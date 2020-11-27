Балтика
Позже
Торпедо Москва
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Маркин Михаил
|5 (1)
|0.21
|2.
|Казаев Ян
|4
|0.17
|3.
|Аллеф де Андраде
|4 (1)
|0.17
|4.
|Альшин Ильнур
|3
|0.13
|5.
|Маркович Мирослав
|2
|0.08
|6.
|Кашчелан Младен
|1
|0.04
|7.
|Дудиев Аслан
|1
|0.04
|8.
|Юрганов Игорь
|1
|0.04
|9.
|Джамилов Султан
|1
|0.04
|10.
|Плетнёв Дмитрий
|1
|0.04
|11.
|Наилсон Фернандо
|1
|0.04
|12.
|Мещанинов Артём
|1
|0.04
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калмыков Амур
|10 (1)
|0.42
|2.
|Лебеденко Игорь
|9 (2)
|0.38
|3.
|Берковский Илья
|6
|0.25
|4.
|Рязанцев Александр
|4
|0.17
|5.
|Адаев Владислав
|3
|0.13
|6.
|Нетфуллин Равиль
|3
|0.13
|7.
|Кертанов Константин
|2
|0.08
|8.
|Гордюшенко Астемир
|2
|0.08
|9.
|Евдокимов Андрей
|2
|0.08
|10.
|Лях Андрей
|1
|0.04
|11.
|Шоркин Максим
|1
|0.04
|12.
|Дворецков Филипп
|1
|0.04
|13.
|Баланюк Денис
|1
|0.04
|14.
|Прошляков Данила
|1
|0.04
|15.
|Магаль Руслан
|1 (1)
|0.04
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тишкин Максим
|12
|2
|2.
|Мещанинов Артём
|9
|1
|3.
|Кашчелан Младен
|9
|0
|4.
|Макарчук Артём
|8
|0
|5.
|Альшин Ильнур
|6
|0
|6.
|Шаваев Алихан
|4
|0
|7.
|Казаев Ян
|4
|0
|8.
|Дудиев Аслан
|2
|1
|9.
|Чочиев Алан
|3
|0
|10.
|Маркин Михаил
|3
|0
|11.
|Маклаков Иван
|3
|0
|12.
|Маркович Мирослав
|2
|0
|13.
|Кузьмин Максим
|2
|0
|14.
|Латышонок Евгений
|2
|0
|15.
|Плопа Максим
|1
|0
|16.
|Юрганов Игорь
|1
|0
|17.
|Гелоян Ишхан
|1
|0
|18.
|Демьянов Виктор
|1
|0
|19.
|Наилсон Фернандо
|1
|0
|20.
|Аллеф де Андраде
|1
|0
|21.
|Мусаев Тамерлан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Евдокимов Андрей
|6
|0
|2.
|Шоркин Максим
|4
|1
|3.
|Адаев Владислав
|4
|1
|4.
|Самсонов Артём Владимирович
|5
|0
|5.
|Магаль Руслан
|5
|0
|6.
|Калмыков Амур
|3
|1
|7.
|Рязанцев Александр
|4
|0
|8.
|Елисеев Александр
|4
|0
|9.
|Лях Андрей
|4
|0
|10.
|Прошкин Егор
|4
|0
|11.
|Лебеденко Игорь
|3
|0
|12.
|Нетфуллин Равиль
|3
|0
|13.
|Берковский Илья
|3
|0
|14.
|Шустиков Сергей
|2
|0
|15.
|Кертанов Константин
|2
|0
|16.
|Прошляков Данила
|2
|0
|17.
|Редькович Дмитрий
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Балтика
|24% (6)
|16% (4)
|20% (5)
|16% (4)
|12% (3)
|12% (3)
|Торпедо Москва
|8.51% (4)
|14.89% (7)
|10.64% (5)
|19.15% (9)
|19.15% (9)
|27.66% (13)
Предыдущие игры
Балтика Последние 20 матчей: +7 =4 -9Шинник 1:3 Балтика Балтика 0:0 Факел Волгарь 0:0 Балтика Текстильщик 1:0 Балтика
Алания 5:0 Балтика Балтика 0:1 Нефтехимик Динамо Брянск 1:3 Балтика Балтика 3:2 Иртыш Омск Томь 0:1 Балтика Балтика 1:2 Чертаново Нижний Новгород 2:1 Балтика Балтика 1:0 Енисей Оренбург 2:2 Балтика Балтика 0:1 Чайка СКА-Хабаровск 0:0 Балтика Балтика 1:2 Велес Москва Спартак-2 0:2 Балтика Краснодар-2 3:1 Балтика Балтика 1:0 Акрон Велес Москва 4:1 Балтика
Торпедо Москва Последние 20 матчей: +15 =1 -4Торпедо Москва 4:2 Краснодар-2 Акрон 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Спартак-2 Торпедо Москва 4:1 Факел
Волгарь 3:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 3:1 Крылья Советов Текстильщик 1:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Алания Торпедо Москва 4:0 Нефтехимик Торпедо Москва 3:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Томь Чертаново 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Енисей 0:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:2 Оренбург Чайка 1:2 Торпедо Москва СКА-Хабаровск 2:4 Торпедо Москва Велес Москва 0:5 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:2 Шинник
Последние игры между собой
Балтика: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 5
Торпедо Москва: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 3
Торпедо Москва 2:0 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Балтика 0:0 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 1:0 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Балтика 3:1 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 1:1 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Балтика 0:3 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 4:0 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Балтика 2:1 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 0:2 Балтика ФНЛ - Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нижний Новгород
|Заявка
|24
|18
|3
|3
|39 - 14
|57
|2.
|Торпедо Москва
|Заявка
|24
|16
|4
|4
|51 - 19
|52
|3.
|Крылья Советов
|Заявка
|24
|16
|4
|4
|50 - 17
|52
|4.
|Оренбург
|Заявка
|24
|14
|8
|2
|35 - 16
|50
|5.
|Алания
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|49 - 24
|45
|6.
|Велес Москва
|Заявка
|24
|12
|7
|5
|32 - 26
|43
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|24
|11
|4
|9
|36 - 26
|37
|8.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|24
|11
|4
|9
|31 - 27
|37
|9.
|Балтика
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|26 - 24
|36
|10.
|Спартак-2
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|29 - 29
|34
|11.
|Енисей
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|25 - 31
|34
|12.
|Чайка
|Заявка
|24
|8
|8
|8
|26 - 31
|32
|13.
|Волгарь
|Заявка
|24
|9
|4
|11
|27 - 26
|31
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|21 - 30
|28
|15.
|Краснодар-2
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|27 - 43
|25
|16.
|Динамо Брянск
|Заявка
|24
|7
|3
|14
|15 - 38
|24
|17.
|Факел
|Заявка
|24
|5
|9
|10
|21 - 25
|24
|18.
|Акрон
|Заявка
|24
|6
|3
|15
|19 - 36
|21
|19.
|Иртыш Омск
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|18 - 34
|21
|20.
|Чертаново
|Заявка
|24
|6
|2
|16
|18 - 37
|20
|21.
|Томь
|Заявка
|24
|4
|5
|15
|14 - 29
|17
|22.
|Шинник
|Заявка
|24
|4
|4
|16
|21 - 48
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|32 - 5
|34
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|22 - 6
|32
|3.
|Алания
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|32 - 13
|26
|4.
|Торпедо Москва
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|25 - 10
|26
|5.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|15 - 10
|24
|6.
|Велес Москва
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|19 - 16
|23
|7.
|Волгарь
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|17 - 9
|22
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 7
|21
|9.
|Оренбург
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|17 - 10
|20
|10.
|Енисей
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|13 - 11
|18
|11.
|Факел
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|12 - 8
|18
|12.
|Балтика
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 8
|16
|13.
|Акрон
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|13 - 13
|16
|14.
|Динамо Брянск
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|11 - 18
|16
|15.
|Краснодар-2
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 18
|15
|16.
|Чайка
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 19
|14
|17.
|Текстильщик
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|8 - 14
|14
|18.
|Шинник
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 20
|12
|19.
|Спартак-2
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 18
|11
|20.
|Иртыш Омск
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|8 - 22
|11
|21.
|Томь
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|10 - 18
|8
|22.
|Чертаново
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|6 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|18 - 6
|30
|2.
|Торпедо Москва
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|26 - 9
|26
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|17 - 8
|25
|4.
|Спартак-2
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|20 - 11
|23
|5.
|Велес Москва
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|13 - 10
|20
|6.
|Балтика
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|15 - 16
|20
|7.
|Алания
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 11
|19
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 12
|18
|9.
|Чайка
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|15 - 12
|18
|10.
|Нефтехимик
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 19
|16
|11.
|Енисей
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 20
|16
|12.
|Текстильщик
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 16
|14
|13.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|16 - 17
|13
|14.
|Чертаново
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|12 - 21
|13
|15.
|Иртыш Омск
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 12
|10
|16.
|Краснодар-2
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 25
|10
|17.
|Томь
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|4 - 11
|9
|18.
|Волгарь
|Заявка
|12
|3
|0
|9
|10 - 17
|9
|19.
|Динамо Брянск
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|4 - 20
|8
|20.
|Факел
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 17
|6
|21.
|Акрон
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|6 - 23
|5
|22.
|Шинник
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|9 - 28
|4
Прогнозы на матч Балтика - Торпедо Москва
Исход игры
Балтика
16.3% (8)
Ничья
20.4% (10)
Торпедо Москва
63.3% (31)
Тотал 2.5
Больше
39.58% (19)
Меньше
60.42% (29)
Обе команды забьют
Да
58.33% (28)
Нет
41.67% (20)
Популярный счёт
0:1 Торпедо Москва
28.6% (14)
1:2 Торпедо Москва
24.5% (12)
1:1 Ничья
18.4% (9)
1:0 Балтика
8.2% (4)
2:1 Балтика
6.1% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!