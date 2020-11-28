Штурм
0:0
Первый тайм: 36'
Стадион: Merkur-Arena
Сваровски Тироль
33' Желтая карточкаШнегг Давид
44
Данте
Амаду
19
Куэн
Андреас
30
Любич
Иван
13
Янтшер
Якоб
24
Кох
Фабиан
28
Шнегг
Давид
21
Рогель
Жан
43
Челич
Неманя
27
Йебоа
Келвин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Данте АмадуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Куэн АндреасПолузащитник
-
30 Любич ИванПолузащитник
- Нападающий
-
13 Янтшер ЯкобНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Йегер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Кох ФабианЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
-
21 Рогель ЖанПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Челич НеманяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Йебоа КелвинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Хагер ШтефанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Дедич ЗлаткоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
Ход матча
33'
36'
36'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Любич Иван
|4
|0.5
|2.
|Янтшер Якоб
|3
|0.38
|3.
|Хирлендер Штефан
|1
|0.13
|4.
|Фризенбихлер Кевин
|1
|0.13
|5.
|Горенц-Станкович Йон
|1
|0.13
|6.
|Китеишвили Отар
|1
|0.13
|7.
|Куэн Андреас
|0
|0
|8.
|Инголич Сандро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дедич Златко
|3 (1)
|0.33
|2.
|Фредериксен Николай
|3
|0.33
|3.
|Шнегг Давид
|1
|0.11
|4.
|Йебоа Келвин
|1
|0.11
|5.
|Ридер Флориан
|1
|0.11
|6.
|Ансельм Тобиас
|1
|0.11
|7.
|Кох Фабиан
|0
|0
|8.
|Пецос Атанасиос
|0
|0
|9.
|Нашбергер Йоханнес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хирлендер Штефан
|3
|0
|2.
|Инголич Сандро
|1
|1
|3.
|Горенц-Станкович Йон
|2
|0
|4.
|Фризенбихлер Кевин
|1
|0
|5.
|Вютрих Грегори
|1
|0
|6.
|Йегер Лукас
|1
|0
|7.
|Китеишвили Отар
|1
|0
|8.
|Любич Иван
|1
|0
|9.
|Данте Амаду
|1
|0
|10.
|Мвепу Франциско
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гугганиг Давид
|4
|0
|2.
|Рогель Жан
|1
|1
|3.
|Пецос Атанасиос
|2
|0
|4.
|Освальд Фердинанд
|2
|0
|5.
|Хагер Штефан
|2
|0
|6.
|Ридер Флориан
|2
|0
|7.
|Прантер Беньямин
|1
|0
|8.
|Бучачер Флориан
|1
|0
|9.
|Фредериксен Николай
|1
|0
|10.
|Челич Неманя
|1
|0
|11.
|Шнегг Давид
|1
|0
|12.
|Нашбергер Йоханнес
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Штурм
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|45.45% (5)
|0
|9.09% (1)
|Сваровски Тироль
|40% (4)
|20% (2)
|20% (2)
|0
|10% (1)
|10% (1)
Предыдущие игры
Штурм Последние 20 матчей: +13 =5 -2Штурм 1:0 Ваккер Инсбрук Ред Булл Зальцбург 1:3 Штурм Юниорс Пашинг 0:1 Штурм Штурм 0:2 ЛАСК
Сваровски Тироль Последние 20 матчей: +6 =6 -8Сваровски Тироль 3:0 Адмира Санкт-Пёльтен 0:1 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 5:0 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Хартберг
Сваровски Тироль 0:1 Флоридсдорфер Сваровски Тироль 0:2 Аустрия Вена Альтах 0:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК Рид 3:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:1 Санкт-Анна Сваровски Тироль 3:0 Унион Берлин Сваровски Тироль 0:0 Адмира Маттерсбург 4:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 0:1 Альтах Санкт-Пёльтен 1:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:0 Сваровски Тироль Адмира 0:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Маттерсбург Альтах 1:1 Сваровски Тироль
Последние игры между собой
Штурм: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Сваровски Тироль: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|4:0 Заявка
|9
|7
|1
|1
|30 - 8
|22
|2.
|ЛАСК
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|3.
|Рапид Вена
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 12
|17
|4.
|Штурм
|0:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 5
|13
|5.
|Сваровски Тироль
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 12
|12
|6.
|Санкт-Пёльтен
|0:4 Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 14
|11
|7.
|Вольфсбергер
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|14 - 15
|9
|8.
|Рид
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|12 - 19
|9
|9.
|Аустрия Вена
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|10.
|Адмира
|2:0 Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 26
|7
|11.
|Хартберг
|0:2 Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 18
|7
|12.
|Альтах
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 3
|10
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|4:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|17 - 5
|9
|4.
|Рид
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 10
|9
|5.
|Адмира
|2:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 9
|6
|6.
|Штурм
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|7.
|Сваровски Тироль
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|8.
|Хартберг
|0:2 Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|9.
|Аустрия Вена
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|10.
|Альтах
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|11.
|Санкт-Пёльтен
|0:4 Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|12.
|Вольфсбергер
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|6 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|4:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 3
|13
|2.
|Вольфсбергер
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|3.
|Штурм
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|4.
|Санкт-Пёльтен
|0:4 Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 7
|7
|5.
|Рапид Вена
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 9
|7
|6.
|Сваровски Тироль
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|7.
|ЛАСК
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|8.
|Аустрия Вена
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|9.
|Хартберг
|0:2 Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 13
|2
|10.
|Адмира
|2:0 Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 17
|1
|11.
|Рид
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|12.
|Альтах
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 11
|0
Победитель
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