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Брайтон
 
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Стадион:
Ливерпуль

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мопе Нил 4 (2) 0.44
2. Марч Соломон 2 0.22
3. Коннолли Аарон 1 0.11
4. Троссар Леандро 1 0.11
5. Лемпти Тарик 1 0.11
6. Уэлбек Данни 1 0.11
7. Биссума Ив 1 0.11
8. Макаллистер Алексис 1 0.11
9. Гросс Паскаль 0 0
10. Лаллана Адам 0 0
11. Джаханбакш Алиреза 0 0
Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Салах Мохамед 8 (4) 0.89
2. Мане Садио 4 0.44
3. Жота Диогу 4 0.44
4. Фирмино Роберто 2 0.22
5. Робертсон Эндрю 1 0.11
6. Ван Дейк Виргил 1 0.11
7. Милнер Джеймс 0 0
8. Шакири Джердан 0 0
9. Александер-Арнольд Трент 0 0

Карточки

Брайтон
# Игрок      
1. Биссума Ив 3 1
2. Лемпти Тарик 3 1
3. Данк Льюис 1 1
4. Уэбстер Адам 1 0
5. Бёрн Дэн 1 0
6. Джаханбакш Алиреза 1 0
7. Райан Мэтт 1 0
8. Троссар Леандро 1 0
9. Уайт Бен 1 0
10. Альсате Стивен 1 0
Ливерпуль
# Игрок      
1. Мане Садио 2 0
2. Фабиньо Энрике 1 0
3. Матип Жоэль 1 0
4. Фирмино Роберто 1 0
5. Ван Дейк Виргил 1 0
6. Александер-Арнольд Трент 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брайтон 25% (3) 0 16.67% (2) 25% (3) 0 33.33% (4)
 Ливерпуль 15% (3) 10% (2) 30% (6) 15% (3) 10% (2) 20% (4)

Предыдущие игры

Брайтон Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Астон Вилла 1:2 Брайтон Брайтон 0:0 Бёрнли Тоттенхэм 2:1 Брайтон Брайтон 1:1 Вест Бромвич
Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Эвертон 4:2 Брайтон Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед Престон Норт Энд 0:2 Брайтон Ньюкасл 0:3 Брайтон Брайтон 4:0 Портсмут Брайтон 1:3 Челси Брайтон 0:0 West Brom Брайтон 0:0 Вест Бромвич Брайтон 1:1 Челси Бёрнли 1:2 Брайтон Брайтон 0:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:1 Брайтон Брайтон 0:5 Манчестер Сити Брайтон 1:3 Ливерпуль
Ливерпуль Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Ливерпуль 0:2 Аталанта Ливерпуль 3:0 Лестер Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Аталанта 0:5 Ливерпуль
Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Ливерпуль 2:0 Митьюлланд Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед Аякс 0:1 Ливерпуль Эвертон 2:2 Ливерпуль Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал Линкольн Сити 2:7 Ливерпуль Челси 0:2 Ливерпуль Ливерпуль 4:3 Лидс Ливерпуль 7:2 Блэкпул Арсенал 1:1 Ливерпуль Ред Булл Зальцбург 2:2 Ливерпуль Ливерпуль 3:0 Штуттгарт Ньюкасл 1:3 Ливерпуль

Последние игры между собой

Брайтон: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 8
Ливерпуль: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 0
Брайтон 1:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:1 Брайтон Премьер-лига Брайтон 0:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:0 Брайтон Премьер-лига
Ливерпуль 4:0 Брайтон Премьер-лига Брайтон 1:5 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 6:1 Брайтон Кубок Брайтон 1:2 Ливерпуль Кубок Carling
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 9 6 2 1 21 - 9 20
2. Ливерпуль Заявка 9 6 2 1 21 - 16 20
3. Лестер Заявка 9 6 0 3 18 - 12 18
4. Челси Заявка 9 5 3 1 22 - 10 18
5. Саутгемптон Заявка 9 5 2 2 17 - 13 17
6. Эвертон Заявка 9 5 1 3 19 - 16 16
7. Астон Вилла Заявка 8 5 0 3 19 - 11 15
8. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 15 - 10 14
9. Вулверхэмптон Заявка 9 4 2 3 9 - 10 14
10. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 1 3 13 - 14 13
11. Кристал Пэлас Заявка 9 4 1 4 12 - 13 13
12. Арсенал Заявка 9 4 1 4 9 - 10 13
13. Манчестер Сити Заявка 8 3 3 2 10 - 11 12
14. Лидс Заявка 9 3 2 4 14 - 17 11
15. Ньюкасл Заявка 9 3 2 4 10 - 15 11
16. Брайтон Заявка 9 2 3 4 13 - 15 9
17. Бёрнли Заявка 8 1 2 5 4 - 12 5
18. Фулхэм Заявка 9 1 1 7 9 - 18 4
19. Вест Бромвич Заявка 9 0 3 6 6 - 18 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 9 0 1 8 4 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 5 5 0 0 14 - 6 15
2. Саутгемптон Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
3. Тоттенхэм Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
4. Вулверхэмптон Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
5. Челси Заявка 4 2 1 1 11 - 6 7
6. Кристал Пэлас Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
7. Вест Хэм Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
8. Эвертон Заявка 4 2 1 1 12 - 9 7
9. Лестер Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
10. Арсенал Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
11. Астон Вилла Заявка 5 2 0 3 12 - 11 6
12. Ньюкасл Заявка 5 2 0 3 6 - 11 6
13. Лидс Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
14. Манчестер Сити Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
15. Манчестер Юнайтед Заявка 5 1 1 3 3 - 10 4
16. Бёрнли Заявка 4 1 0 3 1 - 5 3
17. Фулхэм Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
18. Брайтон Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
19. Вест Бромвич Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 5 0 1 4 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
2. Лестер Заявка 5 4 0 1 13 - 6 12
3. Челси Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
4. Астон Вилла Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
5. Манчестер Юнайтед Заявка 3 3 0 0 10 - 4 9
6. Эвертон Заявка 5 3 0 2 7 - 7 9
7. Саутгемптон Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
8. Манчестер Сити Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
9. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
10. Брайтон Заявка 5 2 1 2 9 - 8 7
11. Арсенал Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
12. Лидс Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
13. Вулверхэмптон Заявка 4 2 0 2 3 - 5 6
14. Кристал Пэлас Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
15. Ньюкасл Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
16. Ливерпуль Заявка 4 1 2 1 7 - 10 5
17. Бёрнли Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
18. Фулхэм Заявка 4 0 1 3 4 - 7 1
19. Вест Бромвич Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брайтон - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 ноября 2020, осталось 2 дня 13 часов 11 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 54
    Брайтон 0% (0)
    X 5.6% (3)
    Ливерпуль 94.4% (51)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Брайтон
    Ничья
    Ливерпуль
    5.57
    4.20
    1.65
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 5.50 3.95 1.62
    Бонус: 5 000 ₽ 5.30 3.95 1.58
    Бонус: 5 000 ₽ 5.55 4.20 1.63
      5.57 4.15 1.65

    Самый высокий коэффициент на матч «Брайтон» – «Ливерпуль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брайтон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ливерпуль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брайтон» – «Ливерпуль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    16.50 0.00 11.00 1.02 4.60 1.19 3.65 1.27 2.31 1.65 2.06 1.81 1.81 2.11 1.51 2.55 1.27 3.85 1.19 4.50 1.07 7.50 1.06 8.10 1.01 14.00 0.00 14.50
    14.75 1.02 13.50 1.03 4.75 1.19 3.75 1.28 2.38 1.65 1.83 2.00 1.52 2.57 1.27 3.84 1.21 4.55 1.08 8.10
    4.68 1.22 2.79 1.49 2.40 1.63 2.11 1.80 1.83 2.09 1.63 2.41 1.51 2.73 1.17 5.55
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.21 1.66 1.53 2.55 1.19 5.00
    3.60 1.29 2.40 1.57 1.60 2.34 1.22 4.25 1.15 5.45
    2.90 1.45 2.28 1.68 1.77 2.15 1.54 2.60 1.36 3.33
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.40 1.28 1.94 1.80 1.45 2.60 1.28 3.40
    4.85 1.18 3.45 1.31 1.91 1.89 1.44 2.79 1.28 3.68

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.65 2.21
    Букмекер Да Нет
    4.40 1.21
    Букмекер Да Нет
    2.95 1.41
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    Прогнозы на матч Брайтон - Ливерпуль

    Исход игры
    Брайтон
    0% (0)
    Ничья
    5.6% (3)
    Ливерпуль
    94.4% (51)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.63% (35)
    Меньше
    31.37% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    70.59% (36)
    Нет
    29.41% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    44.4% (24)
    0:2 Ливерпуль
    24.1% (13)
    1:3 Ливерпуль
    16.7% (9)
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