Александрия
0:0
Конец матча
Стадион: Ника
Рух Львов
26' Желтая карточкаМартынюк Ярослав
39' Желтая карточкаПарамонов Вадим
58' Желтая карточкаБондаренко Валерий
59' Вторая желтая карточкаБондаренко Валерий
64' Желтая карточкаФедорчук Валерий
66' Желтая карточкаМысык Марьян
74' Желтая карточкаКухаревич Николай
76' Желтая карточкаЗадерака Максим
83' Желтая карточкаПашаев Павел
79
Панькив
Юрий
20
Пашаев
Павел
47
Вантух
Роман
25
Белый
Максим
17
Мысык
Марьян
- Основной состав
-
79 Панькив ЮрийВратарь
-
20 Пашаев ПавелЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Вантух РоманЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Билык ОлегВратарь
- Защитник
-
90 Дубра КаспарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Ситало АртёмНападающий
-
Главный тренер: Шаран Владимир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Белый МаксимЗащитник
- Защитник
-
17 Мысык МарьянЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Мисак РоманВратарь
-
12 Erik GlihaЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Копына ЮрийЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ivan Fedyk
Ход матча
26'
39'
64'
66'
76'
83'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Банада Евгений
|3
|0.27
|2.
|Ситало Артём
|2
|0.18
|3.
|Третьяков Максим
|2 (1)
|0.18
|4.
|Безбородько Денис
|2
|0.18
|5.
|Лучкевич Валерий
|1
|0.09
|6.
|Мышенко Богдан
|1
|0.09
|7.
|Грицук Василий
|1
|0.09
|8.
|Гордиенко Артём
|1
|0.09
|9.
|Бондаренко Валерий
|1
|0.09
|10.
|Шастал Дмитрий
|1
|0.09
|11.
|Устименко Денис
|1
|0.09
|12.
|Mykyta Dudka
|1
|0.09
|13.
|Гречишкин Дмитрий
|1 (1)
|0.09
|14.
|Ковалец Кирилл
|0
|0
|15.
|Пашаев Павел
|0
|0
|16.
|Бабогло Владислав
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Русин Ростислав
|1
|0.09
|2.
|Федорчук Валерий
|1
|0.09
|3.
|Мысык Марьян
|1
|0.09
|4.
|Бойчук Игорь
|1
|0.09
|5.
|Климчук Юрий
|1
|0.09
|6.
|Кондраков Даниил
|1 (1)
|0.09
|7.
|Бойчук Богдан
|0
|0
|8.
|Копына Юрий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пашаев Павел
|5
|0
|2.
|Банада Евгений
|2
|1
|3.
|Бондаренко Валерий
|2
|1
|4.
|Гречишкин Дмитрий
|3
|0
|5.
|Мышенко Богдан
|3
|0
|6.
|Лучкевич Валерий
|1
|1
|7.
|Третьяков Максим
|2
|0
|8.
|Ситало Артём
|2
|0
|9.
|Мельник Александр
|2
|0
|10.
|Гордиенко Артём
|1
|0
|11.
|Мирошниченко Денис
|1
|0
|12.
|Панькив Юрий
|1
|0
|13.
|Задерака Максим
|1
|0
|14.
|Ковалец Кирилл
|1
|0
|15.
|Безбородько Денис
|1
|0
|16.
|Грицук Василий
|1
|0
|17.
|Дубра Каспар
|1
|0
|18.
|Стецков Тимур
|1
|0
|19.
|Бабогло Владислав
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мартынюк Ярослав
|5
|1
|2.
|Мысык Марьян
|5
|0
|3.
|Кухаревич Николай
|4
|0
|4.
|Парамонов Вадим
|2
|1
|5.
|Дуць Игорь
|3
|0
|6.
|Кухарук Андрей
|3
|0
|7.
|Бойчук Богдан
|2
|0
|8.
|Erik Gliha
|2
|0
|9.
|Roman Gagun
|0
|1
|10.
|Федорчук Валерий
|1
|0
|11.
|Стаменкович Милош
|1
|0
|12.
|Брикнер Иван
|1
|0
|13.
|Заставный Владимир
|1
|0
|14.
|Русин Ростислав
|1
|0
|15.
|Климчук Юрий
|1
|0
|16.
|Кондраков Даниил
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Александрия
|16.67% (3)
|0
|22.22% (4)
|22.22% (4)
|22.22% (4)
|16.67% (3)
|Рух Львов
|0
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
Предыдущие игры
Александрия Последние 20 матчей: +5 =5 -10Шахтёр Донецк 1:1 Александрия Александрия 1:0 Львов Александрия 2:2 Десна Динамо Киев 1:0 Александрия
Александрия 4:3 Ингулец Олимпик Донецк 3:2 Александрия Александрия 4:1 Днепр-1 Александрия 0:2 Ворскла Минай 1:0 Александрия Заря 4:0 Александрия Александрия 4:1 Мариуполь Александрия 1:2 Мариуполь Александрия 2:2 Шахтёр Донецк Десна 1:3 Александрия Александрия 2:2 Динамо Киев Заря 2:2 Александрия Колос Ковалёвка 2:1 Александрия Шахтёр Донецк 3:2 Александрия Александрия 1:5 Десна Динамо Киев 5:1 Александрия
Рух Львов Последние 20 матчей: +5 =9 -6Рух Львов 0:0 Мариуполь Рух Львов 2:2 Ингулец Минай 0:0 Рух Львов Заря 4:0 Рух Львов
Рух Львов 0:2 Динамо Киев Рух Львов 0:0 Львов Десна 3:1 Рух Львов Рух Львов 1:1 Шахтёр Донецк Рух Львов 1:2 Колос Ковалёвка Ворскла 5:2 Рух Львов Рух Львов 4:0 Авангард Краматорск Ингулец 1:1 Рух Львов Рух Львов 1:0 Минай Кремень 0:1 Рух Львов Рух Львов 2:1 Горняк-Спорт Оболонь-Бровар 0:0 Рух Львов Рух Львов 4:0 Черкащина-Академия Черноморец Од 2:2 Рух Львов Рух Львов 2:3 Агробизнес Николаев 1:1 Рух Львов
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|19 - 7
|23
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|24 - 10
|20
|3.
|Ворскла
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 6
|19
|4.
|Десна
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|14 - 10
|16
|5.
|Мариуполь
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 15
|16
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 12
|15
|7.
|Александрия
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 15
|15
|8.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 16
|13
|9.
|Заря
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|15 - 9
|11
|10.
|Минай
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 14
|9
|11.
|Днепр-1
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|14 - 20
|8
|12.
|Львов
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|6 - 24
|7
|13.
|Ингулец
|Заявка
|10
|0
|7
|3
|10 - 15
|7
|14.
|Рух Львов
|Заявка
|11
|0
|6
|5
|7 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|16 - 5
|14
|2.
|Александрия
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 9
|14
|3.
|Ворскла
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 2
|10
|4.
|Десна
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|5.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|6.
|Динамо Киев
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|7.
|Минай
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 7
|7
|8.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 12
|7
|9.
|Заря
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 4
|6
|10.
|Ингулец
|Заявка
|6
|0
|5
|1
|5 - 7
|5
|11.
|Днепр-1
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|12.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 7
|4
|13.
|Львов
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 11
|3
|14.
|Мариуполь
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мариуполь
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 15
|16
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 2
|15
|3.
|Ворскла
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|4.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|5.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|6.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|8 - 5
|6
|7.
|Десна
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|8.
|Заря
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|8 - 5
|5
|9.
|Днепр-1
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|10.
|Львов
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 13
|4
|11.
|Ингулец
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|12.
|Минай
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|13.
|Рух Львов
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|14.
|Александрия
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Александрия» – «Рух Львов» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Александрия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Рух Львов» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Александрия» – «Рух Львов», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Александрия 0:0 Рух Львов
Исход игры
Александрия
93.4% (142)
Ничья
4.6% (7)
Рух Львов
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
24.32% (36)
Меньше
75.68% (112)
Обе команды забьют
Да
27.03% (40)
Нет
72.97% (108)
Популярный счёт
2:0 Александрия
38.8% (59)
1:0 Александрия
29.6% (45)
2:1 Александрия
17.8% (27)
1:1 Ничья
3.9% (6)
3:1 Александрия
3.3% (5)
3:0 Александрия
1.3% (2)
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