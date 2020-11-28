Манчестер Сити
Позже
Стадион: Этихад Стэдиум
Бёрнли
26
Марез
Рияд
6
Ми
Бен
18
Вествуд
Эшли
41
Бенсон
Джош
11
Макнил
Дуайт
9
Вуд
Крис
10
Барнс
Эшли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Марез РиядНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
50 Гарсия ЭрикЗащитник
-
27 Канселу ЖоауЗащитник
-
47 Фоден ФилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гвардиола Хосеп
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
6 Ми БенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Вествуд ЭшлиПолузащитник
-
41 Бенсон ДжошПолузащитник
-
11 Макнил ДуайтПолузащитник
-
9 Вуд КрисНападающий
-
10 Барнс ЭшлиНападающий
- Запасные игроки
-
25 Норрис УиллВратарь
-
28 Лонг КевинЗащитник
-
34 Данн ДжиммиЗащитник
-
23 Питерс ЭрикЗащитник
-
44 Гудридж МэйсПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Выдра МатейНападающий
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Стерлинг Рахим
|2
|0.25
|2.
|Жезус Габриэль
|2
|0.25
|3.
|Фоден Фил
|2
|0.25
|4.
|Де Брёйне Кевин
|1 (1)
|0.13
|5.
|Марез Рияд
|1
|0.13
|6.
|Уокер Кайл
|1
|0.13
|7.
|Аке Натан
|1
|0.13
|8.
|Канселу Жоау
|0
|0
|9.
|Торрес Ферран
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вуд Крис
|2
|0.25
|2.
|Вествуд Эшли
|1
|0.13
|3.
|Данн Джимми
|1
|0.13
|4.
|Макнил Дуайт
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Менди Бенджамин
|2
|0
|2.
|Родри Эрнандес
|2
|0
|3.
|Аке Натан
|2
|0
|4.
|Диаш Рубен
|2
|0
|5.
|Уокер Кайл
|1
|0
|6.
|Стерлинг Рахим
|1
|0
|7.
|Канселу Жоау
|1
|0
|8.
|Лапорт Эмерик
|1
|0
|9.
|Жезус Габриэль
|1
|0
|10.
|Торрес Ферран
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бардсли Филипп
|2
|0
|2.
|Родригес Джей
|2
|0
|3.
|Лонг Кевин
|2
|0
|4.
|Барнс Эшли
|1
|0
|5.
|Вествуд Эшли
|1
|0
|6.
|Тэйлор Чарли
|1
|0
|7.
|Лоутон Мэттью
|1
|0
|8.
|Тарковски Джеймс
|1
|0
|9.
|Браунхилл Джош
|1
|0
|10.
|Макнил Дуайт
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Манчестер Сити
|10% (1)
|40% (4)
|20% (2)
|10% (1)
|0
|20% (2)
|Бёрнли
|50% (2)
|0
|0
|0
|50% (2)
|0
Предыдущие игры
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +13 =3 -4Олимпиакос 0:1 Манчестер Сити Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Манчестер Сити 3:0 Олимпиакос
Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Марсель 0:3 Манчестер Сити Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:1 Порту Манчестер Сити 1:0 Арсенал Лидс 1:1 Манчестер Сити Бёрнли 0:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:5 Лестер Манчестер Сити 2:1 Борнмут Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:3 Лион Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Манчестер Сити 5:0 Норвич Уотфорд 0:4 Манчестер Сити Арсенал 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:1 Борнмут
Бёрнли Последние 20 матчей: +7 =6 -7Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас Брайтон 0:0 Бёрнли Бёрнли 0:3 Челси Бёрнли 0:1 Тоттенхэм
Вест Бромвич 0:0 Бёрнли Ньюкасл 3:1 Бёрнли Бёрнли 0:3 Манчестер Сити Бёрнли 0:1 Саутгемптон Миллуолл 0:2 Бёрнли Лестер 4:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Престон Норт Энд 0:0 Бёрнли Бёрнли 1:2 Брайтон Норвич 0:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:1 Бёрнли Вест Хэм 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:0 Уотфорд
Последние игры между собой
Манчестер Сити: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 1
Бёрнли: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 11
Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Кубок Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 4:1 Бёрнли Кубок Манчестер Сити 3:0 Бёрнли Премьер-лига Манчестер Сити 2:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:2 Манчестер Сити Премьер-лига Бёрнли 1:0 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:2 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:6 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 3:3 Бёрнли Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|22 - 17
|21
|2.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 9
|20
|3.
|Лестер
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|18 - 12
|18
|4.
|Челси
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|22 - 10
|18
|5.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 13
|17
|6.
|Эвертон
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|19 - 16
|16
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|19 - 11
|15
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 10
|14
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|10.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 15
|14
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 14
|13
|12.
|Арсенал
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 10
|13
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 15
|13
|14.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 11
|12
|15.
|Лидс
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 17
|11
|16.
|Брайтон
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 16
|10
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 12
|5
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|9 - 18
|4
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 18
|3
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|4 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 6
|15
|2.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|5.
|Челси
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|11 - 6
|7
|6.
|Эвертон
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|12 - 9
|7
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|8.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|9.
|Лестер
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|10.
|Арсенал
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|12 - 11
|6
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 11
|6
|13.
|Лидс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|14.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 5
|3
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|18.
|Брайтон
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|2.
|Лестер
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 6
|12
|3.
|Челси
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|4.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 4
|9
|6.
|Эвертон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|7.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|8.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|9.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|11.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|12.
|Арсенал
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|13.
|Лидс
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 5
|6
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|16.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 11
|6
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 9
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Манчестер Сити» – «Бёрнли» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Манчестер Сити» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бёрнли» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Манчестер Сити» – «Бёрнли», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Манчестер Сити - Бёрнли
Исход игры
Манчестер Сити
96.7% (146)
Ничья
2% (3)
Бёрнли
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
48.98% (72)
Меньше
51.02% (75)
Обе команды забьют
Да
23.81% (35)
Нет
76.19% (112)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Сити
44.4% (67)
3:0 Манчестер Сити
19.9% (30)
3:1 Манчестер Сити
10.6% (16)
2:1 Манчестер Сити
9.9% (15)
4:0 Манчестер Сити
4% (6)
1:0 Манчестер Сити
3.3% (5)
4:1 Манчестер Сити
1.3% (2)
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