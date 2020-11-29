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Сённерйюск
1:3
Конец матча

Стадион: Зрители: 300
Копенгаген
0'
0:1
4' Гол
Дарами Мохаммед
0:2
34' Гол
Зека Карлос
1:2
73' Гол
Alexander Bah
77' Желтая карточка
Овьедо Брайан
1:3
81' Гол
Фальк Расмус
90'+8
1
Лоуренс
Томас
26
Бангор
Патрик
2
Stefan
Gartenmann
6
Шмидль
Филипп
9
Alexander
Bah
90
Альбек
Мадс
29
Victor
Ekani
7
Julius
Eskesen
5
Хенде
Марк-Даль
25
Райт
Хаджи
10
Anders
Jacobsen
II
21
Йонссон
Карл-Йохан
22
Анкерсен
Петер
25
Йоргенсен
Матиас
20
Бойлесен
Николай
19
Овьедо
Брайан
6
Стаге
Йенс
10
Зека
Карлос
33
Фальк
Расмус
11
Дарами
Мохаммед
7
Фишер
Виктор
16
Пеп
Мас
Сённерйюск
3-5-2
Копенгаген
4-3-3

Ход матча

4'
0:1
Дарами Мохаммед
(Фальк Расмус)
34'
0:2
Зека Карлос
46'
Канструп Пьер
Шмидль Филипп
 
64'
Хассан Рилван
Julius Eskesen
 
73'
Alexander Bah
(Хенде Марк-Даль)
1:2
77'
 
Овьедо Брайан
79'
Jeppe Simonsen
Victor Ekani
 
81'
1:3
Фальк Расмус
(Овьедо Брайан)
86'
 
Вильчек Камиль
Дарами Мохаммед
89'
Peter Christiansen2
Альбек Мадс
 
89'
Фредериксен Эмиль
Райт Хаджи
 
90'
 
Томсен Николай
Фальк Расмус
90'
 
Ойконому Мариос
Пеп Мас
90'
 
Victor Kristiansen
Овьедо Брайан

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 4
  • 3 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сённерйюск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Райт Хаджи 6 0.6
2. Anders Jacobsen II 5 (1) 0.5
3. Alexander Bah 4 0.4
4. Victor Ekani 1 0.1
5. Stefan Gartenmann 1 0.1
6. Абсалонсен Йохан 1 (1) 0.1
7. Jeppe Simonsen 0 0
8. Хенде Марк-Даль 0 0
Копенгаген
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вильчек Камиль 5 0.5
2. Винд Жонас 5 (2) 0.5
3. Фальк Расмус 2 0.2
4. Бойлесен Николай 1 0.1
5. Дарами Мохаммед 1 0.1
6. Анкерсен Петер 1 0.1
7. Зека Карлос 1 0.1
8. Кауфманн Миккель 1 0.1
9. Бенгтссон Пьер 0 0
10. Фишер Виктор 0 0
11. Овьедо Брайан 0 0
12. Бартолец Карло 0 0

Карточки

Сённерйюск
# Игрок      
1. Victor Ekani 3 1
2. Alexander Bah 3 0
3. Райт Хаджи 3 0
4. Лоуренс Томас 2 0
5. Бангор Патрик 2 0
6. Anders Jacobsen II 2 0
7. Абсалонсен Йохан 1 0
8. Альбек Мадс 1 0
9. Jeppe Simonsen 1 0
10. Stefan Gartenmann 1 0
11. Peter Christiansen2 1 0
Копенгаген
# Игрок      
1. Зека Карлос 4 1
2. Кауфманн Миккель 4 1
3. Нельссон Виктор 3 0
4. Фишер Виктор 1 1
5. Вильчек Камиль 2 0
6. Йоргенсен Матиас 2 0
7. Овьедо Брайан 2 0
8. Фальк Расмус 1 0
9. Йонссон Карл-Йохан 1 0
10. Пеп Мас 1 0
11. Дарами Мохаммед 1 0
12. Marko Stamenic 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сённерйюск 5.56% (1) 11.11% (2) 16.67% (3) 22.22% (4) 16.67% (3) 27.78% (5)
 Копенгаген 29.41% (5) 5.88% (1) 11.76% (2) 23.53% (4) 17.65% (3) 11.76% (2)

Предыдущие игры

Сённерйюск Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Оденсе 1:1 Сённерйюск Скиве 0:1 Сённерйюск Хорсенс 0:3 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Орхус
Раннерс 1:2 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Брондбю Люнгбю 2:2 Сённерйюск Сённерйюск 3:1 Ольборг Виктория Пльзень 3:0 Сённерйюск Вайле 4:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Митьюлланд Санкт-Паули 1:0 Сённерйюск Меппен 0:0 Сённерйюск Сённерйюск 3:2 Веннсюссель Фредерисия 3:2 Сённерйюск Сённерйюск 1:3 Силькеборг Люнгбю 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе Ольборг 0:2 Сённерйюск Сённерйюск 1:0 Силькеборг
Копенгаген Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Копенгаген 1:2 Раннерс Митьюлланд 4:0 Копенгаген Аварта 1:2 Копенгаген Копенгаген 4:2 Люнгбю
Орхус 0:1 Копенгаген Копенгаген 1:2 Ольборг Копенгаген 3:2 Нордшелланн Копенгаген 0:1 Риека Вайле 2:2 Копенгаген Копенгаген 3:0 Пяст Копенгаген 1:2 Брондбю Гётеборг 1:2 Копенгаген Оденсе 3:2 Копенгаген Люнгбю 2:2 Копенгаген Копенгаген 1:3 Силькеборг Манчестер Юнайтед 1:0 Копенгаген Копенгаген 3:0 Истанбул Башакшехир Копенгаген 2:1 Нордшелланн Ольборг 0:1 Копенгаген Копенгаген 2:4 Орхус

Последние игры между собой

Сённерйюск: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 15
Копенгаген: победы: 15, ничьи: 4, поражения: 1
Копенгаген 3:1 Сённерйюск Товарищеские матчи Копенгаген 3:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Копенгаген Суперлига Дании Сённерйюск 0:3 Копенгаген Суперлига Дании
Копенгаген 3:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 3:0 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:2 Сённерйюск Суперлига Дании Копенгаген 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 4:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 1:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Копенгаген Суперлига Дании Сённерйюск 1:3 Копенгаген Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:0 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 10 6 2 2 17 - 12 20
2. Брондбю 9 6 0 3 17 - 13 18
3. Сённерйюск 10 5 3 2 18 - 13 18
4. Нордшелланн 2:1 10 4 4 2 19 - 13 16
5. Ольборг 10 4 4 2 11 - 11 16
6. Орхус 1:2 10 4 3 3 18 - 13 15
7. Вайле 10 4 2 4 17 - 19 14
8. Раннерс 10 4 1 5 14 - 11 13
9. Копенгаген 10 4 1 5 18 - 20 13
10. Оденсе 10 3 2 5 14 - 17 11
11. Хорсенс 10 1 3 6 8 - 18 6
12. Люнгбю 9 0 3 6 9 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 5 4 1 0 9 - 1 13
2. Нордшелланн 2:1 5 4 1 0 12 - 4 13
3. Сённерйюск 5 3 1 1 9 - 5 10
4. Брондбю 4 3 0 1 10 - 7 9
5. Орхус 1:2 5 3 0 2 12 - 7 9
6. Оденсе 5 2 2 1 6 - 5 8
7. Ольборг 5 2 2 1 6 - 6 8
8. Вайле 5 2 1 2 9 - 10 7
9. Копенгаген 5 2 0 3 10 - 10 6
10. Хорсенс 5 1 2 2 6 - 10 5
11. Раннерс 5 1 1 3 6 - 8 4
12. Люнгбю 5 0 3 2 4 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс 5 3 0 2 8 - 3 9
2. Брондбю 5 3 0 2 7 - 6 9
3. Сённерйюск 5 2 2 1 9 - 8 8
4. Ольборг 5 2 2 1 5 - 5 8
5. Вайле 5 2 1 2 8 - 9 7
6. Копенгаген 5 2 1 2 8 - 10 7
7. Митьюлланд 5 2 1 2 8 - 11 7
8. Орхус 1:2 5 1 3 1 6 - 6 6
9. Оденсе 5 1 0 4 8 - 12 3
10. Нордшелланн 2:1 5 0 3 2 7 - 9 3
11. Хорсенс 5 0 1 4 2 - 8 1
12. Люнгбю 4 0 0 4 5 - 12 0
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 28.00 5.30 1.19
Бонус: 5 000 ₽ 56.00 17.00 1.02
Бонус: 5 000 ₽ 2.91 3.44 2.39
  24.79 5.93 1.20

Самый высокий коэффициент на матч «Сённерйюск» – «Копенгаген» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сённерйюск» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Копенгаген» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сённерйюск» – «Копенгаген», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
11.50 1.03 8.40 1.06 6.30 1.09 2.75 1.44 2.17 1.69 2.35 1.55 1.72 2.12 1.49 2.60 1.25 3.75 1.12 5.10 1.03 10.00 1.02 12.00 1.03 10.00 0.00 18.50 1.02 11.00
9.00 1.02 8.00 1.05 3.32 1.31 2.68 1.47 1.92 1.97 1.48 2.65 1.30 3.40 1.12 5.45 1.08 6.05 1.00 10.75
6.03 1.14 2.85 1.46 2.87 1.45 3.64 1.30 3.02 1.41 2.40 1.61 1.83 2.05 2.07 1.81 1.72 2.19 1.37 3.22 1.20 4.78
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3.5 3.5
1.94 1.86 1.57 2.31 1.11 5.60 1.07 7.50 1.04 9.00
2.91 1.41 1.95 1.85 1.42 2.88 1.13 5.85 1.09 7.20
3.07 1.41 2.53 1.57 1.98 1.91 1.61 2.43 1.44 2.88 1.25 4.15 1.39 3.12 1.27 3.97
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.70 1.41 1.69 2.06 1.30 3.35
3.76 1.27 2.65 1.48 1.68 2.19 1.26 3.85 1.18 4.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.65 1.44
Букмекер Да Нет
4.20 1.45
Букмекер Да Нет
3.20 1.30
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