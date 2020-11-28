Вест Бромвич
Позже
Стадион: Хоуторнс
Шеффилд Юнайтед
19
Сойерс
Ромен
12
Иган
Джон
29
Брайан
Кин
13
Лоу
Макс
14
Бёрк
Оливер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Сойерс РоменПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Баттон ДэвидВратарь
-
27 О'Ши ДараЗащитник
-
16 Харпер РекимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Филлипс МэттПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Билич Славен
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Иган ДжонЗащитник
-
29 Брайан КинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Лоу МаксПолузащитник
- Нападающий
-
14 Бёрк ОливерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Джагелка ФилЗащитник
-
23 Осборн БенПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Брюстер РианНападающий
-
11 Муссе ЛиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Уайлдер Крис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Робинсон Каллум
|2
|0.22
|2.
|Перейра Матеус
|1
|0.11
|3.
|Бартли Кайл
|1
|0.11
|4.
|Ахерн-Грант Карлан
|1
|0.11
|5.
|Диангана Грэди
|1
|0.11
|6.
|Ферлонг Дарнелл
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макголдрик Дэвид
|2
|0.22
|2.
|Берге Сандер
|1 (1)
|0.11
|3.
|Шарп Билли
|1 (1)
|0.11
|4.
|Бэлдок Джордж
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ливермор Джейк
|2
|0
|2.
|Галлахер Конор
|2
|0
|3.
|Гиббс Киран
|0
|1
|4.
|Филлипс Мэтт
|1
|0
|5.
|Бартли Кайл
|1
|0
|6.
|Сойерс Ромен
|1
|0
|7.
|Аджайи Олувасемилого
|1
|0
|8.
|Ферлонг Дарнелл
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Иган Джон
|2
|1
|2.
|Ландстрем Джон
|3
|0
|3.
|Берге Сандер
|3
|0
|4.
|Стивенс Энда
|1
|0
|5.
|Бэлдок Джордж
|1
|0
|6.
|Макбарни Оливер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вест Бромвич
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|0
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|Шеффилд Юнайтед
|50% (2)
|0
|0
|0
|0
|50% (2)
Предыдущие игры
Вест Бромвич Последние 20 матчей: +4 =7 -9Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Фулхэм 2:0 Вест Бромвич Брайтон 1:1 Вест Бромвич
Вест Бромвич 0:0 Бёрнли Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:3 Челси Вест Бромвич 2:2 Брентфорд Эвертон 5:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:0 Харрогейт Вест Бромвич 0:3 Лестер Брайтон 0:0 Вест Бромвич Ноттингем Форест 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:2 КПР Хаддерсфилд Таун 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Фулхэм Блэкберн 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:0 Дерби Вест Бромвич 4:2 Халл Сити Шеффилд Уэнсдей 0:3 Вест Бромвич
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +5 =3 -12Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Шеффилд Юнайтед 2:2 Престон Норт Энд Дерби 0:2 Шеффилд Юнайтед Данди Юнайтед 0:1 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Лестер 2:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:1 Тоттенхэм
Последние игры между собой
Вест Бромвич: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Шеффилд Юнайтед: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|22 - 17
|21
|2.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 9
|20
|3.
|Лестер
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|18 - 12
|18
|4.
|Челси
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|22 - 10
|18
|5.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 13
|17
|6.
|Эвертон
|0:1 Заявка
|10
|5
|1
|4
|19 - 17
|16
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|19 - 11
|15
|8.
|Манчестер Сити
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 10
|14
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|11.
|Лидс
|1:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 17
|14
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 15
|14
|13.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 14
|13
|14.
|Арсенал
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 10
|13
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 15
|13
|16.
|Брайтон
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 16
|10
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 17
|5
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|9 - 18
|4
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 18
|3
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|4 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 6
|15
|2.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|5.
|Челси
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|11 - 6
|7
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|7.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|8.
|Эвертон
|0:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|12 - 10
|7
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|10.
|Лестер
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|11.
|Арсенал
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|12 - 11
|6
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 11
|6
|14.
|Лидс
|1:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 5
|3
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|18.
|Брайтон
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|2.
|Лестер
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 6
|12
|3.
|Челси
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|4.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 4
|9
|6.
|Лидс
|1:0 Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|7.
|Эвертон
|0:1 Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|8.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|9.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|12.
|Арсенал
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|13.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 5
|6
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|16.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 11
|6
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 9
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вест Бромвич» – «Шеффилд Юнайтед» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вест Бромвич» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шеффилд Юнайтед» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вест Бромвич» – «Шеффилд Юнайтед», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Вест Бромвич - Шеффилд Юнайтед
Исход игры
Вест Бромвич
61.3% (92)
Ничья
34.7% (52)
Шеффилд Юнайтед
4% (6)
Тотал 2.5
Больше
33.78% (50)
Меньше
66.22% (98)
Обе команды забьют
Да
62.16% (92)
Нет
37.84% (56)
Популярный счёт
2:1 Вест Бромвич
28.7% (43)
1:1 Ничья
28% (42)
1:0 Вест Бромвич
24.7% (37)
2:0 Вест Бромвич
4.7% (7)
0:0 Ничья
4% (6)
0:1 Шеффилд Юнайтед
4% (6)
2:2 Ничья
2.7% (4)
3:1 Вест Бромвич
1.3% (2)
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