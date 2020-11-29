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Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шкофлек Жига 5 0.21
2. Фамейе Джоэль 5 0.21
3. Прудников Николай 4 0.17
4. Козлов Андрей 3 0.13
5. Ткачук Денис 2 0.08
6. Чуканов Андреа 2 0.08
7. Юсупов Артём 2 0.08
8. Гойкович Ренато 2 0.08
9. Эктов Александр 2 0.08
10. Кулишев Артём 2 (1) 0.08
11. Сиваков Михаил 1 0.04
12. Скворцов Алексей 1 0.04
13. Аюпов Тимур 1 0.04
14. Козлов Савелий 1 0.04
15. Миронов Алексей 1 0.04
16. Алвеш Рикарду 1 (1) 0.04
Крылья Советов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сергеев Иван 19 (2) 0.79
2. Голенков Егор 9 0.38
3. Зиньковский Антон 8 (2) 0.33
4. Гацкан Александр 2 0.08
5. Гынсарь Раду 2 0.08
6. Солдатенков Александр 2 0.08
7. Ежов Роман 2 0.08
8. Полуяхтов Владимир 1 0.04
9. Сарвели Владислав 1 0.04
10. Витюгов Максим 1 0.04

Карточки

Оренбург
# Игрок      
1. Малых Андрей 9 0
2. Аюпов Тимур 7 0
3. Сиваков Михаил 5 1
4. Скворцов Алексей 6 0
5. Козлов Савелий 5 0
6. Фамейе Джоэль 5 0
7. Чуканов Андреа 4 0
8. Алвеш Рикарду 4 0
9. Козлов Андрей 2 1
10. Ткачук Денис 3 0
11. Палиенко Максим 3 0
12. Гойкович Ренато 3 0
13. Эктов Александр 3 0
14. Насыров Исламжан 3 0
15. Смирнов Александр 2 0
16. Мамин Артём 2 0
17. Шкофлек Жига 2 0
18. Капленко Кирилл 2 0
19. Миронов Алексей 2 0
20. Кеняйкин Алексей 1 0
Крылья Советов
# Игрок      
1. Гацкан Александр 7 1
2. Божин Сергей 6 0
3. Сарвели Владислав 5 0
4. Голенков Егор 4 0
5. Ежов Роман 4 0
6. Карпов Максим 2 1
7. Чернов Никита 2 1
8. Кабутов Дмитрий 3 0
9. Цыпченко Дмитрий 3 0
10. Витюгов Максим 3 0
11. Комбаров Дмитрий 2 0
12. Полуяхтов Владимир 2 0
13. Фролов Евгений 1 0
14. Гынсарь Раду 1 0
15. Зеффан Мехди 1 0
16. Сергеев Иван 1 0
17. Солдатенков Александр 1 0
18. Ломаев Иван 1 0
19. Пруцев Данил 1 0
20. Смирнов Данила 1 0
21. Шерстнёв Степан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Оренбург 20% (7) 5.71% (2) 11.43% (4) 17.14% (6) 17.14% (6) 28.57% (10)
 Крылья Советов 14.89% (7) 8.51% (4) 17.02% (8) 19.15% (9) 14.89% (7) 25.53% (12)

Предыдущие игры

Оренбург Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Текстильщик 0:2 Оренбург Алания 2:1 Оренбург Нефтехимик 1:2 Оренбург Оренбург 0:0 Иртыш Омск
Томь 0:1 Оренбург Оренбург 3:1 Чертаново Нижний Новгород 0:0 Оренбург Оренбург 1:3 Енисей Оренбург 1:1 Сочи Спартак-2 0:3 Оренбург Чайка 0:1 Оренбург Оренбург 2:2 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:1 Оренбург Звезда Пермь 0:3 Оренбург Оренбург 2:2 Балтика Краснодар-2 1:1 Оренбург Оренбург 0:0 Акрон Торпедо Москва 1:2 Оренбург Оренбург 3:0 Шинник Факел 0:2 Оренбург
Крылья Советов Последние 20 матчей: +16 =3 -1
Крылья Советов 2:1 Чайка СКА-Хабаровск 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:1 Велес Москва Краснодар-2 1:1 Крылья Советов
Крылья Советов 3:0 Акрон Торпедо Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Шинник Факел 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Ротор Крылья Советов 3:0 Волгарь Крылья Советов 2:1 Спартак-2 Текстильщик 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Алания Динамо Ставрополь 1:4 Крылья Советов Нефтехимик 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 7:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:4 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Томь Чертаново 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Нижний Новгород

Последние игры между собой

Оренбург: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 5
Крылья Советов: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 5
Крылья Советов 0:1 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Крылья Советов 1:1 Оренбург Премьер-лига Оренбург 0:1 Крылья Советов Премьер-лига Оренбург 3:1 Крылья Советов Премьер-лига
Крылья Советов 0:3 Оренбург Премьер-лига Крылья Советов 0:0 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 3:2 Крылья Советов ФНЛ - Первый дивизион Крылья Советов 1:1 Оренбург Премьер-лига Оренбург 1:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:0 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 0:1 Крылья Советов ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 2:4 Крылья Советов Кубок Оренбург 2:2 Крылья Советов Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нижний Новгород Заявка 24 18 3 3 39 - 14 57
2. Крылья Советов Заявка 24 16 4 4 50 - 17 52
3. Торпедо Москва Заявка 24 16 4 4 51 - 19 52
4. Оренбург Заявка 24 14 8 2 35 - 16 50
5. Алания Заявка 24 13 6 5 49 - 24 45
6. Велес Москва Заявка 24 12 7 5 32 - 26 43
7. Нефтехимик Заявка 24 11 4 9 36 - 26 37
8. СКА-Хабаровск Заявка 24 11 4 9 31 - 27 37
9. Балтика Заявка 24 10 6 8 26 - 24 36
10. Енисей 0:0 Заявка 25 10 5 10 25 - 31 35
11. Спартак-2 Заявка 24 10 4 10 29 - 29 34
12. Чайка Заявка 24 8 8 8 26 - 31 32
13. Волгарь Заявка 24 9 4 11 27 - 26 31
14. Текстильщик 0:0 Заявка 25 7 8 10 21 - 30 29
15. Краснодар-2 Заявка 24 6 7 11 27 - 43 25
16. Динамо Брянск Заявка 24 7 3 14 15 - 38 24
17. Факел Заявка 24 5 9 10 21 - 25 24
18. Акрон Заявка 24 6 3 15 19 - 36 21
19. Иртыш Омск Заявка 24 5 6 13 18 - 34 21
20. Чертаново Заявка 24 6 2 16 18 - 37 20
21. Томь Заявка 24 4 5 15 14 - 29 17
22. Шинник Заявка 24 4 4 16 21 - 48 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 13 11 1 1 32 - 5 34
2. Нижний Новгород Заявка 13 10 2 1 22 - 6 32
3. Алания Заявка 11 8 2 1 32 - 13 26
4. Торпедо Москва Заявка 12 8 2 2 25 - 10 26
5. СКА-Хабаровск Заявка 13 7 3 3 15 - 10 24
6. Велес Москва Заявка 13 6 5 2 19 - 16 23
7. Волгарь Заявка 12 6 4 2 17 - 9 22
8. Нефтехимик Заявка 12 6 3 3 21 - 7 21
9. Оренбург Заявка 11 5 5 1 17 - 10 20
10. Енисей 0:0 Заявка 11 6 1 4 13 - 11 19
11. Факел Заявка 13 4 6 3 12 - 8 18
12. Балтика Заявка 10 5 1 4 11 - 8 16
13. Акрон Заявка 11 5 1 5 13 - 13 16
14. Динамо Брянск Заявка 13 5 1 7 11 - 18 16
15. Краснодар-2 Заявка 11 4 3 4 17 - 18 15
16. Чайка Заявка 12 4 2 6 11 - 19 14
17. Текстильщик 0:0 Заявка 12 3 5 4 8 - 14 14
18. Шинник Заявка 13 3 3 7 12 - 20 12
19. Спартак-2 Заявка 11 3 2 6 9 - 18 11
20. Иртыш Омск Заявка 13 3 2 8 8 - 22 11
21. Томь Заявка 13 2 2 9 10 - 18 8
22. Чертаново Заявка 12 2 1 9 6 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 13 9 3 1 18 - 6 30
2. Торпедо Москва Заявка 12 8 2 2 26 - 9 26
3. Нижний Новгород Заявка 11 8 1 2 17 - 8 25
4. Спартак-2 Заявка 13 7 2 4 20 - 11 23
5. Велес Москва Заявка 11 6 2 3 13 - 10 20
6. Балтика Заявка 14 5 5 4 15 - 16 20
7. Алания Заявка 13 5 4 4 17 - 11 19
8. Крылья Советов Заявка 11 5 3 3 18 - 12 18
9. Чайка Заявка 12 4 6 2 15 - 12 18
10. Нефтехимик Заявка 12 5 1 6 15 - 19 16
11. Енисей 0:0 Заявка 14 4 4 6 12 - 20 16
12. Текстильщик 0:0 Заявка 13 4 3 6 13 - 16 15
13. СКА-Хабаровск Заявка 11 4 1 6 16 - 17 13
14. Чертаново Заявка 12 4 1 7 12 - 21 13
15. Иртыш Омск Заявка 11 2 4 5 10 - 12 10
16. Краснодар-2 Заявка 13 2 4 7 10 - 25 10
17. Томь Заявка 11 2 3 6 4 - 11 9
18. Волгарь Заявка 12 3 0 9 10 - 17 9
19. Динамо Брянск Заявка 11 2 2 7 4 - 20 8
20. Факел Заявка 11 1 3 7 9 - 17 6
21. Акрон Заявка 13 1 2 10 6 - 23 5
22. Шинник Заявка 11 1 1 9 9 - 28 4
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    Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - Крылья Советов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 ноября 2020, осталось 30 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 149
    Оренбург 21.5% (32)
    X 57% (85)
    Крылья Советов 21.5% (32)
    Все прогнозы
    1.85 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Оренбург
    Ничья
    Крылья Советов
    3.20
    2.88
    2.75
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 3.10 2.85 2.60
    Бонус: 5 000 ₽ 3.20 2.80 2.75
    Бонус: 5 000 ₽ 3.14 2.80 2.61
      3.05 2.88 2.72

    Самый высокий коэффициент на матч «Оренбург» – «Крылья Советов» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Оренбург» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Крылья Советов» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Оренбург» – «Крылья Советов», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    7.70 1.07 6.00 1.11 2.70 1.39 2.05 1.71 1.76 2.00 1.58 2.28 1.27 3.50 1.19 4.30 1.06 7.70 1.06 8.50 1.01 15.50 1.01 14.50 0.00 21.00 0.00 21.00
    6.45 1.11 5.35 1.15 2.77 1.44 2.08 1.75 1.62 2.40 1.31 3.45 1.23 4.20 1.08 7.90 1.07 8.70 1.01 16.25
    7.31 1.10 2.88 1.42 2.51 1.54 2.13 1.73 1.79 2.06 1.60 2.36 1.45 2.79 1.22 4.32
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.64 2.14 1.31 3.30 1.07 7.10
    2.31 1.60 1.60 2.31 1.32 3.32 1.08 7.70 1.05 9.10
    2.64 1.50 2.17 1.72 1.67 2.22 1.43 2.86 1.34 3.33
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.14 1.68 1.48 2.55 1.16 4.80
    3.20 1.34 2.19 1.66 1.54 2.44 1.20 4.55 1.13 5.70

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.88 1.86
    Букмекер Да Нет
    5.10 1.14
    Букмекер Да Нет
    3.95 1.25
    Где смотреть матч Оренбург - Крылья Советов онлайн

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    Прогнозы на матч Оренбург - Крылья Советов

    Исход игры
    Оренбург
    21.5% (32)
    Ничья
    57% (85)
    Крылья Советов
    21.5% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.97% (47)
    Меньше
    68.03% (100)
    Обе команды забьют
    Да
    80.27% (118)
    Нет
    19.73% (29)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    47.7% (71)
    1:2 Крылья Советов
    12.1% (18)
    2:1 Оренбург
    10.7% (16)
    1:0 Оренбург
    8.1% (12)
    0:1 Крылья Советов
    7.4% (11)
    2:2 Ничья
    5.4% (8)
    0:0 Ничья
    2.7% (4)
    3:1 Оренбург
    2% (3)
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