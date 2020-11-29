Алания
Позже
Нижний Новгород
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Бутаев АллонЗащитник
-
15 Кочиев ХетагЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Хабалов АланНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
71 Дзахов ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гогниев Спартак
- Основной состав
-
90 Смирнов ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Гоцук КириллЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Евдокимов Роберт
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гурциев Батраз
|8 (1)
|0.33
|2.
|Хадарцев Батраз
|7 (3)
|0.29
|3.
|Хабалов Алан
|5 (1)
|0.21
|4.
|Магомедов Бутта
|5 (1)
|0.21
|5.
|Машуков Ислам
|4
|0.17
|6.
|Качмазов Сослан
|3
|0.13
|7.
|Кочиев Хетаг
|3
|0.13
|8.
|Кобесов Давид
|3 (1)
|0.13
|9.
|Малоян Артур
|2
|0.08
|10.
|Бутаев Аллон
|2
|0.08
|11.
|Шавлохов Давид
|2
|0.08
|12.
|Хосонов Хетаг
|1
|0.04
|13.
|Хугаев Алан
|1
|0.04
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сулейманов Тимур
|7
|0.29
|2.
|Сапета Александр
|7 (5)
|0.29
|3.
|Попов Артём
|4
|0.17
|4.
|Горбунов Игорь
|4
|0.17
|5.
|Гоцук Кирилл
|4
|0.17
|6.
|Калинский Николай
|3
|0.13
|7.
|Ставпец Александр
|2
|0.08
|8.
|Султонов Мухаммад
|2
|0.08
|9.
|Шарипов Альберт
|2
|0.08
|10.
|Зуйков Сергей
|1
|0.04
|11.
|Федчук Артём
|1
|0.04
|12.
|Гащенков Михаил
|1
|0.04
|13.
|Каккоев Никита
|1
|0.04
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шавлохов Давид
|5
|1
|2.
|Качмазов Сослан
|6
|0
|3.
|Хабалов Алан
|6
|0
|4.
|Машуков Ислам
|5
|0
|5.
|Хосонов Хетаг
|5
|0
|6.
|Засеев Азамат
|4
|0
|7.
|Гурциев Батраз
|4
|0
|8.
|Бутаев Аллон
|4
|0
|9.
|Багаев Алан
|2
|1
|10.
|Кобесов Дмитрий
|2
|1
|11.
|Магомедов Бутта
|3
|0
|12.
|Кочиев Хетаг
|3
|0
|13.
|Гиоргобиани Николай
|1
|1
|14.
|Дзахов Давид
|2
|0
|15.
|Солдатенко Ростислав
|2
|0
|16.
|Суанов Руслан
|2
|0
|17.
|Хугаев Алан
|2
|0
|18.
|Кобесов Давид
|2
|0
|19.
|Малоян Артур
|1
|0
|20.
|Зураев Эльбрус
|1
|0
|21.
|Хадарцев Батраз
|1
|0
|22.
|Кокоев Батрадз
|1
|0
|23.
|Крамаренко Сергей
|1
|0
|24.
|Цараев Алан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сапета Александр
|8
|0
|2.
|Темников Иван
|6
|0
|3.
|Шумских Алексей
|6
|0
|4.
|Ставпец Александр
|5
|0
|5.
|Зуйков Сергей
|5
|0
|6.
|Маляров Кирилл
|4
|0
|7.
|Гащенков Михаил
|4
|0
|8.
|Осинов Михаил
|3
|0
|9.
|Султонов Мухаммад
|3
|0
|10.
|Горбунов Игорь
|3
|0
|11.
|Мичуренков Дмитрий
|3
|0
|12.
|Шарипов Альберт
|3
|0
|13.
|Каккоев Никита
|3
|0
|14.
|Сулейманов Тимур
|3
|0
|15.
|Комолов Павел
|2
|0
|16.
|Попов Артём
|2
|0
|17.
|Анисимов Артур
|2
|0
|18.
|Гоцук Кирилл
|2
|0
|19.
|Эдиев Исмаил
|1
|0
|20.
|Смирнов Олег
|1
|0
|21.
|Калинский Николай
|1
|0
|22.
|Алиев Саид
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Алания
|6.52% (3)
|17.39% (8)
|19.57% (9)
|6.52% (3)
|19.57% (9)
|30.43% (14)
|Нижний Новгород
|12.82% (5)
|10.26% (4)
|12.82% (5)
|12.82% (5)
|28.21% (11)
|23.08% (9)
Предыдущие игры
Алания Последние 20 матчей: +12 =5 -3Алания 3:0 Енисей Алания 2:1 Оренбург Алания 1:1 Чайка Велес Москва 1:1 Алания
Алания 5:0 Балтика Краснодар-2 0:4 Алания Алания 5:1 Акрон Торпедо Москва 2:0 Алания Алания 4:4 Шинник Факел 0:0 Алания Алания 2:0 Волгарь Крылья Советов 2:0 Алания Алания 3:1 Текстильщик Алания 2:1 Спартак-2 Нефтехимик 0:0 Алания Алания 3:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:2 Алания Томь 0:1 Алания Чертаново 0:3 Алания Оренбург 2:1 Алания
Нижний Новгород Последние 20 матчей: +16 =2 -2Нефтехимик 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:2 Чертаново
Спартак-2 0:4 Нижний Новгород Енисей 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:0 Оренбург Чайка 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:1 Химки Нижний Новгород 1:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:1 Балтика Краснодар-2 2:3 Нижний Новгород Зенит Иркутск 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Акрон Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Шинник Факел 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Волгарь Крылья Советов 3:0 Нижний Новгород
Последние игры между собой
Алания: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
Нижний Новгород: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нижний Новгород
|Заявка
|24
|18
|3
|3
|39 - 14
|57
|2.
|Оренбург
|1:0 Заявка
|25
|15
|8
|2
|36 - 16
|53
|3.
|Торпедо Москва
|Заявка
|24
|16
|4
|4
|51 - 19
|52
|4.
|Крылья Советов
|0:1 Заявка
|25
|16
|4
|5
|50 - 18
|52
|5.
|Алания
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|49 - 24
|45
|6.
|Велес Москва
|1:1 Заявка
|25
|12
|8
|5
|33 - 27
|44
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|24
|11
|4
|9
|36 - 26
|37
|8.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|24
|11
|4
|9
|31 - 27
|37
|9.
|Енисей
|1:0 Заявка
|25
|11
|4
|10
|26 - 31
|37
|10.
|Балтика
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|26 - 24
|36
|11.
|Спартак-2
|0:1 Заявка
|25
|10
|4
|11
|29 - 30
|34
|12.
|Чайка
|Заявка
|24
|8
|8
|8
|26 - 31
|32
|13.
|Волгарь
|Заявка
|24
|9
|4
|11
|27 - 26
|31
|14.
|Текстильщик
|0:1 Заявка
|25
|7
|7
|11
|21 - 31
|28
|15.
|Краснодар-2
|0:0 Заявка
|25
|6
|8
|11
|27 - 43
|26
|16.
|Динамо Брянск
|Заявка
|24
|7
|3
|14
|15 - 38
|24
|17.
|Факел
|Заявка
|24
|5
|9
|10
|21 - 25
|24
|18.
|Иртыш Омск
|1:0 Заявка
|25
|6
|6
|13
|19 - 34
|24
|19.
|Акрон
|0:0 Заявка
|25
|6
|4
|15
|19 - 36
|22
|20.
|Чертаново
|Заявка
|24
|6
|2
|16
|18 - 37
|20
|21.
|Томь
|Заявка
|24
|4
|5
|15
|14 - 29
|17
|22.
|Шинник
|1:1 Заявка
|25
|4
|5
|16
|22 - 49
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|0:1 Заявка
|13
|11
|1
|1
|32 - 5
|34
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|22 - 6
|32
|3.
|Алания
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|32 - 13
|26
|4.
|Торпедо Москва
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|25 - 10
|26
|5.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|15 - 10
|24
|6.
|Велес Москва
|1:1 Заявка
|14
|6
|6
|2
|20 - 17
|24
|7.
|Оренбург
|1:0 Заявка
|12
|6
|5
|1
|18 - 10
|23
|8.
|Волгарь
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|17 - 9
|22
|9.
|Енисей
|1:0 Заявка
|11
|7
|0
|4
|14 - 11
|21
|10.
|Нефтехимик
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 7
|21
|11.
|Факел
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|12 - 8
|18
|12.
|Балтика
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 8
|16
|13.
|Акрон
|0:0 Заявка
|11
|5
|1
|5
|13 - 13
|16
|14.
|Краснодар-2
|0:0 Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 18
|16
|15.
|Динамо Брянск
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|11 - 18
|16
|16.
|Чайка
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 19
|14
|17.
|Текстильщик
|0:1 Заявка
|12
|3
|5
|4
|8 - 14
|14
|18.
|Шинник
|1:1 Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 20
|12
|19.
|Спартак-2
|0:1 Заявка
|12
|3
|2
|7
|9 - 19
|11
|20.
|Иртыш Омск
|1:0 Заявка
|13
|3
|2
|8
|8 - 22
|11
|21.
|Томь
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|10 - 18
|8
|22.
|Чертаново
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|6 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|1:0 Заявка
|13
|9
|3
|1
|18 - 6
|30
|2.
|Торпедо Москва
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|26 - 9
|26
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|17 - 8
|25
|4.
|Спартак-2
|0:1 Заявка
|13
|7
|2
|4
|20 - 11
|23
|5.
|Велес Москва
|1:1 Заявка
|11
|6
|2
|3
|13 - 10
|20
|6.
|Балтика
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|15 - 16
|20
|7.
|Алания
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 11
|19
|8.
|Крылья Советов
|0:1 Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 13
|18
|9.
|Чайка
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|15 - 12
|18
|10.
|Нефтехимик
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 19
|16
|11.
|Енисей
|1:0 Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 20
|16
|12.
|Текстильщик
|0:1 Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 17
|14
|13.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|16 - 17
|13
|14.
|Чертаново
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|12 - 21
|13
|15.
|Иртыш Омск
|1:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|11 - 12
|13
|16.
|Краснодар-2
|0:0 Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 25
|10
|17.
|Томь
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|4 - 11
|9
|18.
|Волгарь
|Заявка
|12
|3
|0
|9
|10 - 17
|9
|19.
|Динамо Брянск
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|4 - 20
|8
|20.
|Факел
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 17
|6
|21.
|Акрон
|0:0 Заявка
|14
|1
|3
|10
|6 - 23
|6
|22.
|Шинник
|1:1 Заявка
|12
|1
|2
|9
|10 - 29
|5
- — Выход в РПЛ
- — Стыковые матчи за право выйти в РПЛ
- — Вылет в ПФЛ
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Алания» – «Нижний Новгород» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Алания» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Нижний Новгород» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Алания» – «Нижний Новгород», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Алания - Нижний Новгород
Исход игры
Алания
47.8% (76)
Ничья
36.5% (58)
Нижний Новгород
15.7% (25)
Тотал 2.5
Больше
39.74% (62)
Меньше
60.26% (94)
Обе команды забьют
Да
69.23% (108)
Нет
30.77% (48)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.2% (48)
2:1 Алания
21.4% (34)
1:0 Алания
18.2% (29)
1:2 Нижний Новгород
10.1% (16)
2:0 Алания
4.4% (7)
2:2 Ничья
3.1% (5)
0:0 Ничья
2.5% (4)
0:1 Нижний Новгород
2.5% (4)
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