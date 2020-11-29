Хорсенс
1:0
Первый тайм: 32'
Стадион: Casa Arena Horsens
Вайле
6' Желтая карточкаЭзатолахи Саид
7' Желтая карточкаThomas Gundelund
1:0
8' ПенальтиLouka Andreasen
19' Желтая карточкаLirim Qamili
11
Peter
Nymann
18
Lirim
Qamili
79
Jannik
Pohl
50
Allan
Sousa
20
Скооп
Якоб
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Peter NymannЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Lirim QamiliПолузащитник
- Нападающий
-
79 Jannik PohlНападающий
- Запасные игроки
-
15 Буус ЯкобЗащитник
- Полузащитник
-
14 Геммер ЙонасПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jonas Dal
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Allan SousaПолузащитник
-
20 Скооп ЯкобПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Константин Гылкэ
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
8'
1:0
19'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
29 Владение мячом, % 71
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Jannik Pohl
|2 (1)
|0.2
|2.
|Louka Andreasen
|1 (1)
|0.1
|3.
|Ламб Микаэл
|1
|0.1
|4.
|Ханссон Халлюр
|1
|0.1
|5.
|Bjarke Jacobsen
|1
|0.1
|6.
|Брок-Мадсен Николай
|0
|0
|7.
|Casper Tengstedt
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Allan Sousa
|5 (2)
|0.5
|2.
|Эзатолахи Саид
|2
|0.2
|3.
|Двамена Рафаэль
|2
|0.2
|4.
|Arbnor Mucolli
|2
|0.2
|5.
|Скооп Якоб
|1
|0.1
|6.
|Вахид Фагир
|1
|0.1
|7.
|Греве Мадс
|1
|0.1
|8.
|Ояла Юхани
|1
|0.1
|9.
|Malte Amundsen
|1
|0.1
|10.
|Diego Montiel II
|0
|0
|11.
|Leonel Montano
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Bjarke Jacobsen
|1
|2
|2.
|Lirim Qamili
|3
|0
|3.
|Jonas Thorsen
|2
|0
|4.
|Брок-Мадсен Николай
|2
|0
|5.
|Alexander Ludwig II
|2
|0
|6.
|Muamer Brajanac
|2
|0
|7.
|Финнбогасон Къяртан
|0
|1
|8.
|Ханссон Халлюр
|1
|0
|9.
|Rune Frantsen
|1
|0
|10.
|Геммер Йонас
|1
|0
|11.
|Jannik Pohl
|1
|0
|12.
|Thor Soendergaard Lange
|1
|0
|13.
|Буус Якоб
|1
|0
|14.
|Magnus Jensen
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эзатолахи Саид
|4
|0
|2.
|Allan Sousa
|3
|0
|3.
|Скооп Якоб
|2
|0
|4.
|Милошевич Александер
|2
|0
|5.
|Двамена Рафаэль
|2
|0
|6.
|Arbnor Mucolli
|2
|0
|7.
|Греве Мадс
|1
|0
|8.
|Ояла Юхани
|1
|0
|9.
|Рамадани Юльбер
|1
|0
|10.
|Луис Энрике II
|1
|0
|11.
|Malte Amundsen
|1
|0
|12.
|Tobias Moelgaard
|1
|0
|13.
|Leonel Montano
|1
|0
|14.
|Thomas Gundelund
|1
|0
|15.
|Lundrim Hetemi
|1
|0
|16.
|Вахид Фагир
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хорсенс
|20% (1)
|20% (1)
|40% (2)
|0
|0
|20% (1)
|Вайле
|0
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|0
|31.25% (5)
|43.75% (7)
Предыдущие игры
Хорсенс Последние 20 матчей: +8 =5 -7Люнгбю 1:1 Хорсенс ВСК Орхус 2:4 Хорсенс Хорсенс 0:3 Сённерйюск Оденсе 1:0 Хорсенс
Хорсенс 1:1 Нордшелланн Орхус 3:0 Хорсенс Несбю 0:3 Хорсенс Хорсенс 2:2 Митьюлланд Брондбю 2:1 Хорсенс Ольборг 1:0 Хорсенс Хорсенс 0:3 Раннерс Фредерисия 1:3 Хорсенс Хорсенс 2:0 Эсбьерг Хорсенс 3:3 Колдинг Оденсе 1:2 Хорсенс Хорсенс 2:0 Хобро Хорсенс 1:1 Оденсе Оденсе 3:1 Хорсенс Хорсенс 3:2 Хобро Эсбьерг 1:2 Хорсенс
Вайле Последние 20 матчей: +11 =3 -6Вайле 0:2 Брондбю Брабранд 2:2 Вайле Нордшелланн 1:1 Вайле Вайле 0:3 Раннерс
Последние игры между собой
Хорсенс: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Вайле: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Хорсенс 0:1 Вайле Первый дивизион Вайле 4:3 Хорсенс Первый дивизион Вайле 3:0 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 2:2 Вайле Первый дивизион Вайле 3:1 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 3:0 Вайле Первый дивизион Вайле 1:1 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 0:0 Вайле Первый дивизион Хорсенс 5:0 Вайле Кубок Хорсенс 2:3 Вайле Первый дивизион Вайле 2:3 Хорсенс Товарищеские матчи Хорсенс 2:1 Вайле Первый дивизион Вайле 1:0 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 0:1 Вайле Кубок Вайле 1:1 Хорсенс САС Лигаен Хорсенс 0:0 Вайле САС Лигаен
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|10
|6
|2
|2
|17 - 12
|20
|2.
|Брондбю
|9
|6
|0
|3
|17 - 13
|18
|3.
|Сённерйюск
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|4.
|Ольборг
|10
|4
|4
|2
|11 - 11
|16
|5.
|Орхус
|9
|4
|3
|2
|17 - 11
|15
|6.
|Вайле
|0:1
|10
|4
|2
|4
|16 - 17
|14
|7.
|Нордшелланн
|9
|3
|4
|2
|17 - 12
|13
|8.
|Раннерс
|10
|4
|1
|5
|14 - 11
|13
|9.
|Оденсе
|10
|3
|2
|5
|14 - 17
|11
|10.
|Копенгаген
|9
|3
|1
|5
|15 - 19
|10
|11.
|Хорсенс
|1:0
|10
|1
|3
|6
|6 - 17
|6
|12.
|Люнгбю
|9
|0
|3
|6
|9 - 20
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|5
|4
|1
|0
|9 - 1
|13
|2.
|Нордшелланн
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|3.
|Сённерйюск
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|4.
|Брондбю
|4
|3
|0
|1
|10 - 7
|9
|5.
|Орхус
|5
|3
|0
|2
|12 - 7
|9
|6.
|Оденсе
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|7.
|Ольборг
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|8.
|Вайле
|0:1
|5
|2
|1
|2
|9 - 10
|7
|9.
|Копенгаген
|5
|2
|0
|3
|10 - 10
|6
|10.
|Хорсенс
|1:0
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|11.
|Раннерс
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|12.
|Люнгбю
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Раннерс
|5
|3
|0
|2
|8 - 3
|9
|2.
|Брондбю
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|3.
|Сённерйюск
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|4.
|Ольборг
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|5.
|Вайле
|0:1
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|6.
|Митьюлланд
|5
|2
|1
|2
|8 - 11
|7
|7.
|Орхус
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|8.
|Копенгаген
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|9.
|Оденсе
|5
|1
|0
|4
|8 - 12
|3
|10.
|Нордшелланн
|5
|0
|3
|2
|7 - 9
|3
|11.
|Хорсенс
|1:0
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|12.
|Люнгбю
|4
|0
|0
|4
|5 - 12
|0
Победитель
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