Боруссия Д
Позже
Стадион: Сигнал Идуна Парк
Кёльн
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Холанн Эрлинг
|10 (1)
|1.25
|2.
|Хуммельс Матс
|3
|0.38
|3.
|Ройс Марко
|2
|0.25
|4.
|Геррейро Рафаэль
|1
|0.13
|5.
|Джованни Рейна
|1
|0.13
|6.
|Джан Эмре
|1
|0.13
|7.
|Аканджи Мануэль
|1
|0.13
|8.
|Пасслак Феликс
|1
|0.13
|9.
|Санчо Джедон
|0
|0
|10.
|Беллингхем Джуд
|0
|0
|11.
|Мёнье Тома
|0
|0
|12.
|Брандт Юлиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дрекслер Доминик
|2
|0.25
|2.
|Андерссон Себастьян
|2 (1)
|0.25
|3.
|Дуда Ондрей
|1
|0.13
|4.
|Скири Эйе
|1
|0.13
|5.
|Реджбекай Элвис
|1
|0.13
|6.
|Тилманн Ян
|0
|0
|7.
|Эхизибуэ Кингсли
|0
|0
|8.
|Борнаув Себастьян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Витсель Аксель
|2
|0
|2.
|Делани Томас
|2
|0
|3.
|Хуммельс Матс
|1
|0
|4.
|Джан Эмре
|1
|0
|5.
|Мёнье Тома
|1
|0
|6.
|Геррейро Рафаэль
|1
|0
|7.
|Аканджи Мануэль
|1
|0
|8.
|Холанн Эрлинг
|1
|0
|9.
|Джованни Рейна
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дуда Ондрей
|3
|0
|2.
|Эхизибуэ Кингсли
|3
|0
|3.
|Соренсен Фредерик
|2
|0
|4.
|Кцихос Рафаэль
|2
|0
|5.
|Вольф Мариус
|2
|0
|6.
|Хектор Йонас
|2
|0
|7.
|Реджбекай Элвис
|2
|0
|8.
|Скири Эйе
|1
|0
|9.
|Эзкан Салих
|1
|0
|10.
|Хорн Яннес
|1
|0
|11.
|Якобс Исмаил
|1
|0
|12.
|Борнаув Себастьян
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Боруссия Д
|0
|0
|15% (3)
|30% (6)
|25% (5)
|30% (6)
|Кёльн
|0
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|0
|42.86% (3)
Предыдущие игры
Боруссия Д Последние 20 матчей: +13 =1 -6Боруссия Д 3:0 Брюгге Герта 2:5 Боруссия Д Боруссия Д 2:3 Бавария Брюгге 0:3 Боруссия Д
Арминия 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Зенит Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Лацио 3:1 Боруссия Д Хоффенхайм 0:1 Боруссия Д Боруссия Д 4:0 Фрайбург Бавария 3:2 Боруссия Д Аугсбург 2:0 Боруссия Д Боруссия Д 3:0 Боруссия М Дуйсбург 0:5 Боруссия Д Боруссия Д 2:1 Спарта Роттердам Боруссия Д 1:3 Бохум Боруссия Д 1:1 Падерборн Фейеноорд 3:1 Боруссия Д Дуйсбург 1:5 Боруссия Д Аустрия Вена 2:11 Боруссия Д
Кёльн Последние 20 матчей: +9 =4 -7Кёльн 1:2 Унион Берлин Вердер 1:1 Кёльн Кёльн 1:2 Бавария Штуттгарт 1:1 Кёльн
Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр SC Borussia Lindenthal-Hohenlind 0:14 Кёльн Кёльн 1:3 Боруссия М Арминия 1:0 Кёльн Кёльн 2:3 Хоффенхайм Альтглинике 0:6 Кёльн Кёльн 0:3 Вольфсбург Унион Берлин 1:2 Кёльн Кёльн 2:0 Бохум Кёльн 2:1 Лоне Кёльн 2:1 Blau-Weiss Lohne Кёльн 5:0 Дойц Кёльн 5:0 SpVg Porz 1919 Кёльн 5:0 Порц Вердер 6:1 Кёльн Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр
Последние игры между собой
Боруссия Д: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 3
Кёльн: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 12
Боруссия Д 0:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 2:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 2:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 0:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 2:1 Боруссия Д Бундеслига Кёльн 1:0 Боруссия Д Товарищеские матчи Кёльн 1:6 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 5:0 Кёльн Бундеслига Боруссия Д 1:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:2 Боруссия Д Бундеслига Кёльн 2:3 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 1:0 Кёльн Бундеслига Боруссия Д 3:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:1 Боруссия Д Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|28 - 12
|19
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|20 - 7
|18
|3.
|Байер Л
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|16 - 9
|18
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 5
|17
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|18 - 8
|15
|6.
|Вольфсбург
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|9 - 5
|14
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 13
|12
|8.
|Аугсбург
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|9.
|Штуттгарт
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|16 - 12
|11
|10.
|Вердер
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|10 - 10
|11
|11.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|11 - 13
|11
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|14 - 15
|8
|13.
|Герта
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|15 - 18
|7
|14.
|Фрайбург
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 19
|6
|15.
|Майнц
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|10 - 21
|4
|16.
|Арминия
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 17
|4
|17.
|Кёльн
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|8 - 14
|3
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 24
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|2.
|Бавария
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|18 - 4
|10
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|12 - 3
|9
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|5.
|Байер Л
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|11 - 4
|7
|7.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|8.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|10.
|Вердер
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 8
|4
|12.
|Арминия
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|6 - 7
|3
|14.
|Шальке 04
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|15.
|Фрайбург
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 9
|2
|16.
|Майнц
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 10
|1
|17.
|Герта
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 11
|1
|18.
|Кёльн
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|6 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|3.
|Бавария
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 8
|9
|4.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 5
|8
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|6.
|Герта
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|11 - 7
|6
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 10
|6
|8.
|Вердер
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|9.
|Вольфсбург
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|10.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|12.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 9
|5
|13.
|Хоффенхайм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|14.
|Фрайбург
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 10
|4
|15.
|Майнц
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 11
|3
|16.
|Кёльн
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Арминия
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 17
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Боруссия Д» – «Кёльн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Боруссия Д» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кёльн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Боруссия Д» – «Кёльн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Боруссия Д - Кёльн
Исход игры
Боруссия Д
95.8% (46)
Ничья
4.2% (2)
Кёльн
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
52.17% (24)
Меньше
47.83% (22)
Обе команды забьют
Да
36.96% (17)
Нет
63.04% (29)
Популярный счёт
2:0 Боруссия Д
41.7% (20)
3:1 Боруссия Д
18.8% (9)
3:0 Боруссия Д
16.7% (8)
2:1 Боруссия Д
6.3% (3)
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