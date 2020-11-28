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  3. Австрия
Штурм
0:0
Первый тайм: 36'

Стадион:
Сваровски Тироль
0'
33' Желтая карточка
Шнегг Давид
36' Желтая карточка
36' Желтая карточка
 36'
27
Зибенхандль
Йорг
24
Инголич
Сандро
6
Немет
Давид
5
Вютрих
Грегори
44
Данте
Амаду
25
Хирлендер
Штефан
4
Горенц-Станкович
Йон
19
Куэн
Андреас
30
Любич
Иван
20
Фризенбихлер
Кевин
13
Янтшер
Якоб
25
Освальд
Фердинанд
24
Кох
Фабиан
30
Бехоунек
Рафаэл
4
Гугганиг
Давид
28
Шнегг
Давид
21
Рогель
Жан
6
Пецос
Атанасиос
43
Челич
Неманя
16
Ридер
Флориан
9
Фредериксен
Николай
27
Йебоа
Келвин
Штурм
4-3-1-2
Сваровски Тироль
4-4-2

Ход матча

33'
 
Шнегг Давид
36'
 
36'
 

Бомбардиры внутри турнира

Штурм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Любич Иван 4 0.5
2. Янтшер Якоб 3 0.38
3. Хирлендер Штефан 1 0.13
4. Фризенбихлер Кевин 1 0.13
5. Горенц-Станкович Йон 1 0.13
6. Китеишвили Отар 1 0.13
7. Куэн Андреас 0 0
8. Инголич Сандро 0 0
Сваровски Тироль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дедич Златко 3 (1) 0.33
2. Фредериксен Николай 3 0.33
3. Шнегг Давид 1 0.11
4. Йебоа Келвин 1 0.11
5. Ридер Флориан 1 0.11
6. Ансельм Тобиас 1 0.11
7. Кох Фабиан 0 0
8. Пецос Атанасиос 0 0
9. Нашбергер Йоханнес 0 0

Карточки

Штурм
# Игрок      
1. Хирлендер Штефан 3 0
2. Инголич Сандро 1 1
3. Горенц-Станкович Йон 2 0
4. Фризенбихлер Кевин 1 0
5. Вютрих Грегори 1 0
6. Йегер Лукас 1 0
7. Китеишвили Отар 1 0
8. Любич Иван 1 0
9. Данте Амаду 1 0
10. Мвепу Франциско 1 0
Сваровски Тироль
# Игрок      
1. Гугганиг Давид 4 0
2. Рогель Жан 1 1
3. Пецос Атанасиос 2 0
4. Освальд Фердинанд 2 0
5. Хагер Штефан 2 0
6. Ридер Флориан 2 0
7. Прантер Беньямин 1 0
8. Бучачер Флориан 1 0
9. Фредериксен Николай 1 0
10. Челич Неманя 1 0
11. Шнегг Давид 1 0
12. Нашбергер Йоханнес 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Штурм 18.18% (2) 9.09% (1) 18.18% (2) 45.45% (5) 0 9.09% (1)
 Сваровски Тироль 40% (4) 20% (2) 20% (2) 0 10% (1) 10% (1)

Предыдущие игры

Штурм Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Штурм 1:0 Ваккер Инсбрук Ред Булл Зальцбург 1:3 Штурм Юниорс Пашинг 0:1 Штурм Штурм 0:2 ЛАСК
Рид 0:2 Штурм Хоэнемс 1:2 Штурм Марибор 0:3 Штурм Штурм 4:0 Альтах Хартберг 1:1 Штурм Штурм 1:1 Рапид Вена Санкт-Пёльтен 0:0 Штурм Штурм 5:0 Капфенберг Штурм 8:0 СВ Инсбрук Штурм 2:1 Лафниц Штурм 1:1 Опава Штурм 2:1 Браво Штурм 2:0 Лицен Штурм 0:1 Ференцварош Штурм 2:2 Адмира Лебринг 0:2 Штурм
Сваровски Тироль Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Сваровски Тироль 3:0 Адмира Санкт-Пёльтен 0:1 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 5:0 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Хартберг
Сваровски Тироль 0:1 Флоридсдорфер Сваровски Тироль 0:2 Аустрия Вена Альтах 0:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК Рид 3:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:1 Санкт-Анна Сваровски Тироль 3:0 Унион Берлин Сваровски Тироль 0:0 Адмира Маттерсбург 4:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 0:1 Альтах Санкт-Пёльтен 1:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:0 Сваровски Тироль Адмира 0:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Маттерсбург Альтах 1:1 Сваровски Тироль

Последние игры между собой

Штурм: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Сваровски Тироль: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Сваровски Тироль 1:5 Штурм Бундеслига Штурм 2:0 Сваровски Тироль Бундеслига Сваровски Тироль 0:1 Штурм Кубок Австрии Сваровски Тироль 0:1 Штурм Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 4:0 Заявка 9 7 1 1 30 - 8 22
2. ЛАСК Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
3. Рапид Вена Заявка 8 5 2 1 21 - 12 17
4. Штурм 0:0 Заявка 8 3 4 1 11 - 5 13
5. Сваровски Тироль 0:0 Заявка 9 3 3 3 10 - 12 12
6. Санкт-Пёльтен 0:4 Заявка 9 3 2 4 15 - 14 11
7. Вольфсбергер Заявка 7 3 0 4 14 - 15 9
8. Рид Заявка 8 3 0 5 12 - 19 9
9. Аустрия Вена Заявка 8 2 3 3 8 - 9 9
10. Адмира 2:0 Заявка 9 2 1 6 11 - 26 7
11. Хартберг 0:2 Заявка 9 1 4 4 7 - 18 7
12. Альтах Заявка 8 1 2 5 7 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК Заявка 4 4 0 0 12 - 1 12
2. Рапид Вена Заявка 4 3 1 0 11 - 3 10
3. Ред Булл Зальцбург 4:0 Заявка 4 3 0 1 17 - 5 9
4. Рид Заявка 5 3 0 2 10 - 10 9
5. Адмира 2:0 Заявка 4 2 0 2 6 - 9 6
6. Штурм 0:0 Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
7. Сваровски Тироль 0:0 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
8. Хартберг 0:2 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
9. Аустрия Вена Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
10. Альтах Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
11. Санкт-Пёльтен 0:4 Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
12. Вольфсбергер Заявка 3 0 0 3 6 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 4:0 Заявка 5 4 1 0 13 - 3 13
2. Вольфсбергер Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
3. Штурм 0:0 Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
4. Санкт-Пёльтен 0:4 Заявка 4 2 1 1 10 - 7 7
5. Рапид Вена Заявка 4 2 1 1 10 - 9 7
6. Сваровски Тироль 0:0 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
7. ЛАСК Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
8. Аустрия Вена Заявка 4 1 1 2 3 - 3 4
9. Хартберг 0:2 Заявка 5 0 2 3 3 - 13 2
10. Адмира 2:0 Заявка 5 0 1 4 5 - 17 1
11. Рид Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
12. Альтах Заявка 3 0 0 3 2 - 11 0
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    36'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Шнегг Давид получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merkur-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Штурм
Ничья
Сваровски Тироль
1.86
3.92
4.70
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 1.79 3.35 4.30
Бонус: 5 000 ₽ 1.81 3.92 4.15
  1.86 3.45 4.70

Самый высокий коэффициент на матч «Штурм» – «Сваровски Тироль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Штурм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сваровски Тироль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Штурм» – «Сваровски Тироль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.20 1.03 9.80 1.03 3.25 1.31 3.30 1.32 1.80 1.95 1.87 1.93 1.65 2.25 1.72 2.12 1.30 3.30 1.19 4.20 1.10 6.25 1.05 8.80 1.02 11.00 1.01 12.00
13.00 1.00 10.00 1.01 3.96 1.20 3.20 1.31 2.10 1.70 1.68 2.19 1.47 2.88 1.22 4.30 1.16 5.05 1.04 8.70 1.03 9.10
3.13 1.39 2.75 1.48 2.36 1.63 1.97 1.91 1.74 2.17 1.56 2.52 1.69 2.25 1.54 2.57 1.27 3.97 1.15 5.99
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.30 1.58 2.15 1.70 1.25 3.75 1.16 4.80 1.03 10.00
3.32 1.33 2.22 1.66 1.53 2.50 1.19 4.80 1.13 6.00
2.03 1.85 1.67 2.29 1.31 3.63 1.69 2.25 1.49 2.73 1.35 3.44
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.32 1.83 1.91 1.37 2.95 1.29 3.40
4.45 1.21 3.12 1.36 1.83 1.98 1.37 3.10 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.80 1.95
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
3.05 1.36
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