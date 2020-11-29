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Балтика
0:0
Первый тайм: 1'
Торпедо Москва
0' 1'
Балтика
Торпедо Москва

Бомбардиры внутри турнира

Балтика
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маркин Михаил 5 (1) 0.21
2. Казаев Ян 4 0.17
3. Аллеф де Андраде 4 (1) 0.17
4. Альшин Ильнур 3 0.13
5. Маркович Мирослав 2 0.08
6. Кашчелан Младен 1 0.04
7. Дудиев Аслан 1 0.04
8. Юрганов Игорь 1 0.04
9. Джамилов Султан 1 0.04
10. Плетнёв Дмитрий 1 0.04
11. Наилсон Фернандо 1 0.04
12. Мещанинов Артём 1 0.04
Торпедо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калмыков Амур 10 (1) 0.42
2. Лебеденко Игорь 9 (2) 0.38
3. Берковский Илья 6 0.25
4. Рязанцев Александр 4 0.17
5. Адаев Владислав 3 0.13
6. Нетфуллин Равиль 3 0.13
7. Кертанов Константин 2 0.08
8. Гордюшенко Астемир 2 0.08
9. Евдокимов Андрей 2 0.08
10. Лях Андрей 1 0.04
11. Шоркин Максим 1 0.04
12. Дворецков Филипп 1 0.04
13. Баланюк Денис 1 0.04
14. Прошляков Данила 1 0.04
15. Магаль Руслан 1 (1) 0.04

Карточки

Балтика
# Игрок      
1. Тишкин Максим 12 2
2. Мещанинов Артём 9 1
3. Кашчелан Младен 9 0
4. Макарчук Артём 8 0
5. Альшин Ильнур 6 0
6. Шаваев Алихан 4 0
7. Казаев Ян 4 0
8. Дудиев Аслан 2 1
9. Чочиев Алан 3 0
10. Маркин Михаил 3 0
11. Маклаков Иван 3 0
12. Маркович Мирослав 2 0
13. Кузьмин Максим 2 0
14. Латышонок Евгений 2 0
15. Плопа Максим 1 0
16. Юрганов Игорь 1 0
17. Гелоян Ишхан 1 0
18. Демьянов Виктор 1 0
19. Наилсон Фернандо 1 0
20. Аллеф де Андраде 1 0
21. Мусаев Тамерлан 1 0
Торпедо Москва
# Игрок      
1. Евдокимов Андрей 6 0
2. Шоркин Максим 4 1
3. Адаев Владислав 4 1
4. Самсонов Артём Владимирович 5 0
5. Магаль Руслан 5 0
6. Калмыков Амур 3 1
7. Рязанцев Александр 4 0
8. Елисеев Александр 4 0
9. Лях Андрей 4 0
10. Прошкин Егор 4 0
11. Лебеденко Игорь 3 0
12. Нетфуллин Равиль 3 0
13. Берковский Илья 3 0
14. Шустиков Сергей 2 0
15. Кертанов Константин 2 0
16. Прошляков Данила 2 0
17. Редькович Дмитрий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Балтика 24% (6) 16% (4) 20% (5) 16% (4) 12% (3) 12% (3)
 Торпедо Москва 8.51% (4) 14.89% (7) 10.64% (5) 19.15% (9) 19.15% (9) 27.66% (13)

Предыдущие игры

Балтика Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Шинник 1:3 Балтика Балтика 0:0 Факел Волгарь 0:0 Балтика Текстильщик 1:0 Балтика
Алания 5:0 Балтика Балтика 0:1 Нефтехимик Динамо Брянск 1:3 Балтика Балтика 3:2 Иртыш Омск Томь 0:1 Балтика Балтика 1:2 Чертаново Нижний Новгород 2:1 Балтика Балтика 1:0 Енисей Оренбург 2:2 Балтика Балтика 0:1 Чайка СКА-Хабаровск 0:0 Балтика Балтика 1:2 Велес Москва Спартак-2 0:2 Балтика Краснодар-2 3:1 Балтика Балтика 1:0 Акрон Велес Москва 4:1 Балтика
Торпедо Москва Последние 20 матчей: +15 =1 -4
Торпедо Москва 4:2 Краснодар-2 Акрон 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Спартак-2 Торпедо Москва 4:1 Факел
Волгарь 3:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 3:1 Крылья Советов Текстильщик 1:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Алания Торпедо Москва 4:0 Нефтехимик Торпедо Москва 3:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Томь Чертаново 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Енисей 0:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:2 Оренбург Чайка 1:2 Торпедо Москва СКА-Хабаровск 2:4 Торпедо Москва Велес Москва 0:5 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:2 Шинник

Последние игры между собой

Балтика: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 5
Торпедо Москва: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 3
Торпедо Москва 1:1 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Балтика 1:1 Торпедо Москва Товарищеские матчи Торпедо Москва 1:0 Балтика Кубок Балтика 1:1 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион
Торпедо Москва 2:0 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Балтика 0:0 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 1:0 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Балтика 3:1 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 1:1 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Балтика 0:3 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 4:0 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Балтика 2:1 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 0:2 Балтика ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нижний Новгород Заявка 25 18 4 3 39 - 14 58
2. Торпедо Москва 0:0 Заявка 25 16 5 4 51 - 19 53
3. Оренбург Заявка 25 15 8 2 37 - 17 53
4. Крылья Советов Заявка 25 16 4 5 51 - 19 52
5. Алания Заявка 25 13 7 5 49 - 24 46
6. Велес Москва Заявка 25 13 7 5 36 - 28 46
7. Нефтехимик Заявка 25 11 4 10 36 - 27 37
8. СКА-Хабаровск Заявка 25 11 4 10 31 - 30 37
9. Енисей Заявка 25 11 4 10 26 - 31 37
10. Балтика 0:0 Заявка 25 10 7 8 26 - 24 37
11. Волгарь Заявка 25 10 4 11 29 - 27 34
12. Спартак-2 Заявка 25 10 4 11 30 - 31 34
13. Чайка Заявка 25 8 8 9 27 - 33 32
14. Текстильщик Заявка 25 7 7 11 21 - 31 28
15. Динамо Брянск 1:0 Заявка 25 8 3 14 16 - 38 27
16. Факел Заявка 25 6 9 10 24 - 25 27
17. Краснодар-2 Заявка 25 6 8 11 28 - 44 26
18. Иртыш Омск Заявка 25 6 6 13 20 - 35 24
19. Чертаново Заявка 25 7 2 16 19 - 37 23
20. Акрон Заявка 25 6 4 15 20 - 37 22
21. Томь 0:1 Заявка 25 4 5 16 14 - 30 17
22. Шинник Заявка 25 4 4 17 23 - 52 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 13 11 1 1 32 - 5 34
2. Нижний Новгород Заявка 13 10 2 1 22 - 6 32
3. Алания Заявка 12 8 3 1 32 - 13 27
4. Торпедо Москва 0:0 Заявка 12 8 2 2 25 - 10 26
5. Велес Москва Заявка 14 7 5 2 23 - 18 26
6. Волгарь Заявка 13 7 4 2 19 - 10 25
7. СКА-Хабаровск Заявка 13 7 3 3 15 - 10 24
8. Оренбург Заявка 12 6 5 1 19 - 11 23
9. Енисей Заявка 11 7 0 4 14 - 11 21
10. Нефтехимик Заявка 12 6 3 3 21 - 7 21
11. Факел Заявка 14 5 6 3 15 - 8 21
12. Динамо Брянск 1:0 Заявка 14 6 1 7 12 - 18 19
13. Балтика 0:0 Заявка 11 5 2 4 11 - 8 17
14. Акрон Заявка 11 5 1 5 13 - 13 16
15. Краснодар-2 Заявка 12 4 4 4 18 - 19 16
16. Чайка Заявка 12 4 2 6 11 - 19 14
17. Текстильщик Заявка 12 3 5 4 8 - 14 14
18. Шинник Заявка 13 3 3 7 12 - 20 12
19. Спартак-2 Заявка 12 3 2 7 10 - 20 11
20. Иртыш Омск Заявка 13 3 2 8 8 - 22 11
21. Чертаново Заявка 13 3 1 9 7 - 16 10
22. Томь 0:1 Заявка 13 2 2 9 10 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 13 9 3 1 18 - 6 30
2. Торпедо Москва 0:0 Заявка 13 8 3 2 26 - 9 27
3. Нижний Новгород Заявка 12 8 2 2 17 - 8 26
4. Спартак-2 Заявка 13 7 2 4 20 - 11 23
5. Велес Москва Заявка 11 6 2 3 13 - 10 20
6. Балтика 0:0 Заявка 14 5 5 4 15 - 16 20
7. Алания Заявка 13 5 4 4 17 - 11 19
8. Крылья Советов Заявка 12 5 3 4 19 - 14 18
9. Чайка Заявка 13 4 6 3 16 - 14 18
10. Нефтехимик Заявка 13 5 1 7 15 - 20 16
11. Енисей Заявка 14 4 4 6 12 - 20 16
12. Текстильщик Заявка 13 4 2 7 13 - 17 14
13. СКА-Хабаровск Заявка 12 4 1 7 16 - 20 13
14. Чертаново Заявка 12 4 1 7 12 - 21 13
15. Иртыш Омск Заявка 12 3 4 5 12 - 13 13
16. Краснодар-2 Заявка 13 2 4 7 10 - 25 10
17. Волгарь Заявка 12 3 0 9 10 - 17 9
18. Томь 0:1 Заявка 12 2 3 7 4 - 12 9
19. Динамо Брянск 1:0 Заявка 11 2 2 7 4 - 20 8
20. Факел Заявка 11 1 3 7 9 - 17 6
21. Акрон Заявка 14 1 3 10 7 - 24 6
22. Шинник Заявка 12 1 1 10 11 - 32 4
  • — Выход в РПЛ
  • — Стыковые матчи за право выйти в РПЛ
  • — Вылет в ПФЛ
  • Первый тайм
  • Офсайд
    4'
    Лебеденко забрался в офсайд.
  • Опасный момент
    3'
    После прострела слева Дудиев с пятнадцати метров низом пробил рядом с левой штангой.
  • 2'
    "Балтика" играет в белой форме, "Торпедо" - в чёрной с белыми рукавами.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Калининграде"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча 25 утра Российской ФНЛ - первого дивизиона, в котором сыграют калининградская «Балтика» и московское «Торпедо». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
Прогнозы 152
Балтика 7.9% (12)
X 20.4% (31)
Торпедо Москва 71.7% (109)
Все прогнозы
1.7 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Балтика
Ничья
Торпедо Москва
3.40
3.08
2.46
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.40 3.00 2.35
Бонус: 5 000 ₽ 3.15 2.90 2.46
Бонус: 5 000 ₽ 3.35 2.84 2.45
  3.35 3.08 2.37

Самый высокий коэффициент на матч «Балтика» – «Торпедо Москва» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Балтика» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Торпедо Москва» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Балтика» – «Торпедо Москва», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.60 1.05 6.70 1.09 2.95 1.37 2.21 1.62 1.86 1.88 1.66 2.14 1.33 3.15 1.23 3.90 1.08 6.90 1.07 7.60 1.01 14.50 0.00 22.00 0.00 21.00
6.40 1.07 5.50 1.11 2.90 1.38 2.23 1.64 1.71 2.23 1.36 3.10 1.26 3.62 1.08 6.35 1.06 6.95
3.10 1.37 2.72 1.47 2.31 1.62 1.91 1.93 1.68 2.22 1.51 2.58 1.42 2.81 1.25 3.97
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.73 2.04 1.35 3.15 1.09 6.60
2.40 1.56 1.67 2.18 1.36 3.10 1.09 6.95 1.07 8.30
2.78 1.45 2.27 1.65 1.77 2.09 1.48 2.68 1.35 3.26
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.31 1.60 1.53 2.39 1.19 4.20
3.32 1.32 2.35 1.58 1.60 2.31 1.22 4.15 1.16 5.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.84 1.90
Букмекер Да Нет
4.90 1.16
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
Где смотреть матч Балтика 0:0 Торпедо Москва онлайн

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Прогнозы на матч Балтика 0:0 Торпедо Москва

Исход игры
Балтика
7.9% (12)
Ничья
20.4% (31)
Торпедо Москва
71.7% (109)
Тотал 2.5
Больше
48% (72)
Меньше
52% (78)
Обе команды забьют
Да
65.33% (98)
Нет
34.67% (52)
Популярный счёт
1:2 Торпедо Москва
38.8% (59)
0:1 Торпедо Москва
25% (38)
1:1 Ничья
17.1% (26)
1:0 Балтика
3.9% (6)
0:2 Торпедо Москва
3.9% (6)
2:1 Балтика
2.6% (4)
2:2 Ничья
2.6% (4)
1:3 Торпедо Москва
1.3% (2)
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