Санкт-Пёльтен
1:4
Первый тайм: 36'
Стадион: НВ Арена
Ред Булл Зальцбург
0:1
7' ГолБериша Мергим
11' Желтая карточкаЛюбичич Роберт
0:2
13' ПенальтиСобослаи Доминик
0:3
22' ГолАдейеми Карим
0:4
25' ПенальтиСобослаи Доминик
31' Желтая карточкаМухамедбегович Ахмет
21
Шульц
Кофи
20
Шуц
Даниэль
19
Хуги
Дор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Шульц КофиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Шуц ДаниэльПолузащитник
-
19 Хуги ДорНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Robert Ibertsberger
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Шушич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Соле УмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Мвепу ЭнокПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Марш Джесси
Ход матча
7'
0:1
11'
13'
0:2
22'
0:3
25'
0:4
34'
1:4
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хуги Дор
|5 (1)
|0.56
|2.
|Шмидт Александер
|4
|0.44
|3.
|Танзмар Марсель
|1
|0.11
|4.
|Грозурек Лукас
|1
|0.11
|5.
|Лейте Луан
|1
|0.11
|6.
|Мухамедбегович Ахмет
|1
|0.11
|7.
|Гальпер Кристоф
|1
|0.11
|8.
|Майстер Николас
|1 (1)
|0.11
|9.
|Любичич Роберт
|0
|0
|10.
|Блауэнштайнер Микаэль
|0
|0
|11.
|Дейвис Джордж
|0
|0
|12.
|Покорны Петер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Койта Секу
|7 (1)
|0.78
|2.
|Дака Пэтсон
|6
|0.67
|3.
|Бериша Мергим
|5
|0.56
|4.
|Окафор Ноа
|4 (1)
|0.44
|5.
|Собослаи Доминик
|1 (1)
|0.11
|6.
|Фалльци Альберт
|1
|0.11
|7.
|Онгене Жером
|1
|0.11
|8.
|Кристенсен Расмус
|1
|0.11
|9.
|Ашимеру Маджид
|0
|0
|10.
|Ульмер Андреас
|0
|0
|11.
|Юнузович Златко
|0
|0
|12.
|Окугава Масая
|0
|0
|13.
|Шушич Лука
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Покорны Петер
|4
|0
|2.
|Луксбахер Даниэль
|2
|0
|3.
|Риглер Кристоф
|2
|0
|4.
|Маранда Мануэль
|2
|0
|5.
|Любичич Роберт
|2
|0
|6.
|Штайнвендер Михаэль
|2
|0
|7.
|Шуц Даниэль
|1
|0
|8.
|Шульц Кофи
|1
|0
|9.
|Майстер Николас
|1
|0
|10.
|Шмидт Александер
|1
|0
|11.
|Мухамедбегович Ахмет
|1
|0
|12.
|Гальпер Кристоф
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Камара Мохамед VII
|3
|0
|2.
|Фаркаш Патрик
|2
|0
|3.
|Фалльци Альберт
|2
|0
|4.
|Ашимеру Маджид
|2
|0
|5.
|Окафор Ноа
|2
|0
|6.
|Рамальо Андре
|0
|1
|7.
|Кристенсен Расмус
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Санкт-Пёльтен
|26.67% (4)
|20% (3)
|26.67% (4)
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|6.67% (1)
|Ред Булл Зальцбург
|8% (2)
|12% (3)
|16% (4)
|16% (4)
|16% (4)
|32% (8)
Предыдущие игры
Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: +7 =4 -9Аустрия Вена 1:1 Санкт-Пёльтен Хорн 3:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:1 Сваровски Тироль Санкт-Пёльтен 4:0 Рид
ЛАСК 4:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 2:4 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:2 Рапид Вена Адмира 0:5 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:0 Штурм Санкт-Пёльтен 2:1 Флоридсдорфер Вольфсберг 1:3 Санкт-Пёльтен Карлсруэ 2:1 Санкт-Пёльтен Адмира 2:2 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 Ческе-Будеевице Санкт-Пёльтен 0:2 Виктория Пльзень Санкт Валентин 0:5 Санкт-Пёльтен Славия Прага 5:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:1 Лисен Санкт-Пёльтен 2:0 Альтах
Ред Булл Зальцбург Последние 20 матчей: +12 =3 -5Бавария 3:1 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 1:3 Штурм Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 2:6 Бавария
Ред Булл Зальцбург 5:0 Сваровски Тироль Атлетико М 3:2 Ред Булл Зальцбург Аустрия Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 2:2 Локомотив Москва Санкт-Пёльтен 0:3 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 7:1 Хартберг Ред Булл Зальцбург 3:1 Маккаби Тель-Авив Рид 1:3 Ред Булл Зальцбург Маккаби Тель-Авив 1:2 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 4:1 Альтах Вольфсбергер 1:3 Ред Булл Зальцбург Брегенз 0:10 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 3:0 Тюркючю Мюнхен Ред Булл Зальцбург 3:0 Тюркюджю Атаспор Ред Булл Зальцбург 2:2 Ливерпуль Ред Булл Зальцбург 1:4 Аякс
Последние игры между собой
Санкт-Пёльтен: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 14
Ред Булл Зальцбург: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 0
Санкт-Пёльтен 1:1 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 5:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:3 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:2 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 4:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:3 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 5:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:2 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 2:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:5 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 2:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Ред Булл Зальцбург 4:2 Санкт-Пёльтен Кубок Австрии
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|4:0 Заявка
|9
|7
|1
|1
|30 - 8
|22
|2.
|ЛАСК
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|3.
|Рапид Вена
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 12
|17
|4.
|Штурм
|0:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 5
|13
|5.
|Сваровски Тироль
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 12
|12
|6.
|Санкт-Пёльтен
|0:4 Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 14
|11
|7.
|Вольфсбергер
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|14 - 15
|9
|8.
|Рид
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|12 - 19
|9
|9.
|Аустрия Вена
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|10.
|Адмира
|2:0 Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 26
|7
|11.
|Хартберг
|0:2 Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 18
|7
|12.
|Альтах
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 3
|10
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|4:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|17 - 5
|9
|4.
|Рид
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 10
|9
|5.
|Адмира
|2:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 9
|6
|6.
|Штурм
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|7.
|Сваровски Тироль
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|8.
|Хартберг
|0:2 Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|9.
|Аустрия Вена
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|10.
|Альтах
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|11.
|Санкт-Пёльтен
|0:4 Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|12.
|Вольфсбергер
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|6 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|4:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 3
|13
|2.
|Вольфсбергер
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|3.
|Штурм
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|4.
|Санкт-Пёльтен
|0:4 Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 7
|7
|5.
|Рапид Вена
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 9
|7
|6.
|Сваровски Тироль
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|7.
|ЛАСК
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|8.
|Аустрия Вена
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|9.
|Хартберг
|0:2 Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 13
|2
|10.
|Адмира
|2:0 Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 17
|1
|11.
|Рид
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|12.
|Альтах
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 11
|0
Победитель
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