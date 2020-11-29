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Нордшелланн
3:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 300
Орхус
0'
1:0
2' Гол
Атанга Исаак
2:0
3' Гол
Kamal-Deen Sulemana
2:1
10' Гол
Мортенсен Патрик
40' Желтая карточка
Рюгор Миккель
45' Желтая карточка
Kamal-Deen Sulemana
53' Желтая карточка
Ulrik Yttergaard Jenssen
3:1
57' Гол
Атанга Исаак
77' Вторая желтая карточка
Kamal-Deen Sulemana
90' Желтая карточка
Видт Беньямин
90'+8
1
Виндаль-Йенсен
Петер
4
Хансен
Киан
28
Джуру
Йохан
25
Ivan
Mesik
23
Вилладсен
Оливер
7
Рюгор
Миккель
6
Кристенсен
Якоб
14
Mohammed
Diomande
12
Атанга
Исаак
42
Антман
Оливер
10
Kamal-Deen
Sulemana
73
Грабара
Камил
34
Дикс
Кевин
37
Хауснер
Себастиан
5
Тингагер
Фредерик
16
Нильсен
Каспер
10
Ольсен
Патрик
6
Поульсен
Николай
II
29
Блуме
Брор
27
Грёнбек
Альберт
9
Мортенсен
Патрик
17
Торстейнссон
Йон
Нордшелланн
3-4-3
Орхус
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Нордшелланн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Kamal-Deen Sulemana 4 0.4
2. Mohammed Diomande 3 0.3
3. Фрэнсис Абу 3 0.3
4. Атанга Исаак 3 0.3
5. Рюгор Миккель 2 (1) 0.2
6. Фресе Мартин 2 0.2
7. Андерсен Магнус II 1 0.1
8. Ulrik Yttergaard Jenssen 1 0.1
9. Амон Джонатан 1 0.1
10. Тюкосен Мадс 0 0
11. Хансен Киан 0 0
12. Даниэль Свенссон 0 0
13. Виндаль-Йенсен Петер 0 0
Орхус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мортенсен Патрик 8 (2) 0.8
2. Блуме Брор 2 0.2
3. Торстейнссон Йон 2 0.2
4. Грёнбек Альберт 2 0.2
5. Нильсен Каспер 2 0.2
6. Тингагер Фредерик 1 0.1
7. Видт Беньямин 1 0.1
8. Ольсен Патрик 0 0
9. Йулсгор Йеспер 0 0
10. Хелениус Никлас 0 0
11. Евтович Милан 0 0
12. Мунксгор Александер 0 0
13. Линкс Гифт 0 0

Карточки

Нордшелланн
# Игрок      
1. Kamal-Deen Sulemana 3 1
2. Рюгор Миккель 3 0
3. Ulrik Yttergaard Jenssen 3 0
4. Mohammed Diomande 3 0
5. Хансен Киан 2 0
6. Ivan Mesik 2 0
7. Джуру Йохан 1 0
8. Тюкосен Мадс 1 0
9. Фресе Мартин 1 0
10. Кристенсен Якоб 1 0
11. Чуквуани Точи 1 0
12. Emeka Nnamani 1 0
Орхус
# Игрок      
1. Поульсен Николай II 3 1
2. Ольсен Патрик 2 0
3. Видт Беньямин 2 0
4. Хауснер Себастиан 0 1
5. Мортенсен Патрик 1 0
6. Йулсгор Йеспер 1 0
7. Хелениус Никлас 1 0
8. Блуме Брор 1 0
9. Эскелинен Виллиам 1 0
10. Мунксгор Александер 1 0
11. Линкс Гифт 1 0
12. Грабара Камил 1 0
13. Торстейнссон Йон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нордшелланн 25% (5) 10% (2) 10% (2) 30% (6) 5% (1) 20% (4)
 Орхус 22.22% (4) 5.56% (1) 16.67% (3) 16.67% (3) 16.67% (3) 22.22% (4)

Предыдущие игры

Нордшелланн Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Ольборг 1:1 Нордшелланн Видовре 2:0 Нордшелланн Нордшелланн 1:1 Вайле Нордшелланн 4:1 Митьюлланд
Хорсенс 1:1 Нордшелланн Нордшелланн 1:0 Раннерс Гресрёддерне 1:5 Нордшелланн Копенгаген 3:2 Нордшелланн Нордшелланн 4:1 Люнгбю Оденсе 1:1 Нордшелланн Брондбю 3:2 Нордшелланн Нордшелланн 2:4 Орхус Орхус 2:0 Нордшелланн Вайле 3:1 Нордшелланн Нордшелланн 5:4 Кёге Нордшелланн 5:4 Ког Копенгаген 2:1 Нордшелланн Нордшелланн 1:1 Орхус Митьюлланд 6:3 Нордшелланн Нордшелланн 0:0 Ольборг
Орхус Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Орхус 1:2 Митьюлланд Колдинг 3:3 Орхус Люнгбю 1:2 Орхус Сённерйюск 1:1 Орхус
Орхус 0:1 Копенгаген Орхус 3:0 Хорсенс Ольборг 1:1 Орхус Орхус 4:2 Оденсе Раннерс 1:1 Орхус Мура 3:0 Орхус Орхус 4:2 Вайле Нордшелланн 2:4 Орхус Орхус 2:0 Нордшелланн Орхус 5:2 Хонка Санкт-Паули 0:0 Орхус Орхус 2:1 Оденсе Орхус 0:1 Брондбю Нордшелланн 1:1 Орхус Копенгаген 2:4 Орхус Орхус 3:0 Митьюлланд

Последние игры между собой

Нордшелланн: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Орхус: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Нордшелланн 2:4 Орхус Товарищеские матчи Орхус 2:0 Нордшелланн Товарищеские матчи Нордшелланн 1:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:1 Нордшелланн Суперлига Дании
Нордшелланн 4:5 Орхус Товарищеские матчи Нордшелланн 0:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 3:1 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 2:4 Орхус Товарищеские матчи Нордшелланн 1:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:1 Нордшелланн Суперлига Дании Орхус 1:4 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 1:2 Орхус Суперлига Дании Нордшелланн 3:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 3:1 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 3:3 Орхус Суперлига Дании Орхус 3:0 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 2:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:2 Нордшелланн Товарищеские матчи Нордшелланн 1:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:1 Нордшелланн Суперлига Дании
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 10 6 2 2 17 - 12 20
2. Брондбю 9 6 0 3 17 - 13 18
3. Сённерйюск 10 5 3 2 18 - 13 18
4. Нордшелланн 10 4 4 2 20 - 13 16
5. Ольборг 10 4 4 2 11 - 11 16
6. Орхус 10 4 3 3 18 - 14 15
7. Вайле 10 4 2 4 17 - 19 14
8. Раннерс 10 4 1 5 14 - 11 13
9. Копенгаген 10 4 1 5 18 - 20 13
10. Оденсе 10 3 2 5 14 - 17 11
11. Хорсенс 10 1 3 6 8 - 18 6
12. Люнгбю 9 0 3 6 9 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 5 4 1 0 13 - 4 13
2. Митьюлланд 5 4 1 0 9 - 1 13
3. Сённерйюск 5 3 1 1 9 - 5 10
4. Брондбю 4 3 0 1 10 - 7 9
5. Орхус 5 3 0 2 12 - 7 9
6. Оденсе 5 2 2 1 6 - 5 8
7. Ольборг 5 2 2 1 6 - 6 8
8. Вайле 5 2 1 2 9 - 10 7
9. Копенгаген 5 2 0 3 10 - 10 6
10. Хорсенс 5 1 2 2 6 - 10 5
11. Раннерс 5 1 1 3 6 - 8 4
12. Люнгбю 5 0 3 2 4 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс 5 3 0 2 8 - 3 9
2. Брондбю 5 3 0 2 7 - 6 9
3. Сённерйюск 5 2 2 1 9 - 8 8
4. Ольборг 5 2 2 1 5 - 5 8
5. Вайле 5 2 1 2 8 - 9 7
6. Копенгаген 5 2 1 2 8 - 10 7
7. Митьюлланд 5 2 1 2 8 - 11 7
8. Орхус 5 1 3 1 6 - 7 6
9. Оденсе 5 1 0 4 8 - 12 3
10. Нордшелланн 5 0 3 2 7 - 9 3
11. Хорсенс 5 0 1 4 2 - 8 1
12. Люнгбю 4 0 0 4 5 - 12 0
  • Второй тайм
  • 98'
    Норшеланн заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Норшеланн: 52%, Орхус: 48%.
  • Фол, нарушение
    98'
    Судья сигнализирует, что Чуквуани Точи из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Дикс Кевин
  • 98'
    Джуру Йохан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 97'
    Видт Беньямин из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 97'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 97'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • Желтая карточка
    96'
    Видт Беньямин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    96'
    Безумный фол. Видт Беньямин грубо играет против соперника. Пострадал Чуквуани Точи
  • 95'
    Норшеланн начинает контратаку
  • 95'
    Иван Месик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 95'
    Блуме Брор из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 93'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 93'
    Тактическая замена. Торстейнссон Йон уходит с поля и его заменяет Линкс Гифт
  • 93'
    Видт Беньямин из команды Орхус навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • Угловой
    93'
    Нильсен Каспер из команды Орхус подал угловой слева.
  • 93'
    Daniel Svensson предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 93'
    Торстейнссон Йон из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 93'
    Хелениус Никлас из команды Орхус нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • 92'
    Йулсгор Йеспер из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 92'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 92'
    Тактическая замена. Рюгор Миккель уходит с поля и его заменяет Чуквуани Точи
  • 92'
    Виндаль-Йенсен Петер взял и забрал мяч на выходе
  • 92'
    Дикс Кевин из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 91'
    Торстейнссон Йон из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 91'
    Грабара Камил взял и забрал мяч на выходе
  • 91'
    Кристенсен Якоб из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
  • 91'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 91'
    Мохаммед Диоманд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 90'
    Контроль мяча: Норшеланн: 53%, Орхус: 47%.
  • 90'
    Торстейнссон Йон из команды Орхус попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
  • 90'
    Хелениус Никлас из команды Орхус сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 90'
    Виндаль-Йенсен Петер взял и забрал мяч на выходе
  • 90'
    Гости сейчас реально начинают давить соперника
  • 89'
    Грабара Камил взял и забрал мяч на выходе
  • 89'
    Андерсен Магнус II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    89'
    Судья сигнализирует, что Хелениус Никлас из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Иван Месик
  • 89'
    Daniel Svensson выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 89'
    Хелениус Никлас из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 88'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 88'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 88'
    Кристенсен Якоб из команды Норшеланн делает пас партнеру.
  • 87'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 87'
    Мунксгор Александер из команды Орхус делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Офсайд
    87'
    Ротманн Йоахим из команды Норшеланн в офсайде
  • 87'
    Мохаммед Диоманд делает длинную передачу вперед
  • 86'
    Норшеланн начинает контратаку
  • 86'
    Блуме Брор из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 86'
    Тингагер Фредерик нанес удар головой, но Виндаль-Йенсен Петер спокойно отбил мяч.
  • Угловой
    86'
    Нильсен Каспер из команды Орхус подал угловой слева.
  • 86'
    Ульрик Йтергард Йенсен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 85'
    Блуме Брор из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 85'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 85'
    Джуру Йохан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 85'
    Нильсен Каспер из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 85'
    Контроль мяча: Норшеланн: 54%, Орхус: 46%.
  • 85'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 85'
    Рюгор Миккель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 85'
    Нильсен Каспер из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    85'
    Кристенсен Якоб наказан за толчок Видт Беньямин
  • 84'
    Ульрик Йтергард Йенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 84'
    Нильсен Каспер из команды Орхус делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 84'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 84'
    Как он промахнулся? Мунксгор Александер имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 84'
    Нильсен Каспер из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 83'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 83'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 82'
    Матч возобновлен
  • Офсайд
    82'
    Йулсгор Йеспер из команды Орхус в офсайде
  • 81'
    Контроль мяча: Норшеланн: 54%, Орхус: 46%.
  • 81'
    Тактическая замена. Ольсен Патрик уходит с поля и его заменяет Видт Беньямин
  • 81'
    Тактическая замена. Атанга Исаак уходит с поля и его заменяет Ротманн Йоахим
  • Описание гола
    80'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • Описание гола
    79'
    ОТМЕНЕННЫЙ ГОЛ! Йулсгор Йеспер рано отмечает, но гол будет отменен!
  • 79'
    Тингагер Фредерик из команды Орхус делает передачу одноклубнику.
  • 79'
    Плохо сыграл Джуру Йохан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 79'
    Тингагер Фредерик из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • Угловой
    79'
    Нильсен Каспер из команды Орхус подал угловой справа.
  • 79'
    Хелениус Никлас нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 78'
    Виндаль-Йенсен Петер взял и забрал мяч на выходе
  • 78'
    Хелениус Никлас из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 78'
    Дикс Кевин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 77'
    Камаль-Дин Сулемана получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Фол, нарушение
    77'
    Камаль-Дин Сулемана из команды Норшеланн опасно и грубо сыграл. Дикс Кевин пострадал.
  • 76'
    Иван Месик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 76'
    Блуме Брор из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 75'
    Сегодняшная посещаемость составляет 300 болельщиков
  • 75'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 75'
    Отличный пас сделал Ольсен Патрик из команды Орхус. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 75'
    Контроль мяча: Норшеланн: 55%, Орхус: 45%.
  • 75'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 74'
    Грабара Камил взял и забрал мяч на выходе
  • 74'
    Андерсен Магнус II из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 74'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 74'
    Рюгор Миккель из команды Норшеланн сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
  • 73'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 73'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 73'
    Как он промахнулся? Атанга Исаак имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 73'
    Андерсен Магнус II из команды Норшеланн увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
  • 72'
    Нильсен Каспер пробует нанести удар издали, но Виндаль-Йенсен Петер держит все под контролем
  • 72'
    Джуру Йохан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 72'
    Ольсен Патрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    72'
    Судья сигнализирует, что Иван Месик из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Хелениус Никлас
  • 71'
    Камаль-Дин Сулемана имел все шансы забить, но Грабара Камил сделал отличный сейв!
  • 71'
    Камаль-Дин Сулемана из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
  • 71'
    Отличные скиллы показывает Камаль-Дин Сулемана, обводя своих соперников
  • 71'
    Контроль мяча: Норшеланн: 54%, Орхус: 46%.
  • 70'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 70'
    Ольсен Патрик нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 70'
    Виндаль-Йенсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    70'
    Нильсен Каспер из команды Орхус подал угловой справа.
  • 70'
    Джуру Йохан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 70'
    Мунксгор Александер из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    69'
    Рюгор Миккель из команды Норшеланн подал угловой слева.
  • 69'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    69'
    Тингагер Фредерик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 69'
    Тингагер Фредерик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 69'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 69'
    Камаль-Дин Сулемана нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 68'
    Рюгор Миккель из команды Норшеланн делает пас партнеру.
  • 68'
    Грабара Камил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 68'
    Виндаль-Йенсен Петер делает длинную передачу вперед
  • 68'
    Мунксгор Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    68'
    Рюгор Миккель из команды Норшеланн подал угловой слева.
  • 68'
    Тингагер Фредерик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 67'
    Отличные скиллы показывает Камаль-Дин Сулемана, обводя своих соперников
  • Фол, нарушение
    67'
    Судья сигнализирует, что Ольсен Патрик из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Мохаммед Диоманд
  • 67'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 67'
    Как он промахнулся? Блуме Брор имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • Фол, нарушение
    66'
    Судья сигнализирует, что Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Мунксгор Александер
  • 66'
    Контроль мяча: Норшеланн: 54%, Орхус: 46%.
  • 66'
    Джуру Йохан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 66'
    Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 65'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 65'
    Ольсен Патрик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 65'
    Ульрик Йтергард Йенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 65'
    Нильсен Каспер из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 63'
    Тактическая замена. Хауснер Себастиан уходит с поля и его заменяет Мунксгор Александер
  • 63'
    Тактическая замена. Альберт Гроенбек уходит с поля и его заменяет Йулсгор Йеспер
  • 63'
    Тактическая замена. Поульсен Николай II уходит с поля и его заменяет Хелениус Никлас
  • Фол, нарушение
    63'
    Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн толкнул локтем оппонента. Это Ольсен Патрик заработал фол
  • 63'
    Нильсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 62'
    Кристенсен Якоб из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 62'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 62'
    Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 62'
    Рюгор Миккель из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
  • 62'
    Грабара Камил ошибается в защите.
  • 61'
    Контроль мяча: Норшеланн: 53%, Орхус: 47%.
  • 61'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 61'
    Нильсен Каспер из команды Орхус делает неудачный навес.
  • 61'
    Торстейнссон Йон из команды Орхус делает пас партнеру.
  • 60'
    Дикс Кевин из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 60'
    Хауснер Себастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 60'
    Daniel Svensson из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 60'
    Андерсен Магнус II из команды Норшеланн делает пас партнеру.
  • 60'
    Норшеланн начинает контратаку
  • 59'
    ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Норшеланн будет все-таки засчитан.
  • Описание гола
    59'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • Описание гола
    57'
    Г О О О О Л - Атанга Исаак забивает!
  • 57'
    Голкипер мог бы сыграть и получше
  • 57'
    Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 57'
    Виндаль-Йенсен Петер взял и забрал мяч на выходе
  • 57'
    Дикс Кевин из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 56'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 56'
    Виндаль-Йенсен Петер взял и забрал мяч на выходе
  • 56'
    Альберт Гроенбек из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 56'
    Дикс Кевин из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 55'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 55'
    Контроль мяча: Норшеланн: 53%, Орхус: 47%.
  • 55'
    Матч возобновлен
  • 55'
    VAR - ПРОВЕРКА - Судья остановил игру. VAR проверяется.
  • 55'
    Хауснер Себастиан из команды Орхус сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 55'
    Ольсен Патрик из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 55'
    Нильсен Каспер пробил со штрафного прямо в стенку
  • Желтая карточка
    53'
    Ульрик Йтергард Йенсен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    53'
    Судья сигнализирует, что Ульрик Йтергард Йенсен из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Торстейнссон Йон
  • 53'
    Орхус начинает контратаку
  • 53'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 52'
    Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Джуру Йохан из команды Норшеланн.
  • 52'
    Опасность предотвращена - Джуру Йохан из команды Норшеланн вступил в отбор удачно
  • 52'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 52'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 52'
    Плохо сыграл Виндаль-Йенсен Петер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 52'
    Иван Месик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 51'
    Хауснер Себастиан делает длинную передачу вперед
  • 51'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 51'
    Какой промах! Хауснер Себастиан имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
  • 51'
    Блуме Брор из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 51'
    Иван Месик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 50'
    Нильсен Каспер из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 50'
    Виндаль-Йенсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 50'
    Ольсен Патрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 50'
    Контроль мяча: Норшеланн: 53%, Орхус: 47%.
  • Фол, нарушение
    50'
    Судья сигнализирует, что Кристенсен Якоб из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Альберт Гроенбек
  • 49'
    Иван Месик из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 48'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Ульрик Йтергард Йенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 47'
    Грабара Камил делает длинную передачу вперед
  • 47'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 47'
    Мохаммед Диоманд нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 47'
    Рюгор Миккель из команды Норшеланн нанес удар, мяч после которого попал в штангу, после того, как вратарь отбил мяч.
  • 47'
    Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн делает пас партнеру.
  • 47'
    Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
  • 47'
    Норшеланн начинает контратаку
  • 46'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 46'
    Отличный пас сделал Нильсен Каспер из команды Орхус. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 46'
    Иван Месик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 46'
    Тингагер Фредерик делает длинную передачу вперед
  • 46'
    Тактическая замена. Антман Оливер уходит с поля и его заменяет Андерсен Магнус II
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 50'
    Матч возобновлен
  • 50'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    49'
    Судья сигнализирует, что Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Поульсен Николай II
  • 49'
    Контроль мяча: Норшеланн: 53%, Орхус: 47%.
  • 48'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 48'
    Норшеланн начинает контратаку
  • 47'
    Иван Месик из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 47'
    Виндаль-Йенсен Петер взял и забрал мяч на выходе
  • 47'
    Ольсен Патрик из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    47'
    Камаль-Дин Сулемана задерживает мяч рукой
  • 46'
    Контроль мяча: Норшеланн: 50%, Орхус: 50%.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • Фол, нарушение
    46'
    Мортенсен Патрик из команды Орхус играет слишком грубо. Мохаммед Диоманд оказался на газоне.
  • 46'
    Джуру Йохан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 46'
    Нильсен Каспер из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • Желтая карточка
    45'
    Камаль-Дин Сулемана получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • Фол, нарушение
    45'
    Судья сигнализирует, что Камаль-Дин Сулемана из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Поульсен Николай II
  • Офсайд
    44'
    Торстейнссон Йон из команды Орхус в офсайде
  • 44'
    Опасность предотвращена - Хауснер Себастиан из команды Орхус вступил в отбор удачно
  • 43'
    Камаль-Дин Сулемана из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
  • 43'
    Норшеланн начинает контратаку
  • 43'
    Джуру Йохан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 43'
    Удивительный сейв сделал Виндаль-Йенсен Петер из команды Норшеланн! А был бы точно гол!
  • 43'
    Мортенсен Патрик имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
  • 43'
    Торстейнссон Йон из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 43'
    Дикс Кевин из команды Орхус сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 43'
    Орхус начинает контратаку
  • 43'
    Опасность предотвращена - Ольсен Патрик из команды Орхус вступил в отбор удачно
  • 43'
    Поульсен Николай II из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 42'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 41'
    Контроль мяча: Норшеланн: 50%, Орхус: 50%.
  • 41'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 41'
    Как он промахнулся? Дикс Кевин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 41'
    Нильсен Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    40'
    Рюгор Миккель получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    40'
    Судья сигнализирует, что Рюгор Миккель из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Поульсен Николай II
  • 40'
    Опасность предотвращена - Джуру Йохан из команды Норшеланн вступил в отбор удачно
  • 40'
    Поульсен Николай II из команды Орхус делает пас партнеру.
  • 40'
    Виндаль-Йенсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 40'
    Дикс Кевин из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 39'
    Орхус контролирует мяч.
  • 38'
    Антман Оливер из команды Норшеланн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • Фол, нарушение
    37'
    Судья сигнализирует, что Хауснер Себастиан из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Камаль-Дин Сулемана
  • 37'
    Дикс Кевин из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 37'
    Тингагер Фредерик делает длинную передачу вперед
  • 36'
    Контроль мяча: Норшеланн: 48%, Орхус: 52%.
  • 36'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    36'
    Мортенсен Патрик из команды Орхус в офсайде
  • 35'
    Нильсен Каспер имеет отличный шанс забить, но ему каким-то образом ему не удается переправить мяч в сетку ворот!
  • 35'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Нильсен Каспер и Мортенсен Патрик из команды Орхус.
  • 35'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 34'
    Тактическая замена. Вилладсен Оливер уходит с поля и его заменяет Daniel Svensson
  • 34'
    Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
  • 34'
    Хансен Киан получил травму и заменен. Ульрик Йтергард Йенсен выходит на поле.
  • 34'
    Шанс! Тингагер Фредерик из команды Орхус пробил головой, но мимо
  • 33'
    Ольсен Патрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    32'
    Судья сигнализирует, что Кристенсен Якоб из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Ольсен Патрик
  • 32'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    32'
    Судья сигнализирует, что Камаль-Дин Сулемана из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Альберт Гроенбек
  • 31'
    Дикс Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 31'
    Иван Месик из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 31'
    Контроль мяча: Норшеланн: 46%, Орхус: 54%.
  • 31'
    Виндаль-Йенсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 31'
    Блуме Брор из команды Орхус делает неудачный навес.
  • 30'
    Антман Оливер из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 30'
    Норшеланн начинает контратаку
  • 30'
    Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 30'
    Блуме Брор нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 30'
    Торстейнссон Йон из команды Орхус делает пас партнеру.
  • 30'
    Мортенсен Патрик из команды Орхус делает пас партнеру.
  • 29'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 29'
    Как он промахнулся? Мортенсен Патрик имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 29'
    Нильсен Каспер из команды Орхус делает отличный кросс...
  • 29'
    Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 29'
    Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 28'
    Матч возобновлен
  • 28'
    VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.
  • Фол, нарушение
    28'
    Судья сигнализирует, что Хауснер Себастиан из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Мохаммед Диоманд
  • 28'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 28'
    Нильсен Каспер не смог попасть в створ ударом издали
  • 27'
    Джуру Йохан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 27'
    Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 27'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Травма, повреждение
    27'
    Хансен Киан возвращается на поле.
  • 27'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 26'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    26'
    Ох, нехорошо это выглядит. Хансен Киан получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    25'
    Хансен Киан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 25'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 25'
    Контроль мяча: Норшеланн: 43%, Орхус: 57%.
  • 25'
    Виндаль-Йенсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 25'
    Нильсен Каспер из команды Орхус делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 24'
    Кристенсен Якоб из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 24'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 24'
    Шанс! Хауснер Себастиан из команды Орхус пробил головой, но мимо
  • Угловой
    24'
    Нильсен Каспер из команды Орхус подал угловой справа.
  • 23'
    Торстейнссон Йон имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
  • 23'
    Альберт Гроенбек из команды Орхус делает отличный кросс...
  • 23'
    Виндаль-Йенсен Петер взял и забрал мяч на выходе
  • 22'
    Вилладсен Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 22'
    Дикс Кевин из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 22'
    Джуру Йохан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 22'
    Нильсен Каспер из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 21'
    Контроль мяча: Норшеланн: 43%, Орхус: 57%.
  • Фол, нарушение
    21'
    Судья сигнализирует, что Кристенсен Якоб из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Альберт Гроенбек
  • 21'
    Хауснер Себастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 21'
    Виндаль-Йенсен Петер делает длинную передачу вперед
  • 20'
    Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 20'
    Хансен Киан из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Антман Оливер нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Угловой
    20'
    Рюгор Миккель из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.
  • 20'
    Матч возобновлен
  • 20'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 19'
    Атанга Исаак из команды Норшеланн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 19'
    Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн делает пас партнеру.
  • 19'
    Рюгор Миккель из команды Норшеланн делает пас партнеру.
  • Фол, нарушение
    18'
    Торстейнссон Йон наказан за толчок Вилладсен Оливер
  • 18'
    Грабара Камил делает длинную передачу вперед
  • 17'
    Контроль мяча: Норшеланн: 41%, Орхус: 59%.
  • 17'
    Джуру Йохан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 17'
    Ольсен Патрик из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • Травма, повреждение
    17'
    Поульсен Николай II возвращается на поле.
  • Фол, нарушение
    17'
    Атанга Исаак из команды Норшеланн играет слишком грубо. Мортенсен Патрик оказался на газоне.
  • Угловой
    16'
    Рюгор Миккель из команды Норшеланн подал угловой справа.
  • 16'
    Грабара Камил не дал случится голу! Камаль-Дин Сулемана должен был забивать, но Грабара Камил сделал отличный сейв
  • 16'
    Камаль-Дин Сулемана из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
  • 16'
    Норшеланн начинает контратаку
  • 16'
    Рюгор Миккель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 16'
    Ольсен Патрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 16'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    15'
    Ох, нехорошо это выглядит. Поульсен Николай II получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    14'
    Поульсен Николай II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 14'
    Матч остановлен
  • Фол, нарушение
    14'
    Безумный фол. Хансен Киан грубо играет против соперника. Пострадал Поульсен Николай II
  • 13'
    Виндаль-Йенсен Петер взял и забрал мяч на выходе
  • 13'
    Дикс Кевин из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 13'
    Джуру Йохан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 12'
    Нильсен Каспер из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 12'
    Иван Месик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 11'
    Торстейнссон Йон из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 11'
    Торстейнссон Йон из команды Орхус делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 11'
    ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Орхус будет все-таки засчитан.
  • Описание гола
    11'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • 10'
    Блуме Брор сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    10'
    ГОООООЛ - Мортенсен Патрик Орхус забивает ударом головой
  • 10'
    Блуме Брор из команды Орхус делает отличный кросс...
  • 10'
    Контроль мяча: Норшеланн: 40%, Орхус: 60%.
  • 9'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Угловой
    8'
    Ольсен Патрик из команды Орхус подал угловой слева.
  • 8'
    Блуме Брор из команды Орхус делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 8'
    Нильсен Каспер из команды Орхус делает пас партнеру.
  • 7'
    Блуме Брор из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 7'
    Орхус начинает контратаку
  • 7'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Виндаль-Йенсен Петер взял и забрал мяч на выходе
  • 7'
    Дикс Кевин делает длинную передачу вперед
  • 6'
    Контроль мяча: Норшеланн: 33%, Орхус: 67%.
  • Фол, нарушение
    6'
    Судья сигнализирует, что Камаль-Дин Сулемана из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Поульсен Николай II
  • 6'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Рюгор Миккель из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 3'
    Виндаль-Йенсен Петер делает длинную передачу вперед
  • 3'
    Норшеланн начинает контратаку
  • 3'
    Виндаль-Йенсен Петер взял и забрал мяч на выходе
  • 3'
    Нильсен Каспер из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 3'
    Дикс Кевин из команды Орхус делает неудачный навес.
  • 3'
    Виндаль-Йенсен Петер сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Камаль-Дин Сулемана изменил счет на табло!
  • 3'
    Мортенсен Патрик из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 3'
    Отличные скиллы показывает Камаль-Дин Сулемана, обводя своих соперников
  • 3'
    Нильсен Каспер из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Атанга Исаак забивает!
  • 2'
    Плохо сыграл Хауснер Себастиан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 2'
    Кристенсен Якоб из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 1'
    Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 1'
    Хансен Киан из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 1'
    Атанга Исаак из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 1'
    Камаль-Дин Сулемана из команды Норшеланн делает пас партнеру.
  • Угловой
    1'
    Антман Оливер из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.
  • 1'
    Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Норшеланн начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.06 9.20 32.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.18 3.75 2.12
  1.17 7.43 19.51

Самый высокий коэффициент на матч «Нордшелланн» – «Орхус» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Нордшелланн» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Орхус» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Нордшелланн» – «Орхус», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.5 6.5 7.5 7.5 8.5 8.5
16.00 0.00 11.50 1.02 4.30 1.18 3.50 1.28 2.25 1.64 2.05 1.80 1.80 2.01 4.20 1.20 1.23 3.80 1.11 5.80 1.06 7.60 1.25 3.75 1.01 14.50 1.03 10.00 1.04 9.00 1.02 11.00
11.00 1.00 4.40 1.15 3.54 1.26 2.32 1.58 1.86 1.94 1.58 2.53 1.28 3.64 1.19 4.45 1.07 7.50 1.05 7.90
5.23 1.18 2.87 1.45 2.34 1.64 2.08 1.81 1.82 2.06 1.63 2.36 6.38 1.13 2.95 1.43 2.20 1.71 1.83 2.05 1.44 2.89 1.31 3.63 1.23 4.36 1.44 2.90 1.46 2.83 1.16 5.62
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5.5 5.5
2.26 1.64 1.52 2.40 1.18 4.30 1.50 2.48 1.04 9.00 1.04 9.00
3.45 1.31 2.38 1.58 1.59 2.36 1.21 4.40 1.15 5.35
2.96 1.42 2.34 1.64 1.80 2.09 1.56 2.52 1.37 3.20 1.34 3.39 1.19 5.06 1.43 2.95 1.29 3.76
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.30 1.91 1.83 1.45 2.75 1.30 3.35
4.95 1.18 3.32 1.33 1.95 1.85 1.46 2.72 1.28 3.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.52 2.41
Букмекер Да Нет
3.65 1.25
Букмекер Да Нет
2.70 1.41
Где смотреть матч Нордшелланн 3:1 Орхус онлайн

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