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  2. Матчи
  3. Австрия
Адмира
2:0
Первый тайм: 36'

Стадион:
Хартберг
0'
1:0
10' Гол
Айву Эмануэль
2:0
19' Гол
Хоффер Эрвин
36'
1
Ляйтнер
Андреас
2
Ауэр
Штефан
27
Айву
Эмануэль
15
Рат
Лукас
25
Спасич
Милош
14
Юлманд
Мортен
16
Хоффер
Эрвин
8
Кершбаум
Роман
90
Томич
Томислав
7
Старкль
Доминик
10
Бройниг
Максимилиан
1
Свете
Рене
6
Линхарт
Андреас
31
Роттер
Томас
32
Люкенедер
Феликс
14
Клем
Кристиан
42
Нимага
Бакари
27
Рид
Лукас
23
Кайнц
Тобиас
9
Реп
Райко
28
Хайль
Юрген
24
Тадич
Дарио
Адмира
4-1-4-1
Хартберг
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Адмира
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кершбаум Роман 2 (1) 0.22
2. Бройниг Максимилиан 2 0.22
3. Томич Томислав 1 0.11
4. Хоффер Эрвин 1 0.11
5. Хаусьелль Марко 1 0.11
6. Айву Эмануэль 1 0.11
7. Гартнер Кристиан 0 0
Хартберг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тадич Дарио 4 (1) 0.44
2. Реп Райко 1 0.11
3. Раковиц Штефан 1 0.11
4. Люкенедер Феликс 1 0.11
5. Линхарт Андреас 0 0
6. Клем Кристиан 0 0
7. Хорват Саша 0 0

Карточки

Адмира
# Игрок      
1. Кершбаум Роман 3 1
2. Бройниг Максимилиан 3 0
3. Спасич Милош 2 0
4. Бауэр Себастьян 0 1
5. Майерхофер Штефан 1 0
6. Рат Лукас 1 0
7. Томич Томислав 1 0
8. Майер Маркус 1 0
9. Хаусьелль Марко 1 0
10. Чиркович Александар 1 0
Хартберг
# Игрок      
1. Тиджани Самсон 1 1
2. Клем Кристиан 2 0
3. Гольнер Манфред 2 0
4. Кайнц Тобиас 2 0
5. Роттер Томас 2 0
6. Реп Райко 1 0
7. Рид Лукас 1 0
8. Свете Рене 1 0
9. Люкенедер Феликс 1 0
10. Эртльталер Юлиус 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Адмира 14.29% (1) 28.57% (2) 0 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2)
Хартберг 14.29% (1) 0 0 42.86% (3) 14.29% (1) 28.57% (2)

Предыдущие игры

Адмира Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Сваровски Тироль 3:0 Адмира Рапид-2 Вена 3:2 Адмира ЛАСК 4:0 Адмира Адмира 1:3 Вольфсбергер
Мархфельд Маннсдорф 1:1 Адмира Альтах 4:2 Адмира Адмира 2:0 Мауэрверк Тим Венер Линьен 0:1 Адмира Адмира 2:2 Капфенберг Адмира 2:2 Драссбург Адмира 3:1 Рид Аустрия Вена 2:2 Адмира Адмира 0:5 Санкт-Пёльтен Адмира 1:2 Стрипфинг Рапид Вена 4:1 Адмира Трайскирхен 3:1 Адмира Адмира 2:1 Хорн ВСК Герта 0:3 Адмира Винер Виктория 1:2 Адмира Адмира 2:1 Амштеттен
Хартберг Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Аустрия Вена 5:3 Хартберг Хартберг 1:1 ЛАСК Хартберг 2:3 Капфенберг Рид 2:0 Хартберг
Хартберг 2:1 Аустрия Вена Сваровски Тироль 1:1 Хартберг ASKOe Gmuend 3:4 Хартберг Лафниц 3:2 Хартберг Ред Булл Зальцбург 7:1 Хартберг Хартберг 1:1 Штурм Хартберг 0:2 Вольфсбергер Пяст 3:2 Хартберг Альтах 1:1 Хартберг Хартберг 1:0 Марибор Дорнбирнер 0:7 Хартберг Хартберг 2:1 Ганновер 96 Хартберг 1:3 Аустрия Клагенфурт Хартберг 1:4 Баник Острава Хартберг 0:0 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:3 Хартберг

Последние игры между собой

Адмира: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 5
Хартберг: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 4
Адмира 0:1 Хартберг Бундеслига Хартберг 4:1 Адмира Бундеслига Хартберг 3:1 Адмира Бундеслига Адмира 2:1 Хартберг Бундеслига
Адмира 2:3 Хартберг Бундеслига Хартберг 0:1 Адмира Бундеслига Адмира 5:1 Адмира Товарищеские матчи Хартберг 0:0 Адмира Товарищеские матчи Адмира 2:1 Хартберг Товарищеские матчи Адмира 1:4 Хартберг Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 4:0 Заявка 9 7 1 1 30 - 8 22
2. ЛАСК Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
3. Рапид Вена Заявка 8 5 2 1 21 - 12 17
4. Штурм 0:0 Заявка 8 3 4 1 11 - 5 13
5. Сваровски Тироль 0:0 Заявка 9 3 3 3 10 - 12 12
6. Санкт-Пёльтен 0:4 Заявка 9 3 2 4 15 - 14 11
7. Вольфсбергер Заявка 7 3 0 4 14 - 15 9
8. Рид Заявка 8 3 0 5 12 - 19 9
9. Аустрия Вена Заявка 8 2 3 3 8 - 9 9
10. Адмира 2:0 Заявка 9 2 1 6 11 - 26 7
11. Хартберг 0:2 Заявка 9 1 4 4 7 - 18 7
12. Альтах Заявка 8 1 2 5 7 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК Заявка 4 4 0 0 12 - 1 12
2. Рапид Вена Заявка 4 3 1 0 11 - 3 10
3. Ред Булл Зальцбург 4:0 Заявка 4 3 0 1 17 - 5 9
4. Рид Заявка 5 3 0 2 10 - 10 9
5. Адмира 2:0 Заявка 4 2 0 2 6 - 9 6
6. Штурм 0:0 Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
7. Сваровски Тироль 0:0 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
8. Хартберг 0:2 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
9. Аустрия Вена Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
10. Альтах Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
11. Санкт-Пёльтен 0:4 Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
12. Вольфсбергер Заявка 3 0 0 3 6 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 4:0 Заявка 5 4 1 0 13 - 3 13
2. Вольфсбергер Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
3. Штурм 0:0 Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
4. Санкт-Пёльтен 0:4 Заявка 4 2 1 1 10 - 7 7
5. Рапид Вена Заявка 4 2 1 1 10 - 9 7
6. Сваровски Тироль 0:0 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
7. ЛАСК Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
8. Аустрия Вена Заявка 4 1 1 2 3 - 3 4
9. Хартберг 0:2 Заявка 5 0 2 3 3 - 13 2
10. Адмира 2:0 Заявка 5 0 1 4 5 - 17 1
11. Рид Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
12. Альтах Заявка 3 0 0 3 2 - 11 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BSFZ Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Адмира
Ничья
Хартберг
2.79
7.31
4.60
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.75 3.90 4.15
Бонус: 5 000 ₽ 1.68 3.60 4.60
Бонус: 5 000 ₽ 2.79 3.70 2.38
  1.22 7.31 11.95

Самый высокий коэффициент на матч «Адмира» – «Хартберг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Адмира» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хартберг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Адмира» – «Хартберг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
11.50 1.02 10.50 1.02 4.20 1.20 3.45 1.28 2.12 1.72 1.99 1.82 1.76 2.06 1.87 1.87 1.32 3.20 1.31 3.25 1.08 6.20 1.10 6.25 1.02 11.50 1.02 11.00
11.00 1.00 4.85 1.14 3.80 1.23 2.34 1.57 1.97 1.84 1.65 2.38 1.33 3.32 1.24 3.88 1.08 6.85 1.06 6.75
5.38 1.17 2.49 1.57 2.23 1.70 1.97 1.91 1.74 2.16 3.73 1.29 2.82 1.46 2.22 1.71 1.92 1.96 1.70 2.23 1.49 2.72 1.33 3.45
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5
2.33 1.55 2.31 1.57 1.21 4.10 1.25 3.75 1.03 10.00
3.64 1.28 2.43 1.56 1.61 2.31 1.24 4.05 1.17 5.25
3.07 1.40 2.43 1.59 1.85 2.03 1.59 2.45 1.40 3.08 2.19 1.72 1.80 2.08 1.40 3.08 1.27 3.91
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.06 1.71 1.53 2.39 1.33 3.15
5.25 1.16 3.76 1.27 2.04 1.78 1.52 2.53 1.32 3.38

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.23 3.90
Букмекер Да Нет
2.30 1.58
Букмекер Да Нет
2.50 1.49
Где смотреть матч Адмира 2:0 Хартберг онлайн

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