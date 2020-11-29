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Бомбардиры внутри турнира

Алания
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гурциев Батраз 8 (1) 0.33
2. Хадарцев Батраз 7 (3) 0.29
3. Хабалов Алан 5 (1) 0.21
4. Магомедов Бутта 5 (1) 0.21
5. Машуков Ислам 4 0.17
6. Качмазов Сослан 3 0.13
7. Кочиев Хетаг 3 0.13
8. Кобесов Давид 3 (1) 0.13
9. Малоян Артур 2 0.08
10. Бутаев Аллон 2 0.08
11. Шавлохов Давид 2 0.08
12. Хосонов Хетаг 1 0.04
13. Хугаев Алан 1 0.04
Нижний Новгород
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сулейманов Тимур 7 0.29
2. Сапета Александр 7 (5) 0.29
3. Попов Артём 4 0.17
4. Горбунов Игорь 4 0.17
5. Гоцук Кирилл 4 0.17
6. Калинский Николай 3 0.13
7. Ставпец Александр 2 0.08
8. Султонов Мухаммад 2 0.08
9. Шарипов Альберт 2 0.08
10. Зуйков Сергей 1 0.04
11. Федчук Артём 1 0.04
12. Гащенков Михаил 1 0.04
13. Каккоев Никита 1 0.04

Карточки

Алания
# Игрок      
1. Шавлохов Давид 5 1
2. Качмазов Сослан 6 0
3. Хабалов Алан 6 0
4. Машуков Ислам 5 0
5. Хосонов Хетаг 5 0
6. Засеев Азамат 4 0
7. Гурциев Батраз 4 0
8. Бутаев Аллон 4 0
9. Багаев Алан 2 1
10. Кобесов Дмитрий 2 1
11. Магомедов Бутта 3 0
12. Кочиев Хетаг 3 0
13. Гиоргобиани Николай 1 1
14. Дзахов Давид 2 0
15. Солдатенко Ростислав 2 0
16. Суанов Руслан 2 0
17. Хугаев Алан 2 0
18. Кобесов Давид 2 0
19. Малоян Артур 1 0
20. Зураев Эльбрус 1 0
21. Хадарцев Батраз 1 0
22. Кокоев Батрадз 1 0
23. Крамаренко Сергей 1 0
24. Цараев Алан 1 0
Нижний Новгород
# Игрок      
1. Сапета Александр 8 0
2. Темников Иван 6 0
3. Шумских Алексей 6 0
4. Ставпец Александр 5 0
5. Зуйков Сергей 5 0
6. Маляров Кирилл 4 0
7. Гащенков Михаил 4 0
8. Осинов Михаил 3 0
9. Султонов Мухаммад 3 0
10. Горбунов Игорь 3 0
11. Мичуренков Дмитрий 3 0
12. Шарипов Альберт 3 0
13. Каккоев Никита 3 0
14. Сулейманов Тимур 3 0
15. Комолов Павел 2 0
16. Попов Артём 2 0
17. Анисимов Артур 2 0
18. Гоцук Кирилл 2 0
19. Эдиев Исмаил 1 0
20. Смирнов Олег 1 0
21. Калинский Николай 1 0
22. Алиев Саид 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Алания 6.52% (3) 17.39% (8) 19.57% (9) 6.52% (3) 19.57% (9) 30.43% (14)
 Нижний Новгород 12.82% (5) 10.26% (4) 12.82% (5) 12.82% (5) 28.21% (11) 23.08% (9)

Предыдущие игры

Алания Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Алания 3:0 Енисей Алания 2:1 Оренбург Алания 1:1 Чайка Велес Москва 1:1 Алания
Алания 5:0 Балтика Краснодар-2 0:4 Алания Алания 5:1 Акрон Торпедо Москва 2:0 Алания Алания 4:4 Шинник Факел 0:0 Алания Алания 2:0 Волгарь Крылья Советов 2:0 Алания Алания 3:1 Текстильщик Алания 2:1 Спартак-2 Нефтехимик 0:0 Алания Алания 3:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:2 Алания Томь 0:1 Алания Чертаново 0:3 Алания Оренбург 2:1 Алания
Нижний Новгород Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Нефтехимик 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:2 Чертаново
Спартак-2 0:4 Нижний Новгород Енисей 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:0 Оренбург Чайка 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:1 Химки Нижний Новгород 1:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:1 Балтика Краснодар-2 2:3 Нижний Новгород Зенит Иркутск 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Акрон Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Шинник Факел 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Волгарь Крылья Советов 3:0 Нижний Новгород

Последние игры между собой

Алания: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
Нижний Новгород: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5
Нижний Новгород 1:1 Алания ФНЛ - Первый дивизион Алания 1:0 Нижний Новгород Первый дивизион Нижний Новгород 2:0 Алания Первый дивизион Алания 1:0 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион
Нижний Новгород 0:3 Алания ФНЛ - Первый дивизион Нижний Новгород 0:2 Алания ФНЛ - Первый дивизион Алания 2:0 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нижний Новгород Заявка 24 18 3 3 39 - 14 57
2. Оренбург 1:0 Заявка 25 15 8 2 36 - 16 53
3. Торпедо Москва Заявка 24 16 4 4 51 - 19 52
4. Крылья Советов 0:1 Заявка 25 16 4 5 50 - 18 52
5. Алания Заявка 24 13 6 5 49 - 24 45
6. Велес Москва 1:1 Заявка 25 12 8 5 33 - 27 44
7. Нефтехимик Заявка 24 11 4 9 36 - 26 37
8. СКА-Хабаровск Заявка 24 11 4 9 31 - 27 37
9. Енисей 1:0 Заявка 25 11 4 10 26 - 31 37
10. Балтика Заявка 24 10 6 8 26 - 24 36
11. Спартак-2 0:1 Заявка 25 10 4 11 29 - 30 34
12. Чайка Заявка 24 8 8 8 26 - 31 32
13. Волгарь Заявка 24 9 4 11 27 - 26 31
14. Текстильщик 0:1 Заявка 25 7 7 11 21 - 31 28
15. Краснодар-2 0:0 Заявка 25 6 8 11 27 - 43 26
16. Динамо Брянск Заявка 24 7 3 14 15 - 38 24
17. Факел Заявка 24 5 9 10 21 - 25 24
18. Иртыш Омск 1:0 Заявка 25 6 6 13 19 - 34 24
19. Акрон 0:0 Заявка 25 6 4 15 19 - 36 22
20. Чертаново Заявка 24 6 2 16 18 - 37 20
21. Томь Заявка 24 4 5 15 14 - 29 17
22. Шинник 1:1 Заявка 25 4 5 16 22 - 49 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов 0:1 Заявка 13 11 1 1 32 - 5 34
2. Нижний Новгород Заявка 13 10 2 1 22 - 6 32
3. Алания Заявка 11 8 2 1 32 - 13 26
4. Торпедо Москва Заявка 12 8 2 2 25 - 10 26
5. СКА-Хабаровск Заявка 13 7 3 3 15 - 10 24
6. Велес Москва 1:1 Заявка 14 6 6 2 20 - 17 24
7. Оренбург 1:0 Заявка 12 6 5 1 18 - 10 23
8. Волгарь Заявка 12 6 4 2 17 - 9 22
9. Енисей 1:0 Заявка 11 7 0 4 14 - 11 21
10. Нефтехимик Заявка 12 6 3 3 21 - 7 21
11. Факел Заявка 13 4 6 3 12 - 8 18
12. Балтика Заявка 10 5 1 4 11 - 8 16
13. Акрон 0:0 Заявка 11 5 1 5 13 - 13 16
14. Краснодар-2 0:0 Заявка 12 4 4 4 17 - 18 16
15. Динамо Брянск Заявка 13 5 1 7 11 - 18 16
16. Чайка Заявка 12 4 2 6 11 - 19 14
17. Текстильщик 0:1 Заявка 12 3 5 4 8 - 14 14
18. Шинник 1:1 Заявка 13 3 3 7 12 - 20 12
19. Спартак-2 0:1 Заявка 12 3 2 7 9 - 19 11
20. Иртыш Омск 1:0 Заявка 13 3 2 8 8 - 22 11
21. Томь Заявка 13 2 2 9 10 - 18 8
22. Чертаново Заявка 12 2 1 9 6 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург 1:0 Заявка 13 9 3 1 18 - 6 30
2. Торпедо Москва Заявка 12 8 2 2 26 - 9 26
3. Нижний Новгород Заявка 11 8 1 2 17 - 8 25
4. Спартак-2 0:1 Заявка 13 7 2 4 20 - 11 23
5. Велес Москва 1:1 Заявка 11 6 2 3 13 - 10 20
6. Балтика Заявка 14 5 5 4 15 - 16 20
7. Алания Заявка 13 5 4 4 17 - 11 19
8. Крылья Советов 0:1 Заявка 12 5 3 4 18 - 13 18
9. Чайка Заявка 12 4 6 2 15 - 12 18
10. Нефтехимик Заявка 12 5 1 6 15 - 19 16
11. Енисей 1:0 Заявка 14 4 4 6 12 - 20 16
12. Текстильщик 0:1 Заявка 13 4 2 7 13 - 17 14
13. СКА-Хабаровск Заявка 11 4 1 6 16 - 17 13
14. Чертаново Заявка 12 4 1 7 12 - 21 13
15. Иртыш Омск 1:0 Заявка 12 3 4 5 11 - 12 13
16. Краснодар-2 0:0 Заявка 13 2 4 7 10 - 25 10
17. Томь Заявка 11 2 3 6 4 - 11 9
18. Волгарь Заявка 12 3 0 9 10 - 17 9
19. Динамо Брянск Заявка 11 2 2 7 4 - 20 8
20. Факел Заявка 11 1 3 7 9 - 17 6
21. Акрон 0:0 Заявка 14 1 3 10 6 - 23 6
22. Шинник 1:1 Заявка 12 1 2 9 10 - 29 5
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  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча 25 тура Российской ФНЛ - первого дивизиона, в котором сыграют «Алания» и «Нижний Новгород». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Алания - Нижний Новгород от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 ноября 2020, осталось 2 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 159
Алания 47.8% (76)
X 36.5% (58)
Нижний Новгород 15.7% (25)
Все прогнозы
1.85 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Алания
Ничья
Нижний Новгород
2.18
3.10
3.90
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.15 3.05 3.80
Бонус: 5 000 ₽ 2.04 3.10 3.90
Бонус: 5 000 ₽ 2.18 2.93 3.90

Самый высокий коэффициент на матч «Алания» – «Нижний Новгород» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Алания» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Нижний Новгород» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Алания» – «Нижний Новгород», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 6 6
9.10 1.04 7.00 1.08 3.05 1.35 2.33 1.57 1.92 1.82 1.70 2.07 1.75 2.01 1.36 3.00 1.25 3.70 1.09 6.50 1.07 7.20 1.01 13.50 0.00 21.00
6.55 1.07 5.70 1.10 2.99 1.36 2.33 1.59 1.76 2.15 1.40 2.90 1.28 3.46 1.10 5.90 1.07 6.50 1.00 11.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.71 2.06 1.35 3.15 1.08 6.80
2.42 1.55 1.70 2.13 1.37 3.04 1.10 6.60 1.07 7.90
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.45 1.52 1.60 2.25 1.22 3.90
3.54 1.29 2.44 1.54 1.64 2.23 1.26 3.78 1.17 4.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.83 1.91
Букмекер Да Нет
5.10 1.17
Букмекер Да Нет
3.50 1.27
Где смотреть матч Алания - Нижний Новгород онлайн

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Прогнозы на матч Алания - Нижний Новгород

Исход игры
Алания
47.8% (76)
Ничья
36.5% (58)
Нижний Новгород
15.7% (25)
Тотал 2.5
Больше
39.74% (62)
Меньше
60.26% (94)
Обе команды забьют
Да
69.23% (108)
Нет
30.77% (48)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.2% (48)
2:1 Алания
21.4% (34)
1:0 Алания
18.2% (29)
1:2 Нижний Новгород
10.1% (16)
2:0 Алания
4.4% (7)
2:2 Ничья
3.1% (5)
0:0 Ничья
2.5% (4)
0:1 Нижний Новгород
2.5% (4)
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