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  3. Дания
Хорсенс
1:0
Первый тайм: 32'

Стадион:
Вайле
0'
6' Желтая карточка
Эзатолахи Саид
7' Желтая карточка
Thomas Gundelund
1:0
8' Пенальти
Louka Andreasen
19' Желтая карточка
Lirim Qamili
32'
1
Делач
Матей
11
Peter
Nymann
4
Malte
Kiilerich
Hansen
33
Alexander
Ludwig
II
12
Rune
Frantsen
9
Louka
Andreasen
8
Bjarke
Jacobsen
10
Ханссон
Халлюр
18
Lirim
Qamili
7
Финнбогасон
Къяртан
79
Jannik
Pohl
21
Гротхёйзен
Инди
44
Tobias
Moelgaard
5
Греве
Мадс
24
Милошевич
Александер
2
Malte
Amundsen
6
Эзатолахи
Саид
14
Thomas
Gundelund
50
Allan
Sousa
20
Скооп
Якоб
11
Arbnor
Mucolli
9
Вахид
Фагир
Хорсенс
4-4-2
Вайле
4-2-3-1

Ход матча

6'
 
Эзатолахи Саид
7'
 
Thomas Gundelund
8'
Louka Andreasen
1:0
19'
Lirim Qamili
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 29 Владение мячом, % 71

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Хорсенс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Jannik Pohl 2 (1) 0.2
2. Louka Andreasen 1 (1) 0.1
3. Ламб Микаэл 1 0.1
4. Ханссон Халлюр 1 0.1
5. Bjarke Jacobsen 1 0.1
6. Брок-Мадсен Николай 0 0
7. Casper Tengstedt 0 0
Вайле
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Allan Sousa 5 (2) 0.5
2. Эзатолахи Саид 2 0.2
3. Двамена Рафаэль 2 0.2
4. Arbnor Mucolli 2 0.2
5. Скооп Якоб 1 0.1
6. Вахид Фагир 1 0.1
7. Греве Мадс 1 0.1
8. Ояла Юхани 1 0.1
9. Malte Amundsen 1 0.1
10. Diego Montiel II 0 0
11. Leonel Montano 0 0

Карточки

Хорсенс
# Игрок      
1. Bjarke Jacobsen 1 2
2. Lirim Qamili 3 0
3. Jonas Thorsen 2 0
4. Брок-Мадсен Николай 2 0
5. Alexander Ludwig II 2 0
6. Muamer Brajanac 2 0
7. Финнбогасон Къяртан 0 1
8. Ханссон Халлюр 1 0
9. Rune Frantsen 1 0
10. Геммер Йонас 1 0
11. Jannik Pohl 1 0
12. Thor Soendergaard Lange 1 0
13. Буус Якоб 1 0
14. Magnus Jensen 1 0
Вайле
# Игрок      
1. Эзатолахи Саид 4 0
2. Allan Sousa 3 0
3. Скооп Якоб 2 0
4. Милошевич Александер 2 0
5. Двамена Рафаэль 2 0
6. Arbnor Mucolli 2 0
7. Греве Мадс 1 0
8. Ояла Юхани 1 0
9. Рамадани Юльбер 1 0
10. Луис Энрике II 1 0
11. Malte Amundsen 1 0
12. Tobias Moelgaard 1 0
13. Leonel Montano 1 0
14. Thomas Gundelund 1 0
15. Lundrim Hetemi 1 0
16. Вахид Фагир 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хорсенс 20% (1) 20% (1) 40% (2) 0 0 20% (1)
 Вайле 0 12.5% (2) 12.5% (2) 0 31.25% (5) 43.75% (7)

Предыдущие игры

Хорсенс Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Люнгбю 1:1 Хорсенс ВСК Орхус 2:4 Хорсенс Хорсенс 0:3 Сённерйюск Оденсе 1:0 Хорсенс
Хорсенс 1:1 Нордшелланн Орхус 3:0 Хорсенс Несбю 0:3 Хорсенс Хорсенс 2:2 Митьюлланд Брондбю 2:1 Хорсенс Ольборг 1:0 Хорсенс Хорсенс 0:3 Раннерс Фредерисия 1:3 Хорсенс Хорсенс 2:0 Эсбьерг Хорсенс 3:3 Колдинг Оденсе 1:2 Хорсенс Хорсенс 2:0 Хобро Хорсенс 1:1 Оденсе Оденсе 3:1 Хорсенс Хорсенс 3:2 Хобро Эсбьерг 1:2 Хорсенс
Вайле Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Вайле 0:2 Брондбю Брабранд 2:2 Вайле Нордшелланн 1:1 Вайле Вайле 0:3 Раннерс
Ольборг 1:3 Вайле Вайле 3:2 Люнгбю Хобро 0:3 Вайле Оденсе 0:1 Вайле Вайле 2:2 Копенгаген Вайле 4:1 Сённерйюск Орхус 4:2 Вайле Вайле 1:0 Раннерс Вайле 3:1 Нордшелланн Вайле 4:0 Сюдвест Вайле 3:4 Виборг Вайле 0:1 Хобро Вайле 3:2 Орхус Фремад Фремад Амагер 4:1 Вайле Вайле 1:1 Виборг Вайле 1:0 Нюкёбинг

Последние игры между собой

Хорсенс: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Вайле: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Хорсенс 0:0 Вайле Суперлига Дании Вайле 3:0 Хорсенс Суперлига Дании Вайле 3:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:0 Вайле Суперлига Дании
Хорсенс 0:1 Вайле Первый дивизион Вайле 4:3 Хорсенс Первый дивизион Вайле 3:0 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 2:2 Вайле Первый дивизион Вайле 3:1 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 3:0 Вайле Первый дивизион Вайле 1:1 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 0:0 Вайле Первый дивизион Хорсенс 5:0 Вайле Кубок Хорсенс 2:3 Вайле Первый дивизион Вайле 2:3 Хорсенс Товарищеские матчи Хорсенс 2:1 Вайле Первый дивизион Вайле 1:0 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 0:1 Вайле Кубок Вайле 1:1 Хорсенс САС Лигаен Хорсенс 0:0 Вайле САС Лигаен
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 10 6 2 2 17 - 12 20
2. Брондбю 9 6 0 3 17 - 13 18
3. Сённерйюск 9 5 3 1 17 - 10 18
4. Ольборг 10 4 4 2 11 - 11 16
5. Орхус 9 4 3 2 17 - 11 15
6. Вайле 0:1 10 4 2 4 16 - 17 14
7. Нордшелланн 9 3 4 2 17 - 12 13
8. Раннерс 10 4 1 5 14 - 11 13
9. Оденсе 10 3 2 5 14 - 17 11
10. Копенгаген 9 3 1 5 15 - 19 10
11. Хорсенс 1:0 10 1 3 6 6 - 17 6
12. Люнгбю 9 0 3 6 9 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 5 4 1 0 9 - 1 13
2. Нордшелланн 4 3 1 0 10 - 3 10
3. Сённерйюск 4 3 1 0 8 - 2 10
4. Брондбю 4 3 0 1 10 - 7 9
5. Орхус 5 3 0 2 12 - 7 9
6. Оденсе 5 2 2 1 6 - 5 8
7. Ольборг 5 2 2 1 6 - 6 8
8. Вайле 0:1 5 2 1 2 9 - 10 7
9. Копенгаген 5 2 0 3 10 - 10 6
10. Хорсенс 1:0 5 1 2 2 4 - 9 5
11. Раннерс 5 1 1 3 6 - 8 4
12. Люнгбю 5 0 3 2 4 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс 5 3 0 2 8 - 3 9
2. Брондбю 5 3 0 2 7 - 6 9
3. Сённерйюск 5 2 2 1 9 - 8 8
4. Ольборг 5 2 2 1 5 - 5 8
5. Вайле 0:1 5 2 1 2 7 - 7 7
6. Митьюлланд 5 2 1 2 8 - 11 7
7. Орхус 4 1 3 0 5 - 4 6
8. Копенгаген 4 1 1 2 5 - 9 4
9. Оденсе 5 1 0 4 8 - 12 3
10. Нордшелланн 5 0 3 2 7 - 9 3
11. Хорсенс 1:0 5 0 1 4 2 - 8 1
12. Люнгбю 4 0 0 4 5 - 12 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Casa Arena Horsens. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Хорсенс
Ничья
Вайле
3.18
3.60
3.80
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.95 3.60 2.30
Бонус: 5 000 ₽ 1.87 3.50 3.80
Бонус: 5 000 ₽ 3.18 3.46 2.24
  2.10 3.45 3.65

Самый высокий коэффициент на матч «Хорсенс» – «Вайле» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хорсенс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вайле» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хорсенс» – «Вайле», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.50 1.03 7.90 1.06 8.00 1.05 2.60 1.49 2.11 1.74 2.80 1.40 1.73 2.11 1.42 2.70 1.58 2.30 1.13 5.60 1.20 4.20 1.02 11.50 1.05 8.50 0.00 19.50
9.20 1.02 8.20 1.05 3.40 1.30 2.62 1.49 1.90 2.00 1.46 2.72 1.31 3.32 1.12 5.55 1.08 6.15 1.00 11.00
3.62 1.31 2.72 1.49 2.15 1.75 2.65 1.51 2.31 1.65 1.98 1.90 1.71 2.22 1.55 2.54 1.18 5.23
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
1.90 1.90 2.01 1.75 1.11 5.70 1.18 4.50 1.01 12.60
2.95 1.40 1.94 1.86 1.43 2.83 1.13 6.00 1.09 7.30
2.97 1.42 2.44 1.59 1.91 1.97 1.56 2.52 1.97 1.92 1.61 2.40 1.27 3.96
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.55 1.47 1.65 2.17 1.25 3.65
3.85 1.26 2.62 1.49 1.67 2.20 1.27 3.76 1.18 4.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.25 3.75
Букмекер Да Нет
2.42 1.52
Букмекер Да Нет
3.35 1.29
Где смотреть матч Хорсенс 1:0 Вайле онлайн

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