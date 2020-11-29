Нордшелланн
3:1
Конец матча
Стадион: Right To Dream Park Зрители: 300
Орхус
1:0
2' ГолАтанга Исаак
2:0
3' ГолKamal-Deen Sulemana
2:1
10' ГолМортенсен Патрик
40' Желтая карточкаРюгор Миккель
45' Желтая карточкаKamal-Deen Sulemana
53' Желтая карточкаUlrik Yttergaard Jenssen
3:1
57' ГолАтанга Исаак
77' Вторая желтая карточкаKamal-Deen Sulemana
90' Желтая карточкаВидт Беньямин
28
Джуру
Йохан
25
Ivan
Mesik
12
Атанга
Исаак
34
Дикс
Кевин
29
Блуме
Брор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Джуру ЙоханЗащитник
-
25 Ivan MesikЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Атанга ИсаакНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Садик ИбраимНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Flemming Pedersen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Дикс КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Блуме БрорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Линкс ГифтНападающий
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Ход матча
2'
1:0
3'
10'
2:1
40'
57'
3:1
90'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
1 Удары по воротам 11
-
6 Удары в створ 5
-
5 Угловые 6
-
1 Офсайды 3
-
18 Нарушения правил 7
-
3 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Kamal-Deen Sulemana
|4
|0.4
|2.
|Mohammed Diomande
|3
|0.3
|3.
|Фрэнсис Абу
|3
|0.3
|4.
|Атанга Исаак
|3
|0.3
|5.
|Рюгор Миккель
|2 (1)
|0.2
|6.
|Фресе Мартин
|2
|0.2
|7.
|Андерсен Магнус II
|1
|0.1
|8.
|Ulrik Yttergaard Jenssen
|1
|0.1
|9.
|Амон Джонатан
|1
|0.1
|10.
|Тюкосен Мадс
|0
|0
|11.
|Хансен Киан
|0
|0
|12.
|Даниэль Свенссон
|0
|0
|13.
|Виндаль-Йенсен Петер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мортенсен Патрик
|8 (2)
|0.8
|2.
|Блуме Брор
|2
|0.2
|3.
|Торстейнссон Йон
|2
|0.2
|4.
|Грёнбек Альберт
|2
|0.2
|5.
|Нильсен Каспер
|2
|0.2
|6.
|Тингагер Фредерик
|1
|0.1
|7.
|Видт Беньямин
|1
|0.1
|8.
|Ольсен Патрик
|0
|0
|9.
|Йулсгор Йеспер
|0
|0
|10.
|Хелениус Никлас
|0
|0
|11.
|Евтович Милан
|0
|0
|12.
|Мунксгор Александер
|0
|0
|13.
|Линкс Гифт
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Kamal-Deen Sulemana
|3
|1
|2.
|Рюгор Миккель
|3
|0
|3.
|Ulrik Yttergaard Jenssen
|3
|0
|4.
|Mohammed Diomande
|3
|0
|5.
|Хансен Киан
|2
|0
|6.
|Ivan Mesik
|2
|0
|7.
|Джуру Йохан
|1
|0
|8.
|Тюкосен Мадс
|1
|0
|9.
|Фресе Мартин
|1
|0
|10.
|Кристенсен Якоб
|1
|0
|11.
|Чуквуани Точи
|1
|0
|12.
|Emeka Nnamani
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Поульсен Николай II
|3
|1
|2.
|Ольсен Патрик
|2
|0
|3.
|Видт Беньямин
|2
|0
|4.
|Хауснер Себастиан
|0
|1
|5.
|Мортенсен Патрик
|1
|0
|6.
|Йулсгор Йеспер
|1
|0
|7.
|Хелениус Никлас
|1
|0
|8.
|Блуме Брор
|1
|0
|9.
|Эскелинен Виллиам
|1
|0
|10.
|Мунксгор Александер
|1
|0
|11.
|Линкс Гифт
|1
|0
|12.
|Грабара Камил
|1
|0
|13.
|Торстейнссон Йон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нордшелланн
|25% (5)
|10% (2)
|10% (2)
|30% (6)
|5% (1)
|20% (4)
|Орхус
|22.22% (4)
|5.56% (1)
|16.67% (3)
|16.67% (3)
|16.67% (3)
|22.22% (4)
Предыдущие игры
Нордшелланн Последние 20 матчей: +6 =6 -8Ольборг 1:1 Нордшелланн Видовре 2:0 Нордшелланн Нордшелланн 1:1 Вайле Нордшелланн 4:1 Митьюлланд
Хорсенс 1:1 Нордшелланн Нордшелланн 1:0 Раннерс Гресрёддерне 1:5 Нордшелланн Копенгаген 3:2 Нордшелланн Нордшелланн 4:1 Люнгбю Оденсе 1:1 Нордшелланн Брондбю 3:2 Нордшелланн Нордшелланн 2:4 Орхус Орхус 2:0 Нордшелланн Вайле 3:1 Нордшелланн Нордшелланн 5:4 Кёге Нордшелланн 5:4 Ког Копенгаген 2:1 Нордшелланн Нордшелланн 1:1 Орхус Митьюлланд 6:3 Нордшелланн Нордшелланн 0:0 Ольборг
Орхус Последние 20 матчей: +11 =5 -4Орхус 1:2 Митьюлланд Колдинг 3:3 Орхус Люнгбю 1:2 Орхус Сённерйюск 1:1 Орхус
Орхус 0:1 Копенгаген Орхус 3:0 Хорсенс Ольборг 1:1 Орхус Орхус 4:2 Оденсе Раннерс 1:1 Орхус Мура 3:0 Орхус Орхус 4:2 Вайле Нордшелланн 2:4 Орхус Орхус 2:0 Нордшелланн Орхус 5:2 Хонка Санкт-Паули 0:0 Орхус Орхус 2:1 Оденсе Орхус 0:1 Брондбю Нордшелланн 1:1 Орхус Копенгаген 2:4 Орхус Орхус 3:0 Митьюлланд
Последние игры между собой
Нордшелланн: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Орхус: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Нордшелланн 4:5 Орхус Товарищеские матчи Нордшелланн 0:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 3:1 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 2:4 Орхус Товарищеские матчи Нордшелланн 1:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:1 Нордшелланн Суперлига Дании Орхус 1:4 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 1:2 Орхус Суперлига Дании Нордшелланн 3:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 3:1 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 3:3 Орхус Суперлига Дании Орхус 3:0 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 2:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:2 Нордшелланн Товарищеские матчи Нордшелланн 1:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:1 Нордшелланн Суперлига Дании
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|10
|6
|2
|2
|17 - 12
|20
|2.
|Брондбю
|9
|6
|0
|3
|17 - 13
|18
|3.
|Сённерйюск
|10
|5
|3
|2
|18 - 13
|18
|4.
|Нордшелланн
|10
|4
|4
|2
|20 - 13
|16
|5.
|Ольборг
|10
|4
|4
|2
|11 - 11
|16
|6.
|Орхус
|10
|4
|3
|3
|18 - 14
|15
|7.
|Вайле
|10
|4
|2
|4
|17 - 19
|14
|8.
|Раннерс
|10
|4
|1
|5
|14 - 11
|13
|9.
|Копенгаген
|10
|4
|1
|5
|18 - 20
|13
|10.
|Оденсе
|10
|3
|2
|5
|14 - 17
|11
|11.
|Хорсенс
|10
|1
|3
|6
|8 - 18
|6
|12.
|Люнгбю
|9
|0
|3
|6
|9 - 20
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|5
|4
|1
|0
|13 - 4
|13
|2.
|Митьюлланд
|5
|4
|1
|0
|9 - 1
|13
|3.
|Сённерйюск
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|4.
|Брондбю
|4
|3
|0
|1
|10 - 7
|9
|5.
|Орхус
|5
|3
|0
|2
|12 - 7
|9
|6.
|Оденсе
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|7.
|Ольборг
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|8.
|Вайле
|5
|2
|1
|2
|9 - 10
|7
|9.
|Копенгаген
|5
|2
|0
|3
|10 - 10
|6
|10.
|Хорсенс
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|11.
|Раннерс
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|12.
|Люнгбю
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Раннерс
|5
|3
|0
|2
|8 - 3
|9
|2.
|Брондбю
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|3.
|Сённерйюск
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|4.
|Ольборг
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|5.
|Вайле
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|6.
|Копенгаген
|5
|2
|1
|2
|8 - 10
|7
|7.
|Митьюлланд
|5
|2
|1
|2
|8 - 11
|7
|8.
|Орхус
|5
|1
|3
|1
|6 - 7
|6
|9.
|Оденсе
|5
|1
|0
|4
|8 - 12
|3
|10.
|Нордшелланн
|5
|0
|3
|2
|7 - 9
|3
|11.
|Хорсенс
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|12.
|Люнгбю
|4
|0
|0
|4
|5 - 12
|0
Победитель
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