Штурм
1:0
Конец матча
Стадион: Merkur-Arena
Сваровски Тироль
33' Желтая карточкаШнегг Давид
35' Желтая карточкаЧелич Неманя
36' Желтая карточкаБехоунек Рафаэл
50' Желтая карточкаИнголич Сандро
71' Желтая карточкаБалай Беким
1:0
76' ГолБалай Беким
44
Данте
Амаду
19
Куэн
Андреас
30
Любич
Иван
13
Янтшер
Якоб
24
Кох
Фабиан
28
Шнегг
Давид
21
Рогель
Жан
43
Челич
Неманя
27
Йебоа
Келвин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Данте АмадуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Куэн АндреасПолузащитник
-
30 Любич ИванПолузащитник
- Нападающий
-
13 Янтшер ЯкобНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Йегер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Кох ФабианЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
-
21 Рогель ЖанПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Челич НеманяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Йебоа КелвинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Хагер ШтефанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Дедич ЗлаткоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
Ход матча
33'
35'
36'
50'
71'
76'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Любич Иван
|4
|0.5
|2.
|Янтшер Якоб
|3
|0.38
|3.
|Хирлендер Штефан
|1
|0.13
|4.
|Балай Беким
|1
|0.13
|5.
|Фризенбихлер Кевин
|1
|0.13
|6.
|Горенц-Станкович Йон
|1
|0.13
|7.
|Китеишвили Отар
|1
|0.13
|8.
|Куэн Андреас
|0
|0
|9.
|Инголич Сандро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дедич Златко
|3 (1)
|0.33
|2.
|Фредериксен Николай
|3
|0.33
|3.
|Шнегг Давид
|1
|0.11
|4.
|Йебоа Келвин
|1
|0.11
|5.
|Ридер Флориан
|1
|0.11
|6.
|Ансельм Тобиас
|1
|0.11
|7.
|Кох Фабиан
|0
|0
|8.
|Пецос Атанасиос
|0
|0
|9.
|Нашбергер Йоханнес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Инголич Сандро
|2
|1
|2.
|Хирлендер Штефан
|3
|0
|3.
|Горенц-Станкович Йон
|2
|0
|4.
|Балай Беким
|1
|0
|5.
|Фризенбихлер Кевин
|1
|0
|6.
|Вютрих Грегори
|1
|0
|7.
|Йегер Лукас
|1
|0
|8.
|Китеишвили Отар
|1
|0
|9.
|Любич Иван
|1
|0
|10.
|Данте Амаду
|1
|0
|11.
|Мвепу Франциско
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гугганиг Давид
|4
|0
|2.
|Рогель Жан
|1
|1
|3.
|Пецос Атанасиос
|2
|0
|4.
|Освальд Фердинанд
|2
|0
|5.
|Хагер Штефан
|2
|0
|6.
|Ридер Флориан
|2
|0
|7.
|Челич Неманя
|2
|0
|8.
|Шнегг Давид
|2
|0
|9.
|Прантер Беньямин
|1
|0
|10.
|Бехоунек Рафаэл
|1
|0
|11.
|Бучачер Флориан
|1
|0
|12.
|Фредериксен Николай
|1
|0
|13.
|Нашбергер Йоханнес
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Штурм
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|41.67% (5)
|0
|16.67% (2)
|Сваровски Тироль
|40% (4)
|20% (2)
|20% (2)
|0
|10% (1)
|10% (1)
Предыдущие игры
Штурм Последние 20 матчей: +13 =5 -2Штурм 1:0 Ваккер Инсбрук Ред Булл Зальцбург 1:3 Штурм Юниорс Пашинг 0:1 Штурм Штурм 0:2 ЛАСК
Сваровски Тироль Последние 20 матчей: +6 =6 -8Сваровски Тироль 3:0 Адмира Санкт-Пёльтен 0:1 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 5:0 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Хартберг
Сваровски Тироль 0:1 Флоридсдорфер Сваровски Тироль 0:2 Аустрия Вена Альтах 0:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК Рид 3:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:1 Санкт-Анна Сваровски Тироль 3:0 Унион Берлин Сваровски Тироль 0:0 Адмира Маттерсбург 4:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 0:1 Альтах Санкт-Пёльтен 1:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:0 Сваровски Тироль Адмира 0:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Маттерсбург Альтах 1:1 Сваровски Тироль
Последние игры между собой
Штурм: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Сваровски Тироль: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|34 - 10
|22
|2.
|ЛАСК
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|3.
|Рапид Вена
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 12
|17
|4.
|Штурм
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 5
|15
|5.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|17 - 18
|11
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 13
|11
|7.
|Хартберг
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 18
|10
|8.
|Вольфсбергер
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|14 - 15
|9
|9.
|Рид
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|12 - 19
|9
|10.
|Аустрия Вена
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|11.
|Альтах
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 18
|5
|12.
|Адмира
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|11 - 29
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 3
|10
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|17 - 5
|9
|4.
|Рид
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 10
|9
|5.
|Штурм
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|7.
|Аустрия Вена
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|8.
|Хартберг
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|9.
|Альтах
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|10.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|11.
|Адмира
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 12
|3
|12.
|Вольфсбергер
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|6 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|17 - 5
|13
|2.
|Вольфсбергер
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|3.
|Штурм
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|4.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 7
|7
|5.
|Рапид Вена
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 9
|7
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|7.
|ЛАСК
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|8.
|Хартберг
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 13
|5
|9.
|Аустрия Вена
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|10.
|Адмира
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 17
|1
|11.
|Рид
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|12.
|Альтах
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 11
|0
Победитель
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