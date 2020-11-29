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  2. Матчи
  3. Дания
Сённерйюск
0:0
Первый тайм: 1'

Стадион:
Копенгаген
0' 1'
1
Лоуренс
Томас
26
Бангор
Патрик
2
Stefan
Gartenmann
6
Шмидль
Филипп
9
Alexander
Bah
90
Альбек
Мадс
29
Victor
Ekani
7
Julius
Eskesen
5
Хенде
Марк-Даль
25
Райт
Хаджи
10
Anders
Jacobsen
II
21
Йонссон
Карл-Йохан
6
Стаге
Йенс
25
Йоргенсен
Матиас
20
Бойлесен
Николай
22
Анкерсен
Петер
33
Фальк
Расмус
10
Зека
Карлос
19
Овьедо
Брайан
16
Пеп
Мас
11
Дарами
Мохаммед
7
Фишер
Виктор
Сённерйюск
3-5-2
Копенгаген
3-4-1-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Сённерйюск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Райт Хаджи 6 0.67
2. Anders Jacobsen II 5 (1) 0.56
3. Alexander Bah 3 0.33
4. Victor Ekani 1 0.11
5. Stefan Gartenmann 1 0.11
6. Абсалонсен Йохан 1 (1) 0.11
7. Jeppe Simonsen 0 0
Копенгаген
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вильчек Камиль 5 0.56
2. Винд Жонас 5 (2) 0.56
3. Фальк Расмус 1 0.11
4. Бойлесен Николай 1 0.11
5. Анкерсен Петер 1 0.11
6. Кауфманн Миккель 1 0.11
7. Бенгтссон Пьер 0 0
8. Фишер Виктор 0 0
9. Бартолец Карло 0 0
10. Дарами Мохаммед 0 0

Карточки

Сённерйюск
# Игрок      
1. Victor Ekani 3 1
2. Alexander Bah 3 0
3. Райт Хаджи 3 0
4. Лоуренс Томас 2 0
5. Бангор Патрик 2 0
6. Anders Jacobsen II 2 0
7. Абсалонсен Йохан 1 0
8. Альбек Мадс 1 0
9. Jeppe Simonsen 1 0
10. Stefan Gartenmann 1 0
11. Peter Christiansen2 1 0
Копенгаген
# Игрок      
1. Зека Карлос 4 1
2. Кауфманн Миккель 4 1
3. Нельссон Виктор 3 0
4. Фишер Виктор 1 1
5. Вильчек Камиль 2 0
6. Йоргенсен Матиас 2 0
7. Овьедо Брайан 1 0
8. Фальк Расмус 1 0
9. Йонссон Карл-Йохан 1 0
10. Пеп Мас 1 0
11. Дарами Мохаммед 1 0
12. Marko Stamenic 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сённерйюск 5.88% (1) 11.76% (2) 17.65% (3) 23.53% (4) 11.76% (2) 29.41% (5)
 Копенгаген 28.57% (4) 7.14% (1) 7.14% (1) 28.57% (4) 21.43% (3) 7.14% (1)

Предыдущие игры

Сённерйюск Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Оденсе 1:1 Сённерйюск Скиве 0:1 Сённерйюск Хорсенс 0:3 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Орхус
Раннерс 1:2 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Брондбю Люнгбю 2:2 Сённерйюск Сённерйюск 3:1 Ольборг Виктория Пльзень 3:0 Сённерйюск Вайле 4:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Митьюлланд Санкт-Паули 1:0 Сённерйюск Меппен 0:0 Сённерйюск Сённерйюск 3:2 Веннсюссель Фредерисия 3:2 Сённерйюск Сённерйюск 1:3 Силькеборг Люнгбю 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе Ольборг 0:2 Сённерйюск Сённерйюск 1:0 Силькеборг
Копенгаген Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Копенгаген 1:2 Раннерс Митьюлланд 4:0 Копенгаген Аварта 1:2 Копенгаген Копенгаген 4:2 Люнгбю
Орхус 0:1 Копенгаген Копенгаген 1:2 Ольборг Копенгаген 3:2 Нордшелланн Копенгаген 0:1 Риека Вайле 2:2 Копенгаген Копенгаген 3:0 Пяст Копенгаген 1:2 Брондбю Гётеборг 1:2 Копенгаген Оденсе 3:2 Копенгаген Люнгбю 2:2 Копенгаген Копенгаген 1:3 Силькеборг Манчестер Юнайтед 1:0 Копенгаген Копенгаген 3:0 Истанбул Башакшехир Копенгаген 2:1 Нордшелланн Ольборг 0:1 Копенгаген Копенгаген 2:4 Орхус

Последние игры между собой

Сённерйюск: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 15
Копенгаген: победы: 15, ничьи: 4, поражения: 1
Копенгаген 3:1 Сённерйюск Товарищеские матчи Копенгаген 3:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Копенгаген Суперлига Дании Сённерйюск 0:3 Копенгаген Суперлига Дании
Копенгаген 3:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 3:0 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:2 Сённерйюск Суперлига Дании Копенгаген 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 4:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 1:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Копенгаген Суперлига Дании Сённерйюск 1:3 Копенгаген Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:0 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 10 6 2 2 17 - 12 20
2. Брондбю 9 6 0 3 17 - 13 18
3. Сённерйюск 9 5 3 1 17 - 10 18
4. Ольборг 10 4 4 2 11 - 11 16
5. Орхус 9 4 3 2 17 - 11 15
6. Вайле 10 4 2 4 17 - 19 14
7. Нордшелланн 9 3 4 2 17 - 12 13
8. Раннерс 10 4 1 5 14 - 11 13
9. Оденсе 10 3 2 5 14 - 17 11
10. Копенгаген 9 3 1 5 15 - 19 10
11. Хорсенс 10 1 3 6 8 - 18 6
12. Люнгбю 9 0 3 6 9 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 5 4 1 0 9 - 1 13
2. Нордшелланн 4 3 1 0 10 - 3 10
3. Сённерйюск 4 3 1 0 8 - 2 10
4. Брондбю 4 3 0 1 10 - 7 9
5. Орхус 5 3 0 2 12 - 7 9
6. Оденсе 5 2 2 1 6 - 5 8
7. Ольборг 5 2 2 1 6 - 6 8
8. Вайле 5 2 1 2 9 - 10 7
9. Копенгаген 5 2 0 3 10 - 10 6
10. Хорсенс 5 1 2 2 6 - 10 5
11. Раннерс 5 1 1 3 6 - 8 4
12. Люнгбю 5 0 3 2 4 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс 5 3 0 2 8 - 3 9
2. Брондбю 5 3 0 2 7 - 6 9
3. Сённерйюск 5 2 2 1 9 - 8 8
4. Ольборг 5 2 2 1 5 - 5 8
5. Вайле 5 2 1 2 8 - 9 7
6. Митьюлланд 5 2 1 2 8 - 11 7
7. Орхус 4 1 3 0 5 - 4 6
8. Копенгаген 4 1 1 2 5 - 9 4
9. Оденсе 5 1 0 4 8 - 12 3
10. Нордшелланн 5 0 3 2 7 - 9 3
11. Хорсенс 5 0 1 4 2 - 8 1
12. Люнгбю 4 0 0 4 5 - 12 0
  • Первый тайм
  • 1'
    Шмидль Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 1'
    Анкерсен Петер из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Сегодня прохладно для игры в футбол.
  • 1'
    Сённерйюск начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sydbank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Сённерйюск
Ничья
Копенгаген
3.07
3.53
2.50
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.80 3.40 2.50
Бонус: 5 000 ₽ 2.95 3.30 2.33
Бонус: 5 000 ₽ 2.91 3.44 2.39
  3.07 3.53 2.39

Самый высокий коэффициент на матч «Сённерйюск» – «Копенгаген» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сённерйюск» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Копенгаген» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сённерйюск» – «Копенгаген», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.50 1.03 8.40 1.06 3.45 1.30 2.75 1.44 2.17 1.69 1.92 1.88 1.72 2.12 1.49 2.60 1.32 3.20 1.12 5.10 1.09 6.10 1.02 12.00 1.01 12.00 0.00 18.50
9.00 1.02 8.00 1.05 3.32 1.31 2.68 1.47 1.92 1.97 1.48 2.65 1.30 3.40 1.12 5.45 1.08 6.05 1.00 10.75
3.72 1.30 2.85 1.46 2.25 1.69 1.94 1.94 1.72 2.20 1.52 2.66 1.54 2.56 1.35 3.36 1.12 6.99
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.94 1.86 1.41 2.85 1.11 5.60
2.91 1.41 1.95 1.85 1.42 2.88 1.13 5.85 1.09 7.20
3.07 1.41 2.53 1.57 1.98 1.91 1.61 2.43 1.44 2.96 1.34 3.43
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.70 1.41 1.69 2.06 1.30 3.35
3.76 1.27 2.65 1.48 1.68 2.19 1.26 3.85 1.18 4.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.70 2.07
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
3.20 1.30
Где смотреть матч Сённерйюск 0:0 Копенгаген онлайн

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