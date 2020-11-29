Второй тайм

98' Норшеланн заслуженно побеждает в отличном матче

98' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

98' Джуру Йохан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

97' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

97' Удар от ворот произведет Норшеланн

96' Видт Беньямин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

95' Норшеланн начинает контратаку

95' Иван Месик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Удар от ворот произведет Норшеланн

93' Daniel Svensson предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

92' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Виндаль-Йенсен Петер взял и забрал мяч на выходе

91' Грабара Камил взял и забрал мяч на выходе

91' Кристенсен Якоб из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Удар от ворот произведет Норшеланн

91' Мохаммед Диоманд выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Виндаль-Йенсен Петер взял и забрал мяч на выходе

90' Гости сейчас реально начинают давить соперника

89' Грабара Камил взял и забрал мяч на выходе

89' Андерсен Магнус II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

89' Daniel Svensson выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Хелениус Никлас из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

88' Удар от ворот произведет Орхус

88' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Кристенсен Якоб из команды Норшеланн делает пас партнеру.

87' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Ротманн Йоахим из команды Норшеланн в офсайде

87' Мохаммед Диоманд делает длинную передачу вперед

86' Норшеланн начинает контратаку

85' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Джуру Йохан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Рюгор Миккель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Ульрик Йтергард Йенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Нильсен Каспер из команды Орхус делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

84' Удар от ворот произведет Норшеланн

84' Как он промахнулся? Мунксгор Александер имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

83' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Матч возобновлен

80' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

79' ОТМЕНЕННЫЙ ГОЛ! Йулсгор Йеспер рано отмечает, но гол будет отменен!

79' Плохо сыграл Джуру Йохан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

79' Тингагер Фредерик из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

78' Виндаль-Йенсен Петер взял и забрал мяч на выходе

78' Дикс Кевин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

77' Камаль-Дин Сулемана получает вторую желтую карточку. Удаление.

77' Камаль-Дин Сулемана из команды Норшеланн опасно и грубо сыграл. Дикс Кевин пострадал.

76' Иван Месик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Сегодняшная посещаемость составляет 300 болельщиков

75' Удар от ворот произведет Норшеланн

75' Отличный пас сделал Ольсен Патрик из команды Орхус . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

75' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Грабара Камил взял и забрал мяч на выходе

74' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Рюгор Миккель из команды Норшеланн сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.

73' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Удар от ворот произведет Норшеланн

73' Как он промахнулся? Атанга Исаак имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

73' Андерсен Магнус II из команды Норшеланн увидел, что есть свободная зона и сделал пас...

72' Джуру Йохан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Ольсен Патрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

71' Камаль-Дин Сулемана имел все шансы забить, но Грабара Камил сделал отличный сейв!

71' Камаль-Дин Сулемана из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...

71' Отличные скиллы показывает Камаль-Дин Сулемана, обводя своих соперников

70' Удар от ворот произведет Норшеланн

70' Виндаль-Йенсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Джуру Йохан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

69' Рюгор Миккель из команды Норшеланн подал угловой слева.

69' Матч возобновлен

69' Тингагер Фредерик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Тингагер Фредерик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Камаль-Дин Сулемана нанес удар, но тот был заблокирован.

68' Рюгор Миккель из команды Норшеланн делает пас партнеру.

68' Грабара Камил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Мунксгор Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Рюгор Миккель из команды Норшеланн подал угловой слева.

68' Тингагер Фредерик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

67' Отличные скиллы показывает Камаль-Дин Сулемана, обводя своих соперников

67' Удар от ворот произведет Норшеланн

67' Как он промахнулся? Блуме Брор имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

66' Судья сигнализирует, что Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Мунксгор Александер

66' Джуру Йохан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

65' Удар от ворот произведет Норшеланн

65' Ольсен Патрик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

65' Ульрик Йтергард Йенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Тактическая замена. Альберт Гроенбек уходит с поля и его заменяет Йулсгор Йеспер

63' Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн толкнул локтем оппонента. Это Ольсен Патрик заработал фол

63' Нильсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Кристенсен Якоб из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

62' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Рюгор Миккель из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...

61' Удар от ворот произведет Норшеланн

60' Хауснер Себастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Daniel Svensson из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

60' Норшеланн начинает контратаку

59' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Норшеланн будет все-таки засчитан.

59' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

57' Г О О О О Л - Атанга Исаак забивает!

57' Голкипер мог бы сыграть и получше

57' Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Виндаль-Йенсен Петер взял и забрал мяч на выходе

56' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Виндаль-Йенсен Петер взял и забрал мяч на выходе

56' Альберт Гроенбек из команды Орхус отправил кросс в штрафную...

55' Удар от ворот произведет Норшеланн

55' Матч возобновлен

55' VAR - ПРОВЕРКА - Судья остановил игру. VAR проверяется.

55' Хауснер Себастиан из команды Орхус сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

55' Нильсен Каспер пробил со штрафного прямо в стенку

53' Ульрик Йтергард Йенсен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

53' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Джуру Йохан из команды Норшеланн.

52' Опасность предотвращена - Джуру Йохан из команды Норшеланн вступил в отбор удачно

52' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Плохо сыграл Виндаль-Йенсен Петер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

52' Иван Месик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Удар от ворот произведет Норшеланн

51' Какой промах! Хауснер Себастиан имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

51' Иван Месик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Виндаль-Йенсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Ольсен Патрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

50' Судья сигнализирует, что Кристенсен Якоб из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Альберт Гроенбек

49' Иван Месик из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

48' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Ульрик Йтергард Йенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Мохаммед Диоманд нанес удар, но тот был заблокирован.

47' Рюгор Миккель из команды Норшеланн нанес удар, мяч после которого попал в штангу, после того, как вратарь отбил мяч.

47' Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн делает пас партнеру.

47' Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...

47' Норшеланн начинает контратаку

46' Удар от ворот произведет Норшеланн

46' Отличный пас сделал Нильсен Каспер из команды Орхус . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

46' Иван Месик выносит мяч и сбавляет давление на ворота