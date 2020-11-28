3
Уайт
Бен
20
Марч
Соломон
18
Уэлбек
Данни
9
Мопе
Нил
- Основной состав
- Вратарь
-
3 Уайт БенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Марч СоломонПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Уэлбек ДанниНападающий
-
9 Мопе НилНападающий
- Запасные игроки
-
23 Стил ДжейсонВратарь
- Полузащитник
-
33 Бёрн ДэнПолузащитник
-
14 Лаллана АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Поттер Грэм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
76 Уильямс НекоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Жота ДиогуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Джонс КёртисПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Мане СадиоПолузащитник
-
27 Ориги ДивокНападающий
-
Главный тренер: Клопп Юрген
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
31 Владение мячом, % 69
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мопе Нил
|4 (2)
|0.4
|2.
|Марч Соломон
|2
|0.2
|3.
|Коннолли Аарон
|1
|0.1
|4.
|Троссар Леандро
|1
|0.1
|5.
|Лемпти Тарик
|1
|0.1
|6.
|Уэлбек Данни
|1
|0.1
|7.
|Биссума Ив
|1
|0.1
|8.
|Макаллистер Алексис
|1
|0.1
|9.
|Гросс Паскаль
|0
|0
|10.
|Лаллана Адам
|0
|0
|11.
|Джаханбакш Алиреза
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Салах Мохамед
|8 (4)
|0.8
|2.
|Мане Садио
|4
|0.4
|3.
|Жота Диогу
|4
|0.4
|4.
|Фирмино Роберто
|2
|0.2
|5.
|Робертсон Эндрю
|1
|0.1
|6.
|Ван Дейк Виргил
|1
|0.1
|7.
|Милнер Джеймс
|0
|0
|8.
|Шакири Джердан
|0
|0
|9.
|Александер-Арнольд Трент
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Биссума Ив
|3
|1
|2.
|Лемпти Тарик
|3
|1
|3.
|Данк Льюис
|1
|1
|4.
|Уэбстер Адам
|1
|0
|5.
|Бёрн Дэн
|1
|0
|6.
|Джаханбакш Алиреза
|1
|0
|7.
|Райан Мэтт
|1
|0
|8.
|Троссар Леандро
|1
|0
|9.
|Уайт Бен
|1
|0
|10.
|Альсате Стивен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мане Садио
|2
|0
|2.
|Фабиньо Энрике
|1
|0
|3.
|Матип Жоэль
|1
|0
|4.
|Фирмино Роберто
|1
|0
|5.
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|6.
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брайтон
|25% (3)
|0
|16.67% (2)
|25% (3)
|0
|33.33% (4)
|Ливерпуль
|15% (3)
|10% (2)
|30% (6)
|15% (3)
|10% (2)
|20% (4)
Предыдущие игры
Брайтон Последние 20 матчей: +5 =8 -7Астон Вилла 1:2 Брайтон Брайтон 0:0 Бёрнли Тоттенхэм 2:1 Брайтон Брайтон 1:1 Вест Бромвич
Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Эвертон 4:2 Брайтон Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед Престон Норт Энд 0:2 Брайтон Ньюкасл 0:3 Брайтон Брайтон 4:0 Портсмут Брайтон 1:3 Челси Брайтон 0:0 West Brom Брайтон 0:0 Вест Бромвич Брайтон 1:1 Челси Бёрнли 1:2 Брайтон Брайтон 0:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:1 Брайтон Брайтон 0:5 Манчестер Сити Брайтон 1:3 Ливерпуль
Ливерпуль Последние 20 матчей: +13 =3 -4Ливерпуль 0:2 Аталанта Ливерпуль 3:0 Лестер Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Аталанта 0:5 Ливерпуль
Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Ливерпуль 2:0 Митьюлланд Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед Аякс 0:1 Ливерпуль Эвертон 2:2 Ливерпуль Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал Линкольн Сити 2:7 Ливерпуль Челси 0:2 Ливерпуль Ливерпуль 4:3 Лидс Ливерпуль 7:2 Блэкпул Арсенал 1:1 Ливерпуль Ред Булл Зальцбург 2:2 Ливерпуль Ливерпуль 3:0 Штуттгарт Ньюкасл 1:3 Ливерпуль
Последние игры между собой
Брайтон: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 8
Ливерпуль: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|0:0 Заявка
|10
|6
|3
|1
|21 - 16
|21
|2.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 9
|20
|3.
|Лестер
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|18 - 12
|18
|4.
|Челси
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|22 - 10
|18
|5.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 13
|17
|6.
|Эвертон
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|19 - 16
|16
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|19 - 11
|15
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 10
|14
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|10.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 15
|14
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 14
|13
|12.
|Арсенал
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 10
|13
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 15
|13
|14.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 11
|12
|15.
|Лидс
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 17
|11
|16.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|10
|2
|4
|4
|13 - 15
|10
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 12
|5
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|9 - 18
|4
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 18
|3
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|4 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|0:0 Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 6
|15
|2.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|5.
|Челси
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|11 - 6
|7
|6.
|Эвертон
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|12 - 9
|7
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|8.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|9.
|Лестер
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|10.
|Арсенал
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|12 - 11
|6
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 11
|6
|13.
|Лидс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|14.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 5
|3
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|18.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|2.
|Лестер
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 6
|12
|3.
|Челси
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|4.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 4
|9
|6.
|Эвертон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|7.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|8.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|9.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|11.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|12.
|Арсенал
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|13.
|Лидс
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 5
|6
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|16.
|Ливерпуль
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 10
|6
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 9
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Брайтон» – «Ливерпуль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брайтон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ливерпуль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брайтон» – «Ливерпуль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Брайтон 0:0 Ливерпуль
Исход игры
Брайтон
0.7% (1)
Ничья
3.3% (5)
Ливерпуль
96.1% (147)
Тотал 2.5
Больше
67.33% (101)
Меньше
32.67% (49)
Обе команды забьют
Да
67.33% (101)
Нет
32.67% (49)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
43.1% (66)
0:2 Ливерпуль
21.6% (33)
1:3 Ливерпуль
17.6% (27)
0:1 Ливерпуль
8.5% (13)
2:2 Ничья
1.3% (2)
0:3 Ливерпуль
1.3% (2)
1:1 Ничья
1.3% (2)
1:4 Ливерпуль
1.3% (2)
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