
21
Эзкан
Салих
29
Тилманн
Ян
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Мёнье ТомаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Джан ЭмреПолузащитник
-
19 Брандт ЮлианПолузащитник
-
11 Ройс МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Хитц MapвинВратарь
-
26 Пищек ЛукашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Азар ТорганПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фавр Люсьен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Вольф МариусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Скири ЭйеПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Дуда ОндрейПолузащитник
-
21 Эзкан СалихПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Тилманн ЯнНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Хорн ЯннесЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гисдоль Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Холанн Эрлинг
|10 (1)
|1.25
|2.
|Хуммельс Матс
|3
|0.38
|3.
|Ройс Марко
|2
|0.25
|4.
|Геррейро Рафаэль
|1
|0.13
|5.
|Джованни Рейна
|1
|0.13
|6.
|Джан Эмре
|1
|0.13
|7.
|Аканджи Мануэль
|1
|0.13
|8.
|Пасслак Феликс
|1
|0.13
|9.
|Санчо Джедон
|0
|0
|10.
|Беллингхем Джуд
|0
|0
|11.
|Мёнье Тома
|0
|0
|12.
|Брандт Юлиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дрекслер Доминик
|2
|0.25
|2.
|Андерссон Себастьян
|2 (1)
|0.25
|3.
|Дуда Ондрей
|1
|0.13
|4.
|Скири Эйе
|1
|0.13
|5.
|Реджбекай Элвис
|1
|0.13
|6.
|Тилманн Ян
|0
|0
|7.
|Эхизибуэ Кингсли
|0
|0
|8.
|Борнаув Себастьян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Витсель Аксель
|2
|0
|2.
|Делани Томас
|2
|0
|3.
|Хуммельс Матс
|1
|0
|4.
|Джан Эмре
|1
|0
|5.
|Мёнье Тома
|1
|0
|6.
|Геррейро Рафаэль
|1
|0
|7.
|Аканджи Мануэль
|1
|0
|8.
|Холанн Эрлинг
|1
|0
|9.
|Джованни Рейна
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дуда Ондрей
|3
|0
|2.
|Эхизибуэ Кингсли
|3
|0
|3.
|Соренсен Фредерик
|2
|0
|4.
|Кцихос Рафаэль
|2
|0
|5.
|Вольф Мариус
|2
|0
|6.
|Хектор Йонас
|2
|0
|7.
|Реджбекай Элвис
|2
|0
|8.
|Скири Эйе
|1
|0
|9.
|Эзкан Салих
|1
|0
|10.
|Хорн Яннес
|1
|0
|11.
|Якобс Исмаил
|1
|0
|12.
|Борнаув Себастьян
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Боруссия Д
|0
|0
|15% (3)
|30% (6)
|25% (5)
|30% (6)
|Кёльн
|0
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|0
|42.86% (3)
Предыдущие игры
Боруссия Д Последние 20 матчей: +13 =1 -6Боруссия Д 3:0 Брюгге Герта 2:5 Боруссия Д Боруссия Д 2:3 Бавария Брюгге 0:3 Боруссия Д
Арминия 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Зенит Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Лацио 3:1 Боруссия Д Хоффенхайм 0:1 Боруссия Д Боруссия Д 4:0 Фрайбург Бавария 3:2 Боруссия Д Аугсбург 2:0 Боруссия Д Боруссия Д 3:0 Боруссия М Дуйсбург 0:5 Боруссия Д Боруссия Д 2:1 Спарта Роттердам Боруссия Д 1:3 Бохум Боруссия Д 1:1 Падерборн Фейеноорд 3:1 Боруссия Д Дуйсбург 1:5 Боруссия Д Аустрия Вена 2:11 Боруссия Д
Кёльн Последние 20 матчей: +9 =4 -7Кёльн 1:2 Унион Берлин Вердер 1:1 Кёльн Кёльн 1:2 Бавария Штуттгарт 1:1 Кёльн
Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр SC Borussia Lindenthal-Hohenlind 0:14 Кёльн Кёльн 1:3 Боруссия М Арминия 1:0 Кёльн Кёльн 2:3 Хоффенхайм Альтглинике 0:6 Кёльн Кёльн 0:3 Вольфсбург Унион Берлин 1:2 Кёльн Кёльн 2:0 Бохум Кёльн 2:1 Лоне Кёльн 2:1 Blau-Weiss Lohne Кёльн 5:0 Дойц Кёльн 5:0 SpVg Porz 1919 Кёльн 5:0 Порц Вердер 6:1 Кёльн Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр
Последние игры между собой
Боруссия Д: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 3
Кёльн: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 12
Боруссия Д 0:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 2:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 2:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 0:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 2:1 Боруссия Д Бундеслига Кёльн 1:0 Боруссия Д Товарищеские матчи Кёльн 1:6 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 5:0 Кёльн Бундеслига Боруссия Д 1:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:2 Боруссия Д Бундеслига Кёльн 2:3 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 1:0 Кёльн Бундеслига Боруссия Д 3:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:1 Боруссия Д Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|28 - 12
|19
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|20 - 7
|18
|3.
|Байер Л
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|16 - 9
|18
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 5
|17
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|14 - 8
|17
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|18 - 8
|15
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 13
|12
|8.
|Аугсбург
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|9.
|Штуттгарт
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|16 - 12
|11
|10.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|11 - 13
|11
|11.
|Вердер
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|13 - 15
|11
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|14 - 15
|8
|13.
|Герта
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|15 - 18
|7
|14.
|Фрайбург
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 19
|6
|15.
|Майнц
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|10 - 21
|4
|16.
|Арминия
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 17
|4
|17.
|Кёльн
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|8 - 14
|3
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 24
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|2.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 5
|11
|3.
|Бавария
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|18 - 4
|10
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|12 - 3
|9
|5.
|Байер Л
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|11 - 4
|7
|7.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|8.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|10.
|Вердер
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 8
|4
|12.
|Арминия
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|6 - 7
|3
|14.
|Шальке 04
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|15.
|Фрайбург
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 9
|2
|16.
|Майнц
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 10
|1
|17.
|Герта
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 11
|1
|18.
|Кёльн
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|6 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|3.
|Бавария
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 8
|9
|4.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 5
|8
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|6.
|Герта
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|11 - 7
|6
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 10
|6
|8.
|Вольфсбург
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|9.
|Вердер
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 9
|6
|10.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|12.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 9
|5
|13.
|Хоффенхайм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|14.
|Фрайбург
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 10
|4
|15.
|Майнц
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 11
|3
|16.
|Кёльн
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Арминия
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 17
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Боруссия Д» – «Кёльн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Боруссия Д» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кёльн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Боруссия Д» – «Кёльн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Боруссия Д - Кёльн
Исход игры
Боруссия Д
98.6% (146)
Ничья
0.7% (1)
Кёльн
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
59.59% (87)
Меньше
40.41% (59)
Обе команды забьют
Да
39.04% (57)
Нет
60.96% (89)
Популярный счёт
2:0 Боруссия Д
37.2% (55)
3:1 Боруссия Д
22.3% (33)
3:0 Боруссия Д
16.9% (25)
2:1 Боруссия Д
8.1% (12)
4:1 Боруссия Д
4.7% (7)
4:0 Боруссия Д
3.4% (5)
3:2 Боруссия Д
2% (3)
1:0 Боруссия Д
2% (3)
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