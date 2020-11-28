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  3. Украина
Динамо Киев
2:0
Конец матча

Стадион:
Ворскла
0'
3' Желтая карточка
Пердута Игорь
1:0
14' Гол
Цыганков Виктор
2:0
36' Гол
Вербич Беньямин
72' Желтая карточка
Челядин Артём
76' Желтая карточка
Скляр Александр
82' Красная карточка
Забарный Илья
87' Желтая карточка
Яворский Сергей
90' Красная карточка
Кане Ибрахим
90'+4
1
Бущан
Георгий
94
Кедзёра
Томаш
4
Попов
Денис
II
25
Забарный
Илья
16
Миколенко
Виталий
18
Андриевский
Александр
10
Шапаренко
Николай
15
Цыганков
Виктор
8
Шепелев
Владимир
14
Де
Пена
Карлос
7
Вербич
Беньямин
21
Ткаченко
Александр
4
Пердута
Игорь
13
Яворский
Сергей
92
Ндиайе
Пап-Альюн
II
82
Ребенок
Павел
50
Кане
Ибрахим
6
Скляр
Александр
28
Пуцлин
Давид
5
Якубу
Наджиб
11
Степанюк
Руслан
99
Щербак
Дмитрий
Динамо Киев
Ворскла

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Киев
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цыганков Виктор 5 (1) 0.45
2. Вербич Беньямин 3 0.27
3. Шапаренко Николай 2 0.18
4. Супряга Владислав 2 0.18
5. Буяльский Виталий 1 0.09
6. Де Пена Карлос 1 0.09
7. Гармаш Денис 1 0.09
8. Родригес Жерсон 1 0.09
9. Андриевский Александр 1 0.09
10. Попов Денис II 1 0.09
11. Караваев Александр 0 0
12. Кедзёра Томаш 0 0
13. Миколенко Виталий 0 0
Ворскла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кулач Владислав 5 0.45
2. Степанюк Руслан 3 0.27
3. Скляр Александр 2 0.18
4. Пуцлин Давид 2 0.18
5. Кане Ибрахим 2 (1) 0.18
6. Щербак Дмитрий 1 0.09
7. Яворский Сергей 1 0.09
8. Пердута Игорь 0 0
9. Васин Денис 0 0

Карточки

Динамо Киев
# Игрок      
1. Забарный Илья 3 1
2. Сидорчук Сергей 2 1
3. Кедзёра Томаш 3 0
4. Шапаренко Николай 1 1
5. Де Пена Карлос 2 0
6. Попов Денис II 2 0
7. Гармаш Денис 1 0
8. Буяльский Виталий 1 0
9. Андриевский Александр 1 0
10. Вербич Беньямин 1 0
11. Родригес Жерсон 1 0
12. Супряга Владислав 1 0
Ворскла
# Игрок      
1. Кане Ибрахим 3 2
2. Скляр Александр 4 1
3. Пуцлин Давид 5 0
4. Кулач Владислав 4 0
5. Ребенок Павел 2 1
6. Ндиайе Пап-Альюн II 2 1
7. Якубу Наджиб 2 1
8. Чеснаков Владимир 3 0
9. Пердута Игорь 3 0
10. Яворский Сергей 1 0
11. Степанюк Руслан 1 0
12. Пешич Иван 1 0
13. Щербак Дмитрий 1 0
14. Ризнык Дмитрий 1 0
15. Челядин Артём 1 0
16. Кравчук Даниил 1 0
17. Семилет Даниил 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Киев 18.75% (3) 6.25% (1) 18.75% (3) 18.75% (3) 6.25% (1) 31.25% (5)
 Ворскла 12.5% (2) 12.5% (2) 31.25% (5) 18.75% (3) 25% (4) 0

Предыдущие игры

Динамо Киев Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Динамо Киев 0:4 Барселона Ингулец 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 0:3 Шахтёр Донецк Барселона 2:1 Динамо Киев
Днепр-1 1:2 Динамо Киев Ференцварош 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:0 Александрия Динамо Киев 0:2 Ювентус Рух Львов 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Заря Динамо Киев 3:0 Гент Минай 0:4 Динамо Киев Гент 1:2 Динамо Киев Динамо Киев 3:1 Львов Динамо Киев 2:0 АЗ Алкмаар Динамо Киев 0:0 Десна Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев Олимпик Донецк 1:4 Динамо Киев Динамо Киев 5:1 Полесье Динамо Киев 3:0 Верес
Ворскла Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Ворскла 3:0 Колос Ковалёвка Заря 0:0 Ворскла Львов 1:0 Ворскла Шахтёр Донецк 1:1 Ворскла
Олимпик Донецк 0:1 Ворскла Днепр-1 2:2 Ворскла Ворскла 0:0 Мариуполь Александрия 0:2 Ворскла Ворскла 2:0 Ингулец Ворскла 2:4 Минай Ворскла 5:2 Рух Львов Днепр-1 3:0 Ворскла Ворскла 1:2 Мариуполь Динамо Киев 1:1 Ворскла Львов 2:2 Ворскла Ворскла 0:0 Олимпик Донецк Мариуполь 1:1 Ворскла Ворскла 2:0 Днепр-1 Мариуполь 1:1 Ворскла Ворскла 1:1 Львов

Последние игры между собой

Динамо Киев: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Ворскла: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Динамо Киев 1:1 Ворскла Кубок Динамо Киев 2:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 0:5 Динамо Киев Премьер-лига Ворскла 0:1 Динамо Киев Премьер-лига
Динамо Киев 1:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 4:0 Ворскла Премьер-лига Динамо Киев 2:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 0:0 Динамо Киев Премьер-лига Ворскла 2:2 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 0:2 Ворскла Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 0:4 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:1 Ворскла Разное Ворскла 0:3 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Ворскла Премьер-лига Динамо Киев 2:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 2:2 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:0 Динамо Киев Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев 2:0 Заявка 11 8 2 1 21 - 7 26
2. Шахтёр Донецк Заявка 10 5 5 0 24 - 10 20
3. Ворскла 0:2 Заявка 11 5 4 2 16 - 8 19
4. Десна Заявка 10 4 4 2 14 - 10 16
5. Мариуполь Заявка 11 4 4 3 13 - 15 16
6. Колос Ковалёвка Заявка 10 4 3 3 14 - 12 15
7. Александрия Заявка 11 4 3 4 18 - 15 15
8. Олимпик Донецк Заявка 9 4 1 4 15 - 16 13
9. Заря Заявка 9 2 5 2 15 - 9 11
10. Минай Заявка 9 2 3 4 7 - 14 9
11. Днепр-1 Заявка 10 2 2 6 14 - 20 8
12. Львов Заявка 10 2 1 7 6 - 24 7
13. Ингулец Заявка 10 0 7 3 10 - 15 7
14. Рух Львов Заявка 11 0 6 5 7 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 6 4 2 0 16 - 5 14
2. Александрия Заявка 7 4 2 1 15 - 9 14
3. Динамо Киев 2:0 Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
4. Ворскла 0:2 Заявка 4 3 1 0 10 - 2 10
5. Десна Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
6. Колос Ковалёвка Заявка 5 2 2 1 8 - 4 8
7. Минай Заявка 5 2 1 2 4 - 7 7
8. Олимпик Донецк Заявка 6 2 1 3 10 - 12 7
9. Заря Заявка 5 1 3 1 7 - 4 6
10. Ингулец Заявка 6 0 5 1 5 - 7 5
11. Днепр-1 Заявка 6 1 1 4 7 - 11 4
12. Рух Львов Заявка 6 0 4 2 4 - 7 4
13. Львов Заявка 4 1 0 3 3 - 11 3
14. Мариуполь Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мариуполь Заявка 11 4 4 3 13 - 15 16
2. Динамо Киев 2:0 Заявка 5 5 0 0 14 - 2 15
3. Ворскла 0:2 Заявка 7 2 3 2 6 - 6 9
4. Колос Ковалёвка Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
5. Олимпик Донецк Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
6. Шахтёр Донецк Заявка 4 1 3 0 8 - 5 6
7. Десна Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
8. Заря Заявка 4 1 2 1 8 - 5 5
9. Днепр-1 Заявка 4 1 1 2 7 - 9 4
10. Львов Заявка 6 1 1 4 3 - 13 4
11. Ингулец Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
12. Минай Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
13. Рух Львов Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
14. Александрия Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Вербич Беньямин бьет в цель!
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Де Пена Карлос бьет в цель!
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Цыганков Виктор бьет в цель!
  • Желтая карточка
    4'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    3'
    Пердута Игорь получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion NSK Olimpiyskiy, Kyiv. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 151
Динамо Киев 93.4% (141)
X 5.3% (8)
Ворскла 1.3% (2)
Все прогнозы
2.5 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.03 21.00 54.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.02 19.00 48.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.44 4.30 6.70
  1.18 6.10 19.05

Самый высокий коэффициент на матч «Динамо Киев» – «Ворскла» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Динамо Киев» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ворскла» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Динамо Киев» – «Ворскла», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.50 1.03 8.00 1.07 4.90 1.17 3.60 1.28 2.12 1.72 2.75 1.44 1.70 2.15 1.82 1.97 1.38 3.00 1.27 6.50 1.08 7.77 1.04 11.50 1.03 12.00 0.00 19.00
9.00 1.02 7.80 1.04 3.20 1.30 2.54 1.48 1.85 2.00 1.43 2.70 1.28 3.34 1.10 5.60 1.08 6.30 1.00 11.00
3.53 1.30 3.61 1.28 2.37 1.58 1.67 2.22 1.39 2.96 1.13 5.83 1.45 2.75 1.32 3.35 1.44 2.77 1.11 6.91
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.90 1.40 1.92 1.89 1.45 1.72 1.06 8.80 1.04 10.00
2.85 1.39 1.88 1.86 1.40 2.81
3.00 1.40 2.47 1.55 1.93 1.91 1.56 2.45 1.35 3.15 1.19 4.63
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
3.50 1.30 2.35 1.58 1.57 2.40 1.25 3.60
2.51 1.49 1.63 2.19 1.26 3.62

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.90 1.40
Букмекер Да Нет
6.80 1.10
Букмекер Да Нет
4.20 1.22
Где смотреть матч Динамо Киев 2:0 Ворскла онлайн

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Прогнозы на матч Динамо Киев 2:0 Ворскла

Исход игры
Динамо Киев
93.4% (141)
Ничья
5.3% (8)
Ворскла
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
40.54% (60)
Меньше
59.46% (88)
Обе команды забьют
Да
39.19% (58)
Нет
60.81% (90)
Популярный счёт
2:0 Динамо Киев
33.8% (51)
2:1 Динамо Киев
29.1% (44)
1:0 Динамо Киев
20.5% (31)
3:1 Динамо Киев
5.3% (8)
3:0 Динамо Киев
4% (6)
1:1 Ничья
3.3% (5)
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