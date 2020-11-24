Эвертон
Позже
Стадион: Гудисон Парк
Лидс
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калверт-Льюин Доминик
|10
|1.11
|2.
|Родригес Хамес
|3
|0.33
|3.
|Кин Майкл
|2
|0.22
|4.
|Ришарлисон
|1 (1)
|0.11
|5.
|Дукуре Абдулай
|1
|0.11
|6.
|Бернард Дуарте
|1
|0.11
|7.
|Мина Йерри
|1
|0.11
|8.
|Динь Люка
|0
|0
|9.
|Коулмэн Шеймус
|0
|0
|10.
|Сигурдссон Гильфи
|0
|0
|11.
|Айуоби Алекс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бэмфорд Патрик
|7
|0.78
|2.
|Клих Матеуш
|2 (1)
|0.22
|3.
|Кошта Элдер
|2
|0.22
|4.
|Харрисон Джек
|1
|0.11
|5.
|Морено Родриго
|1
|0.11
|6.
|Даллас Стюарт
|1
|0.11
|7.
|Филлипс Кэлвин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дукуре Абдулай
|3
|0
|2.
|Аллан Маркес
|3
|0
|3.
|Ришарлисон
|1
|1
|4.
|Динь Люка
|0
|1
|5.
|Тосун Дженк
|1
|0
|6.
|Родригес Хамес
|1
|0
|7.
|Гомеш Андре
|1
|0
|8.
|Бернард Дуарте
|1
|0
|9.
|Мина Йерри
|1
|0
|10.
|Холгейт Мэйсон
|1
|0
|11.
|Калверт-Льюин Доминик
|1
|0
|12.
|Нкунку Нильс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Клих Матеуш
|3
|0
|2.
|Даллас Стюарт
|3
|0
|3.
|Филлипс Кэлвин
|3
|0
|4.
|Купер Лиам
|2
|0
|5.
|Эйлинг Люк
|1
|0
|6.
|Бэмфорд Патрик
|1
|0
|7.
|Стрёйк Паскаль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эвертон
|10.53% (2)
|21.05% (4)
|26.32% (5)
|15.79% (3)
|15.79% (3)
|10.53% (2)
|Лидс
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|35.71% (5)
|21.43% (3)
|7.14% (1)
Предыдущие игры
Эвертон Последние 20 матчей: +10 =4 -6Фулхэм 2:3 Эвертон Эвертон 1:3 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 2:1 Эвертон Саутгемптон 2:0 Эвертон
Эвертон 2:2 Ливерпуль Эвертон 4:2 Брайтон Эвертон 4:1 Вест Хэм Кристал Пэлас 1:2 Эвертон Флитвуд Таун 2:5 Эвертон Эвертон 5:2 Вест Бромвич Эвертон 3:0 Сэлфорд Сити Тоттенхэм 0:1 Эвертон Эвертон 2:0 Престон Норт Энд Блэкпул 3:3 Эвертон Эвертон 1:3 Борнмут Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Эвертон 1:1 Астон Вилла Вулверхэмптон 3:0 Эвертон Эвертон 1:1 Саутгемптон Тоттенхэм 1:0 Эвертон
Лидс Последние 20 матчей: +11 =3 -6Лидс 0:0 Арсенал Кристал Пэлас 4:1 Лидс Лидс 1:4 Лестер Астон Вилла 0:3 Лидс
Лидс 0:1 Вулверхэмптон Лидс 1:1 Манчестер Сити Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс Лидс 4:3 Фулхэм Лидс 1:1 Халл Сити Ливерпуль 4:3 Лидс Лидс 4:0 Чарльтон Дерби 1:3 Лидс Лидс 1:0 Барнсли Суонси 0:1 Лидс Лидс 5:0 Сток Сити Блэкберн 1:3 Лидс Лидс 1:1 Лутон Таун Лидс 3:0 Фулхэм Кардифф Сити 2:0 Лидс Лидс 2:0 Хаддерсфилд Таун
Последние игры между собой
Эвертон: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Лидс: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 9
|20
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 16
|20
|3.
|Лестер
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|18 - 12
|18
|4.
|Челси
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|22 - 10
|18
|5.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 13
|17
|6.
|Эвертон
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|19 - 16
|16
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|19 - 11
|15
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 10
|14
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|10.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 14
|13
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 13
|13
|12.
|Арсенал
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 10
|13
|13.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 11
|12
|14.
|Лидс
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 17
|11
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 15
|11
|16.
|Брайтон
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 15
|9
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 12
|5
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|9 - 18
|4
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 18
|3
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|4 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 6
|15
|2.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|5.
|Челси
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|11 - 6
|7
|6.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|8.
|Эвертон
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|12 - 9
|7
|9.
|Лестер
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|10.
|Арсенал
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|12 - 11
|6
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 11
|6
|13.
|Лидс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|14.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 5
|3
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|18.
|Брайтон
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|2.
|Лестер
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 6
|12
|3.
|Челси
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|4.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 4
|9
|6.
|Эвертон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|7.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|8.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|10.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|11.
|Арсенал
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|12.
|Лидс
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 5
|6
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|16.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 10
|5
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 9
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Эвертон» – «Лидс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эвертон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лидс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эвертон» – «Лидс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Эвертон - Лидс
Исход игры
Эвертон
89.4% (42)
Ничья
8.5% (4)
Лидс
2.1% (1)
Тотал 2.5
Больше
64.44% (29)
Меньше
35.56% (16)
Обе команды забьют
Да
68.89% (31)
Нет
31.11% (14)
Популярный счёт
2:1 Эвертон
40.4% (19)
2:0 Эвертон
14.9% (7)
3:1 Эвертон
12.8% (6)
1:0 Эвертон
12.8% (6)
4:2 Эвертон
4.3% (2)
1:1 Ничья
4.3% (2)
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