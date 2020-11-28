Подбескидзе
0:1
Первый тайм: 8'
Стадион: Городской стадион Бельско-Бялы
Шлёнск
0:1
4' ГолПих Роберт
22
Kacper
Gach
21
Кочиш
Гергё
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Kacper GachЗащитник
-
21 Кочиш ГергёПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
99 Martín Iván1
-
-
Главный тренер: Krzysztof Brede
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Тамаш МаркЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Vitezslav Lavicka
Ход матча
4'
0:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Билиньски Камил
|5
|0.45
|2.
|Новак Томаш
|1
|0.09
|3.
|Уббинк Корнелис
|1
|0.09
|4.
|Michal Rzuchowski
|1
|0.09
|5.
|Karol Danielak
|1
|0.09
|6.
|Aleksander Komor
|1
|0.09
|7.
|Mateusz Marzec
|1
|0.09
|8.
|Maksymilian Sitek
|1
|0.09
|9.
|Lukasz Sierpina
|0
|0
|10.
|Кочиш Гергё
|0
|0
|11.
|Bartosz Jaroch
|0
|0
|12.
|Marko Roginic
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пих Роберт
|5 (2)
|0.45
|2.
|Целебан Пётр
|2
|0.18
|3.
|Fabian Piasecki
|2
|0.18
|4.
|Экспозито Эрик
|2
|0.18
|5.
|Прашелик Матеуш
|1
|0.09
|6.
|Собота Вальдемар
|1 (1)
|0.09
|7.
|Голла Войцех
|1
|0.09
|8.
|Павловски Бартоломей
|1
|0.09
|9.
|Mathieu Scalet
|1
|0.09
|10.
|Штиглец Дино
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Билиньски Камил
|3
|0
|2.
|Aleksander Komor
|1
|1
|3.
|Marko Roginic
|2
|0
|4.
|Kacper Gach
|2
|0
|5.
|Новак Томаш
|1
|0
|6.
|Lukasz Sierpina
|1
|0
|7.
|Модельски Филип
|1
|0
|8.
|Michal Rzuchowski
|1
|0
|9.
|Рундич Милан
|1
|0
|10.
|Rafal Figiel
|1
|0
|11.
|Кочиш Гергё
|1
|0
|12.
|Bartosz Jaroch
|1
|0
|13.
|Башлай Дмитрий
|1
|0
|14.
|Уббинк Корнелис
|1
|0
|15.
|Maksymilian Sitek
|1
|0
|16.
|Martín Iván1
|1
|0
|17.
|Filip Laskowski
|1
|0
|18.
|Szymon Mroczko
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Штиглец Дино
|3
|1
|2.
|Целебан Пётр
|2
|0
|3.
|Пуэрто Исраэль
|2
|0
|4.
|Тамаш Марк
|2
|0
|5.
|Fabian Piasecki
|2
|0
|6.
|Путноцки Матуш
|1
|0
|7.
|Собота Вальдемар
|1
|0
|8.
|Мончиньски Кжиштоф
|1
|0
|9.
|Палашевски Мацей
|1
|0
|10.
|Szymon Lewkot
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Подбескидзе
|8.33% (1)
|33.33% (4)
|16.67% (2)
|25% (3)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|Шлёнск
|20% (3)
|26.67% (4)
|0
|20% (3)
|13.33% (2)
|20% (3)
Предыдущие игры
Подбескидзе Последние 20 матчей: +8 =4 -8Подбескидзе 2:1 Заглембе Любин Погонь Щецин 1:1 Подбескидзе Висла Краков 3:0 Подбескидзе Подбескидзе 1:2 Варта Познань
Подбескидзе 1:0 Сталь Мелец Лехия Гданьск 4:0 Подбескидзе Подбескидзе 1:4 Ракув Ягеллония 2:2 Подбескидзе Подбескидзе 2:2 Краковия Гурник Забже 4:2 Подбескидзе Сталь Жешув 0:1 Подбескидзе Подбескидзе 0:1 Висла Краков Подбескидзе 2:0 Хутник Краков Подбескидзе 0:1 Хробры Сандецья 1:0 Подбескидзе Подбескидзе 4:3 Одра Ополе ГКС Ястшембе 0:3 Подбескидзе Подбескидзе 4:2 Радомьяк Радом Бельхатув 1:1 Подбескидзе Подбескидзе 2:0 Стомиль Ольштын
Шлёнск Последние 20 матчей: +7 =4 -9Лехия Гданьск 3:2 Шлёнск Шлёнск 0:0 Гурник Забже Шлёнск 1:0 Ягеллония Легия 2:1 Шлёнск
Висла Плоцк 1:0 Шлёнск Шлёнск 3:1 Краковия Погонь Щецин 1:0 Шлёнск Шлёнск 3:3 Лех Висла Краков 1:3 Шлёнск Шлёнск 2:0 Пяст Шлёнск 1:2 Лехия Гданьск Ягеллония 2:1 Шлёнск Шлёнск 2:2 Погонь Щецин Пяст 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:2 Лех Шлёнск 3:2 Краковия Легия 2:0 Шлёнск Шлёнск 4:0 ЛКС Лодзь Висла Плоцк 1:2 Шлёнск Арка Гдыня 2:1 Шлёнск
Последние игры между собой
Подбескидзе: победы: 0, ничьи: 8, поражения: 7
Шлёнск: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 0
Шлёнск 0:0 Подбескидзе Экстракласса Подбескидзе 2:2 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:0 Подбескидзе Экстракласса Подбескидзе 3:3 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 4:0 Подбескидзе Экстракласса Шлёнск 1:1 Подбескидзе Экстракласса Подбескидзе 1:1 Шлёнск Экстракласса Подбескидзе 1:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:0 Подбескидзе Экстракласса Подбескидзе 0:1 Шлёнск Кубок Шлёнск 2:0 Подбескидзе Второй дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|15 - 9
|22
|2.
|Ракув
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|23 - 12
|21
|3.
|Гурник Забже
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 11
|20
|4.
|Шлёнск
|1:0 Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 12
|17
|5.
|Краковия
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|15 - 13
|17
|6.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|17 - 15
|16
|7.
|Погонь Щецин
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 7
|15
|8.
|Заглембе Любин
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 11
|15
|9.
|Ягеллония
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 18
|14
|10.
|Варта Познань
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|8 - 10
|13
|11.
|Лех
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|17 - 16
|10
|12.
|Висла Краков
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|15 - 14
|10
|13.
|Висла Плоцк
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 18
|9
|14.
|Сталь Мелец
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 23
|9
|15.
|Подбескидзе
|0:1 Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 24
|9
|16.
|Пяст
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 15
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заглембе Любин
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 5
|12
|2.
|Шлёнск
|1:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|3.
|Краковия
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|4.
|Ракув
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|5.
|Гурник Забже
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 8
|10
|6.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|12 - 8
|9
|7.
|Легия
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 8
|9
|8.
|Погонь Щецин
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 3
|9
|9.
|Ягеллония
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 7
|8
|10.
|Подбескидзе
|0:1 Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|11.
|Лех
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|12.
|Сталь Мелец
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 12
|6
|13.
|Висла Плоцк
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|14.
|Пяст
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|15.
|Варта Познань
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|16.
|Висла Краков
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|7 - 1
|13
|2.
|Ракув
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|15 - 8
|11
|3.
|Гурник Забже
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|4.
|Варта Познань
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 4
|9
|5.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|6.
|Висла Краков
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|10 - 5
|7
|7.
|Погонь Щецин
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|8.
|Краковия
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 7
|6
|9.
|Шлёнск
|1:0 Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 8
|6
|10.
|Ягеллония
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 11
|6
|11.
|Висла Плоцк
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 12
|5
|12.
|Лех
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|10 - 10
|4
|13.
|Пяст
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|14.
|Заглембе Любин
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 11
|3
|16.
|Подбескидзе
|0:1 Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 14
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Подбескидзе» – «Шлёнск» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Подбескидзе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шлёнск» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Подбескидзе» – «Шлёнск», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров