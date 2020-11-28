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  2. Матчи
  3. Австрия
Штурм
1:0
Конец матча

Стадион:
Сваровски Тироль
0'
33' Желтая карточка
Шнегг Давид
35' Желтая карточка
Челич Неманя
36' Желтая карточка
Бехоунек Рафаэл
50' Желтая карточка
Инголич Сандро
71' Желтая карточка
Балай Беким
1:0
76' Гол
Балай Беким
90'+5
27
Зибенхандль
Йорг
24
Инголич
Сандро
6
Немет
Давид
5
Вютрих
Грегори
44
Данте
Амаду
25
Хирлендер
Штефан
4
Горенц-Станкович
Йон
19
Куэн
Андреас
30
Любич
Иван
20
Фризенбихлер
Кевин
13
Янтшер
Якоб
25
Освальд
Фердинанд
24
Кох
Фабиан
30
Бехоунек
Рафаэл
4
Гугганиг
Давид
28
Шнегг
Давид
21
Рогель
Жан
6
Пецос
Атанасиос
43
Челич
Неманя
16
Ридер
Флориан
9
Фредериксен
Николай
27
Йебоа
Келвин
Штурм
4-3-1-2
Сваровски Тироль
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Штурм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Любич Иван 4 0.5
2. Янтшер Якоб 3 0.38
3. Хирлендер Штефан 1 0.13
4. Балай Беким 1 0.13
5. Фризенбихлер Кевин 1 0.13
6. Горенц-Станкович Йон 1 0.13
7. Китеишвили Отар 1 0.13
8. Куэн Андреас 0 0
9. Инголич Сандро 0 0
Сваровски Тироль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дедич Златко 3 (1) 0.33
2. Фредериксен Николай 3 0.33
3. Шнегг Давид 1 0.11
4. Йебоа Келвин 1 0.11
5. Ридер Флориан 1 0.11
6. Ансельм Тобиас 1 0.11
7. Кох Фабиан 0 0
8. Пецос Атанасиос 0 0
9. Нашбергер Йоханнес 0 0

Карточки

Штурм
# Игрок      
1. Инголич Сандро 2 1
2. Хирлендер Штефан 3 0
3. Горенц-Станкович Йон 2 0
4. Балай Беким 1 0
5. Фризенбихлер Кевин 1 0
6. Вютрих Грегори 1 0
7. Йегер Лукас 1 0
8. Китеишвили Отар 1 0
9. Любич Иван 1 0
10. Данте Амаду 1 0
11. Мвепу Франциско 1 0
Сваровски Тироль
# Игрок      
1. Гугганиг Давид 4 0
2. Рогель Жан 1 1
3. Пецос Атанасиос 2 0
4. Освальд Фердинанд 2 0
5. Хагер Штефан 2 0
6. Ридер Флориан 2 0
7. Челич Неманя 2 0
8. Шнегг Давид 2 0
9. Прантер Беньямин 1 0
10. Бехоунек Рафаэл 1 0
11. Бучачер Флориан 1 0
12. Фредериксен Николай 1 0
13. Нашбергер Йоханнес 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Штурм 16.67% (2) 8.33% (1) 16.67% (2) 41.67% (5) 0 16.67% (2)
 Сваровски Тироль 40% (4) 20% (2) 20% (2) 0 10% (1) 10% (1)

Предыдущие игры

Штурм Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Штурм 1:0 Ваккер Инсбрук Ред Булл Зальцбург 1:3 Штурм Юниорс Пашинг 0:1 Штурм Штурм 0:2 ЛАСК
Рид 0:2 Штурм Хоэнемс 1:2 Штурм Марибор 0:3 Штурм Штурм 4:0 Альтах Хартберг 1:1 Штурм Штурм 1:1 Рапид Вена Санкт-Пёльтен 0:0 Штурм Штурм 5:0 Капфенберг Штурм 8:0 СВ Инсбрук Штурм 2:1 Лафниц Штурм 1:1 Опава Штурм 2:1 Браво Штурм 2:0 Лицен Штурм 0:1 Ференцварош Штурм 2:2 Адмира Лебринг 0:2 Штурм
Сваровски Тироль Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Сваровски Тироль 3:0 Адмира Санкт-Пёльтен 0:1 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 5:0 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Хартберг
Сваровски Тироль 0:1 Флоридсдорфер Сваровски Тироль 0:2 Аустрия Вена Альтах 0:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК Рид 3:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:1 Санкт-Анна Сваровски Тироль 3:0 Унион Берлин Сваровски Тироль 0:0 Адмира Маттерсбург 4:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 0:1 Альтах Санкт-Пёльтен 1:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:0 Сваровски Тироль Адмира 0:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Маттерсбург Альтах 1:1 Сваровски Тироль

Последние игры между собой

Штурм: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Сваровски Тироль: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Сваровски Тироль 1:5 Штурм Бундеслига Штурм 2:0 Сваровски Тироль Бундеслига Сваровски Тироль 0:1 Штурм Кубок Австрии Сваровски Тироль 0:1 Штурм Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 9 7 1 1 34 - 10 22
2. ЛАСК Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
3. Рапид Вена Заявка 8 5 2 1 21 - 12 17
4. Штурм Заявка 8 4 3 1 12 - 5 15
5. Санкт-Пёльтен Заявка 9 3 2 4 17 - 18 11
6. Сваровски Тироль Заявка 9 3 2 4 10 - 13 11
7. Хартберг Заявка 9 2 4 3 10 - 18 10
8. Вольфсбергер Заявка 7 3 0 4 14 - 15 9
9. Рид Заявка 8 3 0 5 12 - 19 9
10. Аустрия Вена Заявка 8 2 3 3 8 - 9 9
11. Альтах Заявка 8 1 2 5 7 - 18 5
12. Адмира Заявка 9 1 1 7 11 - 29 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК Заявка 4 4 0 0 12 - 1 12
2. Рапид Вена Заявка 4 3 1 0 11 - 3 10
3. Ред Булл Зальцбург Заявка 4 3 0 1 17 - 5 9
4. Рид Заявка 5 3 0 2 10 - 10 9
5. Штурм Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
6. Сваровски Тироль Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
7. Аустрия Вена Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
8. Хартберг Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
9. Альтах Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
10. Санкт-Пёльтен Заявка 5 1 1 3 7 - 11 4
11. Адмира Заявка 4 1 0 3 6 - 12 3
12. Вольфсбергер Заявка 3 0 0 3 6 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 5 4 1 0 17 - 5 13
2. Вольфсбергер Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
3. Штурм Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
4. Санкт-Пёльтен Заявка 4 2 1 1 10 - 7 7
5. Рапид Вена Заявка 4 2 1 1 10 - 9 7
6. Сваровски Тироль Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
7. ЛАСК Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
8. Хартберг Заявка 5 1 2 2 6 - 13 5
9. Аустрия Вена Заявка 4 1 1 2 3 - 3 4
10. Адмира Заявка 5 0 1 4 5 - 17 1
11. Рид Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
12. Альтах Заявка 3 0 0 3 2 - 11 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Бехоунек Рафаэл получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Челич Неманя получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Шнегг Давид получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merkur-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 1.17 5.25 29.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.81 3.92 4.15
  3.01 2.04 4.65

Самый высокий коэффициент на матч «Штурм» – «Сваровски Тироль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Штурм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сваровски Тироль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Штурм» – «Сваровски Тироль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
2.62 1.45 9.80 1.03 1.80 1.95 3.30 1.32 1.11 5.80 1.87 1.93 1.65 2.25 1.72 2.12 1.05 8.50 1.19 4.20 1.10 6.25 1.05 8.80 1.02 11.00 1.01 12.00
13.00 1.00 10.00 1.01 3.96 1.20 3.20 1.31 2.10 1.70 1.68 2.19 1.47 2.88 1.22 4.30 1.16 5.05 1.04 8.70 1.03 9.10
2.49 1.57 2.05 1.83 1.60 2.43 1.40 3.09 1.52 2.62 1.30 3.69 1.41 3.03 1.45 2.86 1.27 3.98 1.56 2.52 1.69 2.25 1.54 2.57 1.27 3.97 1.15 5.99
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.30 1.58 2.15 1.70 1.25 3.75 1.16 4.80 1.03 10.00
3.32 1.33 2.22 1.66 1.53 2.50 1.19 4.80 1.13 6.00
1.22 4.48 1.11 7.12 1.31 3.63 1.69 2.25 1.49 2.73 1.35 3.44
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.32 1.83 1.91 1.37 2.95 1.29 3.40
4.45 1.21 3.12 1.36 1.83 1.98 1.37 3.10 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
3.05 1.36
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