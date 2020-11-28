Висла Краков
1:2
Конец матча
Стадион: Мейски им. Хенрика Реймана
Заглембе Любин
40' Желтая карточкаБашкиров Евгений
48' Желтая карточкаБурлига Лукаш
1:0
55' ГолФорбс Браун
55' Желтая карточкаШимич Лоренцо
67' Желтая карточкаЙебоа Яв
1:1
68' ГолШимич Лоренцо
78' Желтая карточкаЗубровски Якуб
80' Желтая карточкаШиш Патрик
1:2
86' ГолХодына Кацпер
43
Шот
Давид
40
Йебоа
Яв
99
Форбс
Браун
17
Шиш
Патрик
95
Дражич
Деян
9
Сирк
Рок
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Шот ДавидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Йебоа ЯвНападающий
-
99 Форбс БраунНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Чука ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Artur Skowronek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Шиш ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
95 Дражич ДеянПолузащитник
- Полузащитник
-
9 Сирк РокНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Мраз СамуэлНападающий
-
-
Главный тренер: Martin Sevela
Ход матча
40'
48'
55'
1:0
55'
66'
67'
68'
1:1
78'
80'
86'
1:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чука Виктор
|3
|0.27
|2.
|Салес Жеан Карлос
|3 (1)
|0.27
|3.
|Йебоа Яв
|2
|0.18
|4.
|Блащиковский Якуб
|2
|0.18
|5.
|Форбс Браун
|2
|0.18
|6.
|Плевка Патрик
|1
|0.09
|7.
|Фрыдрых Михал
|1
|0.09
|8.
|Мехремич Ади
|1
|0.09
|9.
|Савич Стефан V
|0
|0
|10.
|David Abramowicz
|0
|0
|11.
|Садлок Мацей
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шимич Лоренцо
|3
|0.27
|2.
|Гулдан Любомир
|2
|0.18
|3.
|Ходына Кацпер
|2
|0.18
|4.
|Балич Саша
|2
|0.18
|5.
|Сирк Рок
|2
|0.18
|6.
|Стажиньски Филип
|1 (1)
|0.09
|7.
|Живец Саша
|1
|0.09
|8.
|Бохар Дамьян
|1
|0.09
|9.
|Шиш Патрик
|1
|0.09
|10.
|Пореба Лукаш
|0
|0
|11.
|Дражич Деян
|0
|0
|12.
|Зубровски Якуб
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Баша Вуллнет
|3
|0
|2.
|Садлок Мацей
|3
|0
|3.
|Фрыдрых Михал
|3
|0
|4.
|Бурлига Лукаш
|3
|0
|5.
|Шот Давид
|3
|0
|6.
|Мехремич Ади
|2
|0
|7.
|Салес Жеан Карлос
|1
|0
|8.
|Форбс Браун
|1
|0
|9.
|Жуков Георгий
|1
|0
|10.
|Чука Виктор
|1
|0
|11.
|Йебоа Яв
|1
|0
|12.
|Савич Стефан V
|1
|0
|13.
|David Abramowicz
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шимич Лоренцо
|4
|0
|2.
|Балич Саша
|3
|0
|3.
|Сирк Рок
|3
|0
|4.
|Зубровски Якуб
|3
|0
|5.
|Гулдан Любомир
|2
|0
|6.
|Вуйцицки Якуб
|2
|0
|7.
|Дражич Деян
|2
|0
|8.
|Шиш Патрик
|2
|0
|9.
|Башкиров Евгений
|1
|0
|10.
|Йончи Доминик
|1
|0
|11.
|Пореба Лукаш
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Висла Краков
|20% (3)
|13.33% (2)
|20% (3)
|33.33% (5)
|6.67% (1)
|6.67% (1)
|Заглембе Любин
|13.33% (2)
|6.67% (1)
|26.67% (4)
|0
|26.67% (4)
|26.67% (4)
Предыдущие игры
Висла Краков Последние 20 матчей: +8 =5 -7Варта Познань 2:1 Висла Краков Ракув 0:0 Висла Краков Висла Краков 1:3 Лехия Гданьск Висла Краков 3:0 Подбескидзе
Сталь Мелец 0:6 Висла Краков Гурник Забже 0:0 Висла Краков Висла Краков 0:3 Висла Плоцк Погонь Щецин 2:2 Висла Краков Сталь Мелец 0:2 Висла Краков Висла Краков 1:3 Шлёнск Ягеллония 1:1 Висла Краков Островец-Свентокшиски 2:1 Висла Краков Подбескидзе 0:1 Висла Краков Висла Краков 4:2 Сталь Мелец Висла Краков 0:1 Арка Гдыня Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Висла Краков 1:1 Корона Кельце ЛКС Лодзь 1:2 Висла Краков Гурник Забже 0:1 Висла Краков Висла Краков 1:0 Висла Плоцк
Заглембе Любин Последние 20 матчей: +10 =4 -6Подбескидзе 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:2 Сталь Мелец Заглембе Любин 1:1 Лехия Гданьск Легия 2:1 Заглембе Любин
Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Краковия Ракув 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Хробры Заглембе Любин 1:0 Варта Познань Заглембе Любин 2:1 Лех Свит Новы-Двор 1:3 Заглембе Любин Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Гурник Забже 0:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Заглембе Любин 0:1 Висла Плоцк Ракув 1:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:1 Корона Кельце Арка Гдыня 3:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:0 ЛКС Лодзь
Последние игры между собой
Висла Краков: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Заглембе Любин: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Висла Краков 3:2 Заглембе Любин Экстракласса Висла Краков 3:0 Заглембе Любин Экстракласса Висла Краков 1:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 3:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 2:2 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:3 Висла Краков Экстракласса Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:0 Заглембе Любин Экстракласса Висла Краков 0:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 4:1 Висла Краков Экстракласса Заглембе Любин 2:2 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:3 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:0 Заглембе Любин Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|15 - 9
|22
|2.
|Ракув
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|23 - 12
|21
|3.
|Гурник Забже
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 11
|20
|4.
|Заглембе Любин
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|15 - 12
|18
|5.
|Шлёнск
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 12
|17
|6.
|Краковия
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|15 - 13
|17
|7.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|17 - 15
|16
|8.
|Погонь Щецин
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 7
|15
|9.
|Ягеллония
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 18
|14
|10.
|Варта Познань
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|8 - 10
|13
|11.
|Лех
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|17 - 16
|10
|12.
|Висла Краков
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|16 - 16
|10
|13.
|Висла Плоцк
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 18
|9
|14.
|Сталь Мелец
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 23
|9
|15.
|Подбескидзе
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 25
|9
|16.
|Пяст
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 15
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заглембе Любин
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 5
|12
|2.
|Шлёнск
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|3.
|Краковия
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|4.
|Ракув
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|5.
|Гурник Забже
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 8
|10
|6.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|12 - 8
|9
|7.
|Легия
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 8
|9
|8.
|Погонь Щецин
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 3
|9
|9.
|Ягеллония
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 7
|8
|10.
|Подбескидзе
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|11.
|Лех
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|12.
|Сталь Мелец
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 12
|6
|13.
|Висла Плоцк
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|14.
|Пяст
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|15.
|Варта Познань
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|16.
|Висла Краков
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|7 - 1
|13
|2.
|Ракув
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|15 - 8
|11
|3.
|Гурник Забже
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|4.
|Варта Познань
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 4
|9
|5.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|6.
|Висла Краков
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|10 - 5
|7
|7.
|Погонь Щецин
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|8.
|Заглембе Любин
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|9.
|Краковия
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 7
|6
|10.
|Шлёнск
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 8
|6
|11.
|Ягеллония
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 11
|6
|12.
|Висла Плоцк
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 12
|5
|13.
|Лех
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|10 - 10
|4
|14.
|Пяст
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 11
|3
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 14
|2
Победитель
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