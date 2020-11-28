Сталь Мелец
1:1
Первый тайм: 20'
Стадион: Stadion Stali Mielec
Ягеллония
1:0
4' ГолФлис Марцин
1:1
6' ГолМыстковски Пшемыслав
10
Мак
Матеуш
77
Вробель
Якуб
11
Имас
Хесус
21
Пульич
Яков
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мак МатеушНападающий
-
77 Вробель ЯкубНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Сус МартинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
96 Robert Dadok
-
-
Главный тренер: Ойжиньски Лешек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Пульич ЯковНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Рунье ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Бида БартошНападающий
-
13 Черных ФёдорНападающий
-
Главный тренер: Bogdan Zajac
Ход матча
4'
1:0
6'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Доманьски Мацей
|3 (1)
|0.27
|2.
|Мак Матеуш
|3
|0.27
|3.
|Krystian Getinger
|1
|0.09
|4.
|Томчук Павел
|1
|0.09
|5.
|Форселль Петтери
|1
|0.09
|6.
|Andreja Prokic
|1
|0.09
|7.
|Флис Марцин
|1
|0.09
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пульич Яков
|5
|0.45
|2.
|Имас Хесус
|5
|0.45
|3.
|Макушевски Мацей
|2
|0.18
|4.
|Поспишил Мартин
|1
|0.09
|5.
|Романчук Тарас
|1
|0.09
|6.
|Мыстковски Пшемыслав
|1
|0.09
|7.
|Пржикрыл Томаш
|0
|0
|8.
|Ольшевски Павел
|0
|0
|9.
|Вдовик Бартломей
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Флис Марцин
|3
|0
|2.
|Матрас Матеуш
|2
|0
|3.
|Grzegorz Tomasiewicz
|2
|0
|4.
|Krystian Getinger
|2
|0
|5.
|Mateusz Zyro
|2
|0
|6.
|Szymon Stasik
|2
|0
|7.
|Форселль Петтери
|1
|0
|8.
|Мак Матеуш
|1
|0
|9.
|Косцельны Камиль
|1
|0
|10.
|Robert Dadok
|1
|0
|11.
|Lukasz Zjawinski
|1
|0
|12.
|Вробель Якуб
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Цэру Богдан
|4
|0
|2.
|Рунье Иван
|2
|0
|3.
|Борысюк Ариэль
|1
|0
|4.
|Собчак Шимон
|1
|0
|5.
|Камара Хуан
|1
|0
|6.
|Поспишил Мартин
|1
|0
|7.
|Стейнбор Павел
|1
|0
|8.
|Романчук Тарас
|1
|0
|9.
|Бедварссон Бедвар
|1
|0
|10.
|Арсенич Зоран
|1
|0
|11.
|Бида Бартош
|1
|0
|12.
|Вдовик Бартломей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сталь Мелец
|0
|20% (2)
|20% (2)
|30% (3)
|0
|30% (3)
|Ягеллония
|14.29% (2)
|28.57% (4)
|7.14% (1)
|28.57% (4)
|21.43% (3)
|0
Предыдущие игры
Сталь Мелец Последние 20 матчей: +6 =4 -10Заглембе Любин 2:2 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:1 Варта Познань Ракув 2:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:6 Висла Краков
Подбескидзе 1:0 Сталь Мелец Сталь Мелец 3:2 Пяст Лехия Гданьск 4:2 Сталь Мелец Краковия 1:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:2 Висла Краков Сталь Мелец 0:2 Гурник Забже Висла Плоцк 1:1 Сталь Мелец Karpaty Krosno 0:2 Сталь Мелец ЛКС Лодзь 1:0 Сталь Мелец Висла Краков 4:2 Сталь Мелец Сталь Мелец 4:1 Хойничанка Заглембе Сосновец 0:3 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:0 Хробры Сандецья 2:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:1 Одра Ополе ГКС Ястшембе 1:2 Сталь Мелец
Ягеллония Последние 20 матчей: +7 =4 -9Ягеллония 5:2 Висла Плоцк Краковия 3:1 Ягеллония Погонь Щецин 3:0 Ягеллония Шлёнск 1:0 Ягеллония
Ягеллония 2:1 Лех Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Пяст 0:1 Ягеллония Ягеллония 2:2 Подбескидзе Легия 1:2 Ягеллония Ягеллония 1:1 Висла Краков Гурник Забже 3:1 Ягеллония Лех 4:0 Ягеллония Ягеллония 2:1 Шлёнск Пяст 2:0 Ягеллония Погонь Щецин 2:2 Ягеллония Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск Ягеллония 0:0 Легия Краковия 1:2 Ягеллония Ягеллония 0:2 Пяст ЛКС Лодзь 0:3 Ягеллония
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|15 - 9
|22
|2.
|Ракув
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|23 - 12
|21
|3.
|Гурник Забже
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 11
|20
|4.
|Краковия
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|15 - 13
|17
|5.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|17 - 15
|16
|6.
|Погонь Щецин
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 7
|15
|7.
|Заглембе Любин
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 11
|15
|8.
|Ягеллония
|1:1 Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 16
|15
|9.
|Шлёнск
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 12
|14
|10.
|Варта Познань
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|8 - 10
|13
|11.
|Лех
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|17 - 16
|10
|12.
|Висла Краков
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|15 - 14
|10
|13.
|Висла Плоцк
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 18
|9
|14.
|Подбескидзе
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 23
|9
|15.
|Пяст
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 15
|8
|16.
|Сталь Мелец
|1:1 Заявка
|11
|1
|4
|6
|11 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заглембе Любин
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 5
|12
|2.
|Шлёнск
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|3.
|Краковия
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|4.
|Ракув
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|5.
|Гурник Забже
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 8
|10
|6.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|12 - 8
|9
|7.
|Легия
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 8
|9
|8.
|Погонь Щецин
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 3
|9
|9.
|Ягеллония
|1:1 Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 7
|8
|10.
|Подбескидзе
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|11.
|Лех
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|12.
|Пяст
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|13.
|Висла Плоцк
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|14.
|Варта Познань
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|15.
|Сталь Мелец
|1:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 12
|4
|16.
|Висла Краков
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|7 - 1
|13
|2.
|Ракув
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|15 - 8
|11
|3.
|Гурник Забже
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|4.
|Варта Познань
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 4
|9
|5.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|6.
|Ягеллония
|1:1 Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|7.
|Висла Краков
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|10 - 5
|7
|8.
|Погонь Щецин
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|9.
|Краковия
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 7
|6
|10.
|Висла Плоцк
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 12
|5
|11.
|Лех
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|10 - 10
|4
|12.
|Пяст
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|13.
|Заглембе Любин
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|14.
|Шлёнск
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 8
|3
|15.
|Сталь Мелец
|1:1 Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 11
|3
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 14
|2
Победитель
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