  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
Алания
 
Позже
Нижний Новгород

Бомбардиры внутри турнира

Алания
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гурциев Батраз 8 (1) 0.33
2. Хадарцев Батраз 7 (3) 0.29
3. Хабалов Алан 5 (1) 0.21
4. Магомедов Бутта 5 (1) 0.21
5. Машуков Ислам 4 0.17
6. Качмазов Сослан 3 0.13
7. Кочиев Хетаг 3 0.13
8. Кобесов Давид 3 (1) 0.13
9. Малоян Артур 2 0.08
10. Бутаев Аллон 2 0.08
11. Шавлохов Давид 2 0.08
12. Хосонов Хетаг 1 0.04
13. Хугаев Алан 1 0.04
Нижний Новгород
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сулейманов Тимур 7 0.29
2. Сапета Александр 7 (5) 0.29
3. Попов Артём 4 0.17
4. Горбунов Игорь 4 0.17
5. Гоцук Кирилл 4 0.17
6. Калинский Николай 3 0.13
7. Ставпец Александр 2 0.08
8. Султонов Мухаммад 2 0.08
9. Шарипов Альберт 2 0.08
10. Зуйков Сергей 1 0.04
11. Федчук Артём 1 0.04
12. Гащенков Михаил 1 0.04
13. Каккоев Никита 1 0.04

Карточки

Алания
# Игрок      
1. Шавлохов Давид 5 1
2. Качмазов Сослан 6 0
3. Хабалов Алан 6 0
4. Машуков Ислам 5 0
5. Хосонов Хетаг 5 0
6. Засеев Азамат 4 0
7. Гурциев Батраз 4 0
8. Бутаев Аллон 4 0
9. Багаев Алан 2 1
10. Кобесов Дмитрий 2 1
11. Магомедов Бутта 3 0
12. Кочиев Хетаг 3 0
13. Гиоргобиани Николай 1 1
14. Дзахов Давид 2 0
15. Солдатенко Ростислав 2 0
16. Суанов Руслан 2 0
17. Хугаев Алан 2 0
18. Кобесов Давид 2 0
19. Малоян Артур 1 0
20. Зураев Эльбрус 1 0
21. Хадарцев Батраз 1 0
22. Кокоев Батрадз 1 0
23. Крамаренко Сергей 1 0
24. Цараев Алан 1 0
Нижний Новгород
# Игрок      
1. Сапета Александр 8 0
2. Темников Иван 6 0
3. Шумских Алексей 6 0
4. Ставпец Александр 5 0
5. Зуйков Сергей 5 0
6. Маляров Кирилл 4 0
7. Гащенков Михаил 4 0
8. Осинов Михаил 3 0
9. Султонов Мухаммад 3 0
10. Горбунов Игорь 3 0
11. Мичуренков Дмитрий 3 0
12. Шарипов Альберт 3 0
13. Каккоев Никита 3 0
14. Сулейманов Тимур 3 0
15. Комолов Павел 2 0
16. Попов Артём 2 0
17. Анисимов Артур 2 0
18. Гоцук Кирилл 2 0
19. Эдиев Исмаил 1 0
20. Смирнов Олег 1 0
21. Калинский Николай 1 0
22. Алиев Саид 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Алания 6.52% (3) 17.39% (8) 19.57% (9) 6.52% (3) 19.57% (9) 30.43% (14)
 Нижний Новгород 12.82% (5) 10.26% (4) 12.82% (5) 12.82% (5) 28.21% (11) 23.08% (9)

Предыдущие игры

Алания Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Алания 3:0 Енисей Алания 2:1 Оренбург Алания 1:1 Чайка Велес Москва 1:1 Алания
Алания 5:0 Балтика Краснодар-2 0:4 Алания Алания 5:1 Акрон Торпедо Москва 2:0 Алания Алания 4:4 Шинник Факел 0:0 Алания Алания 2:0 Волгарь Крылья Советов 2:0 Алания Алания 3:1 Текстильщик Алания 2:1 Спартак-2 Нефтехимик 0:0 Алания Алания 3:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:2 Алания Томь 0:1 Алания Чертаново 0:3 Алания Оренбург 2:1 Алания
Нижний Новгород Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Нефтехимик 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:2 Чертаново
Спартак-2 0:4 Нижний Новгород Енисей 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:0 Оренбург Чайка 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:1 Химки Нижний Новгород 1:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:1 Балтика Краснодар-2 2:3 Нижний Новгород Зенит Иркутск 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Акрон Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Шинник Факел 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Волгарь Крылья Советов 3:0 Нижний Новгород

Последние игры между собой

Алания: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
Нижний Новгород: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5
Нижний Новгород 1:1 Алания ФНЛ - Первый дивизион Алания 1:0 Нижний Новгород Первый дивизион Нижний Новгород 2:0 Алания Первый дивизион Алания 1:0 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион
Нижний Новгород 0:3 Алания ФНЛ - Первый дивизион Нижний Новгород 0:2 Алания ФНЛ - Первый дивизион Алания 2:0 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нижний Новгород Заявка 24 18 3 3 39 - 14 57
2. Торпедо Москва Заявка 24 16 4 4 51 - 19 52
3. Крылья Советов Заявка 24 16 4 4 50 - 17 52
4. Оренбург Заявка 24 14 8 2 35 - 16 50
5. Алания Заявка 24 13 6 5 49 - 24 45
6. Велес Москва Заявка 24 12 7 5 32 - 26 43
7. Нефтехимик Заявка 24 11 4 9 36 - 26 37
8. СКА-Хабаровск Заявка 24 11 4 9 31 - 27 37
9. Балтика Заявка 24 10 6 8 26 - 24 36
10. Спартак-2 Заявка 24 10 4 10 29 - 29 34
11. Енисей Заявка 24 10 4 10 25 - 31 34
12. Чайка Заявка 24 8 8 8 26 - 31 32
13. Волгарь Заявка 24 9 4 11 27 - 26 31
14. Текстильщик Заявка 24 7 7 10 21 - 30 28
15. Краснодар-2 Заявка 24 6 7 11 27 - 43 25
16. Динамо Брянск Заявка 24 7 3 14 15 - 38 24
17. Факел Заявка 24 5 9 10 21 - 25 24
18. Акрон Заявка 24 6 3 15 19 - 36 21
19. Иртыш Омск Заявка 24 5 6 13 18 - 34 21
20. Чертаново Заявка 24 6 2 16 18 - 37 20
21. Томь Заявка 24 4 5 15 14 - 29 17
22. Шинник Заявка 24 4 4 16 21 - 48 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 13 11 1 1 32 - 5 34
2. Нижний Новгород Заявка 13 10 2 1 22 - 6 32
3. Алания Заявка 11 8 2 1 32 - 13 26
4. Торпедо Москва Заявка 12 8 2 2 25 - 10 26
5. СКА-Хабаровск Заявка 13 7 3 3 15 - 10 24
6. Велес Москва Заявка 13 6 5 2 19 - 16 23
7. Волгарь Заявка 12 6 4 2 17 - 9 22
8. Нефтехимик Заявка 12 6 3 3 21 - 7 21
9. Оренбург Заявка 11 5 5 1 17 - 10 20
10. Енисей Заявка 10 6 0 4 13 - 11 18
11. Факел Заявка 13 4 6 3 12 - 8 18
12. Балтика Заявка 10 5 1 4 11 - 8 16
13. Акрон Заявка 11 5 1 5 13 - 13 16
14. Динамо Брянск Заявка 13 5 1 7 11 - 18 16
15. Краснодар-2 Заявка 11 4 3 4 17 - 18 15
16. Чайка Заявка 12 4 2 6 11 - 19 14
17. Текстильщик Заявка 12 3 5 4 8 - 14 14
18. Шинник Заявка 13 3 3 7 12 - 20 12
19. Спартак-2 Заявка 11 3 2 6 9 - 18 11
20. Иртыш Омск Заявка 13 3 2 8 8 - 22 11
21. Томь Заявка 13 2 2 9 10 - 18 8
22. Чертаново Заявка 12 2 1 9 6 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 13 9 3 1 18 - 6 30
2. Торпедо Москва Заявка 12 8 2 2 26 - 9 26
3. Нижний Новгород Заявка 11 8 1 2 17 - 8 25
4. Спартак-2 Заявка 13 7 2 4 20 - 11 23
5. Велес Москва Заявка 11 6 2 3 13 - 10 20
6. Балтика Заявка 14 5 5 4 15 - 16 20
7. Алания Заявка 13 5 4 4 17 - 11 19
8. Крылья Советов Заявка 11 5 3 3 18 - 12 18
9. Чайка Заявка 12 4 6 2 15 - 12 18
10. Нефтехимик Заявка 12 5 1 6 15 - 19 16
11. Енисей Заявка 14 4 4 6 12 - 20 16
12. Текстильщик Заявка 12 4 2 6 13 - 16 14
13. СКА-Хабаровск Заявка 11 4 1 6 16 - 17 13
14. Чертаново Заявка 12 4 1 7 12 - 21 13
15. Иртыш Омск Заявка 11 2 4 5 10 - 12 10
16. Краснодар-2 Заявка 13 2 4 7 10 - 25 10
17. Томь Заявка 11 2 3 6 4 - 11 9
18. Волгарь Заявка 12 3 0 9 10 - 17 9
19. Динамо Брянск Заявка 11 2 2 7 4 - 20 8
20. Факел Заявка 11 1 3 7 9 - 17 6
21. Акрон Заявка 13 1 2 10 6 - 23 5
22. Шинник Заявка 11 1 1 9 9 - 28 4
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Алания - Нижний Новгород от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 ноября 2020, осталось 2 дня 10 часов 51 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 55
    Алания 56.4% (31)
    X 34.5% (19)
    Нижний Новгород 9.1% (5)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Алания - Нижний Новгород онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline

    Лига Ставок



    Прогнозы на матч Алания - Нижний Новгород

    Исход игры
    Алания
    56.4% (31)
    Ничья
    34.5% (19)
    Нижний Новгород
    9.1% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.96% (18)
    Меньше
    66.04% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    60.38% (32)
    Нет
    39.62% (21)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    27.3% (15)
    1:0 Алания
    23.6% (13)
    2:1 Алания
    21.8% (12)
    2:0 Алания
    5.5% (3)
    0:0 Ничья
    3.6% (2)
    2:2 Ничья
    3.6% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    8 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    9 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный