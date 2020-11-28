  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
Сталь Мелец
1:1
Первый тайм: 20'

Стадион:
Ягеллония
13
Rafal
Straczek
6
Флис
Марцин
4
Чорбаджийски
Божидар
5
Mateusz
Zyro
14
Косцельны
Камиль
17
Форселль
Петтери
21
Матрас
Матеуш
20
Grzegorz
Tomasiewicz
10
Мак
Матеуш
77
Вробель
Якуб
7
Доманьски
Мацей
96
Венгляж
Дамиан
35
Панкевич
Шимон
16
Борысюк
Ариэль
19
Бедварссон
Бедвар
27
Вдовик
Бартломей
26
Поспишил
Мартин
23
Феррейроа
Фернан
14
Пржикрыл
Томаш
11
Имас
Хесус
8
Мыстковски
Пшемыслав
21
Пульич
Яков
Сталь Мелец
4-3-3
Ягеллония
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Сталь Мелец
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Доманьски Мацей 3 (1) 0.27
2. Мак Матеуш 3 0.27
3. Krystian Getinger 1 0.09
4. Томчук Павел 1 0.09
5. Форселль Петтери 1 0.09
6. Andreja Prokic 1 0.09
7. Флис Марцин 1 0.09
Ягеллония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пульич Яков 5 0.45
2. Имас Хесус 5 0.45
3. Макушевски Мацей 2 0.18
4. Поспишил Мартин 1 0.09
5. Романчук Тарас 1 0.09
6. Мыстковски Пшемыслав 1 0.09
7. Пржикрыл Томаш 0 0
8. Ольшевски Павел 0 0
9. Вдовик Бартломей 0 0

Карточки

Сталь Мелец
# Игрок      
1. Флис Марцин 3 0
2. Матрас Матеуш 2 0
3. Grzegorz Tomasiewicz 2 0
4. Krystian Getinger 2 0
5. Mateusz Zyro 2 0
6. Szymon Stasik 2 0
7. Форселль Петтери 1 0
8. Мак Матеуш 1 0
9. Косцельны Камиль 1 0
10. Robert Dadok 1 0
11. Lukasz Zjawinski 1 0
12. Вробель Якуб 1 0
Ягеллония
# Игрок      
1. Цэру Богдан 4 0
2. Рунье Иван 2 0
3. Борысюк Ариэль 1 0
4. Собчак Шимон 1 0
5. Камара Хуан 1 0
6. Поспишил Мартин 1 0
7. Стейнбор Павел 1 0
8. Романчук Тарас 1 0
9. Бедварссон Бедвар 1 0
10. Арсенич Зоран 1 0
11. Бида Бартош 1 0
12. Вдовик Бартломей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сталь Мелец 0 20% (2) 20% (2) 30% (3) 0 30% (3)
 Ягеллония 14.29% (2) 28.57% (4) 7.14% (1) 28.57% (4) 21.43% (3) 0

Предыдущие игры

Сталь Мелец Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Заглембе Любин 2:2 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:1 Варта Познань Ракув 2:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:6 Висла Краков
Подбескидзе 1:0 Сталь Мелец Сталь Мелец 3:2 Пяст Лехия Гданьск 4:2 Сталь Мелец Краковия 1:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:2 Висла Краков Сталь Мелец 0:2 Гурник Забже Висла Плоцк 1:1 Сталь Мелец Karpaty Krosno 0:2 Сталь Мелец ЛКС Лодзь 1:0 Сталь Мелец Висла Краков 4:2 Сталь Мелец Сталь Мелец 4:1 Хойничанка Заглембе Сосновец 0:3 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:0 Хробры Сандецья 2:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:1 Одра Ополе ГКС Ястшембе 1:2 Сталь Мелец
Ягеллония Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Ягеллония 5:2 Висла Плоцк Краковия 3:1 Ягеллония Погонь Щецин 3:0 Ягеллония Шлёнск 1:0 Ягеллония
Ягеллония 2:1 Лех Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Пяст 0:1 Ягеллония Ягеллония 2:2 Подбескидзе Легия 1:2 Ягеллония Ягеллония 1:1 Висла Краков Гурник Забже 3:1 Ягеллония Лех 4:0 Ягеллония Ягеллония 2:1 Шлёнск Пяст 2:0 Ягеллония Погонь Щецин 2:2 Ягеллония Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск Ягеллония 0:0 Легия Краковия 1:2 Ягеллония Ягеллония 0:2 Пяст ЛКС Лодзь 0:3 Ягеллония
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 10 7 1 2 15 - 9 22
2. Ракув Заявка 10 6 3 1 23 - 12 21
3. Гурник Забже Заявка 11 6 2 3 17 - 11 20
4. Краковия Заявка 11 4 5 2 15 - 13 17
5. Лехия Гданьск Заявка 10 5 1 4 17 - 15 16
6. Погонь Щецин Заявка 9 4 3 2 11 - 7 15
7. Заглембе Любин Заявка 10 4 3 3 13 - 11 15
8. Ягеллония 1:1 Заявка 11 4 3 4 15 - 16 15
9. Шлёнск Заявка 10 4 2 4 15 - 12 14
10. Варта Познань Заявка 10 4 1 5 8 - 10 13
11. Лех Заявка 9 2 4 3 17 - 16 10
12. Висла Краков Заявка 10 2 4 4 15 - 14 10
13. Висла Плоцк Заявка 10 2 3 5 12 - 18 9
14. Подбескидзе Заявка 10 2 3 5 12 - 23 9
15. Пяст Заявка 10 2 2 6 9 - 15 8
16. Сталь Мелец 1:1 Заявка 11 1 4 6 11 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заглембе Любин Заявка 6 3 3 0 9 - 5 12
2. Шлёнск Заявка 5 3 2 0 9 - 4 11
3. Краковия Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
4. Ракув Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
5. Гурник Забже Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
6. Лехия Гданьск Заявка 5 3 0 2 12 - 8 9
7. Легия Заявка 5 3 0 2 8 - 8 9
8. Погонь Щецин Заявка 5 2 3 0 7 - 3 9
9. Ягеллония 1:1 Заявка 5 2 2 1 10 - 7 8
10. Подбескидзе Заявка 5 2 1 2 7 - 9 7
11. Лех Заявка 4 1 3 0 7 - 6 6
12. Пяст Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
13. Висла Плоцк Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
14. Варта Познань Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
15. Сталь Мелец 1:1 Заявка 5 1 1 3 4 - 12 4
16. Висла Краков Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 5 4 1 0 7 - 1 13
2. Ракув Заявка 5 3 2 0 15 - 8 11
3. Гурник Забже Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
4. Варта Познань Заявка 5 3 0 2 6 - 4 9
5. Лехия Гданьск Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
6. Ягеллония 1:1 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
7. Висла Краков Заявка 6 1 4 1 10 - 5 7
8. Погонь Щецин Заявка 4 2 0 2 4 - 4 6
9. Краковия Заявка 5 1 3 1 6 - 7 6
10. Висла Плоцк Заявка 5 1 2 2 9 - 12 5
11. Лех Заявка 5 1 1 3 10 - 10 4
12. Пяст Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
13. Заглембе Любин Заявка 4 1 0 3 4 - 6 3
14. Шлёнск Заявка 5 1 0 4 6 - 8 3
15. Сталь Мелец 1:1 Заявка 6 0 3 3 7 - 11 3
16. Подбескидзе Заявка 5 0 2 3 5 - 14 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Stali Mielec. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Сталь Мелец
Ничья
Ягеллония
2.60
3.55
2.71
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.60 3.30 2.65
Бонус: 5 000 ₽ 2.55 3.25 2.65
Бонус: 5 000 ₽ 2.56 3.55 2.64
  2.71 3.20 2.79

Самый высокий коэффициент на матч «Сталь Мелец» – «Ягеллония» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сталь Мелец» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ягеллония» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сталь Мелец» – «Ягеллония», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
12.50 1.01 9.20 1.04 3.75 1.25 2.95 1.37 10.00 1.03 1.83 1.98 1.61 2.40 3.05 1.35 1.17 4.70 1.70 2.08 1.03 9.20 1.25 3.75 1.07 7.50
10.50 1.01 9.70 1.03 3.98 1.23 3.10 1.37 2.09 1.82 1.61 2.32 1.39 2.90 1.17 4.55 1.12 5.15 1.02 9.00
4.03 1.26 3.08 1.40 2.37 1.62 2.02 1.86 1.80 2.08 1.58 2.47 3.16 1.38 2.75 1.48 2.34 1.64 1.93 1.95 1.70 2.23 1.52 2.62 1.25 4.19
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4.5 4.5
2.00 1.81 1.44 2.70 1.13 5.30 2.13 1.66 1.18 4.50 1.02 11.00
3.20 1.35 2.14 1.73 1.50 2.59
3.14 1.39 2.58 1.53 2.03 1.85 1.62 2.37 1.44 2.88 2.12 1.77 1.74 2.17 1.35 3.31
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.95 1.37 1.77 1.99 1.36 3.00
2.95 1.40 1.79 2.02 1.34 3.26

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.63 2.21
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
Где смотреть матч Сталь Мелец 1:1 Ягеллония онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный