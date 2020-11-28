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Висла Краков
0:0
Первый тайм: 23'

Стадион:
Заглембе Любин
0' 23'
1
Лис
Матеуш
43
Шот
Давид
25
Фрыдрых
Михал
3
Мехремич
Ади
8
Бурлига
Лукаш
80
Плевка
Патрик
21
Кувельич
Никола
10
Жуков
Георгий
40
Йебоа
Яв
99
Форбс
Браун
15
Салес
Жеан
Карлос
30
Хладун
Доминик
26
Ходына
Кацпер
5
Шимич
Лоренцо
33
Гулдан
Любомир
3
Балич
Саша
4
Башкиров
Евгений
17
Шиш
Патрик
8
Пореба
Лукаш
95
Дражич
Деян
14
Зубровски
Якуб
9
Сирк
Рок
Висла Краков
4-3-3
Заглембе Любин
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Висла Краков
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чука Виктор 3 0.27
2. Салес Жеан Карлос 3 (1) 0.27
3. Йебоа Яв 2 0.18
4. Блащиковский Якуб 2 0.18
5. Плевка Патрик 1 0.09
6. Фрыдрых Михал 1 0.09
7. Форбс Браун 1 0.09
8. Мехремич Ади 1 0.09
9. Савич Стефан V 0 0
10. David Abramowicz 0 0
11. Садлок Мацей 0 0
Заглембе Любин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гулдан Любомир 2 0.18
2. Балич Саша 2 0.18
3. Сирк Рок 2 0.18
4. Шимич Лоренцо 2 0.18
5. Стажиньски Филип 1 (1) 0.09
6. Бохар Дамьян 1 0.09
7. Живец Саша 1 0.09
8. Ходына Кацпер 1 0.09
9. Шиш Патрик 1 0.09
10. Пореба Лукаш 0 0
11. Дражич Деян 0 0

Карточки

Висла Краков
# Игрок      
1. Баша Вуллнет 3 0
2. Садлок Мацей 3 0
3. Фрыдрых Михал 3 0
4. Шот Давид 3 0
5. Бурлига Лукаш 2 0
6. Мехремич Ади 2 0
7. Салес Жеан Карлос 1 0
8. Форбс Браун 1 0
9. Жуков Георгий 1 0
10. Чука Виктор 1 0
11. Савич Стефан V 1 0
12. David Abramowicz 1 0
Заглембе Любин
# Игрок      
1. Балич Саша 3 0
2. Сирк Рок 3 0
3. Шимич Лоренцо 3 0
4. Гулдан Любомир 2 0
5. Вуйцицки Якуб 2 0
6. Дражич Деян 2 0
7. Зубровски Якуб 2 0
8. Шиш Патрик 1 0
9. Йончи Доминик 1 0
10. Пореба Лукаш 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Висла Краков 21.43% (3) 14.29% (2) 21.43% (3) 28.57% (4) 7.14% (1) 7.14% (1)
 Заглембе Любин 15.38% (2) 7.69% (1) 30.77% (4) 0 23.08% (3) 23.08% (3)

Предыдущие игры

Висла Краков Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Варта Познань 2:1 Висла Краков Ракув 0:0 Висла Краков Висла Краков 1:3 Лехия Гданьск Висла Краков 3:0 Подбескидзе
Сталь Мелец 0:6 Висла Краков Гурник Забже 0:0 Висла Краков Висла Краков 0:3 Висла Плоцк Погонь Щецин 2:2 Висла Краков Сталь Мелец 0:2 Висла Краков Висла Краков 1:3 Шлёнск Ягеллония 1:1 Висла Краков Островец-Свентокшиски 2:1 Висла Краков Подбескидзе 0:1 Висла Краков Висла Краков 4:2 Сталь Мелец Висла Краков 0:1 Арка Гдыня Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Висла Краков 1:1 Корона Кельце ЛКС Лодзь 1:2 Висла Краков Гурник Забже 0:1 Висла Краков Висла Краков 1:0 Висла Плоцк
Заглембе Любин Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Подбескидзе 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:2 Сталь Мелец Заглембе Любин 1:1 Лехия Гданьск Легия 2:1 Заглембе Любин
Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Краковия Ракув 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Хробры Заглембе Любин 1:0 Варта Познань Заглембе Любин 2:1 Лех Свит Новы-Двор 1:3 Заглембе Любин Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Гурник Забже 0:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Заглембе Любин 0:1 Висла Плоцк Ракув 1:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:1 Корона Кельце Арка Гдыня 3:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:0 ЛКС Лодзь

Последние игры между собой

Висла Краков: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Заглембе Любин: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Экстракласса Заглембе Любин 0:1 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 4:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Экстракласса
Висла Краков 3:2 Заглембе Любин Экстракласса Висла Краков 3:0 Заглембе Любин Экстракласса Висла Краков 1:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 3:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 2:2 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:3 Висла Краков Экстракласса Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:0 Заглембе Любин Экстракласса Висла Краков 0:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 4:1 Висла Краков Экстракласса Заглембе Любин 2:2 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:3 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:0 Заглембе Любин Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 10 7 1 2 15 - 9 22
2. Ракув Заявка 10 6 3 1 23 - 12 21
3. Гурник Забже Заявка 11 6 2 3 17 - 11 20
4. Шлёнск Заявка 11 5 2 4 17 - 12 17
5. Краковия Заявка 11 4 5 2 15 - 13 17
6. Лехия Гданьск Заявка 10 5 1 4 17 - 15 16
7. Заглембе Любин 0:0 Заявка 11 4 4 3 13 - 11 16
8. Погонь Щецин Заявка 9 4 3 2 11 - 7 15
9. Ягеллония Заявка 11 4 2 5 15 - 18 14
10. Варта Познань Заявка 10 4 1 5 8 - 10 13
11. Висла Краков 0:0 Заявка 11 2 5 4 15 - 14 11
12. Лех Заявка 9 2 4 3 17 - 16 10
13. Висла Плоцк Заявка 10 2 3 5 12 - 18 9
14. Сталь Мелец Заявка 11 2 3 6 13 - 23 9
15. Подбескидзе Заявка 11 2 3 6 12 - 25 9
16. Пяст Заявка 10 2 2 6 9 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заглембе Любин 0:0 Заявка 6 3 3 0 9 - 5 12
2. Шлёнск Заявка 5 3 2 0 9 - 4 11
3. Краковия Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
4. Ракув Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
5. Гурник Забже Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
6. Лехия Гданьск Заявка 5 3 0 2 12 - 8 9
7. Легия Заявка 5 3 0 2 8 - 8 9
8. Погонь Щецин Заявка 5 2 3 0 7 - 3 9
9. Ягеллония Заявка 5 2 2 1 10 - 7 8
10. Подбескидзе Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
11. Лех Заявка 4 1 3 0 7 - 6 6
12. Сталь Мелец Заявка 5 2 0 3 6 - 12 6
13. Висла Плоцк Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
14. Пяст Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
15. Варта Познань Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
16. Висла Краков 0:0 Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 5 4 1 0 7 - 1 13
2. Ракув Заявка 5 3 2 0 15 - 8 11
3. Гурник Забже Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
4. Варта Познань Заявка 5 3 0 2 6 - 4 9
5. Лехия Гданьск Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
6. Висла Краков 0:0 Заявка 6 1 4 1 10 - 5 7
7. Погонь Щецин Заявка 4 2 0 2 4 - 4 6
8. Краковия Заявка 5 1 3 1 6 - 7 6
9. Шлёнск Заявка 6 2 0 4 8 - 8 6
10. Ягеллония Заявка 6 2 0 4 5 - 11 6
11. Висла Плоцк Заявка 5 1 2 2 9 - 12 5
12. Лех Заявка 5 1 1 3 10 - 10 4
13. Заглембе Любин 0:0 Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
14. Пяст Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
15. Сталь Мелец Заявка 6 0 3 3 7 - 11 3
16. Подбескидзе Заявка 5 0 2 3 5 - 14 2
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski im. Henryka Reymana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Висла Краков
Ничья
Заглембе Любин
2.50
3.50
3.50
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.50 3.50 2.75
Бонус: 5 000 ₽ 2.45 2.85 3.15
Бонус: 5 000 ₽ 2.48 3.36 2.81
  2.35 3.04 3.50

Самый высокий коэффициент на матч «Висла Краков» – «Заглембе Любин» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Висла Краков» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Заглембе Любин» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Висла Краков» – «Заглембе Любин», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
6.00 1.10 10.50 1.04 2.35 1.55 3.35 1.30 1.45 2.62 1.96 1.85 1.72 2.12 1.15 5.00 1.22 4.00 1.03 10.00 1.06 8.10 1.05 8.70
9.70 1.02 9.40 1.04 4.20 1.21 3.12 1.36 2.10 1.81 1.73 2.11 1.44 2.69 1.18 4.35 1.13 4.95 1.03 8.50
7.00 1.11 2.49 1.57 2.15 1.75 1.81 2.07 1.59 2.45 1.46 2.82 1.85 2.02 1.62 2.38 1.49 2.71 1.15 5.93 1.16 5.64
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
1.87 1.87 2.21 1.66 1.13 5.40 1.18 4.60
3.04 1.38 2.08 1.75 1.55 2.45
1.86 2.02 1.54 2.58 1.22 4.50 1.68 2.27 1.48 2.76 1.36 3.29
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
3.25 1.31 1.87 1.87 1.40 2.80
3.26 1.34 1.82 1.99 1.40 2.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.13 1.66
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
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