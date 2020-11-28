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  3. Польша
Подбескидзе
0:1
Первый тайм: 8'

Стадион:
Шлёнск
0'
0:1
4' Гол
Пих Роберт
8'
Пешкович
Михал
8
Karol
Danielak
3
Aleksander
Komor
4
Рундич
Милан
22
Kacper
Gach
21
Кочиш
Гергё
19
Michal
Rzuchowski
50
Maksymilian
Sitek
17
Mateusz
Marzec
11
Lukasz
Sierpina
95
Marko
Roginic
1
Путноцки
Матуш
18
Мусонда
Лубамба
3
Целебан
Пётр
15
Тамаш
Марк
4
Штиглец
Дино
29
Мончиньски
Кжиштоф
31
Палашевски
Мацей
10
Павловски
Бартоломей
8
Прашелик
Матеуш
7
Пих
Роберт
9
Экспозито
Эрик
Подбескидзе
4-2-3-1
Шлёнск
4-2-3-1

Ход матча

4'
0:1
Пих Роберт

Бомбардиры внутри турнира

Подбескидзе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Билиньски Камил 5 0.45
2. Новак Томаш 1 0.09
3. Уббинк Корнелис 1 0.09
4. Michal Rzuchowski 1 0.09
5. Karol Danielak 1 0.09
6. Aleksander Komor 1 0.09
7. Mateusz Marzec 1 0.09
8. Maksymilian Sitek 1 0.09
9. Lukasz Sierpina 0 0
10. Кочиш Гергё 0 0
11. Bartosz Jaroch 0 0
12. Marko Roginic 0 0
Шлёнск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пих Роберт 5 (2) 0.45
2. Целебан Пётр 2 0.18
3. Fabian Piasecki 2 0.18
4. Экспозито Эрик 2 0.18
5. Прашелик Матеуш 1 0.09
6. Собота Вальдемар 1 (1) 0.09
7. Голла Войцех 1 0.09
8. Павловски Бартоломей 1 0.09
9. Mathieu Scalet 1 0.09
10. Штиглец Дино 0 0

Карточки

Подбескидзе
# Игрок      
1. Билиньски Камил 3 0
2. Aleksander Komor 1 1
3. Marko Roginic 2 0
4. Kacper Gach 2 0
5. Новак Томаш 1 0
6. Lukasz Sierpina 1 0
7. Модельски Филип 1 0
8. Michal Rzuchowski 1 0
9. Рундич Милан 1 0
10. Rafal Figiel 1 0
11. Кочиш Гергё 1 0
12. Bartosz Jaroch 1 0
13. Башлай Дмитрий 1 0
14. Уббинк Корнелис 1 0
15. Maksymilian Sitek 1 0
16. Martín Iván1 1 0
17. Filip Laskowski 1 0
18. Szymon Mroczko 1 0
Шлёнск
# Игрок      
1. Штиглец Дино 3 1
2. Целебан Пётр 2 0
3. Пуэрто Исраэль 2 0
4. Тамаш Марк 2 0
5. Fabian Piasecki 2 0
6. Путноцки Матуш 1 0
7. Собота Вальдемар 1 0
8. Мончиньски Кжиштоф 1 0
9. Палашевски Мацей 1 0
10. Szymon Lewkot 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Подбескидзе 8.33% (1) 33.33% (4) 16.67% (2) 25% (3) 8.33% (1) 8.33% (1)
 Шлёнск 20% (3) 26.67% (4) 0 20% (3) 13.33% (2) 20% (3)

Предыдущие игры

Подбескидзе Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Подбескидзе 2:1 Заглембе Любин Погонь Щецин 1:1 Подбескидзе Висла Краков 3:0 Подбескидзе Подбескидзе 1:2 Варта Познань
Подбескидзе 1:0 Сталь Мелец Лехия Гданьск 4:0 Подбескидзе Подбескидзе 1:4 Ракув Ягеллония 2:2 Подбескидзе Подбескидзе 2:2 Краковия Гурник Забже 4:2 Подбескидзе Сталь Жешув 0:1 Подбескидзе Подбескидзе 0:1 Висла Краков Подбескидзе 2:0 Хутник Краков Подбескидзе 0:1 Хробры Сандецья 1:0 Подбескидзе Подбескидзе 4:3 Одра Ополе ГКС Ястшембе 0:3 Подбескидзе Подбескидзе 4:2 Радомьяк Радом Бельхатув 1:1 Подбескидзе Подбескидзе 2:0 Стомиль Ольштын
Шлёнск Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Лехия Гданьск 3:2 Шлёнск Шлёнск 0:0 Гурник Забже Шлёнск 1:0 Ягеллония Легия 2:1 Шлёнск
Висла Плоцк 1:0 Шлёнск Шлёнск 3:1 Краковия Погонь Щецин 1:0 Шлёнск Шлёнск 3:3 Лех Висла Краков 1:3 Шлёнск Шлёнск 2:0 Пяст Шлёнск 1:2 Лехия Гданьск Ягеллония 2:1 Шлёнск Шлёнск 2:2 Погонь Щецин Пяст 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:2 Лех Шлёнск 3:2 Краковия Легия 2:0 Шлёнск Шлёнск 4:0 ЛКС Лодзь Висла Плоцк 1:2 Шлёнск Арка Гдыня 2:1 Шлёнск

Последние игры между собой

Подбескидзе: победы: 0, ничьи: 8, поражения: 7
Шлёнск: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 0
Подбескидзе 1:2 Шлёнск Экстракласса Подбескидзе 0:1 Шлёнск Экстракласса Подбескидзе 0:1 Шлёнск Кубок Шлёнск 1:1 Подбескидзе Экстракласса
Шлёнск 0:0 Подбескидзе Экстракласса Подбескидзе 2:2 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:0 Подбескидзе Экстракласса Подбескидзе 3:3 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 4:0 Подбескидзе Экстракласса Шлёнск 1:1 Подбескидзе Экстракласса Подбескидзе 1:1 Шлёнск Экстракласса Подбескидзе 1:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:0 Подбескидзе Экстракласса Подбескидзе 0:1 Шлёнск Кубок Шлёнск 2:0 Подбескидзе Второй дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 10 7 1 2 15 - 9 22
2. Ракув Заявка 10 6 3 1 23 - 12 21
3. Гурник Забже Заявка 11 6 2 3 17 - 11 20
4. Шлёнск 1:0 Заявка 11 5 2 4 16 - 12 17
5. Краковия Заявка 11 4 5 2 15 - 13 17
6. Лехия Гданьск Заявка 10 5 1 4 17 - 15 16
7. Погонь Щецин Заявка 9 4 3 2 11 - 7 15
8. Заглембе Любин Заявка 10 4 3 3 13 - 11 15
9. Ягеллония Заявка 11 4 2 5 15 - 18 14
10. Варта Познань Заявка 10 4 1 5 8 - 10 13
11. Лех Заявка 9 2 4 3 17 - 16 10
12. Висла Краков Заявка 10 2 4 4 15 - 14 10
13. Висла Плоцк Заявка 10 2 3 5 12 - 18 9
14. Сталь Мелец Заявка 11 2 3 6 13 - 23 9
15. Подбескидзе 0:1 Заявка 11 2 3 6 12 - 24 9
16. Пяст Заявка 10 2 2 6 9 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заглембе Любин Заявка 6 3 3 0 9 - 5 12
2. Шлёнск 1:0 Заявка 5 3 2 0 9 - 4 11
3. Краковия Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
4. Ракув Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
5. Гурник Забже Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
6. Лехия Гданьск Заявка 5 3 0 2 12 - 8 9
7. Легия Заявка 5 3 0 2 8 - 8 9
8. Погонь Щецин Заявка 5 2 3 0 7 - 3 9
9. Ягеллония Заявка 5 2 2 1 10 - 7 8
10. Подбескидзе 0:1 Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
11. Лех Заявка 4 1 3 0 7 - 6 6
12. Сталь Мелец Заявка 5 2 0 3 6 - 12 6
13. Висла Плоцк Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
14. Пяст Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
15. Варта Познань Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
16. Висла Краков Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 5 4 1 0 7 - 1 13
2. Ракув Заявка 5 3 2 0 15 - 8 11
3. Гурник Забже Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
4. Варта Познань Заявка 5 3 0 2 6 - 4 9
5. Лехия Гданьск Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
6. Висла Краков Заявка 6 1 4 1 10 - 5 7
7. Погонь Щецин Заявка 4 2 0 2 4 - 4 6
8. Краковия Заявка 5 1 3 1 6 - 7 6
9. Шлёнск 1:0 Заявка 6 2 0 4 7 - 8 6
10. Ягеллония Заявка 6 2 0 4 5 - 11 6
11. Висла Плоцк Заявка 5 1 2 2 9 - 12 5
12. Лех Заявка 5 1 1 3 10 - 10 4
13. Пяст Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
14. Заглембе Любин Заявка 4 1 0 3 4 - 6 3
15. Сталь Мелец Заявка 6 0 3 3 7 - 11 3
16. Подбескидзе 0:1 Заявка 5 0 2 3 5 - 14 2
  • Первый тайм
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Пих Роберт бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Bielsko-Biala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Подбескидзе
Ничья
Шлёнск
6.58
5.23
2.05
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.60 3.50 2.05
Бонус: 5 000 ₽ 3.50 3.55 2.02
Бонус: 5 000 ₽ 4.00 3.36 2.04
  6.58 5.23 1.43

Самый высокий коэффициент на матч «Подбескидзе» – «Шлёнск» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Подбескидзе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шлёнск» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Подбескидзе» – «Шлёнск», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.70 1.03 3.90 1.22 3.10 1.32 2.14 1.71 1.91 1.89 1.68 2.18 1.72 2.12 1.42 2.80 1.20 4.20 1.15 4.90 1.05 8.40 1.04 9.00 1.02 11.50
8.30 1.03 3.94 1.20 3.14 1.32 2.09 1.71 1.70 2.15 1.50 2.77 1.23 4.20 1.17 4.40 1.07 7.20 1.04 7.60
4.44 1.23 2.62 1.53 4.25 1.24 1.96 1.93 1.70 2.24 2.49 1.57 2.11 1.78 1.88 2.00 1.64 2.34 1.50 2.67 1.42 3.00
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.17 1.69 1.49 2.55 1.15 4.90
2.95 1.40 2.05 1.77 1.52 2.53 1.22 4.30
3.34 1.36 2.77 1.49 2.19 1.75 1.72 2.21 2.95 1.43 2.42 1.60 1.89 1.99 1.55 2.54 1.40 3.09
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.05 1.35 1.83 1.91 1.36 3.00 1.28 3.45
3.15 1.36 1.95 1.85 1.46 2.72

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.60 2.25
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
Где смотреть матч Подбескидзе 0:1 Шлёнск онлайн

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