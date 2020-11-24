Вест Бромвич
Позже
Стадион: Хоуторнс
Шеффилд Юнайтед
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Робинсон Каллум
|2
|0.22
|2.
|Перейра Матеус
|1
|0.11
|3.
|Бартли Кайл
|1
|0.11
|4.
|Ахерн-Грант Карлан
|1
|0.11
|5.
|Диангана Грэди
|1
|0.11
|6.
|Ферлонг Дарнелл
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макголдрик Дэвид
|2
|0.22
|2.
|Берге Сандер
|1 (1)
|0.11
|3.
|Шарп Билли
|1 (1)
|0.11
|4.
|Бэлдок Джордж
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ливермор Джейк
|2
|0
|2.
|Галлахер Конор
|2
|0
|3.
|Гиббс Киран
|0
|1
|4.
|Филлипс Мэтт
|1
|0
|5.
|Бартли Кайл
|1
|0
|6.
|Сойерс Ромен
|1
|0
|7.
|Аджайи Олувасемилого
|1
|0
|8.
|Ферлонг Дарнелл
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Иган Джон
|2
|1
|2.
|Ландстрем Джон
|3
|0
|3.
|Берге Сандер
|3
|0
|4.
|Стивенс Энда
|1
|0
|5.
|Бэлдок Джордж
|1
|0
|6.
|Макбарни Оливер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вест Бромвич
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|0
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|Шеффилд Юнайтед
|50% (2)
|0
|0
|0
|0
|50% (2)
Предыдущие игры
Вест Бромвич Последние 20 матчей: +4 =7 -9Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Фулхэм 2:0 Вест Бромвич Брайтон 1:1 Вест Бромвич
Вест Бромвич 0:0 Бёрнли Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:3 Челси Вест Бромвич 2:2 Брентфорд Эвертон 5:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:0 Харрогейт Вест Бромвич 0:3 Лестер Брайтон 0:0 Вест Бромвич Ноттингем Форест 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:2 КПР Хаддерсфилд Таун 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Фулхэм Блэкберн 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:0 Дерби Вест Бромвич 4:2 Халл Сити Шеффилд Уэнсдей 0:3 Вест Бромвич
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +5 =3 -12Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Шеффилд Юнайтед 2:2 Престон Норт Энд Дерби 0:2 Шеффилд Юнайтед Данди Юнайтед 0:1 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Лестер 2:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:1 Тоттенхэм
Последние игры между собой
Вест Бромвич: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Шеффилд Юнайтед: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 9
|20
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 16
|20
|3.
|Лестер
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|18 - 12
|18
|4.
|Челси
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|22 - 10
|18
|5.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 13
|17
|6.
|Эвертон
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|19 - 16
|16
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|19 - 11
|15
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 10
|14
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|10.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 14
|13
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 13
|13
|12.
|Арсенал
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 10
|13
|13.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 11
|12
|14.
|Лидс
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 17
|11
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 15
|11
|16.
|Брайтон
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 15
|9
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 12
|5
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|9 - 18
|4
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 18
|3
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|4 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 6
|15
|2.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|5.
|Челси
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|11 - 6
|7
|6.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|8.
|Эвертон
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|12 - 9
|7
|9.
|Лестер
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|10.
|Арсенал
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|12 - 11
|6
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 11
|6
|13.
|Лидс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|14.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 5
|3
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|18.
|Брайтон
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|2.
|Лестер
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 6
|12
|3.
|Челси
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|4.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 4
|9
|6.
|Эвертон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|7.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|8.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|10.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|11.
|Арсенал
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|12.
|Лидс
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 5
|6
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|16.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 10
|5
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 9
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вест Бромвич» – «Шеффилд Юнайтед» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вест Бромвич» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шеффилд Юнайтед» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вест Бромвич» – «Шеффилд Юнайтед», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Вест Бромвич - Шеффилд Юнайтед
Исход игры
Вест Бромвич
68.9% (31)
Ничья
26.7% (12)
Шеффилд Юнайтед
4.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
40.91% (18)
Меньше
59.09% (26)
Обе команды забьют
Да
54.55% (24)
Нет
45.45% (20)
Популярный счёт
2:1 Вест Бромвич
28.9% (13)
1:0 Вест Бромвич
24.4% (11)
1:1 Ничья
13.3% (6)
2:0 Вест Бромвич
8.9% (4)
0:0 Ничья
8.9% (4)
3:1 Вест Бромвич
4.4% (2)
2:2 Ничья
4.4% (2)
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