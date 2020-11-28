  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
Вест Бромвич
 
Позже

Стадион:
Шеффилд Юнайтед
1
Джонстон
Сэм
2
Ферлонг
Дарнелл
5
Бартли
Кайл
6
Аджайи
Олувасемилого
20
Иванович
Бранислав
14
Таунсед
Конор
12
Перейра
Матеус
19
Сойерс
Ромен
18
Галлахер
Конор
7
Робинсон
Каллум
29
Ахерн-Грант
Карлан
1
Ремсдейл
Арон
6
Башам
Крис
12
Иган
Джон
29
Брайан
Кин
2
Бэлдок
Джордж
4
Флек
Джон
8
Берге
Сандер
16
Норвуд
Оливер
13
Лоу
Макс
9
Макбарни
Оливер
14
Бёрк
Оливер
Вест Бромвич
5-4-1
Шеффилд Юнайтед
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Вест Бромвич
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Робинсон Каллум 2 0.22
2. Перейра Матеус 1 0.11
3. Бартли Кайл 1 0.11
4. Ахерн-Грант Карлан 1 0.11
5. Диангана Грэди 1 0.11
6. Ферлонг Дарнелл 0 0
Шеффилд Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макголдрик Дэвид 2 0.22
2. Берге Сандер 1 (1) 0.11
3. Шарп Билли 1 (1) 0.11
4. Бэлдок Джордж 0 0

Карточки

Вест Бромвич
# Игрок      
1. Ливермор Джейк 2 0
2. Галлахер Конор 2 0
3. Гиббс Киран 0 1
4. Филлипс Мэтт 1 0
5. Бартли Кайл 1 0
6. Сойерс Ромен 1 0
7. Аджайи Олувасемилого 1 0
8. Ферлонг Дарнелл 1 0
Шеффилд Юнайтед
# Игрок      
1. Иган Джон 2 1
2. Ландстрем Джон 3 0
3. Берге Сандер 3 0
4. Стивенс Энда 1 0
5. Бэлдок Джордж 1 0
6. Макбарни Оливер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вест Бромвич 33.33% (2) 33.33% (2) 0 16.67% (1) 0 16.67% (1)
 Шеффилд Юнайтед 50% (2) 0 0 0 0 50% (2)

Предыдущие игры

Вест Бромвич Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Фулхэм 2:0 Вест Бромвич Брайтон 1:1 Вест Бромвич
Вест Бромвич 0:0 Бёрнли Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:3 Челси Вест Бромвич 2:2 Брентфорд Эвертон 5:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:0 Харрогейт Вест Бромвич 0:3 Лестер Брайтон 0:0 Вест Бромвич Ноттингем Форест 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:2 КПР Хаддерсфилд Таун 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Фулхэм Блэкберн 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:0 Дерби Вест Бромвич 4:2 Халл Сити Шеффилд Уэнсдей 0:3 Вест Бромвич
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Шеффилд Юнайтед 2:2 Престон Норт Энд Дерби 0:2 Шеффилд Юнайтед Данди Юнайтед 0:1 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Лестер 2:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:1 Тоттенхэм

Последние игры между собой

Вест Бромвич: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Шеффилд Юнайтед: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Вест Бромвич 0:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:2 Вест Бромвич
Вест Бромвич 0:0 Шеффилд Юнайтед
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 10 6 3 1 22 - 17 21
2. Тоттенхэм Заявка 9 6 2 1 21 - 9 20
3. Лестер Заявка 9 6 0 3 18 - 12 18
4. Челси Заявка 9 5 3 1 22 - 10 18
5. Саутгемптон Заявка 9 5 2 2 17 - 13 17
6. Эвертон 0:1 Заявка 10 5 1 4 19 - 17 16
7. Астон Вилла Заявка 8 5 0 3 19 - 11 15
8. Манчестер Сити Заявка 9 4 3 2 15 - 11 15
9. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 15 - 10 14
10. Вулверхэмптон Заявка 9 4 2 3 9 - 10 14
11. Лидс 1:0 Заявка 10 4 2 4 15 - 17 14
12. Ньюкасл Заявка 10 4 2 4 12 - 15 14
13. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 1 3 13 - 14 13
14. Арсенал Заявка 9 4 1 4 9 - 10 13
15. Кристал Пэлас Заявка 10 4 1 5 12 - 15 13
16. Брайтон Заявка 10 2 4 4 14 - 16 10
17. Бёрнли Заявка 9 1 2 6 4 - 17 5
18. Фулхэм Заявка 9 1 1 7 9 - 18 4
19. Вест Бромвич Заявка 9 0 3 6 6 - 18 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 9 0 1 8 4 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 5 5 0 0 14 - 6 15
2. Саутгемптон Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
3. Тоттенхэм Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
4. Вулверхэмптон Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
5. Челси Заявка 4 2 1 1 11 - 6 7
6. Вест Хэм Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
7. Манчестер Сити Заявка 4 2 1 1 9 - 6 7
8. Эвертон 0:1 Заявка 5 2 1 2 12 - 10 7
9. Кристал Пэлас Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
10. Лестер Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
11. Арсенал Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
12. Астон Вилла Заявка 5 2 0 3 12 - 11 6
13. Ньюкасл Заявка 5 2 0 3 6 - 11 6
14. Лидс 1:0 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
15. Манчестер Юнайтед Заявка 5 1 1 3 3 - 10 4
16. Бёрнли Заявка 4 1 0 3 1 - 5 3
17. Фулхэм Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
18. Брайтон Заявка 5 0 3 2 5 - 8 3
19. Вест Бромвич Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 5 0 1 4 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
2. Лестер Заявка 5 4 0 1 13 - 6 12
3. Челси Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
4. Астон Вилла Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
5. Манчестер Юнайтед Заявка 3 3 0 0 10 - 4 9
6. Лидс 1:0 Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
7. Эвертон 0:1 Заявка 5 3 0 2 7 - 7 9
8. Ньюкасл Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
9. Манчестер Сити Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
10. Саутгемптон Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
11. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
12. Арсенал Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
13. Брайтон Заявка 5 2 1 2 9 - 8 7
14. Вулверхэмптон Заявка 4 2 0 2 3 - 5 6
15. Кристал Пэлас Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
16. Ливерпуль Заявка 5 1 3 1 8 - 11 6
17. Бёрнли Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
18. Фулхэм Заявка 4 0 1 3 4 - 7 1
19. Вест Бромвич Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вест Бромвич - Шеффилд Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 ноября 2020, осталось 35 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 150
    Вест Бромвич 61.3% (92)
    X 34.7% (52)
    Шеффилд Юнайтед 4% (6)
    Все прогнозы
    3.31 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вест Бромвич
    Ничья
    Шеффилд Юнайтед
    2.70
    3.25
    2.88
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.65 3.10 2.85
    Бонус: 5 000 ₽ 2.70 3.25 2.88

    Самый высокий коэффициент на матч «Вест Бромвич» – «Шеффилд Юнайтед» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вест Бромвич» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шеффилд Юнайтед» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вест Бромвич» – «Шеффилд Юнайтед», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    7.90 1.08 6.40 1.12 2.72 1.47 2.07 1.77 1.63 2.42 1.27 3.84 1.20 4.70 1.07 8.60 1.06 9.50 1.00 19.75
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.50 1.53 1.67 2.20 1.31 3.45 1.08 8.20 1.06 9.60
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.15 1.36 2.11 1.73 1.49 2.62 1.17 5.15 1.11 6.40
    Где смотреть матч Вест Бромвич - Шеффилд Юнайтед онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Как смотреть матчи АПЛ на Олимпе?

    Олимп Матчи АПЛ

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline

    Лига Ставок



    Прогнозы на матч Вест Бромвич - Шеффилд Юнайтед

    Исход игры
    Вест Бромвич
    61.3% (92)
    Ничья
    34.7% (52)
    Шеффилд Юнайтед
    4% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.78% (50)
    Меньше
    66.22% (98)
    Обе команды забьют
    Да
    62.16% (92)
    Нет
    37.84% (56)
    Популярный счёт
    2:1 Вест Бромвич
    28.7% (43)
    1:1 Ничья
    28% (42)
    1:0 Вест Бромвич
    24.7% (37)
    2:0 Вест Бромвич
    4.7% (7)
    0:0 Ничья
    4% (6)
    0:1 Шеффилд Юнайтед
    4% (6)
    2:2 Ничья
    2.7% (4)
    3:1 Вест Бромвич
    1.3% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    8 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    9 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный