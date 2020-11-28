Динамо Киев
2:0
Конец матча
Стадион: Олимпийский (Киев)
Ворскла
3' Желтая карточкаПердута Игорь
1:0
14' ГолЦыганков Виктор
2:0
36' ГолВербич Беньямин
72' Желтая карточкаЧелядин Артём
76' Желтая карточкаСкляр Александр
82' Красная карточкаЗабарный Илья
87' Желтая карточкаЯворский Сергей
90' Красная карточкаКане Ибрахим
50
Кане
Ибрахим
28
Пуцлин
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
71 Бойко ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Гармаш ДенисПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Луческу Мирча
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
50 Кане ИбрахимПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Пуцлин ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
51 Исенко ПавелВратарь
- Защитник
-
42 Гаджук ИльяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Oleh Vlasov
-
Главный тренер: Максимов Юрий
Ход матча
14'
36'
72'
76'
82'
87'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Цыганков Виктор
|5 (1)
|0.45
|2.
|Вербич Беньямин
|3
|0.27
|3.
|Шапаренко Николай
|2
|0.18
|4.
|Супряга Владислав
|2
|0.18
|5.
|Буяльский Виталий
|1
|0.09
|6.
|Де Пена Карлос
|1
|0.09
|7.
|Гармаш Денис
|1
|0.09
|8.
|Родригес Жерсон
|1
|0.09
|9.
|Андриевский Александр
|1
|0.09
|10.
|Попов Денис II
|1
|0.09
|11.
|Караваев Александр
|0
|0
|12.
|Кедзёра Томаш
|0
|0
|13.
|Миколенко Виталий
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кулач Владислав
|5
|0.45
|2.
|Степанюк Руслан
|3
|0.27
|3.
|Скляр Александр
|2
|0.18
|4.
|Пуцлин Давид
|2
|0.18
|5.
|Кане Ибрахим
|2 (1)
|0.18
|6.
|Щербак Дмитрий
|1
|0.09
|7.
|Яворский Сергей
|1
|0.09
|8.
|Пердута Игорь
|0
|0
|9.
|Васин Денис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Забарный Илья
|3
|1
|2.
|Сидорчук Сергей
|2
|1
|3.
|Кедзёра Томаш
|3
|0
|4.
|Шапаренко Николай
|1
|1
|5.
|Де Пена Карлос
|2
|0
|6.
|Попов Денис II
|2
|0
|7.
|Гармаш Денис
|1
|0
|8.
|Буяльский Виталий
|1
|0
|9.
|Андриевский Александр
|1
|0
|10.
|Вербич Беньямин
|1
|0
|11.
|Родригес Жерсон
|1
|0
|12.
|Супряга Владислав
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кане Ибрахим
|3
|2
|2.
|Скляр Александр
|4
|1
|3.
|Пуцлин Давид
|5
|0
|4.
|Кулач Владислав
|4
|0
|5.
|Ребенок Павел
|2
|1
|6.
|Ндиайе Пап-Альюн II
|2
|1
|7.
|Якубу Наджиб
|2
|1
|8.
|Чеснаков Владимир
|3
|0
|9.
|Пердута Игорь
|3
|0
|10.
|Яворский Сергей
|1
|0
|11.
|Степанюк Руслан
|1
|0
|12.
|Пешич Иван
|1
|0
|13.
|Щербак Дмитрий
|1
|0
|14.
|Ризнык Дмитрий
|1
|0
|15.
|Челядин Артём
|1
|0
|16.
|Кравчук Даниил
|1
|0
|17.
|Семилет Даниил
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Динамо Киев
|18.75% (3)
|6.25% (1)
|18.75% (3)
|18.75% (3)
|6.25% (1)
|31.25% (5)
|Ворскла
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|31.25% (5)
|18.75% (3)
|25% (4)
|0
Предыдущие игры
Динамо Киев Последние 20 матчей: +13 =3 -4Динамо Киев 0:4 Барселона Ингулец 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 0:3 Шахтёр Донецк Барселона 2:1 Динамо Киев
Днепр-1 1:2 Динамо Киев Ференцварош 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:0 Александрия Динамо Киев 0:2 Ювентус Рух Львов 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Заря Динамо Киев 3:0 Гент Минай 0:4 Динамо Киев Гент 1:2 Динамо Киев Динамо Киев 3:1 Львов Динамо Киев 2:0 АЗ Алкмаар Динамо Киев 0:0 Десна Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев Олимпик Донецк 1:4 Динамо Киев Динамо Киев 5:1 Полесье Динамо Киев 3:0 Верес
Ворскла Последние 20 матчей: +7 =8 -5Ворскла 3:0 Колос Ковалёвка Заря 0:0 Ворскла Львов 1:0 Ворскла Шахтёр Донецк 1:1 Ворскла
Олимпик Донецк 0:1 Ворскла Днепр-1 2:2 Ворскла Ворскла 0:0 Мариуполь Александрия 0:2 Ворскла Ворскла 2:0 Ингулец Ворскла 2:4 Минай Ворскла 5:2 Рух Львов Днепр-1 3:0 Ворскла Ворскла 1:2 Мариуполь Динамо Киев 1:1 Ворскла Львов 2:2 Ворскла Ворскла 0:0 Олимпик Донецк Мариуполь 1:1 Ворскла Ворскла 2:0 Днепр-1 Мариуполь 1:1 Ворскла Ворскла 1:1 Львов
Последние игры между собой
Динамо Киев: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Ворскла: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Динамо Киев 1:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 4:0 Ворскла Премьер-лига Динамо Киев 2:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 0:0 Динамо Киев Премьер-лига Ворскла 2:2 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 0:2 Ворскла Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 0:4 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:1 Ворскла Разное Ворскла 0:3 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Ворскла Премьер-лига Динамо Киев 2:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 2:2 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:0 Динамо Киев Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|2:0 Заявка
|11
|8
|2
|1
|21 - 7
|26
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|24 - 10
|20
|3.
|Ворскла
|0:2 Заявка
|11
|5
|4
|2
|16 - 8
|19
|4.
|Десна
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|14 - 10
|16
|5.
|Мариуполь
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 15
|16
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 12
|15
|7.
|Александрия
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 15
|15
|8.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 16
|13
|9.
|Заря
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|15 - 9
|11
|10.
|Минай
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 14
|9
|11.
|Днепр-1
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|14 - 20
|8
|12.
|Львов
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|6 - 24
|7
|13.
|Ингулец
|Заявка
|10
|0
|7
|3
|10 - 15
|7
|14.
|Рух Львов
|Заявка
|11
|0
|6
|5
|7 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|16 - 5
|14
|2.
|Александрия
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 9
|14
|3.
|Динамо Киев
|2:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|4.
|Ворскла
|0:2 Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 2
|10
|5.
|Десна
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|7.
|Минай
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 7
|7
|8.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 12
|7
|9.
|Заря
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 4
|6
|10.
|Ингулец
|Заявка
|6
|0
|5
|1
|5 - 7
|5
|11.
|Днепр-1
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|12.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 7
|4
|13.
|Львов
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 11
|3
|14.
|Мариуполь
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мариуполь
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 15
|16
|2.
|Динамо Киев
|2:0 Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 2
|15
|3.
|Ворскла
|0:2 Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|4.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|5.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|6.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|8 - 5
|6
|7.
|Десна
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|8.
|Заря
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|8 - 5
|5
|9.
|Днепр-1
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|10.
|Львов
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 13
|4
|11.
|Ингулец
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|12.
|Минай
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|13.
|Рух Львов
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|14.
|Александрия
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Динамо Киев» – «Ворскла» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Динамо Киев» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ворскла» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Динамо Киев» – «Ворскла», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Динамо Киев 2:0 Ворскла
Исход игры
Динамо Киев
93.4% (141)
Ничья
5.3% (8)
Ворскла
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
40.54% (60)
Меньше
59.46% (88)
Обе команды забьют
Да
39.19% (58)
Нет
60.81% (90)
Популярный счёт
2:0 Динамо Киев
33.8% (51)
2:1 Динамо Киев
29.1% (44)
1:0 Динамо Киев
20.5% (31)
3:1 Динамо Киев
5.3% (8)
3:0 Динамо Киев
4% (6)
1:1 Ничья
3.3% (5)
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