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Брайтон
0:0
Первый тайм: 6'

Стадион:
Ливерпуль
0' 6'
1
Райан
Мэтт
3
Уайт
Бен
5
Данк
Льюис
4
Уэбстер
Адам
34
Вельтман
Йоел
13
Гросс
Паскаль
8
Биссума
Ив
20
Марч
Соломон
7
Коннолли
Аарон
18
Уэлбек
Данни
9
Мопе
Нил
1
Алиссон
Бекер
76
Уильямс
Неко
47
Филлипс
Натаниэль
3
Фабиньо
Энрике
26
Робертсон
Эндрю
7
Милнер
Джеймс
5
Вейналдум
Джорджиньо
18
Минамино
Такуми
9
Фирмино
Роберто
20
Жота
Диогу
11
Салах
Мохамед
Брайтон
3-4-1-2
Ливерпуль
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 31 Владение мячом, % 69

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мопе Нил 4 (2) 0.4
2. Марч Соломон 2 0.2
3. Коннолли Аарон 1 0.1
4. Троссар Леандро 1 0.1
5. Лемпти Тарик 1 0.1
6. Уэлбек Данни 1 0.1
7. Биссума Ив 1 0.1
8. Макаллистер Алексис 1 0.1
9. Гросс Паскаль 0 0
10. Лаллана Адам 0 0
11. Джаханбакш Алиреза 0 0
Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Салах Мохамед 8 (4) 0.8
2. Мане Садио 4 0.4
3. Жота Диогу 4 0.4
4. Фирмино Роберто 2 0.2
5. Робертсон Эндрю 1 0.1
6. Ван Дейк Виргил 1 0.1
7. Милнер Джеймс 0 0
8. Шакири Джердан 0 0
9. Александер-Арнольд Трент 0 0

Карточки

Брайтон
# Игрок      
1. Биссума Ив 3 1
2. Лемпти Тарик 3 1
3. Данк Льюис 1 1
4. Уэбстер Адам 1 0
5. Бёрн Дэн 1 0
6. Джаханбакш Алиреза 1 0
7. Райан Мэтт 1 0
8. Троссар Леандро 1 0
9. Уайт Бен 1 0
10. Альсате Стивен 1 0
Ливерпуль
# Игрок      
1. Мане Садио 2 0
2. Фабиньо Энрике 1 0
3. Матип Жоэль 1 0
4. Фирмино Роберто 1 0
5. Ван Дейк Виргил 1 0
6. Александер-Арнольд Трент 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брайтон 25% (3) 0 16.67% (2) 25% (3) 0 33.33% (4)
 Ливерпуль 15% (3) 10% (2) 30% (6) 15% (3) 10% (2) 20% (4)

Предыдущие игры

Брайтон Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Астон Вилла 1:2 Брайтон Брайтон 0:0 Бёрнли Тоттенхэм 2:1 Брайтон Брайтон 1:1 Вест Бромвич
Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Эвертон 4:2 Брайтон Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед Престон Норт Энд 0:2 Брайтон Ньюкасл 0:3 Брайтон Брайтон 4:0 Портсмут Брайтон 1:3 Челси Брайтон 0:0 West Brom Брайтон 0:0 Вест Бромвич Брайтон 1:1 Челси Бёрнли 1:2 Брайтон Брайтон 0:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:1 Брайтон Брайтон 0:5 Манчестер Сити Брайтон 1:3 Ливерпуль
Ливерпуль Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Ливерпуль 0:2 Аталанта Ливерпуль 3:0 Лестер Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Аталанта 0:5 Ливерпуль
Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Ливерпуль 2:0 Митьюлланд Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед Аякс 0:1 Ливерпуль Эвертон 2:2 Ливерпуль Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал Линкольн Сити 2:7 Ливерпуль Челси 0:2 Ливерпуль Ливерпуль 4:3 Лидс Ливерпуль 7:2 Блэкпул Арсенал 1:1 Ливерпуль Ред Булл Зальцбург 2:2 Ливерпуль Ливерпуль 3:0 Штуттгарт Ньюкасл 1:3 Ливерпуль

Последние игры между собой

Брайтон: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 8
Ливерпуль: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 0
Брайтон 1:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:1 Брайтон Премьер-лига Брайтон 0:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:0 Брайтон Премьер-лига
Ливерпуль 4:0 Брайтон Премьер-лига Брайтон 1:5 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 6:1 Брайтон Кубок Брайтон 1:2 Ливерпуль Кубок Carling
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль 0:0 Заявка 10 6 3 1 21 - 16 21
2. Тоттенхэм Заявка 9 6 2 1 21 - 9 20
3. Лестер Заявка 9 6 0 3 18 - 12 18
4. Челси Заявка 9 5 3 1 22 - 10 18
5. Саутгемптон Заявка 9 5 2 2 17 - 13 17
6. Эвертон Заявка 9 5 1 3 19 - 16 16
7. Астон Вилла Заявка 8 5 0 3 19 - 11 15
8. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 15 - 10 14
9. Вулверхэмптон Заявка 9 4 2 3 9 - 10 14
10. Ньюкасл Заявка 10 4 2 4 12 - 15 14
11. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 1 3 13 - 14 13
12. Арсенал Заявка 9 4 1 4 9 - 10 13
13. Кристал Пэлас Заявка 10 4 1 5 12 - 15 13
14. Манчестер Сити Заявка 8 3 3 2 10 - 11 12
15. Лидс Заявка 9 3 2 4 14 - 17 11
16. Брайтон 0:0 Заявка 10 2 4 4 13 - 15 10
17. Бёрнли Заявка 8 1 2 5 4 - 12 5
18. Фулхэм Заявка 9 1 1 7 9 - 18 4
19. Вест Бромвич Заявка 9 0 3 6 6 - 18 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 9 0 1 8 4 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль 0:0 Заявка 5 5 0 0 14 - 6 15
2. Саутгемптон Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
3. Тоттенхэм Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
4. Вулверхэмптон Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
5. Челси Заявка 4 2 1 1 11 - 6 7
6. Эвертон Заявка 4 2 1 1 12 - 9 7
7. Вест Хэм Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
8. Кристал Пэлас Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
9. Лестер Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
10. Арсенал Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
11. Астон Вилла Заявка 5 2 0 3 12 - 11 6
12. Ньюкасл Заявка 5 2 0 3 6 - 11 6
13. Лидс Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
14. Манчестер Сити Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
15. Манчестер Юнайтед Заявка 5 1 1 3 3 - 10 4
16. Бёрнли Заявка 4 1 0 3 1 - 5 3
17. Фулхэм Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
18. Брайтон 0:0 Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
19. Вест Бромвич Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 5 0 1 4 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
2. Лестер Заявка 5 4 0 1 13 - 6 12
3. Челси Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
4. Астон Вилла Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
5. Манчестер Юнайтед Заявка 3 3 0 0 10 - 4 9
6. Эвертон Заявка 5 3 0 2 7 - 7 9
7. Ньюкасл Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
8. Манчестер Сити Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
9. Саутгемптон Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
10. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
11. Брайтон 0:0 Заявка 5 2 1 2 9 - 8 7
12. Арсенал Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
13. Лидс Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
14. Вулверхэмптон Заявка 4 2 0 2 3 - 5 6
15. Кристал Пэлас Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
16. Ливерпуль 0:0 Заявка 5 1 3 1 7 - 10 6
17. Бёрнли Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
18. Фулхэм Заявка 4 0 1 3 4 - 7 1
19. Вест Бромвич Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0
  • Первый тайм
  • 9'
    Жота с двадцати метров пробил в Уайта.
  • Фол, нарушение
    8'
    Жота на чужой полови не поля сбил Вельтмана.
  • 7'
    Фабиньо в центре поля в аккуратном подкате остановил пробил Коннолли вперёд.
  • Опасный момент
    6'
    Салах получил передачу со своей половины поля и с линии штрафной площади в касание пробил немного левее ворот.
  • 5'
    Разыграли угловой удар гости. Подача к воротам нацеленной не вышла.
  • 4'
    Жота слева вышел к воротам и сделал передачу к воротам на Салаха, которую смог перехватить Марч.
  • Фол, нарушение
    3'
    Мопе на чужой половине поля при перехвате мяча подыграл рукой.
  • 2'
    "Брайтон" играет в синих футболках и белых трусах, "Ливерпуль" - в красной форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Фалмере"!
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The American Express Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.80 4.20 1.65
Бонус: 5 000 ₽ 4.60 3.95 1.72
Бонус: 5 000 ₽ 4.70 4.15 1.75
  4.92 4.33 1.69

Самый высокий коэффициент на матч «Брайтон» – «Ливерпуль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брайтон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ливерпуль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брайтон» – «Ливерпуль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
18.00 0.00 12.00 1.01 4.75 1.16 3.75 1.25 2.46 1.58 2.11 1.78 1.94 1.92 1.73 2.18 1.59 2.45 1.30 3.75 1.23 4.20 1.09 7.30 1.07 7.30 1.01 12.50 1.01 13.50
16.00 1.01 14.75 1.02 5.10 1.18 4.05 1.25 2.51 1.59 1.85 1.97 1.57 2.43 1.32 3.45 1.22 4.15 1.10 7.40
5.04 1.20 2.79 1.49 2.53 1.58 2.24 1.72 1.95 1.95 1.72 2.23 1.58 2.52 1.22 4.77
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.50 1.30 2.45 1.55 1.61 2.33 1.23 4.10
3.76 1.27 2.53 1.52 1.64 2.26 1.25 3.95 1.17 5.15
3.19 1.39 2.53 1.56 1.89 1.99 1.62 2.40 1.43 3.01
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.28 1.98 1.77 1.48 2.70 1.32 3.25
5.10 1.18 3.68 1.28 2.00 1.81 1.49 2.62 1.31 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.59 2.27
Букмекер Да Нет
3.90 1.24
Букмекер Да Нет
2.80 1.39
Где смотреть матч Брайтон 0:0 Ливерпуль онлайн

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Прогнозы на матч Брайтон 0:0 Ливерпуль

Исход игры
Брайтон
0.7% (1)
Ничья
3.3% (5)
Ливерпуль
96.1% (147)
Тотал 2.5
Больше
67.33% (101)
Меньше
32.67% (49)
Обе команды забьют
Да
67.33% (101)
Нет
32.67% (49)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
43.1% (66)
0:2 Ливерпуль
21.6% (33)
1:3 Ливерпуль
17.6% (27)
0:1 Ливерпуль
8.5% (13)
2:2 Ничья
1.3% (2)
0:3 Ливерпуль
1.3% (2)
1:1 Ничья
1.3% (2)
1:4 Ливерпуль
1.3% (2)
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