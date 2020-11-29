Сённерйюск
1:3
Конец матча
Стадион: Сидбанк Парк Зрители: 300
Копенгаген
0:1
4' ГолДарами Мохаммед
0:2
34' ГолЗека Карлос
1:2
73' ГолAlexander Bah
77' Желтая карточкаОвьедо Брайан
1:3
81' ГолФальк Расмус
90
Альбек
Мадс
29
Victor
Ekani
25
Райт
Хаджи
10
Зека
Карлос
33
Фальк
Расмус
16
Пеп
Мас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
90 Альбек МадсПолузащитник
-
29 Victor EkaniПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Райт ХаджиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
28 Nicolai Floe
-
Главный тренер: Glen Riddersholm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Зека КарлосПолузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Пеп МасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Торуп Йесс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
Ход матча
4'
0:1
34'
0:2
73'
1:2
77'
81'
1:3
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
4 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 7
-
3 Угловые 4
-
3 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Райт Хаджи
|6
|0.6
|2.
|Anders Jacobsen II
|5 (1)
|0.5
|3.
|Alexander Bah
|4
|0.4
|4.
|Victor Ekani
|1
|0.1
|5.
|Stefan Gartenmann
|1
|0.1
|6.
|Абсалонсен Йохан
|1 (1)
|0.1
|7.
|Jeppe Simonsen
|0
|0
|8.
|Хенде Марк-Даль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вильчек Камиль
|5
|0.5
|2.
|Винд Жонас
|5 (2)
|0.5
|3.
|Фальк Расмус
|2
|0.2
|4.
|Бойлесен Николай
|1
|0.1
|5.
|Дарами Мохаммед
|1
|0.1
|6.
|Анкерсен Петер
|1
|0.1
|7.
|Зека Карлос
|1
|0.1
|8.
|Кауфманн Миккель
|1
|0.1
|9.
|Бенгтссон Пьер
|0
|0
|10.
|Фишер Виктор
|0
|0
|11.
|Овьедо Брайан
|0
|0
|12.
|Бартолец Карло
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Victor Ekani
|3
|1
|2.
|Alexander Bah
|3
|0
|3.
|Райт Хаджи
|3
|0
|4.
|Лоуренс Томас
|2
|0
|5.
|Бангор Патрик
|2
|0
|6.
|Anders Jacobsen II
|2
|0
|7.
|Абсалонсен Йохан
|1
|0
|8.
|Альбек Мадс
|1
|0
|9.
|Jeppe Simonsen
|1
|0
|10.
|Stefan Gartenmann
|1
|0
|11.
|Peter Christiansen2
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Зека Карлос
|4
|1
|2.
|Кауфманн Миккель
|4
|1
|3.
|Нельссон Виктор
|3
|0
|4.
|Фишер Виктор
|1
|1
|5.
|Вильчек Камиль
|2
|0
|6.
|Йоргенсен Матиас
|2
|0
|7.
|Овьедо Брайан
|2
|0
|8.
|Фальк Расмус
|1
|0
|9.
|Йонссон Карл-Йохан
|1
|0
|10.
|Пеп Мас
|1
|0
|11.
|Дарами Мохаммед
|1
|0
|12.
|Marko Stamenic
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сённерйюск
|5.56% (1)
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|22.22% (4)
|16.67% (3)
|27.78% (5)
|Копенгаген
|29.41% (5)
|5.88% (1)
|11.76% (2)
|23.53% (4)
|17.65% (3)
|11.76% (2)
Предыдущие игры
Сённерйюск Последние 20 матчей: +9 =6 -5Оденсе 1:1 Сённерйюск Скиве 0:1 Сённерйюск Хорсенс 0:3 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Орхус
Раннерс 1:2 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Брондбю Люнгбю 2:2 Сённерйюск Сённерйюск 3:1 Ольборг Виктория Пльзень 3:0 Сённерйюск Вайле 4:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Митьюлланд Санкт-Паули 1:0 Сённерйюск Меппен 0:0 Сённерйюск Сённерйюск 3:2 Веннсюссель Фредерисия 3:2 Сённерйюск Сённерйюск 1:3 Силькеборг Люнгбю 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе Ольборг 0:2 Сённерйюск Сённерйюск 1:0 Силькеборг
Копенгаген Последние 20 матчей: +9 =2 -9Копенгаген 1:2 Раннерс Митьюлланд 4:0 Копенгаген Аварта 1:2 Копенгаген Копенгаген 4:2 Люнгбю
Орхус 0:1 Копенгаген Копенгаген 1:2 Ольборг Копенгаген 3:2 Нордшелланн Копенгаген 0:1 Риека Вайле 2:2 Копенгаген Копенгаген 3:0 Пяст Копенгаген 1:2 Брондбю Гётеборг 1:2 Копенгаген Оденсе 3:2 Копенгаген Люнгбю 2:2 Копенгаген Копенгаген 1:3 Силькеборг Манчестер Юнайтед 1:0 Копенгаген Копенгаген 3:0 Истанбул Башакшехир Копенгаген 2:1 Нордшелланн Ольборг 0:1 Копенгаген Копенгаген 2:4 Орхус
Последние игры между собой
Сённерйюск: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 15
Копенгаген: победы: 15, ничьи: 4, поражения: 1
Копенгаген 3:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 3:0 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:2 Сённерйюск Суперлига Дании Копенгаген 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 4:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 1:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Копенгаген Суперлига Дании Сённерйюск 1:3 Копенгаген Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:0 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|10
|6
|2
|2
|17 - 12
|20
|2.
|Брондбю
|9
|6
|0
|3
|17 - 13
|18
|3.
|Сённерйюск
|10
|5
|3
|2
|18 - 13
|18
|4.
|Нордшелланн
|2:1
|10
|4
|4
|2
|19 - 13
|16
|5.
|Ольборг
|10
|4
|4
|2
|11 - 11
|16
|6.
|Орхус
|1:2
|10
|4
|3
|3
|18 - 13
|15
|7.
|Вайле
|10
|4
|2
|4
|17 - 19
|14
|8.
|Раннерс
|10
|4
|1
|5
|14 - 11
|13
|9.
|Копенгаген
|10
|4
|1
|5
|18 - 20
|13
|10.
|Оденсе
|10
|3
|2
|5
|14 - 17
|11
|11.
|Хорсенс
|10
|1
|3
|6
|8 - 18
|6
|12.
|Люнгбю
|9
|0
|3
|6
|9 - 20
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|5
|4
|1
|0
|9 - 1
|13
|2.
|Нордшелланн
|2:1
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|3.
|Сённерйюск
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|4.
|Брондбю
|4
|3
|0
|1
|10 - 7
|9
|5.
|Орхус
|1:2
|5
|3
|0
|2
|12 - 7
|9
|6.
|Оденсе
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|7.
|Ольборг
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|8.
|Вайле
|5
|2
|1
|2
|9 - 10
|7
|9.
|Копенгаген
|5
|2
|0
|3
|10 - 10
|6
|10.
|Хорсенс
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|11.
|Раннерс
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|12.
|Люнгбю
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Раннерс
|5
|3
|0
|2
|8 - 3
|9
|2.
|Брондбю
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|3.
|Сённерйюск
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|4.
|Ольборг
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|5.
|Вайле
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|6.
|Копенгаген
|5
|2
|1
|2
|8 - 10
|7
|7.
|Митьюлланд
|5
|2
|1
|2
|8 - 11
|7
|8.
|Орхус
|1:2
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|9.
|Оденсе
|5
|1
|0
|4
|8 - 12
|3
|10.
|Нордшелланн
|2:1
|5
|0
|3
|2
|7 - 9
|3
|11.
|Хорсенс
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|12.
|Люнгбю
|4
|0
|0
|4
|5 - 12
|0
Победитель
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