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Балтика
 
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Торпедо Москва

Бомбардиры внутри турнира

Балтика
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маркин Михаил 5 (1) 0.21
2. Казаев Ян 4 0.17
3. Аллеф де Андраде 4 (1) 0.17
4. Альшин Ильнур 3 0.13
5. Маркович Мирослав 2 0.08
6. Кашчелан Младен 1 0.04
7. Дудиев Аслан 1 0.04
8. Юрганов Игорь 1 0.04
9. Джамилов Султан 1 0.04
10. Плетнёв Дмитрий 1 0.04
11. Наилсон Фернандо 1 0.04
12. Мещанинов Артём 1 0.04
Торпедо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калмыков Амур 10 (1) 0.42
2. Лебеденко Игорь 9 (2) 0.38
3. Берковский Илья 6 0.25
4. Рязанцев Александр 4 0.17
5. Адаев Владислав 3 0.13
6. Нетфуллин Равиль 3 0.13
7. Кертанов Константин 2 0.08
8. Гордюшенко Астемир 2 0.08
9. Евдокимов Андрей 2 0.08
10. Лях Андрей 1 0.04
11. Шоркин Максим 1 0.04
12. Дворецков Филипп 1 0.04
13. Баланюк Денис 1 0.04
14. Прошляков Данила 1 0.04
15. Магаль Руслан 1 (1) 0.04

Карточки

Балтика
# Игрок      
1. Тишкин Максим 12 2
2. Мещанинов Артём 9 1
3. Кашчелан Младен 9 0
4. Макарчук Артём 8 0
5. Альшин Ильнур 6 0
6. Шаваев Алихан 4 0
7. Казаев Ян 4 0
8. Дудиев Аслан 2 1
9. Чочиев Алан 3 0
10. Маркин Михаил 3 0
11. Маклаков Иван 3 0
12. Маркович Мирослав 2 0
13. Кузьмин Максим 2 0
14. Латышонок Евгений 2 0
15. Плопа Максим 1 0
16. Юрганов Игорь 1 0
17. Гелоян Ишхан 1 0
18. Демьянов Виктор 1 0
19. Наилсон Фернандо 1 0
20. Аллеф де Андраде 1 0
21. Мусаев Тамерлан 1 0
Торпедо Москва
# Игрок      
1. Евдокимов Андрей 6 0
2. Шоркин Максим 4 1
3. Адаев Владислав 4 1
4. Самсонов Артём Владимирович 5 0
5. Магаль Руслан 5 0
6. Калмыков Амур 3 1
7. Рязанцев Александр 4 0
8. Елисеев Александр 4 0
9. Лях Андрей 4 0
10. Прошкин Егор 4 0
11. Лебеденко Игорь 3 0
12. Нетфуллин Равиль 3 0
13. Берковский Илья 3 0
14. Шустиков Сергей 2 0
15. Кертанов Константин 2 0
16. Прошляков Данила 2 0
17. Редькович Дмитрий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Балтика 24% (6) 16% (4) 20% (5) 16% (4) 12% (3) 12% (3)
 Торпедо Москва 8.51% (4) 14.89% (7) 10.64% (5) 19.15% (9) 19.15% (9) 27.66% (13)

Предыдущие игры

Балтика Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Шинник 1:3 Балтика Балтика 0:0 Факел Волгарь 0:0 Балтика Текстильщик 1:0 Балтика
Алания 5:0 Балтика Балтика 0:1 Нефтехимик Динамо Брянск 1:3 Балтика Балтика 3:2 Иртыш Омск Томь 0:1 Балтика Балтика 1:2 Чертаново Нижний Новгород 2:1 Балтика Балтика 1:0 Енисей Оренбург 2:2 Балтика Балтика 0:1 Чайка СКА-Хабаровск 0:0 Балтика Балтика 1:2 Велес Москва Спартак-2 0:2 Балтика Краснодар-2 3:1 Балтика Балтика 1:0 Акрон Велес Москва 4:1 Балтика
Торпедо Москва Последние 20 матчей: +15 =1 -4
Торпедо Москва 4:2 Краснодар-2 Акрон 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Спартак-2 Торпедо Москва 4:1 Факел
Волгарь 3:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 3:1 Крылья Советов Текстильщик 1:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Алания Торпедо Москва 4:0 Нефтехимик Торпедо Москва 3:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Томь Чертаново 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Енисей 0:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:2 Оренбург Чайка 1:2 Торпедо Москва СКА-Хабаровск 2:4 Торпедо Москва Велес Москва 0:5 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:2 Шинник

Последние игры между собой

Балтика: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 5
Торпедо Москва: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 3
Торпедо Москва 1:1 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Балтика 1:1 Торпедо Москва Товарищеские матчи Торпедо Москва 1:0 Балтика Кубок Балтика 1:1 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион
Торпедо Москва 2:0 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Балтика 0:0 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 1:0 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Балтика 3:1 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 1:1 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Балтика 0:3 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 4:0 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Балтика 2:1 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 0:2 Балтика ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нижний Новгород Заявка 24 18 3 3 39 - 14 57
2. Торпедо Москва Заявка 24 16 4 4 51 - 19 52
3. Крылья Советов Заявка 24 16 4 4 50 - 17 52
4. Оренбург Заявка 24 14 8 2 35 - 16 50
5. Алания Заявка 24 13 6 5 49 - 24 45
6. Велес Москва Заявка 24 12 7 5 32 - 26 43
7. Нефтехимик Заявка 24 11 4 9 36 - 26 37
8. СКА-Хабаровск Заявка 24 11 4 9 31 - 27 37
9. Балтика Заявка 24 10 6 8 26 - 24 36
10. Спартак-2 Заявка 24 10 4 10 29 - 29 34
11. Енисей Заявка 24 10 4 10 25 - 31 34
12. Чайка Заявка 24 8 8 8 26 - 31 32
13. Волгарь Заявка 24 9 4 11 27 - 26 31
14. Текстильщик Заявка 24 7 7 10 21 - 30 28
15. Краснодар-2 Заявка 24 6 7 11 27 - 43 25
16. Динамо Брянск Заявка 24 7 3 14 15 - 38 24
17. Факел Заявка 24 5 9 10 21 - 25 24
18. Акрон Заявка 24 6 3 15 19 - 36 21
19. Иртыш Омск Заявка 24 5 6 13 18 - 34 21
20. Чертаново Заявка 24 6 2 16 18 - 37 20
21. Томь Заявка 24 4 5 15 14 - 29 17
22. Шинник Заявка 24 4 4 16 21 - 48 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 13 11 1 1 32 - 5 34
2. Нижний Новгород Заявка 13 10 2 1 22 - 6 32
3. Алания Заявка 11 8 2 1 32 - 13 26
4. Торпедо Москва Заявка 12 8 2 2 25 - 10 26
5. СКА-Хабаровск Заявка 13 7 3 3 15 - 10 24
6. Велес Москва Заявка 13 6 5 2 19 - 16 23
7. Волгарь Заявка 12 6 4 2 17 - 9 22
8. Нефтехимик Заявка 12 6 3 3 21 - 7 21
9. Оренбург Заявка 11 5 5 1 17 - 10 20
10. Енисей Заявка 10 6 0 4 13 - 11 18
11. Факел Заявка 13 4 6 3 12 - 8 18
12. Балтика Заявка 10 5 1 4 11 - 8 16
13. Акрон Заявка 11 5 1 5 13 - 13 16
14. Динамо Брянск Заявка 13 5 1 7 11 - 18 16
15. Краснодар-2 Заявка 11 4 3 4 17 - 18 15
16. Чайка Заявка 12 4 2 6 11 - 19 14
17. Текстильщик Заявка 12 3 5 4 8 - 14 14
18. Шинник Заявка 13 3 3 7 12 - 20 12
19. Спартак-2 Заявка 11 3 2 6 9 - 18 11
20. Иртыш Омск Заявка 13 3 2 8 8 - 22 11
21. Томь Заявка 13 2 2 9 10 - 18 8
22. Чертаново Заявка 12 2 1 9 6 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 13 9 3 1 18 - 6 30
2. Торпедо Москва Заявка 12 8 2 2 26 - 9 26
3. Нижний Новгород Заявка 11 8 1 2 17 - 8 25
4. Спартак-2 Заявка 13 7 2 4 20 - 11 23
5. Велес Москва Заявка 11 6 2 3 13 - 10 20
6. Балтика Заявка 14 5 5 4 15 - 16 20
7. Алания Заявка 13 5 4 4 17 - 11 19
8. Крылья Советов Заявка 11 5 3 3 18 - 12 18
9. Чайка Заявка 12 4 6 2 15 - 12 18
10. Нефтехимик Заявка 12 5 1 6 15 - 19 16
11. Енисей Заявка 14 4 4 6 12 - 20 16
12. Текстильщик Заявка 12 4 2 6 13 - 16 14
13. СКА-Хабаровск Заявка 11 4 1 6 16 - 17 13
14. Чертаново Заявка 12 4 1 7 12 - 21 13
15. Иртыш Омск Заявка 11 2 4 5 10 - 12 10
16. Краснодар-2 Заявка 13 2 4 7 10 - 25 10
17. Томь Заявка 11 2 3 6 4 - 11 9
18. Волгарь Заявка 12 3 0 9 10 - 17 9
19. Динамо Брянск Заявка 11 2 2 7 4 - 20 8
20. Факел Заявка 11 1 3 7 9 - 17 6
21. Акрон Заявка 13 1 2 10 6 - 23 5
22. Шинник Заявка 11 1 1 9 9 - 28 4
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Балтика - Торпедо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 ноября 2020, осталось 2 дня 13 часов 51 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Балтика 16.3% (8)
    X 20.4% (10)
    Торпедо Москва 63.3% (31)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Балтика - Торпедо Москва онлайн

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    Прогнозы на матч Балтика - Торпедо Москва

    Исход игры
    Балтика
    16.3% (8)
    Ничья
    20.4% (10)
    Торпедо Москва
    63.3% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.58% (19)
    Меньше
    60.42% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    58.33% (28)
    Нет
    41.67% (20)
    Популярный счёт
    0:1 Торпедо Москва
    28.6% (14)
    1:2 Торпедо Москва
    24.5% (12)
    1:1 Ничья
    18.4% (9)
    1:0 Балтика
    8.2% (4)
    2:1 Балтика
    6.1% (3)
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