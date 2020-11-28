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Эвертон
 
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Стадион:
Лидс
1
Пикфорд
Джордан
22
Годфри
Бен
4
Холгейт
Мэйсон
5
Кин
Майкл
17
Айуоби
Алекс
16
Дукуре
Абдулай
6
Аллан
Маркес
26
Дэйвис
Том
19
Родригес
Хамес
9
Калверт-Льюин
Доминик
7
Ришарлисон
1
Меслье
Иллан
2
Эйлинг
Люк
5
Кох
Робин
6
Купер
Лиам
10
Алиоски
Эгзиян
23
Филлипс
Кэлвин
18
Рафинья
Диас
43
Клих
Матеуш
15
Даллас
Стюарт
22
Харрисон
Джек
9
Бэмфорд
Патрик
Эвертон
3-4-3
Лидс
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калверт-Льюин Доминик 10 1.11
2. Родригес Хамес 3 0.33
3. Кин Майкл 2 0.22
4. Ришарлисон 1 (1) 0.11
5. Дукуре Абдулай 1 0.11
6. Бернард Дуарте 1 0.11
7. Мина Йерри 1 0.11
8. Динь Люка 0 0
9. Коулмэн Шеймус 0 0
10. Сигурдссон Гильфи 0 0
11. Айуоби Алекс 0 0
Лидс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бэмфорд Патрик 7 0.78
2. Клих Матеуш 2 (1) 0.22
3. Кошта Элдер 2 0.22
4. Харрисон Джек 1 0.11
5. Морено Родриго 1 0.11
6. Даллас Стюарт 1 0.11
7. Филлипс Кэлвин 0 0

Карточки

Эвертон
# Игрок      
1. Дукуре Абдулай 3 0
2. Аллан Маркес 3 0
3. Ришарлисон 1 1
4. Динь Люка 0 1
5. Тосун Дженк 1 0
6. Родригес Хамес 1 0
7. Гомеш Андре 1 0
8. Бернард Дуарте 1 0
9. Мина Йерри 1 0
10. Холгейт Мэйсон 1 0
11. Калверт-Льюин Доминик 1 0
12. Нкунку Нильс 1 0
Лидс
# Игрок      
1. Клих Матеуш 3 0
2. Даллас Стюарт 3 0
3. Филлипс Кэлвин 3 0
4. Купер Лиам 2 0
5. Эйлинг Люк 1 0
6. Бэмфорд Патрик 1 0
7. Стрёйк Паскаль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эвертон 10.53% (2) 21.05% (4) 26.32% (5) 15.79% (3) 15.79% (3) 10.53% (2)
 Лидс 14.29% (2) 14.29% (2) 7.14% (1) 35.71% (5) 21.43% (3) 7.14% (1)

Предыдущие игры

Эвертон Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Фулхэм 2:3 Эвертон Эвертон 1:3 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 2:1 Эвертон Саутгемптон 2:0 Эвертон
Эвертон 2:2 Ливерпуль Эвертон 4:2 Брайтон Эвертон 4:1 Вест Хэм Кристал Пэлас 1:2 Эвертон Флитвуд Таун 2:5 Эвертон Эвертон 5:2 Вест Бромвич Эвертон 3:0 Сэлфорд Сити Тоттенхэм 0:1 Эвертон Эвертон 2:0 Престон Норт Энд Блэкпул 3:3 Эвертон Эвертон 1:3 Борнмут Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Эвертон 1:1 Астон Вилла Вулверхэмптон 3:0 Эвертон Эвертон 1:1 Саутгемптон Тоттенхэм 1:0 Эвертон
Лидс Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Лидс 0:0 Арсенал Кристал Пэлас 4:1 Лидс Лидс 1:4 Лестер Астон Вилла 0:3 Лидс
Лидс 0:1 Вулверхэмптон Лидс 1:1 Манчестер Сити Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс Лидс 4:3 Фулхэм Лидс 1:1 Халл Сити Ливерпуль 4:3 Лидс Лидс 4:0 Чарльтон Дерби 1:3 Лидс Лидс 1:0 Барнсли Суонси 0:1 Лидс Лидс 5:0 Сток Сити Блэкберн 1:3 Лидс Лидс 1:1 Лутон Таун Лидс 3:0 Фулхэм Кардифф Сити 2:0 Лидс Лидс 2:0 Хаддерсфилд Таун

Последние игры между собой

Эвертон: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Лидс: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Лидс 2:0 Эвертон Товарищеские матчи Лидс 2:1 Эвертон Кубок лиги
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 10 6 3 1 22 - 17 21
2. Тоттенхэм Заявка 9 6 2 1 21 - 9 20
3. Лестер Заявка 9 6 0 3 18 - 12 18
4. Челси Заявка 9 5 3 1 22 - 10 18
5. Саутгемптон Заявка 9 5 2 2 17 - 13 17
6. Эвертон Заявка 9 5 1 3 19 - 16 16
7. Астон Вилла Заявка 8 5 0 3 19 - 11 15
8. Манчестер Сити Заявка 9 4 3 2 15 - 11 15
9. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 15 - 10 14
10. Вулверхэмптон Заявка 9 4 2 3 9 - 10 14
11. Ньюкасл Заявка 10 4 2 4 12 - 15 14
12. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 1 3 13 - 14 13
13. Арсенал Заявка 9 4 1 4 9 - 10 13
14. Кристал Пэлас Заявка 10 4 1 5 12 - 15 13
15. Лидс Заявка 9 3 2 4 14 - 17 11
16. Брайтон Заявка 10 2 4 4 14 - 16 10
17. Бёрнли Заявка 9 1 2 6 4 - 17 5
18. Фулхэм Заявка 9 1 1 7 9 - 18 4
19. Вест Бромвич Заявка 9 0 3 6 6 - 18 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 9 0 1 8 4 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 5 5 0 0 14 - 6 15
2. Саутгемптон Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
3. Тоттенхэм Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
4. Вулверхэмптон Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
5. Челси Заявка 4 2 1 1 11 - 6 7
6. Эвертон Заявка 4 2 1 1 12 - 9 7
7. Вест Хэм Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
8. Манчестер Сити Заявка 4 2 1 1 9 - 6 7
9. Кристал Пэлас Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
10. Лестер Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
11. Арсенал Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
12. Астон Вилла Заявка 5 2 0 3 12 - 11 6
13. Ньюкасл Заявка 5 2 0 3 6 - 11 6
14. Лидс Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
15. Манчестер Юнайтед Заявка 5 1 1 3 3 - 10 4
16. Бёрнли Заявка 4 1 0 3 1 - 5 3
17. Фулхэм Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
18. Брайтон Заявка 5 0 3 2 5 - 8 3
19. Вест Бромвич Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 5 0 1 4 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
2. Лестер Заявка 5 4 0 1 13 - 6 12
3. Челси Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
4. Астон Вилла Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
5. Манчестер Юнайтед Заявка 3 3 0 0 10 - 4 9
6. Эвертон Заявка 5 3 0 2 7 - 7 9
7. Ньюкасл Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
8. Манчестер Сити Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
9. Саутгемптон Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
10. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
11. Брайтон Заявка 5 2 1 2 9 - 8 7
12. Арсенал Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
13. Лидс Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
14. Вулверхэмптон Заявка 4 2 0 2 3 - 5 6
15. Кристал Пэлас Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
16. Ливерпуль Заявка 5 1 3 1 8 - 11 6
17. Бёрнли Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
18. Фулхэм Заявка 4 0 1 3 4 - 7 1
19. Вест Бромвич Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эвертон - Лидс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 ноября 2020, осталось 29 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 151
    Эвертон 88.7% (134)
    X 8.6% (13)
    Лидс 2.6% (4)
    Все прогнозы
    3.33 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Эвертон
    Ничья
    Лидс
    2.39
    3.90
    3.10
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.20 3.70 3.05
    Бонус: 5 000 ₽ 2.39 3.90 2.95
    Бонус: 5 000 ₽ 2.29 3.76 3.10
      2.33 3.70 3.10

    Самый высокий коэффициент на матч «Эвертон» – «Лидс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эвертон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лидс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эвертон» – «Лидс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    18.00 1.03 12.50 1.01 4.90 1.15 4.20 1.23 2.06 1.76 2.46 1.53 2.18 1.73 1.89 1.93 1.72 2.20 1.63 2.37 1.33 3.35 1.25 4.00 1.10 6.40 1.08 7.00 1.01 12.00
    11.25 1.00 13.25 1.00 4.95 1.16 4.20 1.23 2.56 1.57 1.91 1.89 1.59 2.30 1.28 3.36 1.18 3.94 1.06 6.25 1.05 7.20
    5.19 1.19 2.81 1.49 2.45 1.61 2.18 1.75 1.93 1.98 1.71 2.25 1.58 2.52 1.22 4.63
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.44 1.55 1.60 2.33 1.23 4.20
    3.76 1.27 2.56 1.51 1.66 2.22 1.26 3.85 1.17 5.15
    3.09 1.41 2.45 1.60 1.86 2.03 1.60 2.45 1.41 3.08
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.45 1.30 2.01 1.75 1.50 2.48 1.33 3.15
    5.10 1.17 3.76 1.27 2.03 1.79 1.51 2.56 1.32 3.38

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.50 2.65
    Букмекер Да Нет
    3.65 1.28
    Букмекер Да Нет
    2.55 1.51
    Где смотреть матч Эвертон - Лидс онлайн

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    Прогнозы на матч Эвертон - Лидс

    Исход игры
    Эвертон
    88.7% (134)
    Ничья
    8.6% (13)
    Лидс
    2.6% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.15% (109)
    Меньше
    26.85% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    76.51% (114)
    Нет
    23.49% (35)
    Популярный счёт
    2:1 Эвертон
    54.3% (82)
    2:0 Эвертон
    10.6% (16)
    1:0 Эвертон
    10.6% (16)
    3:1 Эвертон
    6.6% (10)
    1:1 Ничья
    4.6% (7)
    3:2 Эвертон
    2.6% (4)
    2:2 Ничья
    2% (3)
    1:2 Лидс
    2% (3)
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