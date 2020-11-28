Днепр-1
0:0
Перерыв
Стадион: Днепр-Арена
Шахтёр Донецк
17
Лукас
Тэйлор
14
Ярмолюк
Егор
14
Тете
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Лукас ТэйлорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Ярмолюк ЕгорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Йовичевич Игор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 ТетеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Пятов АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Патрик АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Кастру Луиш
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Назаренко Александр
|3
|0.27
|2.
|Хобленко Алексей
|3 (1)
|0.27
|3.
|Довбик Артём
|2 (1)
|0.18
|4.
|Когут Игорь
|1
|0.09
|5.
|Цуриков Андрей
|1
|0.09
|6.
|Булеца Сергей
|1
|0.09
|7.
|Чичиков Алексей
|1
|0.09
|8.
|Адамюк Владимир
|1
|0.09
|9.
|Коркишко Дмитрий
|1 (1)
|0.09
|10.
|Кравченко Сергей
|0
|0
|11.
|Пихалёнок Александр
|0
|0
|12.
|Лукас Тэйлор
|0
|0
|13.
|Дубинчак Владислав
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Патрик Алан
|4 (2)
|0.36
|2.
|Коваленко Виктор
|4
|0.36
|3.
|Антонио Маркос
|2
|0.18
|4.
|Мораес Жуниор
|2
|0.18
|5.
|Манор Соломон
|2
|0.18
|6.
|Тайсон Фреда
|2 (1)
|0.18
|7.
|Марлос Ромеро
|2
|0.18
|8.
|Дентиньо
|2
|0.18
|9.
|Додо Домилсон
|1
|0.09
|10.
|Кривцов Сергей
|1
|0.09
|11.
|Судаков Георгий
|1
|0.09
|12.
|Тете
|0
|0
|13.
|Степаненко Тарас
|0
|0
|14.
|Матвиенко Николай
|0
|0
|15.
|Майкон Барберан
|0
|0
|16.
|Корниенко Виктор
|0
|0
|17.
|Вьюнник Богдан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Когут Игорь
|4
|1
|2.
|Игнатенко Даниил
|4
|0
|3.
|Назаренко Александр
|4
|0
|4.
|Цуриков Андрей
|2
|1
|5.
|Адамюк Владимир
|3
|0
|6.
|Дубинчак Владислав
|3
|0
|7.
|Хобленко Алексей
|1
|1
|8.
|Кравченко Сергей
|2
|0
|9.
|Логинов Сергей
|2
|0
|10.
|Сваток Александр
|2
|0
|11.
|Ди Франко Франсиско
|2
|0
|12.
|Вакулко Юрий
|2
|0
|13.
|Дуглас Силва
|1
|0
|14.
|Пихалёнок Александр
|1
|0
|15.
|Лукас Тэйлор
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Степаненко Тарас
|3
|0
|2.
|Мораес Жуниор
|1
|1
|3.
|Бондарь Валерий
|1
|1
|4.
|Антонио Маркос
|2
|0
|5.
|Марлос Ромеро
|2
|0
|6.
|Матвиенко Николай
|2
|0
|7.
|Кривцов Сергей
|1
|0
|8.
|Патрик Алан
|1
|0
|9.
|Майкон Барберан
|1
|0
|10.
|Додо Домилсон
|1
|0
|11.
|Вакула Владислав
|1
|0
|12.
|Тете
|1
|0
|13.
|Сиприано Маркос Робсон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Днепр-1
|28.57% (4)
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|0
|28.57% (4)
|Шахтёр Донецк
|13.04% (3)
|17.39% (4)
|13.04% (3)
|17.39% (4)
|34.78% (8)
|4.35% (1)
Предыдущие игры
Днепр-1 Последние 20 матчей: +8 =3 -9Минай 3:2 Днепр-1 Днепр-1 0:2 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:2 Динамо Киев Львов 1:3 Днепр-1
Днепр-1 2:0 Десна Днепр-1 2:2 Ворскла Александрия 4:1 Днепр-1 Днепр-1 1:2 Мариуполь Днепр-1 1:3 Олимпик Донецк Днепр-1 2:2 Ингулец Ингулец 1:1 Днепр-1 Заря 2:3 Днепр-1 Колос Ковалёвка 4:1 Днепр-1 Днепр-1 3:0 Ворскла Днепр-1 3:2 Львов Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1 Мариуполь 2:1 Днепр-1 Ворскла 2:0 Днепр-1 Львов 1:2 Днепр-1 Днепр-1 3:1 Олимпик Донецк
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +9 =6 -5Боруссия М 4:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:1 Александрия Динамо Киев 0:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:6 Боруссия М
Шахтёр Донецк 4:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Шахтёр Донецк 1:1 Ворскла Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 5:1 Львов Десна 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Олимпик Донецк Рух Львов 1:1 Шахтёр Донецк Заря 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев Шахтёр Донецк 3:1 Колос Ковалёвка Интер Милан 5:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Базель Шахтёр Донецк 3:0 Вольфсбург Шахтёр Донецк 2:0 Верес
Последние игры между собой
Днепр-1: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Шахтёр Донецк: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|21 - 7
|26
|2.
|Шахтёр Донецк
|0:0 Заявка
|11
|5
|6
|0
|24 - 10
|21
|3.
|Ворскла
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|16 - 8
|19
|4.
|Десна
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|14 - 10
|16
|5.
|Мариуполь
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 15
|16
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 12
|15
|7.
|Александрия
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 15
|15
|8.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 16
|13
|9.
|Заря
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|15 - 9
|11
|10.
|Минай
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 14
|9
|11.
|Днепр-1
|0:0 Заявка
|11
|2
|3
|6
|14 - 20
|9
|12.
|Львов
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|6 - 24
|7
|13.
|Ингулец
|Заявка
|10
|0
|7
|3
|10 - 15
|7
|14.
|Рух Львов
|Заявка
|11
|0
|6
|5
|7 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|0:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|16 - 5
|14
|2.
|Александрия
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 9
|14
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|4.
|Ворскла
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 2
|10
|5.
|Десна
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|7.
|Минай
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 7
|7
|8.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 12
|7
|9.
|Заря
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 4
|6
|10.
|Ингулец
|Заявка
|6
|0
|5
|1
|5 - 7
|5
|11.
|Днепр-1
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|12.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 7
|4
|13.
|Львов
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 11
|3
|14.
|Мариуполь
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мариуполь
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 15
|16
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 2
|15
|3.
|Ворскла
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|4.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|5.
|Шахтёр Донецк
|0:0 Заявка
|5
|1
|4
|0
|8 - 5
|7
|6.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|7.
|Десна
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|8.
|Заря
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|8 - 5
|5
|9.
|Днепр-1
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|10.
|Львов
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 13
|4
|11.
|Ингулец
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|12.
|Минай
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|13.
|Рух Львов
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|14.
|Александрия
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Днепр-1» – «Шахтёр Донецк» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Днепр-1» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шахтёр Донецк» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Днепр-1» – «Шахтёр Донецк», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Днепр-1 0:0 Шахтёр Донецк
Исход игры
Днепр-1
1.3% (2)
Ничья
3.3% (5)
Шахтёр Донецк
95.4% (145)
Тотал 2.5
Больше
65.1% (97)
Меньше
34.9% (52)
Обе команды забьют
Да
63.09% (94)
Нет
36.91% (55)
Популярный счёт
1:2 Шахтёр Донецк
37.5% (57)
0:2 Шахтёр Донецк
28.3% (43)
1:3 Шахтёр Донецк
18.4% (28)
0:3 Шахтёр Донецк
3.3% (5)
0:1 Шахтёр Донецк
3.3% (5)
1:1 Ничья
2.6% (4)
2:3 Шахтёр Донецк
1.3% (2)
0:4 Шахтёр Донецк
1.3% (2)
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