1:0
10' ГолАйву Эмануэль
2:0
19' ГолХоффер Эрвин
15
Рат
Лукас
25
Спасич
Милош
16
Хоффер
Эрвин
31
Роттер
Томас
27
Рид
Лукас
23
Кайнц
Тобиас
28
Хайль
Юрген
24
Тадич
Дарио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Рат ЛукасЗащитник
-
25 Спасич МилошЗащитник
- Полузащитник
-
16 Хоффер ЭрвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
97 Ганда ЙосефНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Damir Buric
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Роттер ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Рид ЛукасПолузащитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Хайль ЮргенПолузащитник
-
24 Тадич ДариоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Хорват СашаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Markus Schopp
Ход матча
10'
1:0
19'
2:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кершбаум Роман
|2 (1)
|0.22
|2.
|Бройниг Максимилиан
|2
|0.22
|3.
|Томич Томислав
|1
|0.11
|4.
|Хоффер Эрвин
|1
|0.11
|5.
|Хаусьелль Марко
|1
|0.11
|6.
|Айву Эмануэль
|1
|0.11
|7.
|Гартнер Кристиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тадич Дарио
|4 (1)
|0.44
|2.
|Реп Райко
|1
|0.11
|3.
|Раковиц Штефан
|1
|0.11
|4.
|Люкенедер Феликс
|1
|0.11
|5.
|Линхарт Андреас
|0
|0
|6.
|Клем Кристиан
|0
|0
|7.
|Хорват Саша
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кершбаум Роман
|3
|1
|2.
|Бройниг Максимилиан
|3
|0
|3.
|Спасич Милош
|2
|0
|4.
|Бауэр Себастьян
|0
|1
|5.
|Майерхофер Штефан
|1
|0
|6.
|Рат Лукас
|1
|0
|7.
|Томич Томислав
|1
|0
|8.
|Майер Маркус
|1
|0
|9.
|Хаусьелль Марко
|1
|0
|10.
|Чиркович Александар
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тиджани Самсон
|1
|1
|2.
|Клем Кристиан
|2
|0
|3.
|Гольнер Манфред
|2
|0
|4.
|Кайнц Тобиас
|2
|0
|5.
|Роттер Томас
|2
|0
|6.
|Реп Райко
|1
|0
|7.
|Рид Лукас
|1
|0
|8.
|Свете Рене
|1
|0
|9.
|Люкенедер Феликс
|1
|0
|10.
|Эртльталер Юлиус
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Адмира
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|Хартберг
|14.29% (1)
|0
|0
|42.86% (3)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
Предыдущие игры
Адмира Последние 20 матчей: +7 =3 -10Сваровски Тироль 3:0 Адмира Рапид-2 Вена 3:2 Адмира ЛАСК 4:0 Адмира Адмира 1:3 Вольфсбергер
Мархфельд Маннсдорф 1:1 Адмира Альтах 4:2 Адмира Адмира 2:0 Мауэрверк Тим Венер Линьен 0:1 Адмира Адмира 2:2 Капфенберг Адмира 2:2 Драссбург Адмира 3:1 Рид Аустрия Вена 2:2 Адмира Адмира 0:5 Санкт-Пёльтен Адмира 1:2 Стрипфинг Рапид Вена 4:1 Адмира Трайскирхен 3:1 Адмира Адмира 2:1 Хорн ВСК Герта 0:3 Адмира Винер Виктория 1:2 Адмира Адмира 2:1 Амштеттен
Хартберг Последние 20 матчей: +6 =5 -9Аустрия Вена 5:3 Хартберг Хартберг 1:1 ЛАСК Хартберг 2:3 Капфенберг Рид 2:0 Хартберг
Хартберг 2:1 Аустрия Вена Сваровски Тироль 1:1 Хартберг ASKOe Gmuend 3:4 Хартберг Лафниц 3:2 Хартберг Ред Булл Зальцбург 7:1 Хартберг Хартберг 1:1 Штурм Хартберг 0:2 Вольфсбергер Пяст 3:2 Хартберг Альтах 1:1 Хартберг Хартберг 1:0 Марибор Дорнбирнер 0:7 Хартберг Хартберг 2:1 Ганновер 96 Хартберг 1:3 Аустрия Клагенфурт Хартберг 1:4 Баник Острава Хартберг 0:0 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:3 Хартберг
Последние игры между собой
Адмира: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 5
Хартберг: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|4:0 Заявка
|9
|7
|1
|1
|30 - 8
|22
|2.
|ЛАСК
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|3.
|Рапид Вена
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 12
|17
|4.
|Штурм
|0:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 5
|13
|5.
|Сваровски Тироль
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 12
|12
|6.
|Санкт-Пёльтен
|0:4 Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 14
|11
|7.
|Вольфсбергер
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|14 - 15
|9
|8.
|Рид
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|12 - 19
|9
|9.
|Аустрия Вена
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|10.
|Адмира
|2:0 Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 26
|7
|11.
|Хартберг
|0:2 Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 18
|7
|12.
|Альтах
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 3
|10
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|4:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|17 - 5
|9
|4.
|Рид
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 10
|9
|5.
|Адмира
|2:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 9
|6
|6.
|Штурм
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|7.
|Сваровски Тироль
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|8.
|Хартберг
|0:2 Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|9.
|Аустрия Вена
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|10.
|Альтах
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|11.
|Санкт-Пёльтен
|0:4 Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|12.
|Вольфсбергер
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|6 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|4:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 3
|13
|2.
|Вольфсбергер
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|3.
|Штурм
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|4.
|Санкт-Пёльтен
|0:4 Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 7
|7
|5.
|Рапид Вена
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 9
|7
|6.
|Сваровски Тироль
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|7.
|ЛАСК
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|8.
|Аустрия Вена
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|9.
|Хартберг
|0:2 Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 13
|2
|10.
|Адмира
|2:0 Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 17
|1
|11.
|Рид
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|12.
|Альтах
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 11
|0
Победитель
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