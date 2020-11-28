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Манчестер Сити
 
Позже

Стадион:
Бёрнли
31
Эдерсон
Мораес
2
Уокер
Кайл
5
Стоунс
Джон
3
Диаш
Рубен
22
Менди
Бенджамин
17
Де
Брёйне
Кевин
16
Родри
Эрнандес
8
Гюндоган
Илкай
21
Торрес
Ферран
9
Жезус
Габриэль
26
Марез
Рияд
15
Пикок-Фаррелл
Бэйли
2
Лоутон
Мэттью
6
Ми
Бен
5
Тарковски
Джеймс
3
Тэйлор
Чарли
19
Родригес
Джей
18
Вествуд
Эшли
41
Бенсон
Джош
11
Макнил
Дуайт
9
Вуд
Крис
10
Барнс
Эшли
Манчестер Сити
4-3-3
Бёрнли
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Стерлинг Рахим 2 0.25
2. Жезус Габриэль 2 0.25
3. Фоден Фил 2 0.25
4. Де Брёйне Кевин 1 (1) 0.13
5. Марез Рияд 1 0.13
6. Уокер Кайл 1 0.13
7. Аке Натан 1 0.13
8. Канселу Жоау 0 0
9. Торрес Ферран 0 0
Бёрнли
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вуд Крис 2 0.25
2. Вествуд Эшли 1 0.13
3. Данн Джимми 1 0.13
4. Макнил Дуайт 0 0

Карточки

Манчестер Сити
# Игрок      
1. Менди Бенджамин 2 0
2. Родри Эрнандес 2 0
3. Аке Натан 2 0
4. Диаш Рубен 2 0
5. Уокер Кайл 1 0
6. Стерлинг Рахим 1 0
7. Канселу Жоау 1 0
8. Лапорт Эмерик 1 0
9. Жезус Габриэль 1 0
10. Торрес Ферран 1 0
Бёрнли
# Игрок      
1. Бардсли Филипп 2 0
2. Родригес Джей 2 0
3. Лонг Кевин 2 0
4. Барнс Эшли 1 0
5. Вествуд Эшли 1 0
6. Тэйлор Чарли 1 0
7. Лоутон Мэттью 1 0
8. Тарковски Джеймс 1 0
9. Браунхилл Джош 1 0
10. Макнил Дуайт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Манчестер Сити 10% (1) 40% (4) 20% (2) 10% (1) 0 20% (2)
 Бёрнли 50% (2) 0 0 0 50% (2) 0

Предыдущие игры

Манчестер Сити Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Олимпиакос 0:1 Манчестер Сити Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Манчестер Сити 3:0 Олимпиакос
Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Марсель 0:3 Манчестер Сити Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:1 Порту Манчестер Сити 1:0 Арсенал Лидс 1:1 Манчестер Сити Бёрнли 0:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:5 Лестер Манчестер Сити 2:1 Борнмут Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:3 Лион Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Манчестер Сити 5:0 Норвич Уотфорд 0:4 Манчестер Сити Арсенал 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:1 Борнмут
Бёрнли Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас Брайтон 0:0 Бёрнли Бёрнли 0:3 Челси Бёрнли 0:1 Тоттенхэм
Вест Бромвич 0:0 Бёрнли Ньюкасл 3:1 Бёрнли Бёрнли 0:3 Манчестер Сити Бёрнли 0:1 Саутгемптон Миллуолл 0:2 Бёрнли Лестер 4:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Престон Норт Энд 0:0 Бёрнли Бёрнли 1:2 Брайтон Норвич 0:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:1 Бёрнли Вест Хэм 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:0 Уотфорд

Последние игры между собой

Манчестер Сити: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 1
Бёрнли: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 11
Бёрнли 0:3 Манчестер Сити Кубок лиги Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:4 Манчестер Сити Премьер-лига Бёрнли 0:1 Манчестер Сити Премьер-лига
Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Кубок Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 4:1 Бёрнли Кубок Манчестер Сити 3:0 Бёрнли Премьер-лига Манчестер Сити 2:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:2 Манчестер Сити Премьер-лига Бёрнли 1:0 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:2 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:6 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 3:3 Бёрнли Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 10 6 3 1 22 - 17 21
2. Тоттенхэм Заявка 9 6 2 1 21 - 9 20
3. Лестер Заявка 9 6 0 3 18 - 12 18
4. Челси Заявка 9 5 3 1 22 - 10 18
5. Саутгемптон Заявка 9 5 2 2 17 - 13 17
6. Эвертон Заявка 9 5 1 3 19 - 16 16
7. Астон Вилла Заявка 8 5 0 3 19 - 11 15
8. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 15 - 10 14
9. Вулверхэмптон Заявка 9 4 2 3 9 - 10 14
10. Ньюкасл Заявка 10 4 2 4 12 - 15 14
11. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 1 3 13 - 14 13
12. Арсенал Заявка 9 4 1 4 9 - 10 13
13. Кристал Пэлас Заявка 10 4 1 5 12 - 15 13
14. Манчестер Сити Заявка 8 3 3 2 10 - 11 12
15. Лидс Заявка 9 3 2 4 14 - 17 11
16. Брайтон Заявка 10 2 4 4 14 - 16 10
17. Бёрнли Заявка 8 1 2 5 4 - 12 5
18. Фулхэм Заявка 9 1 1 7 9 - 18 4
19. Вест Бромвич Заявка 9 0 3 6 6 - 18 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 9 0 1 8 4 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 5 5 0 0 14 - 6 15
2. Саутгемптон Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
3. Тоттенхэм Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
4. Вулверхэмптон Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
5. Челси Заявка 4 2 1 1 11 - 6 7
6. Эвертон Заявка 4 2 1 1 12 - 9 7
7. Вест Хэм Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
8. Кристал Пэлас Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
9. Лестер Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
10. Арсенал Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
11. Астон Вилла Заявка 5 2 0 3 12 - 11 6
12. Ньюкасл Заявка 5 2 0 3 6 - 11 6
13. Лидс Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
14. Манчестер Сити Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
15. Манчестер Юнайтед Заявка 5 1 1 3 3 - 10 4
16. Бёрнли Заявка 4 1 0 3 1 - 5 3
17. Фулхэм Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
18. Брайтон Заявка 5 0 3 2 5 - 8 3
19. Вест Бромвич Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 5 0 1 4 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
2. Лестер Заявка 5 4 0 1 13 - 6 12
3. Челси Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
4. Астон Вилла Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
5. Манчестер Юнайтед Заявка 3 3 0 0 10 - 4 9
6. Эвертон Заявка 5 3 0 2 7 - 7 9
7. Ньюкасл Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
8. Манчестер Сити Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
9. Саутгемптон Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
10. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
11. Брайтон Заявка 5 2 1 2 9 - 8 7
12. Арсенал Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
13. Лидс Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
14. Вулверхэмптон Заявка 4 2 0 2 3 - 5 6
15. Кристал Пэлас Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
16. Ливерпуль Заявка 5 1 3 1 8 - 11 6
17. Бёрнли Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
18. Фулхэм Заявка 4 0 1 3 4 - 7 1
19. Вест Бромвич Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Бёрнли от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 ноября 2020, осталось 19 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 151
    Манчестер Сити 96.7% (146)
    X 2% (3)
    Бёрнли 1.3% (2)
    Все прогнозы
    2.18 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Сити
    Ничья
    Бёрнли
    1.14
    9.80
    23.00
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.12 10.00 17.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.14 9.80 23.00
      1.13 10.65 19.08

    Самый высокий коэффициент на матч «Манчестер Сити» – «Бёрнли» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Манчестер Сити» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бёрнли» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Манчестер Сити» – «Бёрнли», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    20.00 1.00 19.00 1.00 6.50 1.12 5.50 1.16 2.91 1.42 2.34 1.61 1.83 2.08 1.50 2.62 1.36 3.20 1.18 5.10 1.14 5.95 1.05 10.50
    7.37 1.11 3.27 1.36 2.78 1.48 2.56 1.55 2.11 1.78 1.87 2.02 1.68 2.27 1.51 2.70 1.36 3.30 1.15 6.18
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    4.25 1.22 3.04 1.38 1.78 2.04 1.35 3.20 1.23 4.20
    3.74 1.30 3.28 1.36 2.24 1.69 1.85 2.03 1.59 2.43 1.35 3.32
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    5.95 1.13 4.60 1.20 2.28 1.63 1.69 2.17 1.41 2.91 1.16 5.30
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    Прогнозы на матч Манчестер Сити - Бёрнли

    Исход игры
    Манчестер Сити
    96.7% (146)
    Ничья
    2% (3)
    Бёрнли
    1.3% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.98% (72)
    Меньше
    51.02% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    23.81% (35)
    Нет
    76.19% (112)
    Популярный счёт
    2:0 Манчестер Сити
    44.4% (67)
    3:0 Манчестер Сити
    19.9% (30)
    3:1 Манчестер Сити
    10.6% (16)
    2:1 Манчестер Сити
    9.9% (15)
    4:0 Манчестер Сити
    4% (6)
    1:0 Манчестер Сити
    3.3% (5)
    4:1 Манчестер Сити
    1.3% (2)
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