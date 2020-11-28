  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
Адмира
2:3
Конец матча

Стадион:
Хартберг
0'
1:0
10' Гол
Айву Эмануэль
2:0
19' Гол
Хоффер Эрвин
40' Желтая карточка
Клем Кристиан
2:1
42' Пенальти
Тадич Дарио
2:2
60' Гол
Роттер Томас
68' Желтая карточка
Кершбаум Роман
85' Желтая карточка
Хайль Юрген
2:3
87' Гол
Шаби Сейфедин
90' Желтая карточка
Шаби Сейфедин
90'+6
1
Ляйтнер
Андреас
2
Ауэр
Штефан
27
Айву
Эмануэль
15
Рат
Лукас
25
Спасич
Милош
14
Юлманд
Мортен
16
Хоффер
Эрвин
8
Кершбаум
Роман
90
Томич
Томислав
7
Старкль
Доминик
10
Бройниг
Максимилиан
1
Свете
Рене
6
Линхарт
Андреас
31
Роттер
Томас
32
Люкенедер
Феликс
14
Клем
Кристиан
42
Нимага
Бакари
27
Рид
Лукас
23
Кайнц
Тобиас
9
Реп
Райко
28
Хайль
Юрген
24
Тадич
Дарио
Адмира
4-1-4-1
Хартберг
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Адмира
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кершбаум Роман 2 (1) 0.22
2. Хоффер Эрвин 2 0.22
3. Бройниг Максимилиан 2 0.22
4. Томич Томислав 1 0.11
5. Хаусьелль Марко 1 0.11
6. Айву Эмануэль 1 0.11
7. Гартнер Кристиан 0 0
8. Спасич Милош 0 0
Хартберг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тадич Дарио 5 (2) 0.56
2. Реп Райко 1 0.11
3. Люкенедер Феликс 1 0.11
4. Раковиц Штефан 1 0.11
5. Шаби Сейфедин 1 0.11
6. Роттер Томас 1 0.11
7. Хорват Саша 0 0
8. Линхарт Андреас 0 0
9. Клем Кристиан 0 0

Карточки

Адмира
# Игрок      
1. Кершбаум Роман 4 1
2. Бройниг Максимилиан 3 0
3. Спасич Милош 2 0
4. Бауэр Себастьян 0 1
5. Майерхофер Штефан 1 0
6. Рат Лукас 1 0
7. Томич Томислав 1 0
8. Майер Маркус 1 0
9. Хаусьелль Марко 1 0
10. Чиркович Александар 1 0
Хартберг
# Игрок      
1. Клем Кристиан 3 0
2. Тиджани Самсон 1 1
3. Гольнер Манфред 2 0
4. Кайнц Тобиас 2 0
5. Роттер Томас 2 0
6. Реп Райко 1 0
7. Шаби Сейфедин 1 0
8. Рид Лукас 1 0
9. Свете Рене 1 0
10. Люкенедер Феликс 1 0
11. Хайль Юрген 1 0
12. Эртльталер Юлиус 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Адмира 22.22% (2) 33.33% (3) 0 11.11% (1) 11.11% (1) 22.22% (2)
Хартберг 10% (1) 0 10% (1) 40% (4) 10% (1) 30% (3)

Предыдущие игры

Адмира Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Сваровски Тироль 3:0 Адмира Рапид-2 Вена 3:2 Адмира ЛАСК 4:0 Адмира Адмира 1:3 Вольфсбергер
Мархфельд Маннсдорф 1:1 Адмира Альтах 4:2 Адмира Адмира 2:0 Мауэрверк Тим Венер Линьен 0:1 Адмира Адмира 2:2 Капфенберг Адмира 2:2 Драссбург Адмира 3:1 Рид Аустрия Вена 2:2 Адмира Адмира 0:5 Санкт-Пёльтен Адмира 1:2 Стрипфинг Рапид Вена 4:1 Адмира Трайскирхен 3:1 Адмира Адмира 2:1 Хорн ВСК Герта 0:3 Адмира Винер Виктория 1:2 Адмира Адмира 2:1 Амштеттен
Хартберг Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Аустрия Вена 5:3 Хартберг Хартберг 1:1 ЛАСК Хартберг 2:3 Капфенберг Рид 2:0 Хартберг
Хартберг 2:1 Аустрия Вена Сваровски Тироль 1:1 Хартберг ASKOe Gmuend 3:4 Хартберг Лафниц 3:2 Хартберг Ред Булл Зальцбург 7:1 Хартберг Хартберг 1:1 Штурм Хартберг 0:2 Вольфсбергер Пяст 3:2 Хартберг Альтах 1:1 Хартберг Хартберг 1:0 Марибор Дорнбирнер 0:7 Хартберг Хартберг 2:1 Ганновер 96 Хартберг 1:3 Аустрия Клагенфурт Хартберг 1:4 Баник Острава Хартберг 0:0 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:3 Хартберг

Последние игры между собой

Адмира: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 5
Хартберг: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 4
Адмира 0:1 Хартберг Бундеслига Хартберг 4:1 Адмира Бундеслига Хартберг 3:1 Адмира Бундеслига Адмира 2:1 Хартберг Бундеслига
Адмира 2:3 Хартберг Бундеслига Хартберг 0:1 Адмира Бундеслига Адмира 5:1 Адмира Товарищеские матчи Хартберг 0:0 Адмира Товарищеские матчи Адмира 2:1 Хартберг Товарищеские матчи Адмира 1:4 Хартберг Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 9 7 1 1 34 - 10 22
2. ЛАСК Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
3. Рапид Вена Заявка 8 5 2 1 21 - 12 17
4. Штурм Заявка 8 4 3 1 12 - 5 15
5. Санкт-Пёльтен Заявка 9 3 2 4 17 - 18 11
6. Сваровски Тироль Заявка 9 3 2 4 10 - 13 11
7. Хартберг Заявка 9 2 4 3 10 - 18 10
8. Вольфсбергер Заявка 7 3 0 4 14 - 15 9
9. Рид Заявка 8 3 0 5 12 - 19 9
10. Аустрия Вена Заявка 8 2 3 3 8 - 9 9
11. Альтах Заявка 8 1 2 5 7 - 18 5
12. Адмира Заявка 9 1 1 7 11 - 29 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК Заявка 4 4 0 0 12 - 1 12
2. Рапид Вена Заявка 4 3 1 0 11 - 3 10
3. Ред Булл Зальцбург Заявка 4 3 0 1 17 - 5 9
4. Рид Заявка 5 3 0 2 10 - 10 9
5. Штурм Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
6. Сваровски Тироль Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
7. Аустрия Вена Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
8. Хартберг Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
9. Альтах Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
10. Санкт-Пёльтен Заявка 5 1 1 3 7 - 11 4
11. Адмира Заявка 4 1 0 3 6 - 12 3
12. Вольфсбергер Заявка 3 0 0 3 6 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 5 4 1 0 17 - 5 13
2. Вольфсбергер Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
3. Штурм Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
4. Санкт-Пёльтен Заявка 4 2 1 1 10 - 7 7
5. Рапид Вена Заявка 4 2 1 1 10 - 9 7
6. Сваровски Тироль Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
7. ЛАСК Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
8. Хартберг Заявка 5 1 2 2 6 - 13 5
9. Аустрия Вена Заявка 4 1 1 2 3 - 3 4
10. Адмира Заявка 5 0 1 4 5 - 17 1
11. Рид Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
12. Альтах Заявка 3 0 0 3 2 - 11 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Тадич Дарио из команды Хартберг забивает с точки!
  • Желтая карточка
    40'
    Клем Кристиан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Хоффер Эрвин бьет в цель!
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Айву Эмануэль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BSFZ Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 5.00 1.60 3.90
Бонус: 5 000 ₽ 2.79 3.70 2.38
  6.96 1.40 5.26

Самый высокий коэффициент на матч «Адмира» – «Хартберг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Адмира» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хартберг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Адмира» – «Хартберг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
11.50 1.02 10.50 1.02 4.20 1.20 3.45 1.28 2.12 1.72 1.99 1.82 1.76 2.06 5.00 1.15 1.32 3.20 1.75 2.01 1.08 6.20 1.47 2.55 1.02 11.50 1.11 5.80
11.00 1.00 4.85 1.14 3.80 1.23 2.34 1.57 1.97 1.84 1.65 2.38 1.33 3.32 1.24 3.88 1.08 6.85 1.06 6.75
5.38 1.17 6.98 1.12 2.23 1.70 1.97 1.91 1.74 2.16 5.42 1.17 2.21 1.71 3.84 1.28 2.52 1.56 1.46 2.82 1.27 3.96 1.70 2.22 1.47 2.80 1.34 3.37
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5
2.33 1.55 2.31 1.57 1.21 4.10 1.25 3.75 1.03 10.00
3.64 1.28 2.43 1.56 1.61 2.31 1.24 4.05 1.17 5.25
3.07 1.40 2.43 1.59 1.85 2.03 1.59 2.45 1.40 3.08 1.27 3.95 1.14 6.12 1.40 3.08 1.27 3.91
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.06 1.71 1.53 2.39 1.33 3.15
5.25 1.16 3.76 1.27 2.04 1.78 1.52 2.53 1.32 3.38

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.23 3.90
Букмекер Да Нет
2.30 1.58
Букмекер Да Нет
2.50 1.49
Где смотреть матч Адмира 2:3 Хартберг онлайн

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