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Боруссия Д
 
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Стадион:
Кёльн

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Холанн Эрлинг 10 (1) 1.25
2. Хуммельс Матс 3 0.38
3. Ройс Марко 2 0.25
4. Геррейро Рафаэль 1 0.13
5. Джованни Рейна 1 0.13
6. Джан Эмре 1 0.13
7. Аканджи Мануэль 1 0.13
8. Пасслак Феликс 1 0.13
9. Санчо Джедон 0 0
10. Беллингхем Джуд 0 0
11. Мёнье Тома 0 0
12. Брандт Юлиан 0 0
Кёльн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дрекслер Доминик 2 0.25
2. Андерссон Себастьян 2 (1) 0.25
3. Дуда Ондрей 1 0.13
4. Скири Эйе 1 0.13
5. Реджбекай Элвис 1 0.13
6. Тилманн Ян 0 0
7. Эхизибуэ Кингсли 0 0
8. Борнаув Себастьян 0 0

Карточки

Боруссия Д
# Игрок      
1. Витсель Аксель 2 0
2. Делани Томас 2 0
3. Хуммельс Матс 1 0
4. Джан Эмре 1 0
5. Мёнье Тома 1 0
6. Геррейро Рафаэль 1 0
7. Аканджи Мануэль 1 0
8. Холанн Эрлинг 1 0
9. Джованни Рейна 1 0
Кёльн
# Игрок      
1. Дуда Ондрей 3 0
2. Эхизибуэ Кингсли 3 0
3. Соренсен Фредерик 2 0
4. Кцихос Рафаэль 2 0
5. Вольф Мариус 2 0
6. Хектор Йонас 2 0
7. Реджбекай Элвис 2 0
8. Скири Эйе 1 0
9. Эзкан Салих 1 0
10. Хорн Яннес 1 0
11. Якобс Исмаил 1 0
12. Борнаув Себастьян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Боруссия Д 0 0 15% (3) 30% (6) 25% (5) 30% (6)
 Кёльн 0 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 0 42.86% (3)

Предыдущие игры

Боруссия Д Последние 20 матчей: +13 =1 -6
Боруссия Д 3:0 Брюгге Герта 2:5 Боруссия Д Боруссия Д 2:3 Бавария Брюгге 0:3 Боруссия Д
Арминия 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Зенит Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Лацио 3:1 Боруссия Д Хоффенхайм 0:1 Боруссия Д Боруссия Д 4:0 Фрайбург Бавария 3:2 Боруссия Д Аугсбург 2:0 Боруссия Д Боруссия Д 3:0 Боруссия М Дуйсбург 0:5 Боруссия Д Боруссия Д 2:1 Спарта Роттердам Боруссия Д 1:3 Бохум Боруссия Д 1:1 Падерборн Фейеноорд 3:1 Боруссия Д Дуйсбург 1:5 Боруссия Д Аустрия Вена 2:11 Боруссия Д
Кёльн Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Кёльн 1:2 Унион Берлин Вердер 1:1 Кёльн Кёльн 1:2 Бавария Штуттгарт 1:1 Кёльн
Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр SC Borussia Lindenthal-Hohenlind 0:14 Кёльн Кёльн 1:3 Боруссия М Арминия 1:0 Кёльн Кёльн 2:3 Хоффенхайм Альтглинике 0:6 Кёльн Кёльн 0:3 Вольфсбург Унион Берлин 1:2 Кёльн Кёльн 2:0 Бохум Кёльн 2:1 Лоне Кёльн 2:1 Blau-Weiss Lohne Кёльн 5:0 Дойц Кёльн 5:0 SpVg Porz 1919 Кёльн 5:0 Порц Вердер 6:1 Кёльн Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр

Последние игры между собой

Боруссия Д: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 3
Кёльн: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 12
Боруссия Д 5:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:3 Боруссия Д Бундеслига Кёльн 2:3 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 5:0 Кёльн Бундеслига
Боруссия Д 0:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 2:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 2:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 0:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 2:1 Боруссия Д Бундеслига Кёльн 1:0 Боруссия Д Товарищеские матчи Кёльн 1:6 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 5:0 Кёльн Бундеслига Боруссия Д 1:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:2 Боруссия Д Бундеслига Кёльн 2:3 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 1:0 Кёльн Бундеслига Боруссия Д 3:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:1 Боруссия Д Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 8 6 1 1 28 - 12 19
2. Боруссия Д Заявка 8 6 0 2 20 - 7 18
3. Байер Л Заявка 8 5 3 0 16 - 9 18
4. РБ Лейпциг Заявка 8 5 2 1 16 - 5 17
5. Унион Берлин Заявка 8 4 3 1 18 - 8 15
6. Вольфсбург Заявка 8 3 5 0 9 - 5 14
7. Боруссия М Заявка 8 3 3 2 13 - 13 12
8. Аугсбург Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
9. Штуттгарт Заявка 8 2 5 1 16 - 12 11
10. Вердер Заявка 8 2 5 1 10 - 10 11
11. Айнтрахт Фр Заявка 8 2 5 1 11 - 13 11
12. Хоффенхайм Заявка 8 2 2 4 14 - 15 8
13. Герта Заявка 8 2 1 5 15 - 18 7
14. Фрайбург Заявка 8 1 3 4 9 - 19 6
15. Майнц Заявка 8 1 1 6 10 - 21 4
16. Арминия Заявка 8 1 1 6 5 - 17 4
17. Кёльн Заявка 8 0 3 5 8 - 14 3
18. Шальке 04 Заявка 8 0 3 5 5 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
2. Бавария Заявка 4 3 1 0 18 - 4 10
3. Боруссия Д Заявка 4 3 0 1 12 - 3 9
4. Вольфсбург Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
5. Байер Л Заявка 3 2 1 0 8 - 5 7
6. Унион Берлин Заявка 4 2 1 1 11 - 4 7
7. Аугсбург Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
8. Айнтрахт Фр Заявка 4 1 3 0 5 - 4 6
9. Боруссия М Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
10. Вердер Заявка 4 1 2 1 4 - 6 5
11. Хоффенхайм Заявка 4 1 1 2 8 - 8 4
12. Арминия Заявка 4 1 0 3 3 - 8 3
13. Штуттгарт Заявка 4 0 3 1 6 - 7 3
14. Шальке 04 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
15. Фрайбург Заявка 4 0 2 2 5 - 9 2
16. Майнц Заявка 4 0 1 3 5 - 10 1
17. Герта Заявка 4 0 1 3 4 - 11 1
18. Кёльн Заявка 5 0 1 4 6 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
2. Боруссия Д Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
3. Бавария Заявка 4 3 0 1 10 - 8 9
4. Штуттгарт Заявка 4 2 2 0 10 - 5 8
5. Унион Берлин Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
6. Герта Заявка 4 2 0 2 11 - 7 6
7. Боруссия М Заявка 4 2 0 2 9 - 10 6
8. Вердер Заявка 4 1 3 0 6 - 4 6
9. Вольфсбург Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
10. РБ Лейпциг Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
11. Аугсбург Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
12. Айнтрахт Фр Заявка 4 1 2 1 6 - 9 5
13. Хоффенхайм Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
14. Фрайбург Заявка 4 1 1 2 4 - 10 4
15. Майнц Заявка 4 1 0 3 5 - 11 3
16. Кёльн Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Арминия Заявка 4 0 1 3 2 - 9 1
18. Шальке 04 Заявка 4 0 1 3 2 - 17 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - Кёльн от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 ноября 2020, осталось 2 дня 15 часов 8 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Боруссия Д 95.8% (46)
    X 4.2% (2)
    Кёльн 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Боруссия Д
    Ничья
    Кёльн
    1.28
    7.00
    13.25
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.25 6.00 11.50
    Бонус: 5 000 ₽ 1.27 6.90 13.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.28 7.00 13.25
      1.23 6.77 13.07

    Самый высокий коэффициент на матч «Боруссия Д» – «Кёльн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Боруссия Д» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кёльн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Боруссия Д» – «Кёльн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    24.00 0.00 14.50 1.01 5.60 1.13 5.10 1.17 2.85 1.44 2.28 1.67 1.97 1.89 1.73 2.11 1.39 2.80 1.29 3.40 1.13 5.40 1.10 6.10 1.04 9.70
    6.10 1.13 5.10 1.18 2.83 1.44 2.25 1.66 1.79 2.14 1.44 2.83 1.32 3.45 1.15 5.60 1.12 6.30 1.04 11.25
    6.86 1.12 2.95 1.42 2.64 1.51 2.32 1.65 1.98 1.89 1.76 2.12 1.59 2.43 1.30 3.64 1.11 7.10
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.70 1.44 1.71 2.14 1.28 3.45
    4.20 1.23 2.77 1.44 1.73 2.14 1.32 3.38 1.21 4.40
    3.61 1.31 2.90 1.44 2.07 1.81 1.73 2.17 1.51 2.65
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    2.21 1.62 1.65 2.17 1.38 3.00
    5.75 1.14 4.25 1.22 2.17 1.69 1.63 2.28 1.38 3.04 1.16 5.30

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.94 1.87
    Букмекер Да Нет
    4.60 1.18
    Букмекер Да Нет
    3.40 1.33
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    Прогнозы на матч Боруссия Д - Кёльн

    Исход игры
    Боруссия Д
    95.8% (46)
    Ничья
    4.2% (2)
    Кёльн
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.17% (24)
    Меньше
    47.83% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    36.96% (17)
    Нет
    63.04% (29)
    Популярный счёт
    2:0 Боруссия Д
    41.7% (20)
    3:1 Боруссия Д
    18.8% (9)
    3:0 Боруссия Д
    16.7% (8)
    2:1 Боруссия Д
    6.3% (3)
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