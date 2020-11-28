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Днепр-1
0:1
Конец матча

Стадион:
Шахтёр Донецк
0'
57' Желтая карточка
Майкон Барберан
61' Желтая карточка
Патрик Алан
0:1
88' Гол
Тете
90' Желтая карточка
Марлос Ромеро
90'+6
33
Юрчук
Валерий
17
Лукас
Тэйлор
2
Сафронов
Александр
39
Сваток
Александр
15
Логинов
Сергей
24
Дубинчак
Владислав
8
Когут
Игорь
14
Ярмолюк
Егор
20
Ди
Франко
Франсиско
10
Булеца
Сергей
7
Довбик
Артём
81
Трубин
Анатолий
2
Додо
Домилсон
77
Бондарь
Валерий
22
Матвиенко
Николай
28
Сиприано
Маркос
Робсон
27
Майкон
Барберан
8
Антонио
Маркос
14
Тете
11
Марлос
Ромеро
19
Манор
Соломон
99
Фернандо
Педро
Днепр-1
Шахтёр Донецк

Бомбардиры внутри турнира

Днепр-1
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Назаренко Александр 3 0.27
2. Хобленко Алексей 3 (1) 0.27
3. Довбик Артём 2 (1) 0.18
4. Когут Игорь 1 0.09
5. Цуриков Андрей 1 0.09
6. Булеца Сергей 1 0.09
7. Чичиков Алексей 1 0.09
8. Адамюк Владимир 1 0.09
9. Коркишко Дмитрий 1 (1) 0.09
10. Кравченко Сергей 0 0
11. Пихалёнок Александр 0 0
12. Лукас Тэйлор 0 0
13. Дубинчак Владислав 0 0
Шахтёр Донецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Патрик Алан 4 (2) 0.36
2. Коваленко Виктор 4 0.36
3. Антонио Маркос 2 0.18
4. Мораес Жуниор 2 0.18
5. Манор Соломон 2 0.18
6. Тайсон Фреда 2 (1) 0.18
7. Марлос Ромеро 2 0.18
8. Дентиньо 2 0.18
9. Додо Домилсон 1 0.09
10. Тете 1 0.09
11. Кривцов Сергей 1 0.09
12. Судаков Георгий 1 0.09
13. Степаненко Тарас 0 0
14. Матвиенко Николай 0 0
15. Майкон Барберан 0 0
16. Корниенко Виктор 0 0
17. Вьюнник Богдан 0 0
18. Сиприано Маркос Робсон 0 0

Карточки

Днепр-1
# Игрок      
1. Когут Игорь 4 1
2. Игнатенко Даниил 4 0
3. Назаренко Александр 4 0
4. Цуриков Андрей 2 1
5. Адамюк Владимир 3 0
6. Дубинчак Владислав 3 0
7. Хобленко Алексей 1 1
8. Кравченко Сергей 2 0
9. Логинов Сергей 2 0
10. Сваток Александр 2 0
11. Ди Франко Франсиско 2 0
12. Вакулко Юрий 2 0
13. Дуглас Силва 1 0
14. Пихалёнок Александр 1 0
15. Лукас Тэйлор 1 0
Шахтёр Донецк
# Игрок      
1. Степаненко Тарас 3 0
2. Марлос Ромеро 3 0
3. Мораес Жуниор 1 1
4. Бондарь Валерий 1 1
5. Антонио Маркос 2 0
6. Патрик Алан 2 0
7. Матвиенко Николай 2 0
8. Майкон Барберан 2 0
9. Кривцов Сергей 1 0
10. Додо Домилсон 1 0
11. Вакула Владислав 1 0
12. Тете 1 0
13. Сиприано Маркос Робсон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Днепр-1 28.57% (4) 14.29% (2) 7.14% (1) 21.43% (3) 0 28.57% (4)
 Шахтёр Донецк 12.5% (3) 16.67% (4) 12.5% (3) 16.67% (4) 33.33% (8) 8.33% (2)

Предыдущие игры

Днепр-1 Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Минай 3:2 Днепр-1 Днепр-1 0:2 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:2 Динамо Киев Львов 1:3 Днепр-1
Днепр-1 2:0 Десна Днепр-1 2:2 Ворскла Александрия 4:1 Днепр-1 Днепр-1 1:2 Мариуполь Днепр-1 1:3 Олимпик Донецк Днепр-1 2:2 Ингулец Ингулец 1:1 Днепр-1 Заря 2:3 Днепр-1 Колос Ковалёвка 4:1 Днепр-1 Днепр-1 3:0 Ворскла Днепр-1 3:2 Львов Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1 Мариуполь 2:1 Днепр-1 Ворскла 2:0 Днепр-1 Львов 1:2 Днепр-1 Днепр-1 3:1 Олимпик Донецк
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Боруссия М 4:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:1 Александрия Динамо Киев 0:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:6 Боруссия М
Шахтёр Донецк 4:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Шахтёр Донецк 1:1 Ворскла Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 5:1 Львов Десна 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Олимпик Донецк Рух Львов 1:1 Шахтёр Донецк Заря 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев Шахтёр Донецк 3:1 Колос Ковалёвка Интер Милан 5:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Базель Шахтёр Донецк 3:0 Вольфсбург Шахтёр Донецк 2:0 Верес

Последние игры между собой

Днепр-1: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Шахтёр Донецк: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Шахтёр Донецк 4:1 Днепр-1 Премьер-лига Днепр-1 0:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига Днепр-1 0:2 Шахтёр Донецк Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 11 8 2 1 21 - 7 26
2. Шахтёр Донецк Заявка 11 6 5 0 25 - 10 23
3. Ворскла Заявка 11 5 4 2 16 - 8 19
4. Десна Заявка 10 4 4 2 14 - 10 16
5. Мариуполь Заявка 11 4 4 3 13 - 15 16
6. Колос Ковалёвка Заявка 10 4 3 3 14 - 12 15
7. Александрия Заявка 11 4 3 4 18 - 15 15
8. Олимпик Донецк Заявка 9 4 1 4 15 - 16 13
9. Заря Заявка 9 2 5 2 15 - 9 11
10. Минай Заявка 9 2 3 4 7 - 14 9
11. Днепр-1 Заявка 11 2 2 7 14 - 21 8
12. Львов Заявка 10 2 1 7 6 - 24 7
13. Ингулец Заявка 10 0 7 3 10 - 15 7
14. Рух Львов Заявка 11 0 6 5 7 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 6 4 2 0 16 - 5 14
2. Александрия Заявка 7 4 2 1 15 - 9 14
3. Динамо Киев Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
4. Ворскла Заявка 4 3 1 0 10 - 2 10
5. Десна Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
6. Колос Ковалёвка Заявка 5 2 2 1 8 - 4 8
7. Минай Заявка 5 2 1 2 4 - 7 7
8. Олимпик Донецк Заявка 6 2 1 3 10 - 12 7
9. Заря Заявка 5 1 3 1 7 - 4 6
10. Ингулец Заявка 6 0 5 1 5 - 7 5
11. Рух Львов Заявка 6 0 4 2 4 - 7 4
12. Днепр-1 Заявка 7 1 1 5 7 - 12 4
13. Львов Заявка 4 1 0 3 3 - 11 3
14. Мариуполь Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мариуполь Заявка 11 4 4 3 13 - 15 16
2. Динамо Киев Заявка 5 5 0 0 14 - 2 15
3. Шахтёр Донецк Заявка 5 2 3 0 9 - 5 9
4. Ворскла Заявка 7 2 3 2 6 - 6 9
5. Колос Ковалёвка Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
6. Олимпик Донецк Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
7. Десна Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
8. Заря Заявка 4 1 2 1 8 - 5 5
9. Днепр-1 Заявка 4 1 1 2 7 - 9 4
10. Львов Заявка 6 1 1 4 3 - 13 4
11. Ингулец Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
12. Минай Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
13. Рух Львов Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
14. Александрия Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dnipro-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Днепр-1 1.3% (2)
X 3.3% (5)
Шахтёр Донецк 95.4% (145)
Все прогнозы
1.99 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 7.90 1.90 2.40
Бонус: 5 000 ₽ 51.00 15.00 1.03
Бонус: 5 000 ₽ 8.40 5.35 1.33
  8.57 1.68 2.86

Самый высокий коэффициент на матч «Днепр-1» – «Шахтёр Донецк» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Днепр-1» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шахтёр Донецк» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Днепр-1» – «Шахтёр Донецк», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
2.20 1.66 1.44 2.75 1.20 4.44 1.04 10.00 1.03 12.00 2.14 1.71 1.04 10.00 1.81 1.99 1.03 12.00 1.36 3.05 1.27 3.65 1.12 5.90 1.10 6.50 1.02 11.00 1.01 12.00
11.25 1.00 5.10 1.12 4.15 1.18 2.60 1.48 1.98 1.77 1.67 2.26 1.33 3.14 1.25 3.64 1.09 5.85 1.07 6.45 1.00 11.25
1.83 2.00 1.51 2.54 1.21 4.34 1.81 2.02 1.56 2.43 1.37 3.04 1.30 3.44 1.46 2.69 1.98 1.85 1.75 2.08 1.53 2.49 1.82 2.02 1.65 2.26 1.51 2.60 1.27 3.80 1.10 7.37
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
1.72 2.08 1.18 4.75 1.10 6.80 1.28 3.45
3.42 1.28 2.60 1.46 1.65 2.16 1.27 3.54
1.46 2.70 1.25 3.81 1.83 2.00 1.51 2.56 1.69 2.19 1.47 2.70
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.90 1.25 2.65 1.47 1.68 2.18 1.55 2.52 1.32 3.20
3.80 1.24 2.02 1.74 1.52 2.43

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
12.00 1.03
Букмекер Да Нет
12.00 1.03
Букмекер Да Нет
3.70 1.27
Где смотреть матч Днепр-1 0:1 Шахтёр Донецк онлайн

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Прогнозы на матч Днепр-1 0:1 Шахтёр Донецк

Исход игры
Днепр-1
1.3% (2)
Ничья
3.3% (5)
Шахтёр Донецк
95.4% (145)
Тотал 2.5
Больше
65.1% (97)
Меньше
34.9% (52)
Обе команды забьют
Да
63.09% (94)
Нет
36.91% (55)
Популярный счёт
1:2 Шахтёр Донецк
37.5% (57)
0:2 Шахтёр Донецк
28.3% (43)
1:3 Шахтёр Донецк
18.4% (28)
0:3 Шахтёр Донецк
3.3% (5)
0:1 Шахтёр Донецк
3.3% (5)
1:1 Ничья
2.6% (4)
0:4 Шахтёр Донецк
1.3% (2)
2:3 Шахтёр Донецк
1.3% (2)
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