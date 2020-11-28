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  3. Австрия
Санкт-Пёльтен
1:4
Первый тайм: 36'

Стадион:
Ред Булл Зальцбург
0'
0:1
7' Гол
Бериша Мергим
11' Желтая карточка
Любичич Роберт
0:2
13' Пенальти
Собослаи Доминик
0:3
22' Гол
Адейеми Карим
0:4
25' Пенальти
Собослаи Доминик
31' Желтая карточка
Мухамедбегович Ахмет
1:4
34' Гол
 36'
1
Риглер
Кристоф
14
Блауэнштайнер
Микаэль
5
Маранда
Мануэль
17
Мухамедбегович
Ахмет
21
Шульц
Кофи
7
Майстер
Николас
6
Покорны
Петер
39
Любичич
Роберт
20
Шуц
Даниэль
19
Хуги
Дор
9
Шмидт
Александер
1
Станкович
Цицан
5
Фалльци
Альберт
6
Онгене
Жером
39
Вебер
Максимилиан
17
Ульмер
Андреас
16
Юнузович
Златко
4
Ашимеру
Маджид
21
Шушич
Лука
8
Бериша
Мергим
14
Собослаи
Доминик
27
Адейеми
Карим
Санкт-Пёльтен
4-4-2
Ред Булл Зальцбург
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Пёльтен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хуги Дор 5 (1) 0.56
2. Шмидт Александер 4 0.44
3. Танзмар Марсель 1 0.11
4. Грозурек Лукас 1 0.11
5. Лейте Луан 1 0.11
6. Мухамедбегович Ахмет 1 0.11
7. Гальпер Кристоф 1 0.11
8. Майстер Николас 1 (1) 0.11
9. Любичич Роберт 0 0
10. Блауэнштайнер Микаэль 0 0
11. Дейвис Джордж 0 0
12. Покорны Петер 0 0
Ред Булл Зальцбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Койта Секу 7 (1) 0.78
2. Дака Пэтсон 6 0.67
3. Бериша Мергим 5 0.56
4. Окафор Ноа 4 (1) 0.44
5. Собослаи Доминик 1 (1) 0.11
6. Фалльци Альберт 1 0.11
7. Онгене Жером 1 0.11
8. Кристенсен Расмус 1 0.11
9. Ашимеру Маджид 0 0
10. Ульмер Андреас 0 0
11. Юнузович Златко 0 0
12. Окугава Масая 0 0
13. Шушич Лука 0 0

Карточки

Санкт-Пёльтен
# Игрок      
1. Покорны Петер 4 0
2. Луксбахер Даниэль 2 0
3. Риглер Кристоф 2 0
4. Маранда Мануэль 2 0
5. Любичич Роберт 2 0
6. Штайнвендер Михаэль 2 0
7. Шуц Даниэль 1 0
8. Шульц Кофи 1 0
9. Майстер Николас 1 0
10. Шмидт Александер 1 0
11. Мухамедбегович Ахмет 1 0
12. Гальпер Кристоф 1 0
Ред Булл Зальцбург
# Игрок      
1. Камара Мохамед VII 3 0
2. Фаркаш Патрик 2 0
3. Фалльци Альберт 2 0
4. Ашимеру Маджид 2 0
5. Окафор Ноа 2 0
6. Рамальо Андре 0 1
7. Кристенсен Расмус 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Санкт-Пёльтен 26.67% (4) 20% (3) 26.67% (4) 6.67% (1) 13.33% (2) 6.67% (1)
 Ред Булл Зальцбург 8% (2) 12% (3) 16% (4) 16% (4) 16% (4) 32% (8)

Предыдущие игры

Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Аустрия Вена 1:1 Санкт-Пёльтен Хорн 3:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:1 Сваровски Тироль Санкт-Пёльтен 4:0 Рид
ЛАСК 4:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 2:4 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:2 Рапид Вена Адмира 0:5 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:0 Штурм Санкт-Пёльтен 2:1 Флоридсдорфер Вольфсберг 1:3 Санкт-Пёльтен Карлсруэ 2:1 Санкт-Пёльтен Адмира 2:2 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 Ческе-Будеевице Санкт-Пёльтен 0:2 Виктория Пльзень Санкт Валентин 0:5 Санкт-Пёльтен Славия Прага 5:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:1 Лисен Санкт-Пёльтен 2:0 Альтах
Ред Булл Зальцбург Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Бавария 3:1 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 1:3 Штурм Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 2:6 Бавария
Ред Булл Зальцбург 5:0 Сваровски Тироль Атлетико М 3:2 Ред Булл Зальцбург Аустрия Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 2:2 Локомотив Москва Санкт-Пёльтен 0:3 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 7:1 Хартберг Ред Булл Зальцбург 3:1 Маккаби Тель-Авив Рид 1:3 Ред Булл Зальцбург Маккаби Тель-Авив 1:2 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 4:1 Альтах Вольфсбергер 1:3 Ред Булл Зальцбург Брегенз 0:10 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 3:0 Тюркючю Мюнхен Ред Булл Зальцбург 3:0 Тюркюджю Атаспор Ред Булл Зальцбург 2:2 Ливерпуль Ред Булл Зальцбург 1:4 Аякс

Последние игры между собой

Санкт-Пёльтен: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 14
Ред Булл Зальцбург: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 0
Санкт-Пёльтен 0:3 Ред Булл Зальцбург Кубок Ред Булл Зальцбург 2:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:6 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 7:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига
Санкт-Пёльтен 1:1 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 5:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:3 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:2 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 4:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:3 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 5:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:2 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 2:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:5 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 2:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Ред Булл Зальцбург 4:2 Санкт-Пёльтен Кубок Австрии
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 4:0 Заявка 9 7 1 1 30 - 8 22
2. ЛАСК Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
3. Рапид Вена Заявка 8 5 2 1 21 - 12 17
4. Штурм 0:0 Заявка 8 3 4 1 11 - 5 13
5. Сваровски Тироль 0:0 Заявка 9 3 3 3 10 - 12 12
6. Санкт-Пёльтен 0:4 Заявка 9 3 2 4 15 - 14 11
7. Вольфсбергер Заявка 7 3 0 4 14 - 15 9
8. Рид Заявка 8 3 0 5 12 - 19 9
9. Аустрия Вена Заявка 8 2 3 3 8 - 9 9
10. Адмира 2:0 Заявка 9 2 1 6 11 - 26 7
11. Хартберг 0:2 Заявка 9 1 4 4 7 - 18 7
12. Альтах Заявка 8 1 2 5 7 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК Заявка 4 4 0 0 12 - 1 12
2. Рапид Вена Заявка 4 3 1 0 11 - 3 10
3. Ред Булл Зальцбург 4:0 Заявка 4 3 0 1 17 - 5 9
4. Рид Заявка 5 3 0 2 10 - 10 9
5. Адмира 2:0 Заявка 4 2 0 2 6 - 9 6
6. Штурм 0:0 Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
7. Сваровски Тироль 0:0 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
8. Хартберг 0:2 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
9. Аустрия Вена Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
10. Альтах Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
11. Санкт-Пёльтен 0:4 Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
12. Вольфсбергер Заявка 3 0 0 3 6 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 4:0 Заявка 5 4 1 0 13 - 3 13
2. Вольфсбергер Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
3. Штурм 0:0 Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
4. Санкт-Пёльтен 0:4 Заявка 4 2 1 1 10 - 7 7
5. Рапид Вена Заявка 4 2 1 1 10 - 9 7
6. Сваровски Тироль 0:0 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
7. ЛАСК Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
8. Аустрия Вена Заявка 4 1 1 2 3 - 3 4
9. Хартберг 0:2 Заявка 5 0 2 3 3 - 13 2
10. Адмира 2:0 Заявка 5 0 1 4 5 - 17 1
11. Рид Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
12. Альтах Заявка 3 0 0 3 2 - 11 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на NV Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Санкт-Пёльтен
Ничья
Ред Булл Зальцбург
36.00
8.00
1.18
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 36.00 13.00 1.05
Бонус: 5 000 ₽ 13.00 8.00 1.17
Бонус: 5 000 ₽ 13.00 8.00 1.18

Самый высокий коэффициент на матч «Санкт-Пёльтен» – «Ред Булл Зальцбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Санкт-Пёльтен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ред Булл Зальцбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Санкт-Пёльтен» – «Ред Булл Зальцбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7.5 7.5 8.5 8.5
7.20 1.07 7.40 1.07 3.80 1.23 3.15 1.33 7.00 1.08 2.02 1.79 1.82 1.99 3.25 1.31 1.31 3.30 1.95 1.80 1.11 6.00 1.40 2.80 1.17 4.70 1.05 8.50
8.10 1.04 7.50 1.06 3.88 1.24 3.26 1.34 2.31 1.68 1.84 1.96 1.55 2.39 1.30 3.26 1.22 3.74 1.09 5.85
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5 4.5 4.5
3.15 1.33 2.04 1.79 1.49 2.50 3.30 1.30 1.52 2.42 1.12 5.55
5.40 1.15 3.85 1.26 2.05 1.77 1.53 2.50 1.33 3.32
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.70 1.42 2.03 1.73 1.58 2.31
6.25 1.12 2.72 1.46 2.04 1.78 1.59 2.36 1.28 3.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.65 2.15
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
Букмекер Да Нет
2.75 1.37
Где смотреть матч Санкт-Пёльтен 1:4 Ред Булл Зальцбург онлайн

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