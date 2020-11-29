Оренбург
Позже
Крылья Советов
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
46 Мамин АртёмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Ткачук ДенисПолузащитник
-
79 Юсупов АртёмНападающий
- Вратарь
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шкофлек ЖигаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Личка Марцел
- Основной состав
- Вратарь
-
47 Божин СергейЗащитник
- Защитник
-
18 Зеффан МехдиЗащитник
- Полузащитник
-
11 Ежов РоманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Сергеев ИванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Осинькин Игорь
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шкофлек Жига
|5
|0.21
|2.
|Фамейе Джоэль
|5
|0.21
|3.
|Прудников Николай
|4
|0.17
|4.
|Козлов Андрей
|3
|0.13
|5.
|Ткачук Денис
|2
|0.08
|6.
|Чуканов Андреа
|2
|0.08
|7.
|Юсупов Артём
|2
|0.08
|8.
|Гойкович Ренато
|2
|0.08
|9.
|Эктов Александр
|2
|0.08
|10.
|Кулишев Артём
|2 (1)
|0.08
|11.
|Сиваков Михаил
|1
|0.04
|12.
|Скворцов Алексей
|1
|0.04
|13.
|Аюпов Тимур
|1
|0.04
|14.
|Козлов Савелий
|1
|0.04
|15.
|Миронов Алексей
|1
|0.04
|16.
|Алвеш Рикарду
|1 (1)
|0.04
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сергеев Иван
|19 (2)
|0.79
|2.
|Голенков Егор
|9
|0.38
|3.
|Зиньковский Антон
|8 (2)
|0.33
|4.
|Гацкан Александр
|2
|0.08
|5.
|Гынсарь Раду
|2
|0.08
|6.
|Солдатенков Александр
|2
|0.08
|7.
|Ежов Роман
|2
|0.08
|8.
|Полуяхтов Владимир
|1
|0.04
|9.
|Сарвели Владислав
|1
|0.04
|10.
|Витюгов Максим
|1
|0.04
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Малых Андрей
|9
|0
|2.
|Аюпов Тимур
|7
|0
|3.
|Сиваков Михаил
|5
|1
|4.
|Скворцов Алексей
|6
|0
|5.
|Козлов Савелий
|5
|0
|6.
|Фамейе Джоэль
|5
|0
|7.
|Чуканов Андреа
|4
|0
|8.
|Алвеш Рикарду
|4
|0
|9.
|Козлов Андрей
|2
|1
|10.
|Ткачук Денис
|3
|0
|11.
|Палиенко Максим
|3
|0
|12.
|Гойкович Ренато
|3
|0
|13.
|Эктов Александр
|3
|0
|14.
|Насыров Исламжан
|3
|0
|15.
|Смирнов Александр
|2
|0
|16.
|Мамин Артём
|2
|0
|17.
|Шкофлек Жига
|2
|0
|18.
|Капленко Кирилл
|2
|0
|19.
|Миронов Алексей
|2
|0
|20.
|Кеняйкин Алексей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гацкан Александр
|7
|1
|2.
|Божин Сергей
|6
|0
|3.
|Сарвели Владислав
|5
|0
|4.
|Голенков Егор
|4
|0
|5.
|Ежов Роман
|4
|0
|6.
|Карпов Максим
|2
|1
|7.
|Чернов Никита
|2
|1
|8.
|Кабутов Дмитрий
|3
|0
|9.
|Цыпченко Дмитрий
|3
|0
|10.
|Витюгов Максим
|3
|0
|11.
|Комбаров Дмитрий
|2
|0
|12.
|Полуяхтов Владимир
|2
|0
|13.
|Фролов Евгений
|1
|0
|14.
|Гынсарь Раду
|1
|0
|15.
|Зеффан Мехди
|1
|0
|16.
|Сергеев Иван
|1
|0
|17.
|Солдатенков Александр
|1
|0
|18.
|Ломаев Иван
|1
|0
|19.
|Пруцев Данил
|1
|0
|20.
|Смирнов Данила
|1
|0
|21.
|Шерстнёв Степан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Оренбург
|20% (7)
|5.71% (2)
|11.43% (4)
|17.14% (6)
|17.14% (6)
|28.57% (10)
|Крылья Советов
|14.89% (7)
|8.51% (4)
|17.02% (8)
|19.15% (9)
|14.89% (7)
|25.53% (12)
Предыдущие игры
Оренбург Последние 20 матчей: +10 =7 -3Текстильщик 0:2 Оренбург Алания 2:1 Оренбург Нефтехимик 1:2 Оренбург Оренбург 0:0 Иртыш Омск
Томь 0:1 Оренбург Оренбург 3:1 Чертаново Нижний Новгород 0:0 Оренбург Оренбург 1:3 Енисей Оренбург 1:1 Сочи Спартак-2 0:3 Оренбург Чайка 0:1 Оренбург Оренбург 2:2 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:1 Оренбург Звезда Пермь 0:3 Оренбург Оренбург 2:2 Балтика Краснодар-2 1:1 Оренбург Оренбург 0:0 Акрон Торпедо Москва 1:2 Оренбург Оренбург 3:0 Шинник Факел 0:2 Оренбург
Крылья Советов Последние 20 матчей: +16 =3 -1Крылья Советов 2:1 Чайка СКА-Хабаровск 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:1 Велес Москва Краснодар-2 1:1 Крылья Советов
Крылья Советов 3:0 Акрон Торпедо Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Шинник Факел 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Ротор Крылья Советов 3:0 Волгарь Крылья Советов 2:1 Спартак-2 Текстильщик 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Алания Динамо Ставрополь 1:4 Крылья Советов Нефтехимик 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 7:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:4 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Томь Чертаново 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Нижний Новгород
Последние игры между собой
Оренбург: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 5
Крылья Советов: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 5
Крылья Советов 0:3 Оренбург Премьер-лига Крылья Советов 0:0 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 3:2 Крылья Советов ФНЛ - Первый дивизион Крылья Советов 1:1 Оренбург Премьер-лига Оренбург 1:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:0 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 0:1 Крылья Советов ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 2:4 Крылья Советов Кубок Оренбург 2:2 Крылья Советов Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нижний Новгород
|Заявка
|24
|18
|3
|3
|39 - 14
|57
|2.
|Крылья Советов
|Заявка
|24
|16
|4
|4
|50 - 17
|52
|3.
|Торпедо Москва
|Заявка
|24
|16
|4
|4
|51 - 19
|52
|4.
|Оренбург
|Заявка
|24
|14
|8
|2
|35 - 16
|50
|5.
|Алания
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|49 - 24
|45
|6.
|Велес Москва
|Заявка
|24
|12
|7
|5
|32 - 26
|43
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|24
|11
|4
|9
|36 - 26
|37
|8.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|24
|11
|4
|9
|31 - 27
|37
|9.
|Балтика
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|26 - 24
|36
|10.
|Енисей
|0:0 Заявка
|25
|10
|5
|10
|25 - 31
|35
|11.
|Спартак-2
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|29 - 29
|34
|12.
|Чайка
|Заявка
|24
|8
|8
|8
|26 - 31
|32
|13.
|Волгарь
|Заявка
|24
|9
|4
|11
|27 - 26
|31
|14.
|Текстильщик
|0:0 Заявка
|25
|7
|8
|10
|21 - 30
|29
|15.
|Краснодар-2
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|27 - 43
|25
|16.
|Динамо Брянск
|Заявка
|24
|7
|3
|14
|15 - 38
|24
|17.
|Факел
|Заявка
|24
|5
|9
|10
|21 - 25
|24
|18.
|Акрон
|Заявка
|24
|6
|3
|15
|19 - 36
|21
|19.
|Иртыш Омск
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|18 - 34
|21
|20.
|Чертаново
|Заявка
|24
|6
|2
|16
|18 - 37
|20
|21.
|Томь
|Заявка
|24
|4
|5
|15
|14 - 29
|17
|22.
|Шинник
|Заявка
|24
|4
|4
|16
|21 - 48
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|32 - 5
|34
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|22 - 6
|32
|3.
|Алания
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|32 - 13
|26
|4.
|Торпедо Москва
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|25 - 10
|26
|5.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|15 - 10
|24
|6.
|Велес Москва
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|19 - 16
|23
|7.
|Волгарь
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|17 - 9
|22
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 7
|21
|9.
|Оренбург
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|17 - 10
|20
|10.
|Енисей
|0:0 Заявка
|11
|6
|1
|4
|13 - 11
|19
|11.
|Факел
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|12 - 8
|18
|12.
|Балтика
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 8
|16
|13.
|Акрон
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|13 - 13
|16
|14.
|Динамо Брянск
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|11 - 18
|16
|15.
|Краснодар-2
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 18
|15
|16.
|Чайка
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 19
|14
|17.
|Текстильщик
|0:0 Заявка
|12
|3
|5
|4
|8 - 14
|14
|18.
|Шинник
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 20
|12
|19.
|Спартак-2
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 18
|11
|20.
|Иртыш Омск
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|8 - 22
|11
|21.
|Томь
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|10 - 18
|8
|22.
|Чертаново
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|6 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|18 - 6
|30
|2.
|Торпедо Москва
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|26 - 9
|26
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|17 - 8
|25
|4.
|Спартак-2
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|20 - 11
|23
|5.
|Велес Москва
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|13 - 10
|20
|6.
|Балтика
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|15 - 16
|20
|7.
|Алания
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 11
|19
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 12
|18
|9.
|Чайка
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|15 - 12
|18
|10.
|Нефтехимик
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 19
|16
|11.
|Енисей
|0:0 Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 20
|16
|12.
|Текстильщик
|0:0 Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 16
|15
|13.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|16 - 17
|13
|14.
|Чертаново
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|12 - 21
|13
|15.
|Иртыш Омск
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 12
|10
|16.
|Краснодар-2
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 25
|10
|17.
|Томь
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|4 - 11
|9
|18.
|Волгарь
|Заявка
|12
|3
|0
|9
|10 - 17
|9
|19.
|Динамо Брянск
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|4 - 20
|8
|20.
|Факел
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 17
|6
|21.
|Акрон
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|6 - 23
|5
|22.
|Шинник
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|9 - 28
|4
- — Выход в РПЛ
- — Стыковые матчи за право выйти в РПЛ
- — Вылет в ПФЛ
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Оренбург» – «Крылья Советов» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Оренбург» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Крылья Советов» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Оренбург» – «Крылья Советов», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Оренбург - Крылья Советов
Исход игры
Оренбург
21.5% (32)
Ничья
57% (85)
Крылья Советов
21.5% (32)
Тотал 2.5
Больше
31.97% (47)
Меньше
68.03% (100)
Обе команды забьют
Да
80.27% (118)
Нет
19.73% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
47.7% (71)
1:2 Крылья Советов
12.1% (18)
2:1 Оренбург
10.7% (16)
1:0 Оренбург
8.1% (12)
0:1 Крылья Советов
7.4% (11)
2:2 Ничья
5.4% (8)
0:0 Ничья
2.7% (4)
3:1 Оренбург
2% (3)
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